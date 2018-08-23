Ты помнишь, как всё начиналось!!? Несколько слов о мироустройстве.

СКАЗка №1.

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Предисловие.

Собралось у меня много записей и дневников, которые я собирался упорядочить, но руки не доходили. И тут случилось оказия. Один из читателей сайта «Ящик пандоры» мотивировал меня навести порядок и привести СКАЗки в читабельный вид.

Правила чтения всех без исключения сказок:

Сказки по диагонали не читают. Читают вдумчиво, обращая слова в образы. Только образы нарисуют вам картинку, которую хотел донести до вас автор.

Почему СКАЗки?!

Во первых я давно всех здесь знаю. И уверен, что часть читателей объявит это сказками и бредом...

Во вторых вполне возможно, что некоторые могут увидеть криминал и нарушение действующего законодательства. Вот поэтому – Всё сказки!!!!

Ну а если кого зацепят мои сказки и мурашки побегут по телу, буду только рад.

Всех физиков, химиков и пр. умников прошу не обращать внимания на некоторые неточности, так как текст упростил до максимума, дабы он стал понятен максимальному числу читателей.

p/s: Если у вас появится время и вы просканируете «Ящик Пандоры» начиная с 2010 года, не брезгуя комментариями, то уверяю вас : Многое вы найдете здесь. Но шелушить придется основательно. 8-10% полезная информация, всё остальное мусор, иногда огромные статьи читал ради одной строчки….

С уважением,

Пётр Иванович Кроваткин - пенсионер, всю жизнь трудился, воспитывал детей , воспитываю внуков, дело двигается к правнукам.

Можно было бы конечно загнуть типа: «МирРа Сашет - Определяющая Участь Мира (Соратник Майтреи Рагнарёк - Куратора Последней Битвы Рагнарёка на Земле)» - но решил, что нужно быть скромнее.

Глава 1.

В очень давние времена Высокомерные существа, которых мы называем Богами, делили безконечное пространство на Вселенные. И нам абсолютно случайно досталась область пространства, заполненная семью первичными материями. Это был безбрежный океан материй, которые находились в полном спокойствии. В изначальный период наша Вселенная была полностью однородной и с нашей точки зрения абсолютно пустой и тёмной.

Если посмотреть со стороны, то Вселенные(Мультивселенная) выглядят как гроздь винограда, где каждая ягода – это Вселенная.

А как же выглядят Вселенные на самом деле? Это множество сфер, вложенных одна в другую, это и лента Мебиуса. На самом деле – это одно и тоже.

Самое важно то, что Вселенные конечны, в отличие от Безконечного пространства, в котором они расположены, ибо выйти за область пространства семи первоматерий она не может!!!!.

Есть точка в каждой Вселенной, в которой она соприкасается с множеством других Вселенных, но заполненных другим количеством первичных материй(вспоминаем виноградную гроздь).

В какой-то момент в этой точке образовался избыток материй из других Вселенных и произошел прорыв материи через барьер, разделяющий Вселенные друг от друга. В нашей Вселенной образовалась огромная гравитационная воронка.

Точку прорыва назвали Великой вспышкой, она же теперь является центром Вселенной.

В результате Великой вспышки наши семь первичных материй пребывающих в полном покое начали вступать во взаимодействие друг с другом, синтезируя гибридные материи, и все неоднородности, образовавшиеся в гравитационном колодце, начали заполнять гибридные материи.

Так появились тонкие материи и дело дошло до физически плотной материи, которую мы видим и даже можем ощутить.

Энергия и Свет от Великой вспышки рванул от центра Вселенной к её окраинам, по пути создавая неоднородности(гравитационные колодцы). И в каждом из этих колодцев начали зарождаться Звезды, которые в свою очередь создавали свои гравитационные колодцы, что приводило к рождению планетарных систем.

Вообще правильно звучит не «звезда», а «свезда» — СВЕт Землям ДАющая. Но слово «звезда» произносить удобнее, поэтому все так говорят. Вокруг звёзд вращаются крупные неизлучающие тела — их называют земли. Часто у крупных земель имеются спутники, они именуются лунами. Если говорить по правилам, то звезда, имеющая на орбите семь земель — это и есть звезда, а если земель больше, то звезду правильнее называть солнцем. Но в действительности , чтобы не заморачиваться, называют звёздами любые звёзды, а солнцем ту, которая светит в конкретной системе, о которой идёт речь.

Солнце и всё, что находится на орбитах внутри его гравитационного колодца, именуется солнечной системой. Есть ещё звездные системы — это группы звёзд, находящиеся в относительной близости друг от друга. Называется это ЧЕРТОГ, от слов «черта» и «га» — то есть траектория движения, курс. Если таковую группу звёзд соединить на карте чертами согласно оптимальному курсу, то получается рисунок чертога. Ну… вот и всё…

А! Да! Огромные скопления звёзд объединены в галактики, их ещё называют мирами. В центре галактик находятся сверхмассивные чёрные дыры, это энергетические центры миров, они поглощают излишки энергии, чтобы замедлять общую энтропию галактики. Есть ещё чёрные дыры размерами поменьше, их много, они распределены по пространству галактики для равновесия.

Галактики, как звёзды, бывают разных размеров и могут сильно отличаться друг от друга. Например, наша галактика спиральная с перемычкой, с четырьмя рукавами. Она невелика, в ней чуть больше двухсот миллиардов звёзд. Самая большая галактика — это галактика зародившаяся рядом с Великой вспышкой, прародина первой цивилизации в нашей Вселенной. В ней больше шестнадцати триллионов звёзд! И все они являются звёздами максимальной силы излучения.

Глава 2.

Никто не будет отрицать, что вся жизнь в нашей Вселенной связана с движением.

Начнем с того, что наша планета вращается вокруг своей оси. В тоже время она вращается вокруг Солнца.

Солнечная система также совершает осевое вращение в рукаве нашей галактики с периодом 25 920 лет, а вся наша галактика делает один оборот вокруг своей оси в течении 260 млн. лет.

Так же есть скопления галактик, которые мы называем туманностями и они тоже обращаются вокруг своей оси.

А все галактики и туманности обращаются вокруг центра Вселенной – Великой вспышки.

Здесь на ум приходят слова из Библии, где говорится, что Бог сотворил Землю и всё живое за 6 дней.

И если взять период обращения Вселенной вокруг центра за сутки Бога, то всё становится на свои места и не возникает абсолютно никаких вопросов по этому поводу….

Так устроен Космос. Точнее макрокосмос.

А как же дела обстоят с микрокосмосом.

Это можно рассмотреть на примере человека. Самые малые физически плотные частицы Человека – это атомы. Есть ядро протон, вокруг которого обращаются нейтроны и по своим физическим свойствам они полностью соответствуют Солнечным системам. Да и порядок цифр периодов обращения полностью идентичен. И отличается только запятой.

Это говорит о гармонии и синхронизации во взаимодействии систем макрокосмоса и микрокосмоса.

Клетка человека состоит из множества атомов . Здесь мы можем провести параллель – клетка человека это галактика в макрокосмосе.

Орган человека состоит из клеток и соответствует туманности в макрокосмосе.

Ну а сам Человек полностью идентичен Вселенной. Человек =Вселенная…

А теперь попробуем провести некоторые сравнения. Если Протон в атоме увеличить до размеров макового зернышка, то электроны мы так и не увидим невооруженным глазом. Но дело здесь в расстоянии между протоном и электронами. В этом случае расстояние между протоном и электронами будет от 10 до 30 метров, в зависимости от того, атом какого вещества мы взяли.

К чему это сравнение!!!?

Уверен что все знают, что наша Вселенная заполнена физически плотным веществом на 8-10%. Все остальное по недомыслию «горе ученные» называют Темной материей.

Так же и Человек в занимаемом им пространстве физически плотным телом заполняет всего 10%.

То есть на 90% мы пустые!? Но это не так. Оставшиеся 90% пространства занимает наша Сущность(душа) состоящая из тонких материй(гибридных материй, которые в свою очередь появились в результате синтеза первичных материй.)

В подавляющем большинстве Сущности не хватает этого пространства и она «выпирет» за пределы тела Человека и некоторые это видят и называют Аурой.

Глава 3. Не такая занудная, как предыдущие.

Имея общее представление об устройстве Вселенной нетрудно представить , что в момент Великой вспышки Энергия и Свет начали своё путешествие от центра Вселенной к её окраинам и это происходило во все стороны одновременно.

Свет и энергия начали будоражить на своём пути спящие первичные материи, создавая неоднородности ( гравитационные колодцы).

Каждый гравитационный колодец, создавая неоднородность в пространстве нашей Вселенной находил точки соприкосновения с соседними Вселенными и в зависимости от качеств и мерности соседней Вселенной в этих точках начали рождаться Звезды и Черные дыры.

Звезды и Черные дыры – это точки соприкосновения с соседними Вселенными.

Через Звезды мы получаем Энергию и Свет, а через Черные дыры мы отдаем излишки. Закон сохранения в работе!!!

По мере приближения к окраинам Вселенной угасает сила Света и Энергии. Соответственно, что и жизнь зарождалась двигаясь от Центра Вселенной к её окраинам.

По мере угасания Энергии и Света при движении от центра к окраинам пространство Вселенной делится на пространство высоких энергий и пространство низких энергий. Единицу измерения энергии Великой вспышки наши предки называли «энергон”.

В области высших энергий концентрация энергии Великой вспышки составляет шестнадцать энергонов. За «границей» высокоэнергетического пространства плотность начинает падать и на окраинах достигает своего наименьшего значения — четыре энергона.

То есть Вселенная представляет из себя сферы вложенные друг в друга.

Самая маленькая сфера – это область пространства Высоких энергий и максимальной концентрации Света. Расположена ближе всего к центру Вселенной , где и изначально зародилась жизнь и возник Разум.

1.Область пространства с концентрацией энергии в 16 энергонов – является жизненным пространством людей с белым цветом кожи.

2.Область пространства с концентрацией энергии в 14 энергонов – является жизненным пространством людей с красным цветом кожи.

3.Область пространства с концентрацией энергии в 12 энергонов – является жизненным пространством людей с желтым цветом кожи.

4.Область пространства с концентрацией энергии в 10 энергонов – является жизненным пространством людей с серым цветом кожи(гемафродиты).

5.Область пространства с концентрацией энергии в 8 энергонов – является жизненным пространством рептилоидов.

6.Область пространства с концентрацией энергии в 6 энергонов – является жизненным пространством людей счерным цветом кожи.

7.Область пространства с концентрацией энергии в 4 энергона – является жизненным пространством свиноподобных, практически животных существ.(никто не задумывался, почему у человека и свиньи ДНК и органы больше чем на 90% совпадают???)

Далее повествование пойдет от лица представителя области пространства в 8 энергонов, т.к. 1,5 млрд. лет назад они были первыми, кто попытался захватить нашу планету – имя ему Главный консультант.

Нашу планету они назвали Йоз, сохранив при этом название Солнца – Ярило, которое ему дали Светлые, впервые обнаружившие нашу Солнечную систему.

Наша планета в тот период времени имела низкую гравитацию, период обращения в 9 наших часов. Никакого наклона оси вращения не было.

Вообще идеальный курорт для Рептилоидов.

По-настоящему высокоразумный индивид понимает, что мироустройство для всех общее. Просто оно имеет собственные нюансы применительно к разным жизненным формам. Иными словами, тот, кто хочет властвовать, обязан знать законы мироздания, на которых оно устроено. Нравятся они тебе или нет, это уже личная проблема. Можешь с ними не соглашаться, если глуп и упрям, но тогда и не обессудь, если ты и твоя семья навсегда останетесь в слугах.

Главный консультант изучал общие законы мироздания и их нюансы, присущие различным видам, всю жизнь. Разумеется, общее количество цивилизаций огромно, изучить всех не хватит и всей тысяча двухсотлетней жизни. Но главный консультант не теоретик, он практик, посему подобного ему и не требуется. Для успешного владения рычагами власти и богатства достаточно знать всё о видах, с которыми приходится взаимодействовать. И это крайне нетривиальная задача, ибо таковых немало уже самих по себе, но внутри них имеется множество подвидов, образующих отдельные цивилизации. Поэтому знание общих для всех законов мироздания серьёзно облегчает поиск путей воздействия или взаимодействия.

Всё началось полтора миллиарда лет назад. До того момента никаких границ не существовало, и особого смысла в этом не имелось в силу отсталости технологий низкоэнергетического пространства и эволюционных особенностей пространства высоких энергий. На первый взгляд всё достаточно просто: Вселенная бесконечна и состоит из слоёв, расположенных от простого к сложному по возрастанию числа имеющихся в каждом конкретном слое измерений. Как известно, в нашем слое измерений четыре. Ниже нас лежит трёхмерный слой, выше пятимерный, затем шестимерный и так далее до бесконечности, или, если точнее, до значений, близких к бесконечности. Забивать себе голову деталями не имеет смысла по простой причине: перемещение из низкомерного слоя в высокомерный невозможно. Четырёхмерное существо, попадающее, допустим, в шестимерный мир, будет мгновенно расщеплено на атомы недостающими двумя измерениями. То есть будет физически уничтожено. Перемещение из высокомерного слоя в низкомерный возможно, но там тоже не всё элементарно: чем ближе слои, тем сложнее переход. Из того же шестимерного пространства к нам вроде бы и вовсе попасть невозможно, потому что тамошние энергии хоть и превышают наши, но их недостаточно для того, чтобы пробить барьер или что там на уровне энергий отделяет один слой от другого. Без проблем сновать туда-сюда могут только очень высокомерные существа, но как раз им это малоинтересно в силу примитивизма низкомерных слоёв в сравнении с их местом обитания. И это вполне объяснимо: любая разумная рептилия без всяких высокомерных слоёв вам подтвердит, что принимать солнечные ванны под жарким потоком солнечных лучей или охлаждаться, плывя через прохладную толщу озера или моря многократно приятнее, чем ползать по узким подземным норам, стискивающим тебя со всех сторон предельно ограниченным пространством. Высокомерные, попадая к нам, чувствуют приблизительно нечто подобное, только многократно сильнее. Поэтому из вышних, то есть расположенных выше, слоев сюда, по идее, мало кто будет заглядывать.

Вот с этого момента и начинаются сложности. Во-первых, вышние слои намного крупнее нижних. С каждым дополнительным измерением возрастает количество содержащейся в слое энергии. Точнее, наоборот: чем больше энергии в слое, тем больше у него измерений. Речь идёт об энергии Великой вспышки, породившей Вселенную. В эпицентре Великой вспышки концентрация энергии максимальна, на периферии посредственна, на окраинах минимальна. То есть чем выше слой, тем больше энергии и тем сильнее живущие в этом слое существа. Нечто подобное наблюдается и внутри слоёв Вселенной: состав слоя неоднороден на всём своём протяжении, и сформировавшая его энергия точно так же понижает свою плотность по мере удаления от центра слоя к окраинам. Поэтому если Вселенную принято делить на слои по возрастанию числа их мерностей, то сами слои «внутри себя» делят на энергетические области по количественному значению концентрации этой самой энергии в этих самых областях. Если упростить, то наш четырёхмерный слой Вселенной делится на пространство высоких энергий и пространство низких энергий. Единицу измерения энергии Великой вспышки называют «энергон», этот термин взяли у кого-то из Высокомерных. В области высших энергий четырёхмерного слоя концентрация энергии Великой вспышки составляет шестнадцать энергонов. За «границей» высокоэнергетического пространства плотность начинает падать и на окраинах достигает своего наименьшего значения — четыре энергона. Собственно, поэтому четырёхмерный слой и четырёхмерен.

Недоступные вышние слои мало интересовали главного консультанта в силу отсутствия в этом практической пользы: попасть туда всё равно нельзя. А вот собственный, четырёхмерный, слой он изучил тщательно. Фигурально строение слоя представляет собой систему из семи концентрических сфер, находящихся одна в другой. Это и есть разные области концентрации энергии. Центральная, самая маленькая сфера, — это высокоэнергетическое пространство с плотностью в шестнадцать энергонов. Вокруг неё расположена гораздо более массивная сфера — пространство четырнадцати энергонов. В месте соприкосновения этих двух пространств находится так называемая «граница», тонкая область с концентрацией пятнадцать энергонов, более виртуальная, нежели физическая, так как её реальная толщина сопоставима с размерами одной-двух солнечных систем. Размеры всех вышеуказанных сфер изменяются в геометрической прогрессии в силу самой природы Великой вспышки. Ну и так далее: за четырнадцатиэнергонной областью следует ещё большая двенадцатиэнергонная, следом десяти-, потом восьми-, шести- и четырёх. В каждой из этих областей имеется множество галактик, насчитывающих бесчисленное количество солнечных систем и планет. Соответственно, на некоторых из планет возникает разумная жизнь. И особенности, свойственные этим живым формам, различаются в зависимости от областей, в которых зародился тот или иной вид. То есть биологическая энергетика вида зависит от того, в какой энергетической области он возник: в десятиэнергонном пространстве появляется десятиэнергонный разум, в восьмиэнергонном — восьмиэнергонный и так далее.

А далее всё становится ещё сложнее: на периферийных областях в относительной близости друг от друга могут находиться участки пространства с разной плотностью энергии. Это обусловлено тем, что Великая вспышка распространялась по периферии неоднородно, будучи максимально концентрированной в эпицентре и всё сильнее разрежаясь на окраинах. То есть в двенадцатиэнергонной области пространства не может возникнуть четырнадцатиэнергонный разум, но может возникнуть десятиэнергонный и ниже. Короче говоря, больше заявленного быть не может, меньше — вполне. На периферии кое-где можно встретить довольно серьёзные «прорехи» в плане энергонасыщенности. Исключение только одно: эпицентр. В самом центре шестнадцатиэнергонного пространства концентрация энергии Великой вспышки везде однородна, поэтому он и эпицентр. Таким образом, эпицентр шестнадцатиэнергонного пространства рождает только шестнадцатиэнергонный разум, равно как четырёхэнергонное пространство также рождает только четырёхэнергонную разумную жизнь. Остальные пространства зачастую имеют неоднородную структуру. Даже окраина шестнадцатиэнергонного пространства, не являющаяся эпицентром энергии Великой вспышки, кое-где имеет провалы до четырнадцати и даже до двенадцати энергонов. В итоге всё это как-то само собой привело к тому, что шестнадцатиэнергонный эпицентр стали выделять как высокоэнергетическое пространство, а всё остальное — как территории низких энергий.

И испокон веков всем на это было по большому счету наплевать. Потому что на чужие территории никто особо не претендовал. Причины было две. Первая: переселение расы на территорию, несвойственную ей по энергетической концентрации, так или иначе, приводит к деградации. Если раса переселилась в область пониженной энергии, то её генотип, оказавшийся в режиме энергетического голода, начинал медленное, но неуклонное ухудшение. Постепенно снижалась интеллектуальная активность, раса глупела, всё более замыкалась в себе, тяготела к бесцельному существованию, научный прогресс замедлялся, сводясь к индустрии развлечений и областям экономики, дающим сиюминутную прибыль. Научный потенциал неуклонно становился всё менее способным на глобальные разработки, общественно-психологический потенциал утрачивал способность смотреть в будущее и развивать многоходовые программы на века. Биологический потенциал снижался ещё быстрее, раса мельчала, становилась болезненной и хилой, долголетие падало. В этом состоянии такую расу быстро уничтожали те космические соседи, для кого энергетика данной области являлась эволюционно родной. Если же раса переселялась в область более высоких энергий, то её генетика получала мощный энергетический удар, и всё заканчивалось ещё быстрее. Интеллектуальные способности расы после мимолётной вспышки быстро падали, структура мозга не выдерживала критической энергоперегрузки и оказывалась подвержена различного рода опухолям, воспалениям и прочим потерям тканей. Биологический потенциал резко возрастал, организмы становились крупнее, сильнее и агрессивнее. Вскоре интеллектуальный потенциал падал до критических значений, и раса превращалась в скопище физически мощных особей с малоразмерным мозгом и низким умственным развитием, увлечённых удовлетворением примитивных потребностей: поглощение, развлечение, похоть. В конечном итоге раса опять-таки замыкалась в себе и быстро уничтожалась космическими гостями. Поэтому переселяться в чуждые энергетические области никто особо не спешил.

Второй причиной являлось то, что на осуществление подобного переселения мало кто был способен. Космические расстояния между галактиками бесконечно огромны, а научно-технический прогресс дело не сиюминутное. На протяжении многих миллионов лет расам хватало забот и внутри своих галактик, насчитывающих сотни миллиардов, а зачастую и триллионы звёзд. Опять же кто-то появился на свет раньше, кто-то позже, но условия возникновения конкретных цивилизаций разнились. Более энергетичные цивилизации были более изобретательными, менее энергетичные виды являлись более трудоспособными и гораздо эффективнее справлялись с задачами, требующими длительных и масштабных рутинных действий. Зачастую одно уравновешивало другое, не говоря уже о необходимости считаться с последствиями Великой вспышки, выразившимися в тех самых концентрациях энергии в разных областях. Например, Иго, родная галактика главного консультанта, находится в области восьмиэнергонного пространства, и подавляющее большинство возникших в ней жизненных форм, как разумных, так и неразумных, являются разнополыми хладнокровными рептилиями. Но если разумные существа с планет Аннуна и Аббенна относятся к прямоходящим и довольно схожи, то цивилизации противоположного сегмента галактики отличаются от них существенно как размерами, так и внешним видом, и манерой передвижения. А вот Галактика Юр, обитель извечных врагов-союзников-конкурентов, хоть и расположена по космическим меркам вплотную к галактике Иго, но находится в десятиэнергонном пространстве. И возникшая там жизнь весьма непохожа на Игиги. Юрские цивилизации — это теплокровные гуманоидные серокожие гермафродиты с абсолютно чёрными глазами, причём глазной белок у них практически отсутствует и тоже является чёрным. Размерами и телосложением Юрские цивилизации отличаются друг друга в очень широких пределах, но энергетическая основа у них тоже общая, как общая она у всех Игиги.

Поэтому серьёзных захватнических войн между галактиками не возникало, лишь отдельные цивилизации, достигшие технологий межгалактического перемещения, изредка совершали на соседей грабительские набеги. Но подобные редкие проявления не меняли общей картины. Межгалактические перемещения требовали очень длительных интервалов времени, и пришлая цивилизация-агрессор всегда оказывалась в невыгодном положении. И поддержка из родной галактики идёт медленно, и с течением веков колонисты начинают деградировать. Тем временем местные обитатели чувствуют себя превосходно и постоянно норовят вернуть свои права на захваченное пришельцами. В конечном итоге межгалактические контакты сводились либо к кратковременным грабительским набегам, длительностью своей не превышавшие одного-двух поколений, либо к торговым контактам, что, согласно архивам, случалось даже чаще.

Ситуация в других галактиках была схожей и не сильно изменилась даже с появлением Светлых. Светлые являлись шестнадцатиэнергонной формой жизни, пришедшей из области высоких энергий. Они возникли и развивались непосредственно в эпицентре нашего слоя Вселенной, этакие четырехмерные дети Великой вспышки. Их путь развития кардинально отличался от всех остальных видов. Светлые были биоэнергетической расой вследствие географии своего возникновения. Строение их мозга позволяло излучать собственные физические поля, влиять на уже существующие, а также воздействовать на их источники. Шестнадцатиэнергонная сущность Светлых имела свойство с течением жизни накапливать энергию, отчего возможности индивида со временем возрастали. В результате всех этих особенностей технологии сияющих были биоэнергетическими и основывались на всякого рода излучениях, вибрациях, проводимости, накоплении всевозможных видов энергии и так далее, и всё это осуществлялось внутри мозговых тканей. Главным механизмом технологий Светлых являлся сам сияющий, а имеющееся в их распоряжении оборудование представляло собой различные резонаторы, концентраторы, усилители биоэнергии и так далее. Всё основано на сложнейших искусственно созданных кристаллах, сверхпроводниках, благородных металлах, имеющих высокую степень ионизации, редких элементах, включая изотопы, и прочего. И всё это не имело, как такового, ни источника питания, ни искусственного интеллекта, ни генераторов или трансформаторов. Работа всех технологий зависела от наличия возле устройств живого Светлого, в противном случае всё было не более чем скопление бесполезного хлама, изготовленного из редких и подчас очень дорогостоящих компонентов. В связи со всем вышеперечисленным досконально разбираться в запутанных биоэнергетических технологиях Светлых, не будучи Светлыми, не имело смысла.

Тем более что Светлые, несмотря на многократное превосходство в возможностях, угрозы собой обычно не представляли. Поначалу они вообще сидели в своём высокоэнергетическом пространстве весьма долгое время и обживали родные галактики. В областях низких энергий они появлялись редко, в основном из любопытства или с какой-либо исследовательской целью. Позже, когда ими были освоены все находящиеся в эпицентре Вселенной галактики, они начали экспансию дальше, постепенно вплотную придвигаясь к области низких энергий. В конце концов, Светлые достигли пограничных галактик и начали их освоение. Почти сразу они столкнулись с тем, о чем низкоэнергетические виды знали уже давно — с законом соответствия места проживания расы и эволюционной энергетики расы. Быстро выяснилось, что законы мироздания распространяются на Светлых так же, как и на всех остальных. При переселении в область пониженной энергетики представителей Светлых тоже ждала медленная деградация. На представителях первых поколений, рождённых в условиях энергетического голода, деградация сказывалась незначительно. Но с течением времени разрушительный эффект накапливался, возможности головного мозга падали, возможности спинного мозга и вовсе едва ли не исчезали. Более дальние поколения имели всё меньше способностей, вплоть до полного угасания таковых в длительной перспективе.

Светлые изучили положение вещей и подобно всем остальным сделали правильные выводы. Претендовать на чужое пространство они не стали и предпочли закрепиться в центрах пограничных галактик. Окраины пограничья, прилегающие к низкоэнергетическому пространству, Светлых не интересовали. Время от времени, конечно, возникали эксцессы, куда ж без них, естественный отбор никто не отменял. Граничащее с Светлыми пространство заселяли другие расы, кто-то в результате экспансии, кто-то прямо там и развился в течение тысячелетий. Технократический путь развития неизбежно приводил их в положение ресурсного голода, и цивилизации начинали поиски новой ресурсной базы. Солнечные системы Светлых в этом плане являлись весьма заманчивым куском в силу практически нетронутых недр, и некоторые не особо умные, но особо решительные смельчаки недолго думая складывали «два плюс два». Они собирали значительные силы, нападали на окраинные системы Светлых, уничтожали или изгоняли население и приступали к разработке ресурсов. А потом из центральных систем Светлых приходил флот и истреблял захватчиков с показательной жестокостью. При этом Светлые не были склонны к карательным действиям на территории агрессора и крайне редко нападали в ответ. Со временем инцидент улаживался, противники приходили к соглашению не посягать на пространства друг друга, и межрасовые отношения успокаивались до появления следующих недальновидных. Согласно архивам, так, размеренно и неторопливо, космическая жизнь продолжалась какое-то бесконечное количество лет. А потом наверху, в вышних слоях Вселенной, вспыхнула невиданных масштабов война, и всё изменилось.

Главную роль во всём, как обычно, сыграли Высокомерные. Кому-то из них не сиделось спокойно в своём слое, из-за этого всё и началось. Архивы Игиги сообщают о событиях полуторамиллиардной давности довольно завуалировано, архивариусы тех давних лет явно не были идиотами и не торопились навлечь на себя гнев бесконечно могучих существ. Тут необходимо учесть, что вышние слои Вселенной не однородны в своем составе. Их тоже можно, в некотором смысле, разделить на более высшие, периферию и менее высшие. Как всем известно, чем выше слой, тем мощнее его обитатели. Те, что живут где-то в самых высокомерных слоях, количество измерений в которых исчисляется цифрами с несколькими тысячами нулей, имеют, с нашей точки зрения, необъяснимые сверхвозможности. Светлые когда-то давно ввели термин «Бог» для обозначения любого отдельно взятого представителя высших высокомерных слоёв Вселенной. Наиболее Вышние Высокомерные считают своим долгом спускаться в нижние слои и принимать некоторое участие в их жизни. Выражается это у разных Высокомерных по-разному, в зависимости от их возможностей. Кто-то зажигает звёзды, кто-то создаёт планеты, кто-то возится с разумными видами, кто-то занимается ещё чем-то. Но все сходятся в одном — не преминут наставить низкомерных на путь истинный. При этом этот самый «путь истинный» у них самих далеко не один-единственный. Если быть до конца точным, то высшие Высокомерные абсолютно едины в выборе пути развития, периферия едина с незначительными нюансами, а вот в менее вышних слоях, отстоящих от четырёхмерного не столь далеко, взгляды на жизнь разнятся. И кое-где даже слишком. Вот из-за этой самой разницы полтора миллиарда лет назад и разразилось грандиозное побоище, охватившее пласт Вселенной в несколько десятков тысяч слоёв. Светлые присвоили ему термин «Великая Асса», позже различные цивилизации создали собственные терминологии.

С подоплёкой той резни дело обстоит не менее запутанно, чем с многомерностью слоёв Вселенной. Впрочем, ничего другого от Высокомерных никто и не ждал. Чтобы понять, в чём там суть, придётся положиться на воображение, потому что логика четырёхмерного слоя Вселенной ограничена четырёхмерной физикой и математикой. Как известно, и то и другое в более высокомерных слоях своё собственное и отличается от нашего порой абсолютно. Если коротко, то разумное существо, живущее в одном слое Вселенной, в течение своей жизни накапливает космическую энергию внутри своей сущности. То есть внутри того, что, собственно, и делает это существо разумным. Что-то сродни прижизненному усилению Светлых, только происходит это вне доступной текущему слою физики. После смерти тела сия усилившаяся в результате прожитой жизни сущность становится мощнее, и её энергетический потенциал оказывается способен пронзить барьер между слоями Вселенной и подняться в вышний слой. Там сущность воплощается в разумное существо, и всё начинается заново. Таким способом разумные сущности медленно и печально карабкаются вверх по лестнице развития от жизни к жизни, от слоя к слою. Этот заунывно-бесконечный процесс не быстр уже сам по себе, а тут ещё и, куда ж без них, нюансы. А именно: энергию сущность накапливает, как уже было сказано, за пределами физики твоего слоя Вселенной, то есть тебе никак не измерить, как там обстоят дела с накоплением. И второй, ещё более весёлый нюанс: энергия не только копится, но и растрачивается. Зависит это от конкретных действий индивида в процессе жизни. Какие-то действия тратят энергию сущности, какие-то накапливают. Причём выражается это так: тратишь ты почти всегда, а накапливаешь лишь иногда. Итог печален: три шага вперёд, два назад, и это ещё если повезёт. Потому что чаще всего получается топтание на месте. Вот и выходит, что бесконечное восхождение по слоям Вселенной происходит столь же бесконечно медленно.

И в один прекрасный момент кому-то наверху это надоело. В одном из «нижних вышних» слоёв появилось существо, решившее упростить и ускорить весь этот занудный процесс. Данный Бог считал, что раз восхождение сущности зависит от накопленной ею энергии, то эту самую энергию этой самой сущности можно добавить искусственно. Проще говоря, зарядить как аккумулятор. Проделать такое сама с собой сущность не может, ведь, как уже было сказано, космическая энергия восхождения накапливается за пределами физики твоего слоя Вселенной. Зато существо с более высокого слоя вполне способно «добавить» заряда существу с более низкого. По крайней мере, тот Бог, о котором идёт речь, был достаточно силён для подобных манипуляций. Поэтому он решил поднять все разумные существа всех нижних слоев Вселенной до своего уровня. А так как основным законом мироустройства является закон сохранения энергии, то сосредоточение столь огромного количества мощных существ (читай — энергии) в его родном слое Вселенной вызовет мощнейший дисбаланс среди всех слоёв снизу доверху. В результате высшим Высокомерным не останется ничего, кроме как распределить избыток энергии по более вышним слоям. То есть искусственно развить скопившееся в том слое безмерное количество разумных существ ещё сильнее и равномерно расселить их гораздо выше. Такой вот был план у вышеуказанного Бога, которого Светлые позже назвали Чёрным, видимо, с позиций шовинизма чистой воды.

Главный консультант издал негромкий смешок. «Чёрный» Бог. Как это показательно! Всё, что не устраивает Светлым, если и не объявляется плохим напрямую, то обязательно клеймится позором в завуалированном иносказательном смысле. Бог, который решил помочь всем, конечно же Чёрный. А все те, кто не рождён в области высоких энергий, у них именуются «тёмными». Нет, ну конечно же в этом нет никакого намёка, вы не подумайте! Просто там, в низкоэнергетическом пространстве, космическая энергия более разрежена, звёздное вещество менее сконцентрировано и света меньше. И для Светлых, привыкших к высокой плотности звёздного вещества, там, знаете ли, как-то темновато. Исключительно поэтому Светлые назвали нас всех тёмными. Только по этой причине и ни по какой больше! Ага, как же. Кто в это верит?! Просто существующее мироустройство вполне устраивает Светлых. Они эволюционно накапливают энергию Великой вспышки в течение жизни, им переход в вышние слои даётся без труда. Там полно их вышних предков, упиваются обретённым могуществом. Зачем им там конкуренты? А «Чёрный» Бог стремился помочь не только себе. Если бы его план увенчался успехом, то не он один оказался бы мгновенно перемещён высоко ввысь по структуре Вселенной, в высокомерные слои огромного могущества. Вместе с ним вознеслось бы множество разумных существ. Спрашивается, кому от этого стало бы плохо?!

Как оказалось, кому-то всё ж таки стало. В слое этого самого «Чёрного» Бога нашёлся какой-то выскочка-правдолюбец, которому было больше всех надо. Его, кто бы сомневался, Светлые впоследствии назначили «Белым» Богом. А как же ещё?

Главный консультант готов был поспорить , что этот сверхположительный персонаж являлся одним из дальних предков Светлых. То-то он возопил о «нарушении равновесия», «психологической неготовности нижних миров к такому могуществу» и выдал ещё сотню всевозможных причин. Главный консультант был готов вторично спорить , что все они были такими же надуманными. Вдобавок так называемый «Белый» Бог занимал в том слое Вселенной какое-то высшее положение и имел то ли собственную армию, то ли избыток личных возможностей, тут архивные записи становятся ещё туманнее, в общем, «Чёрному» было отказано, и доступ к соответствующей аппаратуре запрещён. Надо отдать должное «Чёрному» — он не только не сдался, но и поступил довольно оригинально. Он принял решение захватить оборудование или что там способно искусственно повышать энергопотенциал разумной сущности… вышние миры сплошная загадка… и начал готовиться к войне. А для того чтобы обеспечить себя серьёзной армией, озвучил свои намерения нижним слоям Вселенной.

Не надо быть гением, чтобы догадаться, что произошло дальше. Во всех слоях Светлые, или кто там вместо них, выступили против «нарушения равновесия», а остальные — «за». И ужасающих масштабов резня охватила нижний пласт Вселенной толщиной в сотни тысяч слоёв. Эмиссары «Чёрного» спустились в том числе и в четырёхмерный слой. Они передали низкоэнергетическим цивилизациям массу технологий и велели создавать армии. Пространство низких энергий обрело знания, о существовании которых многие раньше даже не догадывались: технологии быстрых межзвёздных и достаточно быстрых межгалактических перемещений, различные варианты продления жизни, добыча энергии, воздействие на разум, мощнейшие системы вооружений, развитый инжиниринг, высококачественный искусственный интеллект, манипулятивная социопсихология и ещё огромное множество всего. И пусть этот подъём и не уравнял возможности низкоэнергетического пространства с высокоэнергетическим, научно-технический прогресс цивилизаций низких энергий сделал семимильный шаг вперёд.

В результате невиданного скачка были созданы мощнейшие армии колоссальной численности, и начался крестовый поход во имя всеобщего равенства и справедливости. Согласно архивам, всё то же самое проходило везде, где началась война. Высокоэнергетические цивилизации, численность которых была гораздо ниже, поначалу терпели поражение по всем фронтам. Их биоэнергетические технологии, к сожалению, всё равно оставались сильнейшими, но подавляющий количественный перевес просто так за пояс не заткнёшь. Светлые и прочие их аналоги в вышних слоях отступали под ударами бесконечных армад, и в какой-то момент победа была близка. Где-то там, далеко наверху, где происходили главные события, войска «Чёрного» выбили «Белого» оттуда, откуда можно осуществить процесс искусственной эволюции разумных сущностей. Архивы тут, как всегда, крайне неконкретны, наверняка информация была подчищена светлыми после победы. В общем, «Чёрный» получил, что хотел, и начал энергетическое воздействие на нижние слои, точнее, на своих союзников из нижних слоев, что было абсолютно логично после такой резни. Какое-то, согласно архивам, весьма значительное количество разумных существ начало эволюционировать, но тут всё пошло прахом.

На отчаянные вопли о помощи «Белого» из много более вышних слоев явились Высокомерные, тысячи их, и все, как один, являлись высокоэнергетическими. Издёвка мироздания заключается в том, что самые высшие, наиболее могущественные слои Вселенной, не имеют низкоэнергетических областей. Там все правильные и помешанные на идиотии а-ля честь, совесть, справедливость и так далее. У Светлых всё это объединено термином «Вечная Истина». Кто же спорит, легко рассуждать о справедливости, достигнув безграничного могущества. На тех, кто находится неизмеримо далеко внизу, можно наплевать с воистину высокой башни. В общем, Высокомерные спустились со своих вершин в огромном количестве, и ситуация на фронтах резко изменилась. Что ты противопоставишь существу, способному с лёгкостью генерировать импульс энергии, в долю секунды распыляющий на атомы планету и коллапсирующий звезду? Или создающему область антиматерии размером с половину солнечной системы?! Или зажигающему Сверхновую прямо в центре твоего флота?! Ничего. Армии низкоэнергетических цивилизаций были разбиты во всех слоях Вселенной, и начались репрессии. Всех сторонников «Чёрного» Бога, кто не успел скрыться на задворках нижних слоёв в пространствах низких энергий, переловили, отобрали «нарушающую равновесие» энергию и отправили по домам. Тех, кто успел скрыться, отлавливать не стали, чтобы не продолжать резню, спасибо и на этом. Где-то там, высоко вверху, выставили какой-то барьер между слоями Вселенной, выше которого пускают только то ли высокоэнергетических, то ли высокоморальных — не важно, всё равно дотуда безгранично далеко. Зато в нижних слоях был проведён рубеж, разделяющий пространства высоких и низких энергий друг от друга. Тонкая граница между областями — нейтральные территории. С тех пор рубеж и стоит. Светлым запрещено выходить за него. Тёмным запрещено входить внутрь него.

Сказать, что за прошедшие полтора миллиарда лет никто не нарушал рубеж, было бы, мягко говоря, преувеличением. Время от времени кто-нибудь вторгался в окраинные системы Светлых, к чему это приводило, всем известно. Изредка, если вторгавшиеся нагадили Светлвм уж слишком мощно, из-за рубежа выдвигался отправленный Светлыми флот возмездия. К чему это приводило, тоже всем известно, воинскую касту Светлым сложно обвинить в недостаточной кровожадности. Как правило, после их визита некая солнечная система становилась свободной для заселения или ослабленной настолько, что её быстро порабощали более сообразительные соседи. Иногда случалось и такое, что кто-то из низкоэнергетических, проживающих на окраинах пограничных галактик, обращался к Светлым за военной помощью, дабы спастись от неминуемого уничтожения. Прямо скажем, это был запрещённый приём. В этих случаях Светлые действовали чуть мягче и проливали не океаны, а лишь моря крови. Учитывая вышеизложенное, войны с Светлыми шли редко.

Главный консультант всегда был против прямых боевых действий с Светлыми. Захватнические войны гораздо проще было вести с цивилизациями-соседями или обитателями ближайших галактик, что в пространстве низких энергий случалось регулярно. Ещё разумнее и выгоднее было изыскивать не имеющие развитого разума планеты и разрабатывать их руками аборигенов. Но самым выгодным средством обогащения являлась колонизация богатой ресурсами солнечной системы, не имеющей разумной жизни, но имеющей фауну хотя бы на одной из своих планет.

Да, Светлые не пускают Чужих в своё долбанное высокоэнергетическое пространство, и даже межрасовые торги ведут исключительно в пограничных системах. Но и сами они не стремятся пересечь рубеж. Информация, которую удаётся получить от цивилизаций из дальних галактик низкоэнергетического пространства, окружающих территории сияющих по другую сторону от ядра Вселенной, также подтверждает этот факт. Светлые никогда не согласятся потерять лишний фотон, не то, что заселить область низких энергий. Неважно, сколько миллионов лет система Ярило провела в пространстве сияющих. Главное, что после она на шестьдесят пять миллионов лет окажется не просто у самого рубежа, но и в силу осевого вращения будет регулярно пересекать границу и оставаться в области низких энергий довольно продолжительное время. Светлые не станут заселять такую систему. Они не хуже остальных знают, что длительное проживание вне высокоэнергетического пространства разрушительно для их генотипа. Именно поэтому Светлые никогда не распространяют свою экспансию за пределы рубежа. И это очень хорошо.

Потому что противостоять их технологиям, кардинально отличным от всех остальных, до сих пор можно только с помощью значительного численного превосходства. И вообще, главный консультант подозревал, что прогресс Светлых не обошелся без Высокомерных. Спасает то, что сияющих относительно немного. То есть их бесконечно больше, нежели численность любой конкретной низкоэнергетической расы, но в количественном сравнении «светлые — тёмные» популяция сияющих ничтожна. Пространство высоких энергий четырёхмерного слоя Вселенной невелико и на порядки меньше низкоэнергетических территорий. Если бы Светлые не были привязаны к высокоэнергетическому пространству, со временем они бы неудержимо расплодились по бесконечному множеству галактик и в конце концов захватили бы всё. Или, по крайней мере, господствовали везде. К счастью, такого быть не может. Светлые сознательно не размножаются вне областей высоких энергий и в пограничных галактиках предпочитают заселять только центральные созвездия с максимально мощными звёздами.

Отправим Главного консультанта решать проблему личного обогащения, а я на этом первую СКАЗку закончу цитатой из заповедей Светлых:

«Дети жаркого мрака исповедают, что созданы владеть всеми мирами, и только им должна принадлежать Вселенная. Считают они богатство вернейшей опорой и строят свои миры на алчности, корысти и стяжательстве. В мирах вражеских житие доступно лишь тем, кто богатство имеет, неимущий же мертвому подобен. Потому зарятся чужеземцы на всё чужое, им не принадлежащее, и все мысли их лишь о захвате чужих достояний и творений, да о власти над всеми безграничной. Вновь и вновь приходят они в наши миры с войной, а там, где силой оружья не могут взять верх чужеземные вороги, к силе обмана они прибегают, ибо искусны в обмане враги-чужеземцы безмерно. Мечтают враги уничтожить небесную расу сияния света, ибо она лишь способна дать мраку достойный отпор. Но дети сиянья небесного на полчища вражьи оружье своё направляют без страха. Ибо лучше принять смерть славную в битве праведной, нежели врагу покориться и в рабстве извечном жить. Неотвратимую кару несёт чужеземцам сияния войско».