Зимняя Сказка

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

СКАЗКА - от слова сказывать, говорить, не путать с понятием небылица. В периоды тёмных веков сказания были единственным способом передачи информации на расстояния, годы и века. За знание Древней грамоты человек, не обличённый властью, как правило, расплачивался жизнью.

Предисловие

Начну с поговорки. Так гласит исконный, а не иноземный, вариант старой поговорки: «Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок».

Чем она отличается от изувеченного паразитами варианта поговорки: «Сказка ложь, да в ней намёк, добру молодцу урок».

Сказки наряду с былями, былинами, сказами появились в те времена, когда паразиты начали перекрывать Русам доступ к их прошлому и знаниям.

Если в былинах, сказах описывались события в той форме, которая была разрешена паразитами, то в сказках скрывались те знания, которые паразиты навсегда хотели спрятать от Русов.

И прятались знания в сказках так , что их понять могли только люди в жилах которых текла кровь наших далеких предков Расичей.

Остальным эти знания оставались недоступны или вовсе не нужны, так как были без надобности и реальной пользы. И таких людей сейчас на планете абсолютное большинство – более 90% населения планеты. Далеко не все из них являются паразитами, но им это не нужно, так как у них совершенно другой уникальный путь развития. Об этом подробнее я расскажу дальше в своем рассказе.

Из вышесказанного становится понятным, что сказка является уроком далеко не всем.

И это видно даже по публикация-сказкам. Только 1 из 15-20 прочитавших, понимает и воспринимает то, о чем я пишу, хотя на данном ресурсе процент людей предками которых были Расичи существенно выше, чем где либо.

Теперь несколько слов о Расичах, Русичах .

«Расич» - это представитель одной с тобой расы. «Ра» - сияние, энергия большого взрыва, то, из чего возникла Вселенная. «Расич», дословно, «Потомок Великой Вспышки».

Подвергшиеся деградации в низкоэнергонном пространстве потомки Расичей, утратившие изначальные качества, имеют название «Русичи». Потомки, являющиеся результатом смешения и генетического заражения, получали в свои наименования руну «Ю» (от названия Галактики, из которой генетическое заражение пришло – Галактика Юр). Отсюда «ЮрРодивый» - «Юрский Род». «Юрий» - генетически зараженный «Арий», «Юля» - генетически зараженная «Оля» (ОльГа – «От Легов ведущая путь , «Рюрик» - генетически зараженный «Рорик» и так далее.

Также нужно понимать, что в ближайшем будущем ( несколько тысяч лет) Расичи на нашей планете не появятся в силу генетического заражения, плюс мутации биологических тел тех, кто не заразился, от многотысячелетнего проживания рядом с теми, кто заражён и потерял свою идентичность.

Не очень приятно конечно читать такое, особенно тем, у кого в жилах течет хоть капелька крови далеких предков Расичей. Но знание таких вещей даёт здравомыслящим людям надежду и указывает путь к избавлению от этого генетического заражения.

Как произошло генетическое заражение

Кто читал мои сказки, тот наверное помнит как устроена наша Вселенная.

Напомню , что наша Вселенная делится на область пространства с высокой концентрацией энергии и область пространства с низкой концентрацией энергии. Максимальная концентрация энергии находится в центре Вселенной и к периферии она уменьшается. Наши далёкие предки концентрацию энергии называли плотностью и измеряли её в энергонах.

Наша Вселенная представляет собой набор сфер – матрёшку.

Самая маленькая сфера вокруг центра Вселенной имеет самую высокую плотность энергии в 16 энергонов. Это жизненное пространство Расичей – белый цвет кожи и емкость Сущности – 16 энергонов. Это биоэнергетическая раса со своим уникальным путём развития.

Следующая сфера имеет меньшую плотность энергии – 14 энергонов. Это жизненное пространство народов с красным цветом кожи. Емкость их Сущности составляют 14 энергонов.

Это уже технократическая цивилизация народов со своим уникальным путём развития. Биоэнергетические технологии им недоступны, но они являются самой высокоразвитой технократической цивилизацией низкоэнергетического пространства Вселенной и все технократические изобретения идут от них.

Следующая сфера имеет еще меньшую плотность энергии – 12 энергонов. Это жизненное пространство народов с желтым цветом кожи. Ёмкость их Сущности составляют 12 энергонов.

Это также технократическая цивилизация народов и тоже имеет свой уникальный, отличный от других путь эволюционного развития. По сравнению с цивилизацией красных народов это менее развитая цивилизация, но они отличаются трудолюбием и умением точно копировать все изобретения красной цивилизации.

По своей сути цивилизации народов 14 и 12 энергонового пространства не являются паразитическими, но они подвержены влиянию со стороны абсолютно паразитических цивилизаций.

Следующая сфера имеет еще меньшую плотность энергии – 10 энергонов. Эту область пространства занимают абсолютно паразитарные цивилизации народов с серым цветом кожи и являются гермафродитами.

Они также имеют свой уникальный путь эволюционного развития, но почему-то не торопятся встать на этот путь, вместо этого они делают всё, чтобы паразитировать на других.

Именно представители 10-энергонного пространства, а точнее представители галактики Юр с головной планеты Эдем принесли на нашу планету генетическое заражение паразитизмом.

Следующая сфера имеет еще меньшую плотность энергии – 8 энергонов. Это жизненное пространство цивилизаций населенных разумными рептилоидными существами, которых наши предки называли нелюдь. Эти цивилизации также являются паразитарными и немногим уступают Серым. Но они также имеют свой уникальный путь развития.

Следующая сфера имеет еще меньшую плотность энергии – 6 энергонов. Это жизненное пространство народов с чёрным цветом кожи. Их уровень развития довольно низок и сопоставим с приматами, которых мы можем наблюдать в лесах.

Но у них также есть свой уникальный путь эволюционного развития, совершенно отличный от других.

Народы же с черным цветом кожи , которые населяют нашу планету являются генетически модифицированными видами. Генетической модификацией этих народов занимались представители 8-энергонового пространства – рептилоиды для своих нужд.

Ну и последней сферой, которая имеет наименьшую плотность – 4 энергона. Это жизненное пространство существ, которых наши предки назвали бесами.

Их уровень эволюционного развития приближается к нулю.

Но несмотря на это они также имеют свой уникальный путь развития.

Если кто желает узнать, как выглядят бесы, могут просто посмотреть на свиней, но это уже абсолютно выродившиеся потомки бесов.

Между жизненными сферами пространств различных цивилизаций существуют довольно тонкие границы, размером всего примерно в две наши солнечные системы ( эти границы имеют свою плотность энергии соответственно – 15, 13, 11, 9,7 и 5 энергонов.

Прошу всех обратить внимание на то, что я указал: цивилизации разных сфер нашей Вселенной имеют свой уникальный путь эволюционного развития, существенно отличающийся от других.

И это означает, что разным народам населяющим нашу планету совершенно не по пути, как в басне Крылова.

И на это есть еще множество причин.

Не зря я упомянул о бесах и свиньях.

Законы природы никого ни о чём не спрашивают, они действуют независимо от того, знаешь ли ты о них или нет.

На примере бесов-свиней можно увидеть к чему приводит длительное нахождение Сущности в несвойственной ей области пространства.

Если Сущность родилась например 6 энергоновом пространстве и имеет емкость 6 энергонов, но по каким-то причинам попала в другую область – например в область 14 или 16 энергонов, то при длительном нахождении начнется её вырождение.

Через 4-5 поколений будут утеряны все эволюционные наработки , а далее вырождение сначала в полуразумное состояние, потом в полуживотное состояние, потом в животное состояние и далее в лес к приматам в соседи.

Так уж получилось, что во времена второй вселенской ассы, которая закончилась примерно 1 миллион лет назад, в близлежащих галактиках и планетах застряли представители разных народов - черных, желтых, красных.

Жили все раздельно, никому не мешали и каждый развивался как мог. Но Паразиты не унимались и умудрились сделать так, чтобы все эти народы оказались на одной планете.

Нашу планету Расичи заселили 800 тыс. лет назад. Это было тяжелое решение, т.к. они понимали, что через каждые 25 тыс. лет , в течении ближайших 800 тыс. лет наша планета будет примерно на одну тысячу лет уходить из родной области пространства в 16 энергонов в низкоэнергетическое пространство – 14 энергонов.

Долгих 740 тысяч лет всё шло по задуманному плану наших предков. Планета принадлежала потомкам Расичей и оставалось всего 40 тысяч лет до окончательного возвращения планеты домой в область высоких энергий ( 2012 год по нашему летоисчеслению).

Но паразитам из 10 энергонового пространства –гермафродитам и рептилоидам из 8 энергонового пространства во время очередного нахождения планеты в области низкого пространства удалось устроить заварушку, в результате которой нашим предкам пришлось приютить на нашей планете народы с красным цветом кожи, желтым цветом кожи и черным цветом кожи.

Расичи их расселили раздельно, чтобы предотвратить смешивание.

Но паразиты на этом не остановились и 13 тыс. лет назад они сумели внести разлад между Расичами и устроили очередную заварушку, в результате которой планета получила наклон оси вращения, а всё народы, населяющие планету были отброшены в каменный век.

Расичи стали Русичами. Началось нарушение раздельного проживания народов. Началось смешение народов. Появились первые гибриды.

Ну а 3,5 тыс. лет назад Серые гермафродиты провели генетическое заражение планеты своей кровью, проведя генетическую модификацию представителей народа с черным цветом кожи. И пошла гулять эта зараза по всей планете. В результате многоуровневой генной модификации были выведены иудеи, которые и стали представителями Серых гермафродитов на нашей планете.

Это произошло по причине того, что внешне Серые гермафродиты сильно отличаются от представителей других народов и в открытую лично не могли заниматься своими мерзкими делишками. Им только и оставалось, что вешать лапшу на уши сидя под кустом на горе Синай.

Вот таким образом ген паразитизма попал на нашу планету. Были нарушены образы крови наших предков (наши предки ДНК называли образами крови).

Так уже Русичи стали просто русами и Русскими с поврежденным генотипом. Сейчас найти людей с неповрежденным генотипом практически невозможно.

Как часто вы встречаете на улице голубоглазых высокорослых натуральных блондинов и блондинок???? Вот у таких людей повреждение генотипа минимально.

Гибридизация - смешение народов

Выше я отметил, что Сущности людей родившиеся в разных областях пространства имеют различную ёмкость. У Расичей 16 энергоновая емкость, у людей с красным цветом кожи – 14 энергоновая ёмкость, у людей имеющих желтый цвет кожи – 12 энергоновая ёмкость , у людей с черным цветом кожи – 6 энергоновая ёмкость.

Что же происходит при смешении?

Например вступили в брак люди с 6 энергоновой емкостью и 12 энергоновой емкостью.

6+12 = 18/2 = 9 . Емкость гибрида составляет 9 энергонов и в неё может поместиться только сущности с емкостью 6 энергонов. И неважно какого цвета кожа у гибрида, разрез глаз. В нашем случае при таком смешении в тело попадает только сущность из 6-ти энергонового пространства.

Другой пример: смешались люди с 16 энергоновой ёмкостью и 12 энергоновой емкостью.

16+12=28/2 = 14. Емкость такого гибрида составляет 14 энергонов.

В такую емкость может поместиться Сущность в 14 или 12 или 6 энергонов. Цвет кожи , разрез глаз и прочие особенности гибриду по барабану. Здесь уже важную роль играет генетика. Наложение разных располовиненых генетик приводит к очень не хорошим последствиям. Не буду здесь подробно всё расписывать. Разумные люди и сами понимают и догадываются, чем грозит такое смешение генетик.

При смешении Серых и Черных 10+6/2 = 8 . В такую емкость может поместиться только Сущность из 6 энергонового пространства. Так что у всех иудеев Сущности черных народов и плюс наложение паразитической генетики Серых - получилась гремучая смесь.

Те кто умеет считать, наверное уже догадались, что Сущность 16 энергонов ни в какой гибрид не поместятся.

И для того, чтобы Сущность в 16 энергонов поместилась в тело, необходимо чтобы Сущности родителей были тоже емкостью в 16 энергонов.

Если внешне белый гибрид с Сущностью в 14 энергонов смешается с настоящим белым человеком у которого Сущность 16 энергонов в результате все равно получится емкость в 15 энергонов. 16+15/2 = 15. И в такое тело уже не поместится Сущность из 16 энергонного пространства.

Теперь становится понятным, почему так мало на планете Русов – потомков Русичей и Расичей.

Так что далеко не все люди на планете с белым цветом кожи являются потомками Русичей и Расичей.

Вот каких результатов добились паразиты смешением народов из разных областей пространства.

Планета Мидгард

Планета Мидгард – мы называем её Земля, по праву принадлежит Расичам. В 2012 году планета вернулась домой в пространство высоких энергий и я уверен, что это уже навсегда.

После возвращения планеты в область высоких энергий плотностью 16 энергонов на планете начали действовать законы природы присущие этому пространству.

Что же будет происходить на планете в ближайшее и не очень время?

При длительном нахождении Сущностей рождённых в низкоэнергонных пространствах в пространстве высоких энергий начинается вырождение и потеря идентичности, вплоть до животного состояния.

В первую очередь и очень быстрыми темпами вырождаются гибриды. Пройдет 4-5 поколений и гибриды исчезнут с лица нашей планеты. Особенно это касается гибридов подвергшихся многоуровневой гибридизации и генной модификации. Так что мошиах совсем не за горами. Ну а признаки вырождения налицо.

Сущности 14 и 12 энергонового пространства будут вырождаться немного медленнее, но последствия вырождения будут такими же. Что-то мы не слышим о продолжении резкого повышения численности желтых народов. В Китае уже сняты ограничения на рождение детей….

Можно предположить, что в недалеком будущем удастся Расичам договориться о возвращении желтых и красных народов и их невоплотившихся Сущностей в области пространства соответствующим их ёмкости.

Если не удастся договориться, то их ждет полное вырождение и исчезновение, как и народов с черным цветом кожи.

В течении примерно полутора тысяч лет планета полностью освободится от всех гибридов и людей с красным, черным и желтым цветом кожи. И никаких войн не понадобиться.

И останутся на планете только потомки Расичей, которым предстоит очень долгий путь к возрождению, через восстановление своей идентичности, чистоты образов крови и упорных, но благих деяний на благо Рода, Родины и Расы. Только так возможно вернуть себе гордое звание –Человечество и вернуться в семью славных Родов Расичей.

То что сейчас многие используют слово Человечество в отношении нашей недоцивилизации полуразумных животных, только подтверждает нашу ущербность и полное непонимание законов мироздания.

Зачем Расичи колонизировали Землю 800 тыс. лет назад.

Примерно 1 миллион лет назад, когда закончилась 2-я вселенская Асса перед Расичами встал вопрос – что делать с уникальной солнечной системой Ярило, в которой целых пять планет потенциально могли бы стать колыбелью жизни. До этого Расичи таких солнечных систем не встречали.

Для начала вернёмся в более ранние времена. 65 млн. лет назад паразиты обнаружили нашу солнечную систему, которую Расичи открыли 1,5 млрд. лет назад.

Паразитам необходимы были только ресурсы, сама солнечная система, которая постоянно прыгает из области пространства высоких энергий в область пространства низких энергий и обратно их не интересовала.

Первыми были рептилоиды из 8 энергонной области пространства.

С помощью межгалактических колонизаторов «Мардук» и Нибиру» рептилоиды начали добычу ресурсов в нашей солнечной системе. Они дали нашей планете имя Йоз( паразиты до сих пор так и называют нашу планету) и начали добычу ресурсов. Для этого они провели генную модификацию, приподняв в развитии представителей 6 энергонового пространства, потомков которых мы можем наблюдать в лесах, «где много диких обезьян» и посадили их управлять горнодобывающим оборудованием.

Потом появились Серые гермафродиты и попытались отбить у рептилоидов солнечную систему.

В результате этой заварушки наша солнечная система оказалась на грани исчезновения. У нашей планеты тогда впервые произошёл наклон оси вращения.

Паразиты тогда успешно смылись, оставив при этом один из межгалактических колонизаторов «Нибиру». Но угроза исчезновения Солнечной системы Ярило осталась.

За 64 миллиона лет Расичи сумели предотвратить угрозу гибели солнечной системы, навести порядок, убрать весь хлам с нашей планеты оставшийся после рептилоидов и превратить нашу планету в заповедник.

При этом Расичам удалось на всё это время установить маскировку, которая подтверждала Паразитам возможность гибели солнечной системы в любой момент.

Также за это время наша планета полностью восстановилась, наклон оси вращения исчез.

Расичи так и назвали нашу планету – Заповедник и возили своих детей знакомиться с дикой природой, которой не было на их родных планетах и катали детей на динозаврах.

Ещё Расичи организовали наблюдательный пункт за низкоэнергетическим пространством внутри планеты Дэя, вместо которой сейчас вертится вокруг Солнца пояс астероидов.

Но в конце второй вселенской ассы около миллиона лет назад паразитам удалось узнать правду о нашей солнечной системе и спокойная жизнь системы Ярило закончилась.

После окончания второй вселенской ассы граница между пространством высоких энергий и низких энергий была усилена Высокомерными предками Расичей так, что проникновение темных сил паразитов через эту границу стало невозможным.

Но паразиты нашли лазейку, через которую можно было проникать из области пространства низких энергий на территорию Расичей.

Такую возможность им давали солнечные системы, которые периодически выходили из области пространства высоких энергий в области пространства высоких энергий и обратно.

Также Расичи понимали, что при очередном попадании нашей солнечной системы на территорию низкоэнергетического пространства обратно вернется полностью уничтоженная система заполненная безжизненными кусками камней.

И вот тогда Расичами было принято решение о колонизации планет Дэя, Орей(Марс) , и Заповедник(Мидгард-Земля).

Во времена колонизации Расичи нашу Планету назвали Мидгард.

Зачем это было сделано? Расичи же понимали, что когда солнечная система Ярило будет попадать на территорию низкоэнергетического пространства в течении тысячи лет их ждет деградация и вырождение . Но сохранение пяти потенциальных колыбелей жизни стоило этого.

И несколько Родов Расичей пошли на этот шаг и заселили три планеты.

Хотел бы уточнить следующее. Во многих источниках упоминается, что колонизировали нашу планету все рода Расичей – Даарийцы, Харрийцы, Святорусы (Свага), Расены (Туле).

На самом деле колонизацией планеты занимались и заселили её только представители нескольких родов Святорусов с одобрения своего высокомерного предка Перуна – представителя славных родов Свага. Это были самые приспособленные Расичи для проживания в пограничных районах близких к границе низкоэнергетического пространства. Остальные же представители родов Расичей просто иногда посещали нашу планету.

Что давала колонизация системы Ярило?

При заселении планет такая система попадала под действие договора о нейтральных территориях. Это очень огромный, сложный и важный договор, но суть его, касаемая нашей солнечной системы сводилась к тому, что стороны (Расичи и Паразиты) обязуются не разорять планеты и не вмешиваться в происходящее в солнечной системе и жизнь и развитие системы идет своим собственным путем развития.

Для того чтобы уменьшить негативное воздействие при попадании солнечной системы в низкоэнергетическую область пространства внутри каждой из трёх планет Расичами был установлен кварковый реактор.

Но паразиты не были бы паразитами, если бы не нарушали условия договора о нейтральных территориях. Они конечно получали за это по наглой серой и рептилоидной морде, но результаты этих нарушений мы можем наблюдать сейчас воочию.

Планета Дэя была полностью уничтожена, сейчас мы наблюдаем в этом месте пояс астероидов – осколков планеты.

На Орее(Марсе) также было уничтожено всё живое. Результат мы тоже можем наблюдать сейчас воочию.

Что-то подобное могло случиться и с Мидгард 13 тыс. лет назад. Но в результате всё же жизнь сохранилась и пришлось всё начинать практически с нуля. Был потерян спутник Мидгарда Фатта. Планета в результате во второй раз получила наклон оси вращения.

И остался только один искусственный спутник – мы называем его Луна. На самом деле это бывший межгалактический колонизатор рептилоидов «Нибиру», который остался в солнечной системе 65 млн. лет назад.

Расичи его сделали спутником планеты. Он помог уменьшить скорость вращения планеты. Ранее сутки составляли 9 часов, а это было неприемлемо для нормальной жизни на планете.

Несмотря на то, что наша планета вернулась домой в область высокоэнергетического пространства , она продолжает попадать под действие договора о нейтральных территориях. А Расичи в отличие от паразитов выполняют условия договора.

Так что ждать помощи нам не следует. Тем более, что Расичи не приемлют паразитизма. Все придется делать своими руками.

Перед началом последней ночи Сварога (попаданием нашей системы в область низкоэнергетического пространства) паразитам удалось каким-то образом отключить кварковый реактор, который находится внутри нашей планеты и за последнее тысячелетие деградация и вырождение Русичей началась полным ходом.

Результаты воздействия Последней ночи Сварога мы можем наблюдать воочию.

Хочется добавить, что гниль и паразиты будут уничтожены и вымрут полностью (кстати, не так уж и долго осталось). Настоящие Люди выживут. Жаль только, что их довольно мало, но человечеству не в первый раз возрождаться из пепла. Главное тут - не повторять старых ошибок и не плодить новых паразитов. Для этого надо тщательно позаниматься со старыми, что и произойдет.

ВЫВОД: Абсолютно все: и Расичи и народы с красным цветом кожи и желтым и черным и даже серым рано или поздно достигнут вершины своей эволюции. И все встретятся в одной точке. Но путь к этой вершине у всех свой. Так было задумано Непознаваемым и так будет.

Советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

2. https://pandoraopen.ru/2018-08-26/u-nashego-solnca-est-imya-yarilo-i-etomu-imeni-15-mlrd-let/

3. https://pandoraopen.ru/2018-08-29/koshhej-bessmertnyj/

4. https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

5. https://pandoraopen.ru/2018-09-14/skaz-o-rasichax/

6. https://pandoraopen.ru/2018-09-28/zakonchilas-noch-svaroga-chto-eto-znachit-ili-kakoe-budushhee-nas-zhdyot/

7. https://pandoraopen.ru/2018-10-10/s-zakonami-miroustrojstva-ne-posporish-oni-ediny-dlya-vsex/

8. https://pandoraopen.ru/2018-10-29/vajtmara-kosmicheskij-korabl-nashix-predkov/

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний. Предыстория» 4 книги. Остальные книги на ваше усмотрение. Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3

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