Бендеры — город на периферии России, он географически и ментально находится в Молдавии на границе с Приднестровьем (сейчас принято говорить Молдова, в угоду местному диалекту, а Приднестровье — непризнанная республика по итогам конфликта русских людей с националистическими руководителями постсоветской Молдовы).

Хотя происхождение понятий «бендеровец» и «бандеровец» разделяют века, а О.Бендер — только персонаж книг и фильмов, между ними есть нечто общее, что позволяет рассматривать их как проявления одного алгоритма. Но прежде освежим в памяти читателей информацию, касающуюся всего этого. И начнём в хронологическом порядке — с Бендер.

А именно, мы хотим объединить три схожих термина в одно явление и показать, что это проявление одной мощной алгоритмики, которую следует переработать нашим людям, несущим в себе русский культурный код или, если угодно, — Русский дух.

В этом материале поговорим о бендеровщине, но не о той фактологии, которая у многих на устах, а о психологической её подоплёке . И при рассмотрении мы решили применить не совсем обычный подход, попытавшись найти нечто общее в схожих по произношению словах и тем, что стоит за этими словами.



Во времена Русско-Турецких войн был городом-крепостью, переходил от одних к другим, из него совершались набеги, устраивались теракты одними, и он же был оборонительной заставой для других.



К слову, в Бендерах закончил свою жизнь гетман-предатель Иван Мазепа. Читайте об этом нашу статью «Полтавская — битва цивилизаций!»

По некоторым данным, Запорожская сечь была создана выходцами из Бендер, которые ушли глубже в степь от Османского ига.

Широкими мазками история «бендеровщины» с тем негативным окрасом, который бессознательно всплывает у многих при её упоминании, выглядит так.



Когда войска Петра I в начале XVIII века разгромили шведов, остатки запорожского войска, которое служило шведам (после того как Мазепа предал Петра I), укрылись в Бендерах.



Там они поступили на службу турецкому султану в надежде приобрести в его лице кормильца. Однако, султан не пожелал кормить предателей «за просто так», а предложил им кормиться путём торговли рабами.

И вот эти бендеровские вояки стали совершать набеги на Украину (Окраину) с целью захвата русских людей в рабы для турецкого султана.



Для этого они, представляясь казаками, приезжали в малороссийские селения, где их встречали как родных, кормили-поили…. А они часть славян потом убивали, а остальных захватывали и увозили для продажи на невольничьи рынки.

Тогда и появился термин — «бендеровцы», то есть вроде бы и «свои», от которых не ожидаешь подлости, но на самом деле — «эти ещё хуже чужих», поскольку творят не просто «беспредел», а — беспредел предателей: всё с особой жестокостью и цинизмом.



Видимо, можно считать проявлением матрицы предателя, которому нечего терять, поскольку он предал своих, а потому он в отношении своих творит такое, что и «чужой» никогда не сделает.



Потому предательство — всегда считалось актом вероломным (то есть ломающим веру, доверие) и наиболее подлым деянием во всех народах.

И вот спустя около трёх веков появляется другой персонаж, схожий и по алгоритмике, и по имени — Степан Бандера.

Бандеровщина

Бандера Степан Андреевич — украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения.

Такие сведения про него даёт Википедия. Скажем прямо, что Википедия часто правильно даёт имена и даты, однако на описание явлений нужно смотреть через призму критического анализа.



Не секрет что «Вики» — один из инструментов идеологической борьбы «Запада» за свои убеждения.



То есть при изменении политической парадигмы, данный информационный ресурс окрашивает события в определённые тона и зачастую не отражает настроения в обществе, а пытается изменить эти настроения, выступая инструментом политической борьбы. Не стоит быть наивными в отношении Википедии.

Что умолчала и исказила «Вики» про Степана Бандеру опишем немного ниже, а сейчас освежим в памяти историю бандеровщины, как её даёт энциклопедия. Опять же, будем описывать это широкими мазками, выхватывая основные события и дополняя своими комментариями.

Родился Бандера в 1909 году в галицком селе. Поступив в гимназию, он, учась в третьем (!) классе, вступил в подпольную националистическую организацию школьников и стал членом украинского скаутского объединения «Пласт».



Обратите внимание, в те годы кому-то понадобилось создавать, финансировать и опекать детские националистические организации.



Для чего? Промывать неокрепшие детские мозги и выявлять особо преданных? А для чего? Видимо, был некий проект, настолько глубокий и масштабный, что по сравнению с ним (это будет понятно ниже) гитлеровский проект был более скоротечным и был вписан в него.

Нужно отметить, что в те времена Восточная Галиция была частью Польши и там и возникло несколько националистических движений, борющихся за создание независимого украинского государства.



Нужно сказать, что для возникновения практически любого крупного проекта нужны объективные основания.



Для создания националистических организаций таковым явилась память о зверствах польских шляхтичей в далёком прошлом. Эти организации слились в 1929 году, создав организацию украинских националистов (ОУН).



Туда и вступил Бандера, постепенно продвигаясь по «карьерной лестнице», в 1933 году став краевым проводником по должности на западноукраинских землях. С приходом Бандеры характер её боевых акций изменился.



Экспроприации прекратились, упор был сделан на теракты против представителей польской государственной администрации, а также местных коммунистов, левых и просоветских деятелей, советских дипломатов.

Сентябрь 1939 года радикально изменил ситуацию в Центральной и Восточной Европе — и, соответственно, обстановку, в которой предстояло действовать ОУН. Потребовалось пересматривать стратегию и тактику, формы и методы деятельности организации.



По словам самих деятелей украинского националистического подполья, перед ними открылся практически неведомый ранее фронт борьбы против «одного оккупанта Украины — большевистской Москвы».

Склонны считать, что такой поворот обусловлен нравственным не принятием идеалов коммунизма (в нашем понимании — справедливости), а не борьбой за собственное государство.

Обратите внимание — поляки ушли, а деятельность националистических организаций не прекратилась, сменился объект, против которого борются по принципу «вечный бой, покой нам только снится». Сменить «объект» «вечного боя» несложно тем, кто манипулирует эмоционально взвинченной толпой.

В 1939 году умер руководитель ОУН и в результате некоторых событий произошёл раскол, в котором выделились два лидера — Мельник и Бандера.

Думаем, многие читатели в курсе, что в нынешней Украине (и не только) Бандера — национальный герой. Но таковым в умах обывателей он стал не в одночасье, на это потребовались годы планомерной информационной работы.



На картинке (смотрим снизу вверх) наглядно показаны некоторые стадии формирования «культа героя» по технологии «окна Овертона», а сразу ниже картинки будет абзац, взятый из Википедии, на котором и построена работа по продвижению Бандеры из преступника в герои.

1939 год. Точки зрения Мельника и Бандеры на стратегию украинского националистического движения существенно расходились.



Мельник считал, что ставку следует сделать на союз с нацистской Германией в борьбе с большевизмом.



Бандера же считал необходимым полагаться на собственные силы, поскольку в существовании самостоятельной Украины, по его убеждению, не была заинтересована ни одна западная держава. Возможный союз с Германией он и его сторонники рассматривали как исключительно временный.

Именно с этого момента сторонников Бандеры стали называть «бандеровцами», а сторонников Мельника — «мельниковцами».



Надо сказать, что, Мельник не был членом ОУН (он занимался управлением огромными владениями митрополита Украинской грекокатолической церкви Шептицкого), однако в ходе споров трёх сменщиков убитого лидера ОУН Коновальца, стал компромиссным лидером движения, как соратник бывшего лидера по Гражданской войне, поэтому он стал удобен для списания всего негатива ОУН.



Например, именно мельниковцы стали основой небезызвестной дивизии «СС Галичина», что в целом помогло потом обелить Бандеру, как лидера полуподпольной даже в Третьем Рейхе фракции ОУН после раскола.

Далее, через неделю после начала Великой Отечественной Войны, а именно 30 июня 1941 года «бандеровцы» объявили о создании независимого украинского государства.



Это не понравилось Гитлеру и 5 июля, вызвав Бандеру на переговоры, гитлеровцы его депортировали в Германию и арестовали. Ещё в Википедии есть сведения о том, что бандеровские отряды сражались не только с советскими партизанами, но и с войсками нацистской Германии.



Закончим на этом с Википедией и представим читателям наш взгляд на этот фрагмент истории.

Опираясь на Википедию читатели могут сделать вывод, что Бандера — герой. Боролся за создание «независимого» украинского государства. То есть шёл к благой цели, а осуждать его можно только за методы, которыми он это делал. Но дьявол, как известно, кроется в деталях.

Вообще, когда какие-либо силы объявляют о необходимости обретения «независимости» путём отделения от какого либо субъекта, это можно трактовать двояко.



Либо это действительно стремление к самостоятельности, подкреплённое наличием у населения компетенций, которые позволят самоуправляться по полной функции управления, либо (чаще) это стремление определённых людей встать во главе нового «независимого» государства, получая «причитающееся» вознаграждение, а недостающие компетенции будут замещаться из-за рубежа, взамен на определённую (выгодную «кому надо») политику. Интересы трудового народа в этом случае — не в счёт.

Далее перейдём к национализму как основе для совершения тех или иных действий «бандеровцами». Именно «бандеровский национализм» воспевается как идеал для подрастающих поколений Украины, и не только.



Обратите внимание, как тонко и лихо Бандера переводится в разряд героев, и это же показывает, что «бандеровщина» — более масштабный проект, чем гитлеровский. Вернее так: и тот, и тот — проекты, отрабатывающие одни и те же алгоритмы создания нацистских государств, основой которых всегда является толпо-«элитарное» устройство общества.



Сообщается, что Бандера как мученик не согласился на расторжение Акта о признании независимого украинского государства и провёл несколько лет в застенках гестапо, в концлагере.



Правда, есть сведения, что это скорее был домашний арест, Бандера жил в двухкомнатном номере и имел всё необходимое для жизни. Но сам факт его нахождения там играет на руку тем, кто делает из него героя. Думаем, именно поэтому его там и держали.

Но чтобы разобраться с национализмом, нужно дать ему чёткое определение.



Существует множество определений, но мы как представители многонациональной Русской цивилизации, как никто понимаем тупиковость выделения титульности и исходим из такого определения:



Национализм — осознание неповторимого своеобразия своего народа и его культуры в сочетании с отрицанием, уникальности и значимости для человечества иных национальных культур и народов, несущих их в преемственности поколений.



Однако давайте посмотрим ещё на одно определение, которое тоже будет «в тему».



Нацизм — уничтожение иных культур и/либо народов, их создавших.



Мы склонны считать, что второе неизбежно вытекает из первого и сулит большими проблемами, как для представителей данной самоидентификации, так и тем кто с нею взаимодействует по территориальному и ментальному признаку.



И оба они являются с одной стороны предтечей фашизму, с другой — его следствием.



Та или другая логика размышлений является границей между глубинной алгоритмикой общества несостоявшихся человеков и формой правления в конкретную эпоху. От властолюбивых тиранов до безответственных марионеток.

А теперь, смотря на действия, которые вытворяли «бандеровцы» и на определения, приведённые выше, можно с уверенностью сказать, что они — нацисты.



Они уничтожали (массово) евреев, поляков, русских, причём делали это с особой жестокостью, которая бралась из убеждённости в том, что представители других национальностей — не люди, их жизнь ничего не стоит, и по отношению к ним никакие моральные нормы не применимы.



И поступали они так, имея моральное оправдание самих себя якобы как бы безобидным национализмом, хотя сами были по сути своей нацистами.

Тот факт, что «бандеровцев» преподносят, как националистов говорит о том, что они всё ещё полезны каким-то субъектам, использующим их для достижения своих целей.

Однако, давайте вернёмся к главной мысли этой статьи.

Жители окраин

Как и на любой другой пограничной территории, а тем более границе разных цивилизаций, очень остро чувствуются идеалы и нормы жизни каждой из сторон. «Выгоды» у той или иной стороны могут быть разными.



Они могут отличаться по отношению к материальному благосостоянию, по принципам коллективного взаимодействия, по нравственным установкам, по краткосрочным и долгосрочным целям.

Вообще, цивилизации отличаются друг от друга идеалами, которые несут их представители.



И получается так, что люди, живущие на стыке разных цивилизаций, в своей жизни взаимодействуют с каждой из них, и потому возникает соблазн примкнуть к той, которая на текущий момент может обеспечить наилучшие условия для выживания и существования.

А если немного развить и обострить это стремление примкнуть к «гегемону», то может получиться нечто типа «а что вы предложите, чтобы мы были с вами?», возникнет желание жить хорошо за счёт другого.

Это в меньшей мере касается простого и честного труженика, а больше — относится к сфере торговли, искусства, управления, военного дела, таможни и т.д.

Именно это — нежелание жить своим трудом является общей основой и для «бендеровцев», и для «бандеровцев», и сюда же прекрасно вписывается такой персонаж как Остап Бендер. Впрочем, к нему мы ещё вернёмся.

Описанное выше хоть и является объективной основой возникновения жизненного принципа «жить за счёт других», но не обязательно проявляется в реальности. Нужны определённые действия, которые и способствуют тому, что люди идут по этому пути.

Все мы из истории и литературы знаем, какой образ жизни вели люди Запорожской Сечи, именуемые казаками, каков был их буйный нрав, непостоянство и нежелание с чем-либо считаться.



Безусловно, они представляли собой большую залихватскую силу, которую, однако, использовали более системные образования, когда речь шла о цивилизационном или государственном противостоянии.



В мирное же время этот буйный нрав доставлял уйму проблем, его приходилось канализировать в мелких конфликтах.

Мы здесь не хотим сказать, что воинское братство на южных границах России безнадёжно, однако на Сечь уходили преимущественно те, кто не хотел работать, а хотел «махать шашкой».



Там, где нет созидательного труда и понимания, за что человек трудится (в том числе и в военном общем деле), статистически предопределённо он будет замешан в деле, исход которого не в его власти, будет тупым орудием в чужих руках, будет запутан и сделает огромное количество ошибок и преступлений, загубит свою жизнь и множество чужих.

Были ли принципы у запорожских вояк, были ли они у литературного героя, были ли они у идола современной Украины?



Да, конечно. Однако, при этом история нам рассказывает о частых переходах запорожских вояк под разных владык, поведение и деятельность украинских националистов сложно назвать достойными, ну, а деятельность всякого рода комбинаторов говорит сама за себя.

Те, у кого сформировался принцип «жить за чужой счёт» часто сталкиваются с всё более жёсткими обратными связями. Такие люди часто исповедуют более общий принцип:

«Мы лучше, чем они, поэтому «они» должны работать и платить, а если не захотят, то должны быть уничтожены».

Другими словами, на эту основу хорошо ложится национализм и нацизм, являющиеся проявлениями фашизма.

Остап Бендер

Персонаж «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова известен зрителям как «великий комбинатор». Его имя Остап — украинское, фамилия Бендер — еврейское, а отчество Ибрагимович — турецкое. Что же объединяет Остапа с «бандеровцами» и «бендеровцами»?



Очевидно, что нежелание заниматься созидательным трудом, а жить за чужой счёт, «комбинируя», по принципу «что не запрещено законом — разрешено».



В контексте этого мы склонны считать, что Остап Бендер характеризует собой яркий образ либерализма наших дней.



А как же «окраинность», где она у Остапа? Кто не в курсе Остап Бендер родился в Одессе, это относительно недалеко от города Бендеры, Бандера действовал тоже в пограничье, но немного выше (севернее).

А в чём же связь Остапа с идеалами иной цивилизации? Помните, где мечтал он оказаться? В Рио-де-Жанейро, где «все ходят в белых штанах».



То есть, территориально он мог быть где угодно, но ментально он был «там» (как сказал бы Путин — «…не с нашим народом»), то есть принадлежал и жил идеалами другой цивилизации. Вообще говоря, фамилия Остапа наверняка была взята с упомянутого города в Молдавии.

Предательство — поругание доверия

Предательство объединяет все три социальные явления в лице уже рассмотренных нами персонажей. Это их характеристическая черта: каждый из них — предатель.



Почему происходит предательство? Это субъективная оценка одного другим? Когда Мазепа переметнулся к Карлу XII, Пётр I счёл это предательством, но считал ли так же сам Мазепа? Генерал Власов переметнулся к Гитлеру и русский народ считает его предателем, но как оценивал свой поступок он сам? Либо же есть нечто объективное?

Давайте разбираться.

В Словаре Даля такая корневая группа:

«Передавать что, из рук в руки; а предавать, на произвол. Вручать или отдавать с покорностью, со смиреньем. Предаю живот свой в руки Твои! Вся своя и себя Господу предадим».

«Предать город огню и мечу, разграбить, избить, сожечь. Предать труп земле. Книга предана тиснению. Предать дело забвенью. Предать кого казни, смерти. Предать виновных суду. Предать проклятию. Предать Богу дух или душу, умереть».

«Предаюсь вам безответно, отдаюсь и покоряюсь сполна. Она предалась ему любовью, отдалась, доверилась»

«Это преданный друг, слуга, -ность жен. приверженность и уваженье, верность, ширая, искренняя любовь, правдивая, прямая покорность».

«Предатель муж. -ница жен. изменник, вероломец, крамольник, лукавый и облыжный человек, душепродавец. -лев , -ницын , все, что лично их. Предательский поступок, лукавый, вероломный, крамольный, изменнический».

То есть в корневой группе есть значения, связанные с наибольшим доверием одного субъекта другому (в том числе и Богу), и есть значения, связанные с предательством этого наибольшего доверия, противоположные по своему смыслу. Почему?

Выдвинем такую версию. Взаимодействуя друг с другом, мы доверяемся другим и уже вместе либо сонаправлены, либо отклоняемся в той или иной степени.



В нашем субъективном восприятии предательство — это обман доверия, его использование другими, однако по отношению к Мирозданию — это отклонение от его развития, когда индивид не предан Богу.

Базовый смысл слова предать — это передать (приставка пре- значит либо «очень», либо «пере»). Передать доверие одного другому человеку — предать друга врагам. Передать тело в лоно земли — предать земле. Один передаёт себя во власть другого — преданный вассал. Передать себя во власть совести — Богу предавать себя.

И предательство — это акт аналогичный: один передаёт тех, кто ему доверился другим — предаёт их.

Если мы посмотрим на малые народы, живущие между двух цивилизаций (или ранее — крупных империй), то можно сказать, что их земли постоянно передавались от одной цивилизации или империи другой.



И получается, что в их менталитете — нормально ощущение того, что тебя всё время предают, передавая другим, а это порождает аналогичное собственное мышление — предавать доверие всех.

Значит ли эта особенность мышления, что предательство в таких общностях неискоренимо? Нет, не значит, хотя очень сильно определяет алгоритмику взаимодействия с ними — повышенная бдительность и ожидание «ножа в спину», что также не способствует в этих общностях закреплению стереотипов доверия. Как это можно преодолеть?

Мир един и целостен. В нашем представлении — Бог небезучастен к тому, что происходит в Мироздании (для атеистов — наивысшее объемлющее управление определяет граничные условия развития систем Мироздания), а потому все взаимодействия находятся в рамках того, что в богословии называют «божьим Промыслом и Попущением» (для атеистов — взаимодействия определяются объективными закономерностями, а процессы могут быть сонаправлены с объемлющими процессами Мироздания, либо отклоняться в какой-то степени).

Следовательно, единственным выходом из алгоритмики предательства будет следование совести, тому «внутреннему сознанию добра и зла; тайнику души, в котором отзывается одобрение или осуждение каждого поступка; способности распознавать качество поступка; чувству, побуждающему к истине и добру, отвращающему ото лжи и зла; невольной любви к добру и к истине» (по словарю В.Даля), по сути той глубокой внутренней связи, что связывает нас с наиболее объемлющим уровнем управления — со Всевышним.

Именно совесть в темпе течения Жизни заранее предостерегает нас от совершения поступков, уводящих от русла Промысла, помогает быть сонаправленными с течением Мироздания, причём делает это в конкретике обстоятельств.

Невозможно дать рецепты или схемы на все случаи жизни, потому что жизнь — всегда обширнее любых наших схем. Можно только сказать об инструментарии, помогающем на наш взгляд выйти из алгоритмики предательства.

Почему Совесть так важна? Потому что она оберегает нас от самого страшного предательства — предательства себя.

Предательство всегда акт вероломный. Вдумайтесь в эти слова: предательство — акт ломающий веру.



А самая большая вера, которая может быть в Мироздании на наш взгляд, — это вера Всевышнему. Но почему же тогда мы не пишем о предательстве Бога, а пишем о предательстве себя, ведь вера Ему предаётся?



Потому что не веря Богу, не веря Совести, мы себя же самих отворачиваем от того пути Жизни, который наилучшим возможным образом подходит нашей индивидуальности.

Бога предать невозможно. Кому возможно предавать его доверие, если Он — наивысшее объемлющее управление? Разве можно вообще предать его доверие? Потому мы и говорим о предательстве себя.

Три грани одного алгоритма

Пусть некоторые читатели посчитают, что напрямую связать эти имена и наименования (фамилию, псевдоним и город) было самонадеянно, однако есть на наш взгляд связующая эти явления матрица, которая порождает психодинамику, из коей как грибы из грибницы вырастают потом и порой схожие слова — коды — названия.

Что связывает три этих имени?



В первую очередь — география, это условно окраина, пограничье, Украина.



Сюда же можно притянуть «черту осёдлости», часть жителей которой несут определённую склонность к паразитированию.



И конечно, базовые алгоритмы психик тех, о ком идёт речь в статье и которые через культуру преподносятся всем нам как желанные, например через романтизацию образа того же Остапа Бендера.

Эти три явления в коллективном бессознательном, вероятно, уже тесно взаимосвязаны, поскольку тот же Владимир Путин неоднократно при упоминании об украинском неонацизме применял слово бЕндеровцы, что можно расценивать как безграмотность, а можно узреть и бессознательный отсыл и к городу в Молдавии, и к великому комбинатору, точнее его последователям и поклонникам по-жизни.



В связи с этим можно вспомнить и фрагмент фильма ставшего культовым и несущий в себе некую матрицу.

Вот «великий комбинатор» крутился как мог, только чтобы не работать, что стало привлекательной моделью для многих наших соотечественников. Аналогов Бендера и в других культурах предостаточно.



И на пути «остапов» часто встаёт государство, и уголовный кодекс приходится им «чтить», то есть приходится вынужденно ограничивать свою необузданную вседозволенность.



Что творили «бендеры» в отсутствие сдерживающих факторов, показывают множественные трагедии на оккупированных территориях.

Поэтому на наш взгляд и зарождающемуся национализму мешает сильная государственность.



Для продолжения «работы» националисты и их спонсоры пытаются дезорганизовать работу государственной власти, особенно на пограничных территориях, и часто делают это насилием, грубо, либо чужими руками, случается и так, что самими же чиновниками.

Мы склонны считать, что:

Остап Бендер представляет собой яркий образ либерализма.

Степан Бандера — оголтелого нацизма.

Обобщённый «бендеровец» — это фашизм, то есть система человеконенавистничества. Вспомните, что бендеровцы брали своих же людей в рабство.

Соответственно, всë это грани одного явления. Хотя в обществе они разные по восприятию.



От привлекательных и «безобидных» форм либерализма через якобы культурный национализм (всегда идущий к нацизму) до жёстких и всепоглощающих форм фашизма. И кто не хочет это видеть и замечать, рано или поздно столкнётся с ним воочию.

Подходящий символ

Интересным нам показалась аналогия рассматриваемого нами троичного явления «бендеровцы-бандеровцы-бендер»с триединой богиней-идолом (которая стала прототипом статуи свободы, находящейся в США), богиней тьмы — Гекатой.



Она могла являться в трёх разных обличиях.



Да пусть простят нам некоторые шибко грамотные такое утверждение, указав, что нет у США такой богини. Мы в этом фрагменте просто нашли интересную аналогию, не более.

Здесь для ценителей можно подтянуть деньги, власть, войну, прибыль, предательство, лёгкую наживу, лихие разборки (золотую лихорадку/двенадцать стульев). На наш взгляд, всё очень символично.

Фашизм

О том, что же такое фашизм многие имеют довольно смутное и однобокое представление, часто почерпнутое из просмотра фильмов о Второй Мировой и книг о ней же.



Однако фашизм многолик, нужно уметь выявлять его и в современных процессах, казалось бы внешне никак не похожих на него.

Если поискать в современных источниках определение фашизма, то чаще всего можно выйти на признаки, которые описал Умберто Эко.



Не будем здесь их перечислять, они скорее могут ввести в заблуждение, а остановимся на обобщённом определении, что фашизм — система человеконенавистничества.

Отталкиваясь от этого обобщённого качества нужно задаться вопросом: а что же такое Человек (с большой буквы, то есть — состоявшийся)? Опять же, опираясь на определённый мировоззренческий стандарт, скажем, что Человек — это творческий потенциал и воля, подчинённая голосу совести.



Соответственно всё, что препятствует развитию творческого потенциала и подавляет волю, подчинённую голосу совести — человеконенавистничество.

Попытки этого были в истории нынешней цивилизации всегда. Но попытки препятствовать людям состояться в качестве Человеков — ещё не фашизм.



Само понятие «система» предполагает взаимодействие двух или нескольких сторон.



Так вот, фашизм начинается когда часть общества начинает поддерживать такие действия, находя в «новом порядке» какую-то «выгоду» для себя. Так и образуется «система человеконенавистничества», в которой одни — насаждают, другие — поддерживают.

Это и есть фашизм, и он может существовать и в форме нацизма, и в форме продвижения «нетрадиционных ориентаций», и в форме «цифрового концлагеря», и в форме «экологических самоограничений», и ювенальной юстиции, и в медицинской форме и во многих многих других.

Какой выход нами предпочитается и предлагается читателю и всему человечеству? Преодолеть в обществе фашизм.



Начать стоит с выявления процессов, вызывающих фашизацию общества, своему неучастию в них, раскрытию их сути, предложению своих, более праведных путей решения проблем.

А в русле разрешения межнациональных проблем каждому этносу необходимо осознать объективный процесс глобализации и глобальный исторический процесс, перестать создавать своё благо в ущерб или за счёт другого.



Перестать в конце концов торговать своим телом и душой — предавать себя.

Уйти от богини тьмы к матушке наше планете Земля к Родине-матери.

Школа Аналитики



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