Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Этот пост посвящается тем, кому небезразличны мои публикации – сказки , кто нашел в них что-либо полезное для себя и начал бой с самом собой , а также тем, кто победил себя и ведёт бой с теми, кто его за это возненавидел.

На нашей планете паразитами внедрена система по уничтожению носителей древней крови Расичей.

Как работает эта система, внедренная на нашей планете.

Глобальный расчет на самонадеянность и самомнение женской половины населения планеты полностью оправдывает себя вот уже полсотни лет!

Всякие движения за права женщин окончательно превращает мужскую часть населения планеты в трусливых нерешительных слизняков, пресмыкающихся перед женщинами, которых распирает от сознания своего величия.

Это ведет к окончательному вырождению, ведь Древняя Кровь передает свое генетическое наследие по мужской линии, а она к тому времени станет женоподобна и непопулярна.

Стратегия с феминистками, трансгендерами, бисексуалами и гомосексуалистами уверенно набирает популярность, а ведь это всего лишь начало.

В конечном итоге паразиты попытаются привить людям уверенность в том, что разнополость – это очень, очень плохо, не толерантно и не модно.

Всплеск технологий в транссексуальной хирургии уже готовится!

Сейчас ведется целенаправленная работа над понижением качества мужского генотипа, на котором зиждется Древняя Кровь.

Надо отметить, что у паразитов это получается неплохо!

Женщины с удовольствием ухватываются за иллюзию своего равенства с мужчинами и растят своих сыновей тряпками, с младых ногтей не знающими иного состояния, нежели подчиняться им!

А низкокачественные самцы лебезят перед лопающимися от собственной уникальности самками, готовые признать что угодно, лишь бы самка снизошла до полового контакта с такой жалкой особью.

Паразиты позаботились о том, чтобы люди сами своими руками истребили в бесконечных войнах лучшую мужскую генетику, теперь настала очередь женской.

Вот так работает Система.

Настоящие Женщины не стремятся быть равными мужчинам.

Но это касается только тех, кто на собственном опыте сумел понять, что Мужчины сильнее, а их представления о собственной исключительности несколько завышены относительно реальности.

Могучие Предки наблюдают за нами и ждут результата, оценивая своих потомков: слабак умрет, и одной бесполезной особью станет меньше.

Так работает механизм самоочищения Древней Крови. Сильный же воспрянет и победит себя, перейдя на новую ступень могущества.

Древняя Кровь не выживает в жилах слизняков. Древняя Кровь не знает полумер.

Сила Разума в отличие от ума всегда оказывается сильнее силы животных инстинктов.

У Могучих предков нет отметок, символизирующих градации посредственности: всяких там единиц, двоек, троек или четверок. Или «отлично», или умер.

Они не предают каноны Древней Крови. Для них качество важнее количества.

Стержень биоэнергетического пути эволюции древних предков Расичей – перфекционизм.

Все или ничего. Ты не можешь быть средним. Ты либо равный среди лучших, либо отсеялся и не существуешь.

Ты можешь стать лучшим из лучших или одним из таковых, если добился этого кропотливым трудом, безостановочно осуществляемым в течение десятков лет жизни. Но ты не можешь быть средним по определению.

У биоэнергетической расы не бывает особей со средними показателями. Там каждый суть совершенство, и борьба идет не за то, чтобы стать лучшим.

Если ты не лучший – ты отсеешься, так что быть лучшим – это аксиома.

Там борьба идет за то, чтобы стать эталоном.

И когда кто-то задает новый уровень эталонности – это успех всей расы.

Ибо это и есть эволюция в действии, когда потомки оказываются лучше предков, и раса еще на один шаг становится ближе к звездам.

Древняя Кровь – это вечный путь в Высь, бесконечное совершенствование совершенства. Истинная Древняя Кровь не приемлет средних значений. Она их попросту не знает.

Ибо когда везде понемногу – в итоге ничего и нигде.

Для тех, кто ничего и нигде, существует техногенный путь развития.

Ибо техника уравнивает их шансы, как пистолет уравнивает в безмозглой драке сильных с тщедушными, а автомобиль уравнивает скорость длинноногих с коротышками.

Не нужно десятилетий изнурительной работы по самосовершенствованию – техника сделает все за тебя прямо сейчас, достаточно лишь немного напрячься, чтобы освоить управление.

Это Путь, который на этой планете выбрали практически все.

Но им простительно, ведь основное их большинство – это гибриды, а гибрид и есть среднее между двумя исходными. Можно придумать любую красивую сказку о том, как это здорово – быть гибридом, который вобрал в себя самое лучшее от обеих исходных форм, и все такое прочее.

Но эволюцию, оттачивавшую совершенство этих самых исходных форм миллионами лет, обмануть невозможно.

Смесь швабры с чемоданом всегда будет мыть пол хуже настоящей швабры и всегда будет менее удобной и полезной в путешествиях, чем настоящий чемодан. Даже если внешний дизайн швабро-чемодана будет выполнен лучшими дизайнерами-наркоманами… кхм… то есть самыми одаренными и креативными творческими личностями.

Рожденный ползать – летать не может. Но он в состоянии забраться повыше и спрыгнуть оттуда. Если влезть достаточно высоко, то некоторое время вполне может казаться, что он действительно летит.

Рожденному ползать – простительно, на то он и ползун. Но рожденный летать должен покорить высь либо не существовать. Эволюция или отсев. Все или ничего. Победа или смерть.

Советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

1. https://pandoraopen.ru/2018-08-23/ty-pomnish-kak-vsyo-nachinalos-neskolko-slov-o-miroustrojstve/

2. https://pandoraopen.ru/2018-08-26/u-nashego-solnca-est-imya-yarilo-i-etomu-imeni-15-mlrd-let/

3. https://pandoraopen.ru/2018-08-29/koshhej-bessmertnyj/

4. https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

5. https://pandoraopen.ru/2018-09-14/skaz-o-rasichax/

6. https://pandoraopen.ru/2018-09-28/zakonchilas-noch-svaroga-chto-eto-znachit-ili-kakoe-budushhee-nas-zhdyot/

7. https://pandoraopen.ru/2018-10-10/s-zakonami-miroustrojstva-ne-posporish-oni-ediny-dlya-vsex/

8. https://pandoraopen.ru/2018-10-29/vajtmara-kosmicheskij-korabl-nashix-predkov/

9. https://pandoraopen.ru/2018-11-09/zimnyaya-skazka/

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний. Предыстория» 4 книги. Остальные книги на ваше усмотрение. Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3