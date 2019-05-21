У фашизма и церкви одни спонсоры.

Церковь и фашизм нужен крупной буржуазии и финансовым олигархам, для обмана и законного грабежа людей...

Автор – Задунаев Дмитрий

События в Екатеринбурге привлекли внимание многих. РПЦ своей алчной, хищной политикой возмущает всё больше людей. Могут спросить, а что тут такого, чем плохо строительство еще одной церкви?

Чтобы понять, что происходит, нужно посмотреть на Яндекс-карту центра Екатеринбурга. Вот она:

Из нее понятно, что в этом районе, который можно обойти пешком за 10-15 минут, находится 5 действующих больших храмов, некоторые из которых являются одними из самых больших в стране, и 2 часовни.

Видно, что чем-чем, а недостатком храмов данный район не страдает. Но решили построить ещё один.

И возникает вопрос: почему столько неслыханная щедрость на церкви распространяется, а на школы и больницы – нет. Школы, поликлиники, больницы «оптимизируются», их число сокращается.

Почему на храмы деньги у власти, у олигархов находятся (понятно, что без их весьма серьезной помощи такое интенсивное строительство силами одной лишь РПЦ было бы невозможным), а на школы, больницы, образование, науку расходы урезаются и происходит «оптимизация»?

Вот тут-то как раз и нужно будет еще раз вспомнить о фашизме и его целях. Я уже писал об этом недавно в статье «О фашизме. Индикаторы фашизма и как его узнать».

Так вот важное, что надо знать, усвоить, понимать и помнить.

Фашизм всегда создает крупная буржуазия в своих интересах.

А какие интересы могут быть у крупной буржуазии?

Интересы крупной буржуазии, финансовых олигархов в том, чтобы всё больше закабалить людей, чтобы можно их всё больше грабить, чтобы получать всё большую, максимальную прибыль.

Интересы крупной буржуазии также в том, чтобы устранить тех, кто ей мешает грабить народ, устранить тех, кто пытается показать народу истинное положение дел.

А отсюда и цель фашизма – бескомпромиссная борьба с коммунизмом, со стремлением народа к свободе, счастью и социальной справедливости .

Очевидно, что-то, что проповедует церковь, лучше всего соответствует указанным задачам.

Помимо того, что церковь призывается смириться с таким несправедливым положением вещей, пытается внушить людям, что такова воля бога, церковь (и не только у нас) всегда занимала яруюантикоммунистическую позицию.

Поэтому самые злобные антисоветские, антикоммунистические, антисталинские высказывания мы чаще слышим даже не от представителей власти (хотя и от них, конечно, тоже), а именно от представителей церкви, и это, конечно, неслучайно.

И именно поэтому фашисты так привечали церковь, а церковь – фашистов:

Неспроста и Римский папа привечал фашистов, притом привечал настолько, что тех священников, которые контактировали с Советским правительством – отлучали от сана. Так двух польских священников, живших в США, отлучили от сана в 1944 году всего лишь за то, что советское правительство пригласило их для консультаций, а они согласились.

Нелишне будет также и вспомнить, что на пряжках немецких солдат была надпись: С НАМИ БОГ.

А помогало Гитлеру в 30-х годах совершить перевооружение и поднять военную промышленность государство, у которого на деньгах написано IN GOD WE TRUST (мы верим в бога).

И вторжение гитлеровских орд вместе с ордами гитлеровских союзников в СССР многие называли не иначе, как крестовый поход.

И всех этих «богоносцев» – и католиков, и православных, разбили атеисты: Красная Армия и Советский Союз.

Но нынешней власти и церкви ох как невыгодно вспоминать, что фашистские орды разбило коммунистическое государство, и разбило под руководством коммунистической партии.

Ныне же служители РПЦ не только прилагают все усилия, чтобы люди забыли неудобную им правду, но и пытаются выдать Великую Победу как свою заслугу.

Многие здесь вспомнят, что Сталин в 1943 восстановил патриаршество. Почему это произошло? Некоторые говорят, вот стал коммунистический режим терпеть поражения, вот и пришлось обратиться к богу. Но давайте вспомним, что вопрос о патриаршестве Сталин поставил в сентябре 1943 года, то есть после Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге, то есть уже в то время, когда победа СССР над фашистами уже ни у кого не вызывала сомнений.

Дело здесь в другом: об этом очень просили США. А Сталин хотел не только скорейшего открытия второго фронта, чтобы сберечь жизни советских солдат и поскорее добить фашистскую Германию, но и дальше развивать дружеские, партнерские отношения с США и Великобританией. Поэтому пришлось идти на некоторые уступки.

Итак, что в итоге происходит в РФ: с одной стороны, олигархи всячески поддерживают церковь, которая помогает им грабить народ и бороться с коммунистическими идеями, с другой стороны – идет подрыв науки и образования. Зачем идет такой подрыв? Чтобы люди меньше знали, меньше понимали, не задавали лишних вопросов. Иными словами, чтобы людей легче было обманывать. Необразованными, находящимися под влиянием церкви людьми легче управлять, легче манипулировать.

Опять же сравните деятельностью Советской власти, Ленина, Сталина: в СССР образование, наука, культура поднимались на невиданную высоту. Потому как Советская власть, в отличие от РПЦ, не хотела, чтобы люди были рабами.

Можно вспомнить еще кое-что. В царской России времен Николая II были черносотенцы, погромщики, помощники царского режима и полиции, нападавшие на оппозиционные шествия, избивавшие (а порой и убивавшие несогласных).

Это были, по сути, экстремистские православные организации, на по сути, незаконную деятельность которых сквозь пальцы смотрели и полиция, и власти. Смотрели сквозь пальцы потому, что они помогали эксплуататорским классам подавлять народное недовольство.

Нынешние олигархи и прислуживающая им церковь идут тем же путем. Вспомним, как совсем недавно казаки избивали на Пушкинской площади в Москве вышедших протестовать школьников и студентов. И в событиях в Екатеринбурге тоже отметились «спортивные ребята» оскорблявшие и избивавшие протестующих при безмолвствующей полиции.

Всё повторяется. Как не вспомнить слова Сталина, сказанные касательно царской России 6 ноября 1941 года в Докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы, посвященном 24-той годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции:

«По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме. Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, они также охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим.

Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов».

Что ж, приходим к тому, от чего когда-то ушли. Средневековая реакция снова возвращается к нам. Вместе с черносотенцами.

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О фашизме. Индикаторы фашизма и как его узнать.

Автор – Задунаев Дмитрий

Близится День Победы советского народа над фашистской Германией. Я уже писал о том, что необходимо помнить, что победил именно Советский Союз, советский народ. Мы должны хранить эту память в своем сердце и передавать знания своим детям. Нужно противостоять всем попыткам десоветизировать Победу.

Но нужно также и понимать, что такое фашизм, каковы его отличительные особенности, индикаторы. Врага надо знать, узнавать его в любых обличиях, ибо он хитер и маскируется, принимает разные обличия. Поэтому люди часто путаются, путают, например, фашизм с национализмом, а это совсем не одно и тоже.

Давайте послушаем людей, которые уже столкнулись с гитлеровской Германией, и поняли, какова его суть. Вот что сказал Георгий Димитров на XIII пленуме Исполкома Коминтерна в 1933 г.:

"Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических и наиболее империалистических элементов финансового капитала".

Из этого из этого следует:

Во-первых , фашизм – это одна из форм капитализма. При другом общественно-политическом строе фашизм невозможен.

Во-вторых , инициаторы, организаторы как фашистских движений, организаций, партий, так и фашистских государств – это крупный финансовый капитал, иными словами – крупная буржуазия.

В-третьих , цель фашизма – закабаление эксплуатируемых классов, закабаление жесткое, при помощи самых суровых законов, насилия и террора. Буржуазное государство становится фашистским тогда, когда обманы либеральной демократии на народ уже не действуют.

В этом случае эту пусть куцую, пусть буржуазную, но все же демократию сворачивают и крупная буржуазия, крупный финансовый капитал, финансовые олигархи переходят к открытой террористической диктатуре.

В-четвертых , и это уже должно быть абсолютно ясно из вышеизложенного, главные враги фашистов – это враги крупного финансового капитала, враги крупной буржуазии.

Эти враги крупного финансового капитала – коммунисты, большевики, Ленин, Сталин, то есть те, кто мешает господству крупного капитала, те, кто мешает финансовым олигархам грабить и обманывать народ, те, кто мешает крупным капиталистам стать, по сути, рабовладельцами всего остального населения Земли.

Поэтому после прихода к власти фашистов большевики всегда подпадали под удар. Поскольку большевики вырвали у мирового финансового капитала 1/6 часть суши, поскольку финансовые олигархи мира поняли, что их владычеству может прийти конец, крупная буржуазия Англии, Франции, США, Германии поддержала Гитлера, влила миллиарды в его экономику, в его военную машину и помогла Гитлеру устранить все препятствия.

Цель мирового финансового капитала (иногда их называют «масоны», но это не суть, большевики их называли "мировая буржуазия" или "мировая контрреволюция"), а значит, и целью Гитлера стало сокрушить СССР, сокрушить большевизм. Для этого крупная буржуазия всего мира и делала всё, чтобы помочь Гитлеру сокрушить СССР.

Можно спросить: «а как же планы мирового господства, про которые говорил Гитлер?» Это мировое господство стало бы мировым господством мирового финансового капитала, которые стояли за Гитлером и поддерживали его.

Многие могут сказать: «А ведь Гитлер проповедовал теорию расового превосходства арийцев, расе господ, которой должен подчиняться весь мир.»

На самом деле эта теория была нужна, чтобы одурачить миллионы простых немцев. А на самом деле союзником Германии была Япония (не арийцы никаким боком), таким союзником должен был стать и Иран (не успел, СССР и Англия ввели туда войска). А болгары? Так это вообще славяне, по теории Гитлера неполноценные. Тем не менее Болгария была союзником Гитлера в войне против СССР.

Поэтому Гитлер время от времени про расовую теорию забывал. Но фашисты никогда не забывали, что коммунисты, большевики их враги и не щадили их.

Евреи? Еврейский крупный финансовый капитал без зазрения совести точно также помогал Гитлеру, обрекая многих своих соотечественников на мучительную смерть, на ужасы Холокоста. Тем не менее, были и евреи, которые воевали в частях германской гитлеровской армии.

А вот коммунистов в гитлеровской армии не было никогда. Предатели, которые переходили на сторону Гитлера, сразу отрекались от коммунизма, социализма и большевизма (без этого пути на сторону Гитлера не было).

Вот то, что нужно знать о фашизме, чтобы узнать его в любых обличиях. Но, теория мертва без практики. Для примера возьмем какие-нибудь государства. С фашистской Германией разобрались, здесь все ясно.

Дальше. Вопрос: а Российская империя начала 20 века была фашистским государством? Рассмотрим этот вопрос.

Российская империя при Николае II.

Вот что сказал Сталин 6 ноября 1941 года в Докладе на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся с партийными и общественными организациями г. Москвы, посвященном 24-той годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции:

«По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме . Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, они также охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим. Гитлеровская партия есть партия врагов демократических свобод, партия средневековой реакции и черносотенных погромов».

Здесь необходимо обратить внимание на следующее.

Во-первых , Сталин сравнил гитлеровский режим и режим царской России публично, при выступлении на всю страну. Гитлеровский режим был назван копией царского режима Российской империи, чётко, ясно, прямым текстом.

Во-вторых , народ, перед которым он выступал, уже прекрасно знал, что такое гитлеровский фашизм, а очень многие на своем опыте помнили, что такое царский режим при Николае II. Но тем не менее сказанное не вызвало какого-либо удивления или протеста в народе (иначе все бы про это знали). Эти слова Сталина, это сталинское сравнение, были восприняты советскими людьми как нечто само собой разумеющееся.

И ни гитлеризма, ни царизма, советские люди не хотели. И боролись за Советскую власть, за социализм, за свою Советскую Родину, за СССР, не щадя ни сил, ни жизни.

И такого массового героизма, как на фронте, так и в тылу не знало человечество за всю свою историю. И такой героизм был именно потому, что люди защищали именно свое, родное народное советское государство.

И гитлеризм, и царизм были для советских людей одинаково неприемлемыми. А вот многие белые добровольно влились в гитлеровские полчища, что наглядно показывает духовное родство «белых» и гитлеровцев. Такое родство отмечал и «русский философ» Иван Ильин.

Но, к сожалению, затем эта важная историческая память стала в советском народе утрачиваться. Начало этому трагическому процессу положила «хрущевская оттепель». Это и послужило одной из важнейших причин гибели СССР.

И когда во времена «перестройки» один за другим стали появляться плакальщики по "России, которую мы потеряли" – достойный отпор им дать было некому: старое поколение, которое помнило жизнь в Российской империи уже ушло, а новое было полностью обезоружено десталинизацией: молодежь времен «перестройки» сталинских работ не читала, взять их в то время было просто негде, вся информация, выходившая в то время о Сталине, сводилась, то сути, к тем помоям, которые выливали на него во множестве «архитекторы перестройки» и их подпевалы…

И теперь каждый человек коммунистических убеждений (да и вообще любой патриот России) должен знать: воспевающие «святого» Николая II, воспевающие «Россию, которую мы потеряли» – воспевают тот самый режим, копией которого Сталин считал гитлеровский режим.

Украина

Там уже давно не скрываются откровенные фашисты. Они даже не маскируются. Маски сброшены. Батальон «Азов» недавно вывесил недалеко от Донецка гитлеровское знамя. И, естественно, никто не понес за это ответственности.

И пусть вас не вводят в заблуждение их конкурентные выборы и дебатами, реальной борьбой. Эта борьба – всего лишь кастинг, проводимый крупной буржуазией, кто лучше будет представлять ее интересы.

Когда появляется реальная оппозиция крупной буржуазии – с ней не церемонятся. Пять лет назад в Одессе в Доме профсоюзов сожгли сотни людей. Кто-то из виновных понес ответственность? Нет. К ответственности привлекали родственников погибших, которые пытались добиться правды.

И, естественно, сокрушение памятников Ленину, порошенковская декоммунизация, культ голодомора, попытки заменить праздничное шествие на День Победы шествием с портретами украинцев, замученных во времена сталинских репрессий.

Не удивительно: фашизация государства происходит одновременно с декомунизацией. Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру.

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