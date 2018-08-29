Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Во многих русских сказках есть такой персонаж – Кощей Бессмертный

Демоническое существо враждебное людям; Сила его в оборотничестве и чародействе, он неуязвим для окружающих.

Смерть Кощея заключена в яйце, которое запрятано в тайном месте. «На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке -заяц, в зайце - утка, в утке – яйцо, а в яйце игла -моя смерть».

Тайну смерти Кощея выведывает его пленница, с её помощью герой-богатырь с помощью животных – помощников, добывает яйцо, разбивает его, ломает иглу, после чего Кощей гибнет.

Мне всегда хотелось расшифровать эту сказку и понять, кем же был Кощей на самом деле, и в чем заключалось его бессмертие.

В последнее время из Кощея взялись лепить чуть ли не положительного героя.

В мультфильмах Кощей такой милый и практически безобидный до такой степени, что дети на утренниках сорятся за роль Кощея.

Или взять хотя бы фильм «Последний Богатырь». Авторы этого фильма попытались вылепить из Кощея положительного и благородного «героя».

На самом же деле, настоящие Кощеи Бесмертные – это самые главные враги Цивилизации Светлых. Они миллиарды лет устраивают войны с Цивилизацией Светлых и пытаются захватить Земли Светлых Цивилизаций, ибо свои они уже давно опустошили.

Они живут инстинктами, эгоизмом и жаждой наживы, отчаянно пытаются изобрести рецепт бессмертия, ибо ощущают, что их Сущность обеднела настолько, что после смерти разумными существами им уже не быть.

«Родная земля священна и бесценна. Она не может быть передана Чужим ни в дар, ни ради корысти, ни ради милосердия, ибо у всякой расы есть своя земля. Светлый, отдавший Чужим даже пядь земли своей расы, совершает преступление, которому нет прощенья. С того мига и сам он, и весь Род его обречены на деградацию. И если враги силой Оружия или Обмана отобрали у Рода Светлых его землю, то не будет покоя тому Роду до тех пор, пока он не уничтожит врага и не вышвырнет его смрадный прах с земли своих Предков».

(Из Заповедей цивилизации Светлых)

«Существует достаточно света для тех, кто хочет видеть, и достаточно мрака для тех, кто не хочет».

Паскаль

А теперь предлагаю читателям узнать, кем же на самом деле были Кощеи Бессмертные и как Светлым воинам всё же удавалось лишать Кощеев бессмертия, или СКАЗка о Кощее Бессмертном от лица участников событий 957600 лет назад – кому как нравится:

Убить Бессмертного, уничтожая его аватары, невозможно. Воссоздание аватара бессмертия требует колоссальных ресурсов, но председателю комитета владельцев целой цивилизации по карману сотни таковых! Высочайшая стоимость аватаров бессмертия обусловлена не ценой! Она в эксклюзивности! Это технология вышних слоёв Вселенной, принесённая сюда, в низкоэнергетическое пространство четырёхмерного слоя, самим Чёрным Богом полтора миллиарда лет назад. Её невозможно ни воссоздать, ни скопировать в условиях четырёхмерности.

Аватары бессмертия были созданы в вышних слоях Вселенной силами науки Высокомерных Тёмных. Они считались с особенностями физики четырёхмерного слоя, но не подчинялись им, ибо частично находились за его пределами.

Полный комплекс оборудования, предоставляющего Бессмертие, имел размеры малого планетоида, почти полностью занятого технологической начинкой Высокомерных Тёмных. Подобные габариты – это совсем не много и позволяет спрятать планетоид на любых космических задворках от кого угодно, тем более что планетоид постоянно находится в режиме невидимости. Но проблема в том, что Асы Светлых способны ощущать его местоположение через Единое Информационное Поле Вселенной. Если смогут настроиться на конкретное излучение. То есть при личном контакте с аватаром.

Считается, что в последние недели Первой Всеобщей Войны 1,5 млрд. лет Светлые перебили всех Бессмертных и уничтожили их планетоиды с соответствующим оборудованием. Насколько это соответствует истине, никто не знал, потому что выставлять свое бессмертие напоказ в те времена являлось не самым умным решением. А так как конфиденциальность в области применения социопсихологического оружия и сопутствующих этому манипуляций ещё никому не мешала, то и после того, как всё утихло, она – конфиденциальность – оставалась веским козырем. Поэтому, если уцелевшие Бессмертные и были, афишировать это они не стали. Хотя по некоторым косвенным признакам относительно некоторых столпов финансового мира, например родной галактики Юр, можно сделать вполне однозначные выводы.

Уничтожение аватара бессмертия Светлым ничего не даёт. Сигнал управления аватаром бессмертия невозможно заглушить. Его даже невозможно обнаружить, хотя Светлые как-то чувствуют его наличие через Единое Информационное поле Вселенной. Но чувствовать и отследить – далеко не одно и то же.

Бессмертный недаром называется Бессмертным. Его не просто нельзя убить, он не может умереть. Пока заказчик подключён к аватару, его биологическое тело находится в специальной капсуле, внутри которой процессы старения исключены и в случае необходимости могут быть заменены процессами омоложения. Иными словами, медицина заказчику не нужна, что существенно снижает риск быть устранённым конкурентами, проплатившими смену лояльности твоего лечащего персонала или разработавшими ранее неизвестный способ неподдающегося диагностике замедленного устранения. Потому что теперь это бесполезно.

Безопасность, обретаемая заказчиком, абсолютна! Пока у заказчика есть планетоид, сознание находится внутри его специальной цифровой ёмкости. Впрочем, понятие «цифровая» для обозначения этой ёмкости – абсолютная условность. Пока планетоид существует, твоё настоящее тело может быть клонировано в любую секунду, если прежнее оказалось мертво. Единственное ограничение – в один момент времени сознание заказчика может находиться только в одном носителе. Либо в аватаре бессмертия, либо в своём теле, либо в ёмкости планетоида. Иных условий нет. Конечно, за всё в жизни надо платить, и свои нюансы имеются и здесь. Их два: уничтожение планетоида компенсировать невозможно, получил бессмертие – сумей его сохранить. И не стоит разочаровывать Эмиссаров Чёрного, потому что тот, кто лишится их протекции, лишится и планетоида, вновь оказавшись внутри своего бренного тела. Так что тело лучше сохранить. На крайний случай.

Аппаратура аватара разразилась сигналами тревоги максимальной степени угрозы, заставляя Мше мысленно вздрогнуть. Он лихорадочно заозирался и с ужасом увидел вырывающуюся из фотосферы звезды сияющую сферу Светоча ближнего боя, опоясанную хорошо знакомым свастичным узором. Спустя бесконечно короткие доли секунды сияющая громада резко остановилась в одном метре от каменной глыбы шпионского аватара, и Мше, разрываясь от ужаса, всеми фибрами души подал команду на самоподрыв. Аватар разлетелся на куски, отторгая сознание Бессмертного, и в заполнившей зрительные центры мозга темноте быстро таяло эфемерное подрагивание энергий вспыхнувшего перед Светочем ноль-перехода.

Бессмертного Светлый воин почувствовал сразу, едва его корабль Светоч оказался внутри Ярны-солнца. Ошибиться было невозможно, Планету убил его давний враг, тот самый, что ускользал от него все эти 430 лет. На этот раз его аватар был выполнен в виде глыбы бесполезного метеорита и напичкан следящим оборудованием. Теперь понятно, почему удар по Планете получился настолько точным – Бессмертный лично осуществлял наведение.

Светоч, повинуясь приказу слитного сознания, мгновенным форсажем предстал перед затаившимся в астероидном поле аватаром Бессмертного. Тень, отбрасываемую потоком управляющей аватаром вышней энергии, Светлый воин увидел ещё в момент ускорения. Могучее сознание боевого Аса, давно достигшего высшего предела в развитии, ощутило место нахождения планетоида Бессмертия, и Воин зажёг ноль-переход раньше, чем упивающийся победой Правитель Серых осознал, что его машинерия отчаянно трубит тревогу. Бессмертный взорвал аватар, но теперь его уже ничего не спасёт. Боевой Ас проводил взглядом исчезающего в области прямого перехода грифона, и слитное сознание вспыхнуло командой.

Светоч сорвался с места, пронзая эфемерно подрагивающее зеркало призрачных энергий, и оказался в мёртвой солнечной системе Галактики Юр. Несколько тысяч охранных роботов, накрытых полями преломления, дали по Светочу одновременный залп и подорвали рядом с ним кварковый заряд. За бесконечно краткий сиг до этого пылающая звёздным огнём сфера вспыхнула угольно-чёрной лучистой энергией и перешла на ускорение, тридцатикратно превышающее скорость фотона. Кварковая реакция пожрала гигантский участок пространства, но её остаточный удар не смог пробить защиту боевого Аса. Воин перенаправил энергию гибели окружающей тёмной материи на её же возрождение, и перед искрящимся от избытка заряда бездонно-антрацитовым сгустком энергии задрожало зеркало ноль-перехода.

«Бессмертный только что совершил прыжок. Надеется укрыться за своими полчищами. За ним!»

Василиса перешла на ускорение, уводя Светоч в другую солнечную систему, и тут же оказалась в самом центре океана из боевых кораблей Тёмных. Невидимая махина планетоида Бессмертия была где-то совсем близко, Василиса не видела её сама, но слитное сознание чувствовало, как вскипает энергоконтур Светоча, питаемый яростной жаждой мести боевого Аса. Искривители нанесли мощнейший удар, и в окружающем океане вражеских кораблей словно пронесся исполинский порыв ветра, вымывая в нём огромную прореху, слабо клубящуюся пылью рассыпающихся многопалубных монстров. В десяти тысячах километров из ниоткуда вынырнул уродливый планетоид, полностью состоящий из сложных переплетений металлических сегментов. Четверть планетоида словно только что выгрызла пасть невидимого хищника, и из разорванных внутренностей в космос били фонтаны каких-то газов, струи мгновенно заледеневающих мутных жидкостей и целые потоки искр и разрядов коричневой энергии. Планетоид попытался уйти в прыжок, но не смог и начал набирать скорость, стремясь сблизиться с обитаемой Землёй Тёмных. Слитное сознание вспыхнуло векторной сеткой маневров, и Алиса бросила Светоч в серию разнонаправленных ускорений. Искривители разметали в атомную пыль ближайшую эскадру Тёмных, и пылающий лучистым мраком сгусток энергии прожёг, словно бумагу, всё, что оказалось у него на пути. Светоч с ходу вонзился в разодранные внутренности планетоида Бессмертия, вгрызся в его внутреннюю начинку и замер, подобно пуле, застрявшей во вражеском сердце.

– Будь здесь! – Воин разорвал Слияние, и его сияющая мраком фигура исчезла в области прямого перехода.

Слитые с энергоконтуром Светоча энергии Василисы метнулись к Кристаллу Слежения, и её сознание настроилось на энергопоток возлюбленного. Могучий боевой Ас мчался в облаке антивещества сквозь электронно-стальные внутренности планетоида, прожигая путь напрямик. Ослепительные фотонные вспышки аннигилирующих металлов и прочих веществ слились в одно сплошное сияние, и пришлось перейти в режим непосредственного восприятия энергопотоков. Но путь Воина оказался недолог. Спустя четверть части боевой Ас достиг помещения, более всего напоминающего электронный лес. Только вместо стволов у металлокерамических деревьев, опутанных зарослями всевозможных токо-, шино- и ресурсо-проводов, были полупрозрачные тубы с застывшими внутри аватарами различных типов. Многие тубы-деревья были пусты, и в их чревах неизвестные механизмы на глазах собирали новые гуманоидные силуэты. Ближайший к Воину ствол-туба распахнулся, и оттуда появился Бессмертный, на ходу ведущий огонь из мощного бластера. Боевой Ас ударил по нему зарядом антивещества, не оборачиваясь, и побежал дальше, прожигая собой оплавленный тоннель в череде туб сборщиков аватаров.

Получившего заряд Бессмертного разорвало на куски, но в следующую секунду из другого синтезатора выпрыгнул новый аватар, бросаясь наперерез Воину. Могучий Ас рассёк его надвое ударом тахионного клинка и увеличил скорость бега. Бессмертный в отчаянной попытке выжить делал всё, что было в его силах: один за другим аватары выскакивали из синтезаторов и устремлялись в бой. Они стреляли, взрывались, бросались на таран, но противостоять боевому Асу не смогли. Воин прошёл синтез-лабораторию насквозь, оказываясь в напичканном неизвестной машинерией зале, и прожёг путь напролом, останавливаясь перед скованной силовыми полями ёмкостью. Боевой Ас одновременным ударом Боевых Кристаллов обеих рук перегрузил защитное поле ёмкости, и силовая оболочка неровно заморгала, угасая. Взмах тахионного клинка рассёк переднюю панель, и ёмкость неожиданно лопнула, стремительно раскрываясь во все стороны, подобно диафрагме. Диафрагма ударила в Воина кривым зарядом коричневой энергии и выпустила наружу сверхскоростного бота на наземной ходовой части. Бот рванулся в ускорение, стремясь затеряться среди оплавленных искрящих конструкций, но не успел. Боевой Ас перенёс вражескую атаку без последствий и мощным прыжком наперерез боту прожёг в нагромождениях техногенного оборудования дымящийся расплавленным металлом проход. Боевой Кристалл ударил сверхмалым импульсом, и заряд антивещества срезал боту нижнюю четверть корпуса вместе с ходовой частью. Бот беспорядочно закувыркался и врезался в какое-то массивное устройство. Из его пробитого корпуса вырвался совсем небольшой летающий дрон и молнией метнулся прочь. В следующий миг летающий механизм резко замедлился, увязая в гравитационном поле, его конструкция не выдержала запредельного давления и лопнула, осыпаясь на металлокерамическое покрытие. Из обломков выкатился портативный яйцеобразный контейнер и замер, уткнувшись в подошву боевого Аса, только что погасившего антиоболочку. Пятиметровый гигант неторопливым движением раздавил контейнер, опустился на корточки и подобрал выпавший из него игловидный цифровой накопитель информации. Мгновение боевой Ас разглядывал толстую тефлоновую иглу, после чего шагнул во вспыхнувшее подле себя прозрачное облако прямого перехода.

Слушай меня очень внимательно, ибо время стремительно истекает. – Воин мягко привлек Василису к себе и вложил иглу в ладонь. – В этом накопителе содержится сознание Бессмертного. Он знает о планах Эмиссаров, в его памяти сохранены все цели в Мире Пограничной галактики, предназначенные для атаки Высокомерных Тёмных. Эти сведения должны попасть в Штаб Флота и конунгам всех боевых группировок Светлых, тогда мы успеем эвакуировать население через наземные ноль-врата. Эмиссары нанесут удар в пустоту или окажутся встречены нашими Высокомерными Предками, там будет видно. Времени очень мало. Информация должна попасть ко всем быстро и одновременно, это можно организовать только с разведцентра на Дэе….

Харрийский боевой Ас забрал цифровой накопитель с сознанием Бессмертного, зажёг подле себя бесцветное марево прямого перехода, но уйти не успел.

– могучий Ас… – Василиса посмотрела ему в глаза: – Можно мне потом… эту иглу?

– Ты получишь её, – бездонно-прозрачные ярко-голубые глаза Харрийца вспыхнули всплеском сияния, и четырёхметровый воин исчез в энергиях перехода.

В небольшой центральной полости правильным кругом располагались Кристаллы операторских постов, посредине пылало сплетение энергий для материального носителя информации. Ас вложил в его центр тефлоновую иглу и зажёг свечение одного из постов. Харрийский боевой Ас вступил в свечение, и энергии Кристаллов усилили своё сияние. Сплетение энергий, удерживающее тефлоновую иглу, заструилось легкой пульсацией…..

Харрийский боевой Ас покинул операторское сплетение энергий спустя час или спустя часть. Могучий Ас лёгким движением выхватил чёрную матовую иглу из энергетического сияния и приблизился к Василисе.

– Бессмертный умолял пощадить его, – сияющий серебром волос боевой Ас протянул ей иглу. – Обещал раскрыть нам планы всех, кого знает, а кого не знает – узнать и раскрыть.

– И что? – лишённым эмоций бесцветным голосом поинтересовалась Василиса.

– Впервые я вижу девятнадцатилетнюю жену Светлых с полутораметровым шлейфом седых волос… Но единое информационное поле Вселенной подсказывает мне, что отныне и ещё долго подобное печальное зрелище не будет редким. – В глазах Харрийского Аса вдруг вспыхнула неукротимая ярость: – Игла твоя, Василиса! Во славу Расы!

Могучий Ас развернулся и направился прочь, исчезая в энергиях прямого перехода. Пару мгновений Василиса равнодушно разглядывала тефлоновую иглу, после чего неторопливо сжала её в пальцах обеих рук и резким рывком разломила надвое. Тефлоновый разлом коротко заискрил, закуриваясь тонким сизым кисловатым дымком, и чахлая вибрация низкоэнергетического разума, конвульсивно дёрнувшись, сошла на нет.

– Во славу Расы! – тихо прошептала Василиса. – Во славу всех погибших половинок. Во славу истинной любви, которую вам никогда не убить. – Она отшвырнула обломки иглы в тусклое свечение Кристалла Утилизации. – Во славу мести!