Фильм «Последний богатырь» (2017): Бойтесь диснейцев, дары приносящих

«Последний богатырь» – художественный фильм в жанре фэнтези от компании «Дисней», созданный совместно с российской киностудией «Yellow, Black and White», известной по сериалам «Кухня», «Мамочки», «Отель Элеон», фильмам «Страна чудес», «СуперБобровы» и шоу «Уральские пельмени». Премьера «Последнего богатыря» состоялась 19 октября 2017 года. Картина стала третьим проектом «Дисней» в России после сказки «Книга мастеров» (2009) и киноальманаха «Счастье – это…» (2015). «Последнего богатыря» в кинотеатрах России и СНГ посмотрели более 7,77 миллиона зрителей, а общие сборы фильма составили более 1,730 млрд рублей (29,2 млн долларов США).

Коротко о сюжете: главный герой, молодой Иван Найдёнов, изображает экстрасенса на телешоу «Битва магов» и зарабатывает на жизнь мошенничеством. В один прекрасный день он переносится из современной Москвы в волшебный мир Белогорье, где живут герои русских сказок. Ивану раскрывают тайну, что на самом деле он сын богатыря Ильи Муромца, который при рождении был спрятан в обычном мире от сил зла. В Белогорье новоявленный богатырь попадает в эпицентр борьбы за власть и играет решающую роль в судьбе сказочного края. Не ожидая того, герой обретает семью, любовь, друзей и новый дом.

Стратегия «Диснея» – возрождение русских традиций?

Анонсируя «Последнего богатыря» в 2016 году, генеральный директор «Дисней» в России Марина Жигалова-Озкан представила фильм как стратегический: «Для нас этот проект стратегический: мы хотим продолжить традицию экранизации русских сказок, начатую великими режиссерами Александром Роу и Александром Птушко». Иначе говоря, Дисней характеризует производство данной картины, основанной на русском фольклоре – ни много ни мало, как стратегию возрождения русских традиций! Культивирование своего фольклора на экранах, как указывает «Дисней», было традиционным для нас (=систематическая деятельность советских режиссеров Роу и Птушко), уже много лет подобные, качественные картины с русскими сказочными сюжетами не выпускаются – и диснеевские боссы решили проявить инициативу и возродить/продолжить для нас данную традицию. Казалось бы, благородно. Однако стоит повременить с позитивной реакцией и приобщить к ситуации следующее:

1) Недобросовестный производитель 1

На сегодняшний день студия «Дисней» является одним из главных недобросовестных воспитателей детей и подростков. Подавляющее большинство тщательно проанализированных нами диснеевских фильмов и мультфильмов, на которых растут и воспитываются целые поколения российских граждан, несут в себе крайне вредные идеи и модели поведения (неуважение к родителям, превосходство женского пола над мужским, неразличение добра и зла, раннее стремление к сексу, безответственность, откол от общества и другое). Организуется это антивоспитание вполне осознанно, поскольку вредоносные смыслы и образы повторяются в продуктах «Диснея» на системной, а, значит, несомненно, продуманной основе. Подробнее об этой теме можно прочитать в брошюре проекта «Научи хорошему» «Дисней: отравленные сказки».

2) Недобросовестный производитель 2

То, что данный проект, «возрождающий русские традиции», исполнен в сотрудничестве с киностудией «Yellow, Black and White», также систематически выпускающей на экраны идеологически вредную продукцию, ведущую зрителя к деградации – тоже нисколько не обнадеживает и оптимизма не добавляет.

3) Упаковка ≠ содержание

Отметим и маркетинговый фактор. На сегодня информационные технологии позволяют абсолютно любой продукт, выпускающийся на рынок, сопроводить максимально приличной и чистой концепцией («Последний богатырь» = возрождение русских традиций), которая при этом может не только не иметь ничего общего с содержанием продукта, но и даже полностью противоречить ему – пример чего мы далее, собственно, и увидим.

4) «Добро» от очевидных недоброжелателей

Добавим политический фактор. Когда представители одного государства вызываются возродить традиции и укрепить культуру в другом государстве, имея при этом абсолютно иную идеологию и выраженно агрессивную манеру общения со своими соседями по земному шару – любой здравомыслящий человек призадумается, не троянского ли коня ему предлагают.

Что ж, теперь давайте оценим возрождение русских традиций американским медиаконгломератом «Дисней» и подробно рассмотрим, чему учит их новое стратегическое кино, какие идеи и ценности оно продвигает.

Подмена понятий добра и зла (-)

Одна из центральных идей, которым посвящен «Последний богатырь» – это систематически повторяющееся в продукции «Диснея» и, конечно, не имеющее никакого отношения к «стратегически возрождаемому» русскому фольклору понимание зла как добра, а добра – как зла. Ниже рассмотрим, какие ходы используются создателями «Последнего богатыря» для проведения данной подмены.

Аморальная личность как пример для подражания и великий избранный (-)

Главный герой истории, Иван, с которым юный зритель себя соотносит и которому, тем самым, должен сопереживать, изображен откровенно непорядочным человеком – обманщиком, мошенником и циником. Он обманывает телезрителей, изображая из себя экстрасенса на телешоу / обманывает доверчивых клиентов, которым за кругленькие суммы «снимает порчи» и «ставит защиты» / даёт взятки / неуважительно и цинично относится к пожилым (его слова пожилой женщине: «Жить тебе до смерти на одну пенсию в 6000 рублей»). Далее же авторы оправдывают перед зрителем нынешний сомнительный моральный статус героя так: на самом деле, наш герой положительный – просто это его когда-то «сделали» плохим другие. Сюжетом раскрывается, что у нашего «отпетого мошенника» было трудное детство в детдоме, где он был хорошим и добрым, но однажды над ним поиздевались плохие ребята, и с тех пор он стал на скользкий путь.

Так создатели «Последнего богатыря» передают через своего главного героя лжеурок, что вполне можно совершать негативные поступки, если есть подходящее оправдание совершенному и возможность переложить ответственность на других. Воспитывался в плохих условиях -> заведомо оправдан во всех дальнейших грехах. Кто-то обидел -> это он теперь во всём виноват.

Характерно, что данный прием – обозначение у отрицательного персонажа грустной предыстории, в рамках которой с героя подтекстом переносится ответственность за творимые им ныне злодеяния на кого-то другого – последние годы регулярно используется в диснеевских продуктах. Красноречивая ретроспектива:

Фильм «Оз: великий и ужасный» (2013). Теодора была милой девушкой и доброй волшебницей, но из-за предательства своего возлюбленного Оза и коварства своей сестры Эваноры превратилась в злую ведьму, сеющую раздор.

Фильм «Малефисента» (2014). Малефисента, как и Теодора, была доброй и чистосердечной волшебницей и встала на сторону зла из-за предательства своего возлюбленного, Стефана. После предательства Стефана она проклинает его ни в чем не повинную дочь на смерть.

Фильм «Золушка» (2015). Веру леди Тремейн в добро подорвала смерть её любимого мужа. Новый же муж её не любит, и из-за этого она окончательно становится злодейкой и всячески измывается над своей падчерицей Золушкой.

Мультфильм «Моана» (2016). Сердце хорошей богини-созидательницы Те Фити украл полубог Мауи, она озлобилась от этого и превратилась в злую богиню Те Ка, уничтожающую мир.

Мультфильм «Зверополис» (2016). Лис Ник Уайлд стал мошенником из-за того, что в детстве в его порядочность не поверили друзья-бойскауты. Они побили Ника и унизительно нацепили на него намордник, подчеркивая, что он хищник, а значит, не может быть хорошим.

Предыстория Ивана в «Последнем богатыре» – за исключением момента хищности – абсолютно идентична предыстории Ника в «Зверополисе». Ивана также побили ровесники, после чего заперли в шкафу. Нацепили намордник = заперли в шкафу = ограничили свободу в проявлении себя хорошим. То есть, подтекстом, это другие люди «запретили» Нику и Ивану проявлять себя по жизни добрыми и хорошими, какими они были в детстве, и «против их воли» сделали их преступниками (=ложный перенос ответственности за собственный моральный облик с одного героя на других).

Перечисленные сюжеты продуманно подводят зрителей к одной и той же идее, что за злодеяния, которые творит один герой якобы отвечает кто-то ещё. За злодеяния, которые творит Теодора, как бы отвечают Оз и Эванора, показано, что это они сделали её «такой» / за злодеяния Малефисенты – отвечает Стефан / за злодеяния леди Тремейн – её мужья / за злодеяния Те Фити отвечает Мауи / за злодеяния Ника – дети-бойскауты, которые его обидели. Что касается «Последнего богатыря»: подается, что за нынешнюю мошенническую деятельность Ивана – поставленному, напомню, как пример для подражания – несут ответственность обижавшие его в детстве дети, воспитательница, которая не защитила, также недостаточно хорошие условия жизни (хотя, по видимости, это самое лучшее, что ему могла дать его сказочная семья – ведь Илья Муромец, пряча своего сына в обычной реальности, явно спасал его от гораздо худшей судьбы в Белогорье. Правда данный момент имеет и другое объяснение, о чем чуть позже).

В действительности, в отличие от диснеевского мира с поголовно невиноватыми злодеями, каждый человек всегда несёт личную ответственность за себя и все свои решения и поступки, хорошие и дурные, и невозможно её ни на кого переложить. Никакие обижавшие нас в детском саду или школе дети, покинувшие друзья, предавшие возлюбленные, недостаточно комфортные условия, встретившиеся горькие разочарования и произошедшие неприятные или даже трагичные события – не понесут ответственность за то, какие мы теперь и что мы делаем. За каждого спрашивается только с него лично. По-настоящему переложить свою ответственность за себя на что-то/кого-то, как ложно учит «Дисней» своих зрителей, в том числе в «Последнем богатыре», невозможно.

Другой момент по продвижению зла в «Последнем богатыре» через главного героя – это то, что при всем своем непривлекательном облике, малодушии, беспринципности, сомнительных занятиях и качествах Иван оказывается неким важным избранным, сыном великого человека и истинным богатырём, призванным к важной миссии – спасению местного мира, Белогорья.

То, что откровенный лжец, шарлатан и циник подходит к избранности, величию и статусу богатыря с полным отсутствием к этому реальных задатков – это намеренная манипуляция и подмена от создателей истории. Чтобы быть и, соответственно, считаться другими великим и избранным, нужно вложить в свое развитие много сил и труда. Как известно, гений – это 1 процент вдохновения и 99 процентов пота. Просто так, без каких-либо предпосылок и действий невозможно стать великим и выдающимся человеком. Именно тут от создателей фильма требовалось продемонстрировать какую-то тяжелую предысторию – как герой годами себя совершенствовал, чтобы стать богатырем, какие сложности и лишения он прошел (к примеру, Илья Муромец полностью самоотрекся, сделал интересы Родины своими, чтобы быть богатырем).

Через низкий же образ здешнего гопника-«богатыря на ровном месте» зрителю транслируется противоположное: можешь быть каким угодно негодяем, лентяем и бездарем, всё равно однажды выяснится, что ты идеальный, ты самый хороший и лучший, спаситель, которого все боготворят. Необязательно вести порядочный образ жизни, стремиться к добру и улучшению окружающего мира, много трудиться над собой и своими качествами – надо просто дождаться чудесного дня, и к тебе обязательно придут некие уполномоченные из волшебной страны и скажут, что ты избранный, великий богатырь и чуть ли не святой – абсолютно без каких-либо стараний с твоей стороны.

В целом, изображение такого лже-избранного тоже не ново для диснеевской продукции:

«Аладдин» (1992). Главный герой Аладдин – вор и обманщик – без каких-либо адекватных предпосылок оказывается избранной чистой душой, «алмазом неогранённым». Единственный человек, который может добыть волшебную лампу с джинном. Спасает страну от власти злого визиря.

«Оз: великий и ужасный» (2013). Главный герой Оскар Диггс – шарлатан и ловелас – также оказывается чистой душой, единственным, кто может спасти сказочную страну Оз. Он способен пройти сквозь волшебную стену, через которую могут проходить только хорошие души.

«Последний богатырь» (2017). Главный герой Иван Найденов – шарлатан и «гопник» – великий богатырь, единственный, кто может добыть меч-кладенец, благодаря которому спасают сказочную страну.

Уже только по образу главного героя «Последнего богатыря», склеенному из обрывков других героев «Диснея» – лиса Ника Уайлда, Аладдина и Оскара Диггса – вполне очевидно, чьи традиции продолжает «Дисней» в своем стратегическом российском кино. Свои и только свои.

Трансформация известных сказочных персонажей: добрые становятся злыми, злые – добрыми (-)

Другой ход, использованный в «Последнем богатыре», для демонстрации зла хорошим и привлекательным, а добра – плохим и отталкивающим – это трансформация классических персонажей русских сказок в новое нехарактерное амплуа. В «Последнем богатыре» присутствуют такие известные сказочные персонажи, как: три богатыря Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович / Василиса Прекрасная или Премудрая / Варвара-краса, длинная коса / Кощей Бессмертный / Баба Яга / Водяной / Чудо-Юдо / Змей-Горыныч / Леший. И все эти герои представлены в парадоксальных образах, нисколько не соответствующих русскому фольклору, а большинство из них оказываются передвинутыми по оси «добра и зла» на противоположную сторону, а также задействованы и в других манипуляциях.

Персонаж Традиционный образ Диснеевский образ Илья Муромец Положительный персонаж.

Реальный исторический персонаж, ставший культовым героем былин.Могучий воин-богатырь и высоконравственный человек, который посвятил себя защите Родины. Настоящее воплощение любви к Родине, силы, мужества, самоотверженности, отваги, стойкости. Наделен широтой души, горячим сердцем, острым умом и смекалкой.В конце жизни стал монахом в Киево-Печерской лавре и в настоящий момент причислен к лику святых. Поверхностно положительный персонаж, однако почти полностью выведен за пределы истории + скрыто дискредитирован. Подробнее образ диснеевского Ильи Муромца и схему его дискредитации рассмотрим в следующей главе, посвященной мужским ролевым моделям в «Последнем богатыре». Добрыня Никитич Положительный персонаж.

Второй по известности богатырь русского народного эпоса после Ильи Муромца. Также реальный исторический персонаж.Наделен большой физической силой и острым умом. Образован, учтив. Из высшего сословия, в отличие от Ильи Муромца, который был крестьянином. Характер богатыря соответствует его имени – добрый.В былинах главным подвигом Добрыни Никитича стала победа над Змеем Горынычем, страшным семиглавым драконом. Эта победа Добрыни, имя которого происходит от слова «Добро», над Змеем, который воплощает в себе образ «Зла», дьявола, несомненно, напоминает победу святого Георгия Победоносца над дьяволом-драконом. Отрицательный персонаж.

Изображен завистливым, алчным и жаждущим власти бандитом. Чтобы стать единственный богатырем и властителем в Белогорье, вместе со своей женой Варварой извел всех богатырей, в том числе своих товарищей – Илью Муромца и Алешу Поповича.Заключил сделку с Кощеем Бессмертным – пообещал отдать ему кристалл, где хранится смерть Кощея, в обмен на меч-кладенец, дарующий невероятное могущество.Обманул также и Кощея, не совершив условленный обмен меча-кладенца на кристалл. Забрал и меч, и кристалл, чтобы стать бессмертным и вечно править в Белогорье.Вскользь намекается, что Добрыня – бабник. Будучи женатым на Варваре, проявлял симпатии к другой женщине, Василисе.Погибает в конце усилиями Ивана, сына Ильи Муромца, Кощея и Змея-Горыныча. В сцене после титров подается, что герой был по неизвестным причинам зачарован Варварой, однако на улучшение его образа этот сюжетный факт уже не влияет. Алеша Попович Положительный персонаж.

Третий известный русский богатырь. Также реальный исторический персонаж.Самый молодой из всей троицы богатырей. Человек веселый и общительный. Отличает его не столько сила, сколько мужество, удаль, находчивость, хитроумие.Иногда он проявляет себя двойственно – идет на обман, хвастает, лукавит, на что его товарищи-богатыри выказывают ему своё порицание и осуждение.В целом образ Алеши Поповича хоть и отражает определённую противоречивость в ряде былин, в обществе воспринимается позитивным героем – неизменным третьим защитником Родины, вслед за старшими товарищами и наставниками Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем. Поверхностно положительный персонаж, однако почти полностью выведен за пределы истории + скрыто дискредитирован.

В первые минуты фильма Варвара обращает Алешу Поповича в каменную статую и топит в море, на чем его прямое участие в сюжете заканчивается.Подробнее образ диснеевского Алеши Поповича и схему его дискредитации рассмотрим в главе, посвященной мужским ролевым моделям в «Последнем богатыре». Василиса Прекрасная / Премудрая Положительный персонаж.

Василиса – положительный персонаж нескольких русских народных сказок – «Василиса Прекрасная», «Царевна Лягушка», «Морской царь и Василиса Премудрая» и других.Наиболее известна Василиса Премудрая из сказки «Царевна Лягушка», в которой героиня предстает волшебницей, превращенной своим отцом, Кощеем Бессмертным, в лягушку за то, что превзошла его в искусстве колдовства. В сказке она становится невестой, а потом женой Ивана-царевича. По мере развития сюжета девушка проявляет свое мастерство, выполняя приказы царя: выпекает хлеб, искусно ткет шелковый ковер (или в других вариантах – рубашку). На пиру героиня превращается в сказочную красавицу и изумляет гостей своим волшебным искусством.Василиса является идеалом женщины и показывает наиболее ценные женские качества для русского народа: доброту, глубокий ум (она в совершенстве освоила волшебные премудрости и даже превзошла в этом своего отца, могущественного колдуна), мастерство рукодельницы и хранительницы домашнего очага, скромность, заботливость, красоту, способность даже в самых трудных испытаниях сохранять спокойствие и принимать верное решение. Поверхностно положительный персонаж. Однако служит Бабе Яге и Кощею Бессмертному, традиционным отрицательным персонажам, а также проявляет себя не по-женски, а по-мужски.

Василиса спасена Бабой-Ягой от Варвары, превратившей ту в лягушку из ревности, и в благодарность верно служит своей спасительнице.В отличие от образа-первоисточника, выступающим воплощением женственности, здесь является феминистическим образом и в течение истории больше проявляет себя мужественно, а не женственно, постоянно физически расправляясь с воинами Варвары и Добрыни.Выступает также нецеломудренно: готова соблазнить и отдаться Водяному для того, чтобы смотивировать его помочь команде Кощея в поисках меча-кладенца.Помогает Кощею и Бабе-Яге восстановить власть зла в Белогорье, чтобы те спасли её семью, также превращенную Варварой-красой в лягушек.В течение истории влюбляется в главного героя, Ивана, с которым в финале составляет пару. Образ также будет дополнительно рассмотрен в главе о женских ролевых моделях. Варвара-краса, длинная коса Положительный персонаж.

Персонаж из советского фильма «Варвара-краса, длинная коса». «Сокращенная версия» Василисы Премудрой из народной сказки «Василиса Премудрая и Морской Царь».Дочь подводного царя Чудо-Юдо. Красива и женственна, умеет колдовать и превращаться в животных и птиц, что демонстрирует владение особыми знаниями и глубокий ум героини. Сбегает от подводного царя с возлюбленным Иваном, спасая того от смерти. Отрицательный персонаж.

Является могущественной чародейкой, умеет превращаться в зверей, перемещаться между мирами, обладает сильным магическим оружием.Одержима насилием, коварна. Вместе со своим мужем, Добрыней Никитичем, уничтожает богатырей в Белогорье и захватывает власть.Из ревности превратила Василису вместе с её родственниками в лягушек.Так же, как и Василиса, является феминистическим персонажем: выступает в качестве воина в истории, физически и умственно превосходит окружающих мужчин-воинов. Кощей Бессмертный Отрицательный персонаж.

Воплощение абсолютного зла и смерти в русских народных сказках.Злой колдун, противостоящий сказочным и былинным героям, выполняющий роль скупого хранителя разных сокровищ. Часто выступает в роли похитителя невесты главного героя.Сказаний про Кощея очень много, и в конце сказки обязательно гибнет от рук положительного мужского героя: ему ломают иглу, в которой хранится его смерть, в него стреляют из лука стрелой с иглой вместо наконечника, он гибнет от коня, ему разбивают голову, его жгут и т. д.Чтобы убить Кощея, от героя нужны необыкновенные усилия. Положительный персонаж.

Благородный, мудрый, харизматичный персонаж.Поначалу обманывает своих соратников – Ивана, Бабу-Ягу, Василису и Водяного: просит их помочь в поиске меча-кладенца якобы для возврата власти зла в Белогорье, в чем Баба-Яга и Водяной заинтересованы лично, являясь «подавляемой обществом» нечистью, а Иван и Василиса –

косвенно (меч поможет Ивану вернуться домой в современную Москву, а Василисе поможет окончательно вернуться в человеческое обличье и расколдовать своих родственников).

Позже раскрывается, что Кощей использовал героев в своих интересах – и меч-кладенец ему нужен не для возврата власти зла, а для возврата кристалла с бессмертием от Добрыни.В финале Кощей переоценивает ситуацию и исправляется. Искупляя свою вину за обман, он жертвует собой, спасает Ивана и убивает Добрыню. Баба Яга Преимущественно отрицательный персонаж.

Баба-яга – персонаж славянской мифологии и фольклора. Обычно уродливая старуха, наделённая магической силой и волшебными предметами.Чаще всего – отрицательный персонаж (заманивает детей и добрых молодцев в свою избушку на курьих ножках, чтобы съесть), однако в некоторых сказках выступает и в качестве помощницы героя. Положительный персонаж.

Находчивая, уверенная в себе, сильная колдунья.Благородно спасла Василису, превращенную Варварой в лягушку.Помогает Кощею добыть меч-кладенец ради власти зла в Белогорье.Превращается в красавицу, чтобы соблазнить Водяного и смотивировать его помочь добыть меч-кладенец.В финале составляет с Водяным пару, принимается и чествуется народом Белогорья. Водяной Отрицательный персонаж.

В славянской мифологии дух, обитающий в воде, хозяин вод, морей, рек и озер. Повелитель и покровитель рыб и других водных существ.К человеку водяной относится, как правило, враждебно. Может напугать или даже утопить купающихся, утягивая свою жертву в глубину, разогнать всю рыбу или выпустить ее из невода, разорвав его, прорвать плотину и т.д.Водяной мог покровительствовать только лишь рыбакам, мельникам и пчеловодам, и то изредка. Водяного было принято задабривать. Положительный персонаж.

Повелитель водной стихии, который растерял свое могущество и силы.В старину ему приносили в жертву прекрасных девушек. Вдохновленный получением очередной красавицы (Бабы Яги в молодом обличье), присоединяется к Кощею, Бабе-Яге, Василисе и Ивану, чтобы добыть меч-кладенец и вернуть власть зла в Белогорье.Благородно жертвует собой ради Кощея и команды: перекрывает Варваре проход в колодце, по которому убежали его соратники, и тогда Варвара обращает Водяного в камень.В финале восстанавливается от колдовства Варвары и участвует в общем «хэппи-энде». Чудо-Юдо Нейтральный персонаж.

Персонаж народных сказок и былин, и даже праславянской мифологии.Позитивный или негативный характер персонажа чётко не обозначен, также как и его род – в разных эпохах он был и женским, и мужским, и средним.Наиболее известно Чудо-Юдо в авторской сказке Петра Ершова «Конёк-горбунок» (1834), где оно предстает рыбой-островом. Отрицательный персонаж.

Великанша-тролль, которая мешает героям пройти через ущелье. Иван отвлекает и задабривает её песней и танцем. Змей-Горыныч Отрицательный персонаж.

Огнедышащий дракон с несколькими головами, олицетворение злого начала в сказках и былинах. Положительный персонаж.

Трехголовый дракон небольшого размера, который помогает в борьбе Кощея, Ивана, Бабы Яги и Василисы против Добрыни и Варвары.

В ключевой момент освобождает Кощея от пут. Леший Двойственный персонаж.

Леший – в мифологических представлениях славянских народов хозяин леса, который заботится о нем и охраняет, является покровителем лесных животных и растений.Частый персонаж русских сказок, в которых его образ многогранен и расплывчат: он изображается то имеющим степенный характер, то любителем повеселиться, то сильным и страшным, то глуповатым.Отношение к лешему двойственное. С одной стороны, его причисляли к враждебной и опасной для человека нечистой силе. Блуждания человека в лесу, пропажу людей и скота в лесу связывали именно с воздействием лешего. С другой стороны, лешего считали справедливым хозяином леса, который не станет вредить просто так, но может наказать за ненадлежащее поведение в его владениях, а может и помочь человеку. Положительный персонаж.

Могущественный чародей Светозар имеет образ лешего.Выступает положительным героем, помощником Ильи Муромца и его сына Ивана.Несколько раз выручает Ивана из беды, способствует победе над Добрыней и Варварой, помогая Ивану вернуться в Белогорье и наделить Змея-Горыныча силой.Может превращаться в зверей и перемещаться между мирами.

Резюмируем, какие изменения русские фольклорные персонажи претерпели в руках диснеевских сценаристов:

- Традиционные отрицательные персонажи – Кощей, Баба Яга (*иногда она выступает в русских сказках помощницей героя, но чаще всё же является негативным персонажем и больше знакома русским детям и подросткам как воплощение зла), Водяной, Змей-Горыныч – стали положительными персонажами.

– Традиционные положительные персонажи – богатырь Добрыня Никитич и Варвара-краса, длинная коса (=аналог Василисы Премудрой) – стали отрицательными персонажами.

– Положительные персонажи, богатыри Илья Муромец и Алеша Попович, формально и остались такими. Однако они почти не участвуют в сюжете (=оба обращены в камень) + немаловажно, что оба подтекстом дискредитированы и унижены, что скрыто нивелирует положительность этих персонажей для зрителя. Об этом будет подробно сказано далее.

– Русские идеалы женственности, Василиса и Варвара-краса – стали агрессивными амазонками и воительницами, наравне бьющимися с мужчинами.

– В качестве же Чуда-Юда и Лешего появляются некие инородные герои. Леший здесь – это запачканный лесной чародей, по своему виду и поведению ассоциирующийся больше с «Властелином колец», чем со славянской мифологией. А Чудом-Юдом оказывается великанша-тролль, также выглядящая довольно странно для русской сказки. Оба персонажа дополнительно демонстрируют, что цели возродить русские традиции, как было представлено на словах, данный фильм реально не преследует.

Как достигается представление зла привлекательным и хорошим, а добра – негативным и отталкивающим, через перечисленных персонажей?

Срабатывает то, что «Дисней» преобразовал в противоположность такие характеры, которые уже знакомы зрителям. Большинство российских детей и подростков уже встречали трех богатырей, Кощея, Бабу Ягу, Василису и других участников «Последнего богатыря» на страницах русских сказок или в советских мультфильмах. Здесь же предложено изменить представление о знакомых героях и тех, кто знаком как зло, воспринимать как добро (Кощей, Баба Яга, Водяной, Змей Горыныч), а тех, кто знаком как добро – как зло (Добрыня Никитич, Варвара-краса) или же как ничто (=диснеевские Илья Муромец и Алеша Попович, о которых позже). Таким образом, создатели «Последнего богатыря» расшатывают уже воспринятые, уже усвоенные юными зрителями идеалы добра и зла и показывают, что то, что им известно как зло, на самом деле является добром, а то, что известно как добро, соответственно, является злом.

Для осознания сути этой подмены также важно понять, что каждый классический типаж зла и добра – это символ, воплощение каких-то качеств, черт, явлений, которые и отмечаются через него и сюжеты, в которые он включен, как позитивные или негативные. Добро – это всё то, что ведет человека к развитию и процветанию. Зло – всё то, что ведет к деградации и гибели. Кощей и Баба Яга -> персонажи-«ориентиры» на убийство, воровство, алчность, сквернословие, человеконенавистничество, предательство – словом, на путь деградации. Добрыня Никитич же -> персонаж-воплощение мужества, благородства, патриотизма, образованности, преданности, символизирующий путь развития и возвышения.

Если же классический типаж ЗЛА представлен в фильме или мультфильме как объект для подражания / восхищения / одобрения, то и соответствующие ему качества/явления – тоже навязываются как хорошие и желательные! И наоборот – если классический типаж ДОБРА представлен объектом для ненависти и презрения, то и закрепленные за ним качества/явления – подставляются для отрицания, неодобрения.

Хороший Кощей – это не просто неожиданный взгляд на персонажа, чтобы современному человеку, пресыщенному информацией, было нескучно смотреть киноновинку. Это внедрение в общество позитивных взглядов на всё то, что исторически закреплено за этим фольклорным образом: убийства, смерть, ненависть, жадность, темная эстетика мертвого, мизантропия и т.д.

Плохой богатырь Добрыня – не интересный сюжетный твист, а нивелирование одной из лучших мужских ролевых моделей в русской культуре. Это унижение и представление негативными для зрителя таких понятий как честь, мужество, любовь к своей Родине, самоотверженность, ум и т.д., заключенных, «заархивированных» в этом светлом образе. Показательно здесь также, что имя Добрыни – коварного злодея и предателя по версии «Диснея» – напрямую образовано от слова «добро». Это дополнительно подчеркивает, какую идею компания пытается интегрировать в умы подрастающих поколений: добро является злом, добро – плохо.

Также немаловажно и визуальное представление положительных и отрицательных персонажей в фильме. Символика добра и зла также сформирована исторически и должным образом подчеркивает смысл данных понятий. Как было сказано выше, добро – всё то, что ведет к развитию, зло – всё то, что ведет к деградации. Чтобы подкрепить правильные ориентиры для получателя информации, особенно юного, – доброе в поучительных произведениях визуально подается притягательным, красивым, гармоничным, светлым, чистым, в ярких, приятных оттенках, упорядоченным, свежим и т.д. Злое же подается отталкивающим, уродливым, хаотичным, темным, грязным, в неприглядных оттенках, опустошенным, гниющим и т.д.

В «Последнем богатыре» же, где известные положительные персонажи стали отрицательными, а отрицательные – положительными, визуальный ряд в основном оставлен классический, что также поддерживает перестановку создателями фильма понятий добра и зла. Принадлежность к добру/злу у персонажей изменилась, а вот внешний вид оставлен прежний: у Кощея мертвенного вида серая кожа с пугающими шрамами, темная, мрачная одежда, и в течение истории он несколько раз предстает расчлененным / Баба Яга – уродлива, с засаленными волосами, носит рваную, ветхую, грязную одежду / Водяной – обнаженное хвостатое существо, со скользкой зеленой кожей, на которой неприятные отростки / Варвара же обладает яркой красотой, носит красивую аккуратную одежду, украшения / Добрыня Никитич носит наряды золотых оттенков, выглядит также аккуратно и представительно. И при этих визуальных индикаторах Кощей, Баба Яга и Водяной являются положительными, а Варвара и Добрыня – отрицательными персонажами.

Таким образом, «Последний богатырь» содержит и подмену визуальных индикаторов добра и зла, демонстрируя визуальную привлекательность атрибутов зла и непривлекательность атрибутов добра, что опять-таки подводит зрителя к перестановке понятий: визуальные индикаторы зла у положительных персонажей -> зло = хорошо / визуальные индикаторы добра у отрицательных персонажей -> добро = плохо.

И опять же, нельзя не отметить, что вслед за образом главного героя Ивана, являющимся «паззлом», собранным из лиса из «Зверополиса», Аладдина и великого и ужасного Оза, описанная выше перестановка хороших и плохих персонажей тоже уже имела место в диснеевской продукции. Абсолютно та же картина была в фильме «Малефисента» (2014), точно так же предлагающем зрителям знакомых им персонажей из известной сказки «Спящая красавица» (1959) с измененной принадлежностью к добру и злу. Злодеи «Спящей красавицы» в «Малефисенте» внезапно стали добрыми (колдунья Малефисента, ворон Диаваль), добряки стали злодеями (король Стефан, феи-крестные), а мужественный герой стал ничтожеством (принц). Та же самая технология использована и в «Последнем богатыре», причем не только по части перестановки персонажей, но и по части общего сообщения-метафоры фильма, о чем подробно далее.

Сюжет-метафора: молодежь на стороне зла (-)

Удивительно, но своим сюжетным «алгоритмом» «Последний богатырь» почти полностью копирует вышедшую три года назад диснеевскую «Малефисенту». Приведенное далее сопоставление «Последнего богатыря» и «Малефисенты» наглядно показывает, что эти два фильма имеют в основе ровно одни и те же ходы и метафоры и подводит к четкому пониманию идей, которые стремится внедрить в молодые умы «Дисней».

МАЛЕФИСЕНТА (2014) ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ (2017) Два мира Присутствует разделение на два мира – обычный (мир людей) и волшебный («болота» Малефисенты). Присутствует разделение на два мира – обычный (современный мир) и волшебный (сказочное Белогорье). Подмена добра и зла: добрые герои стали злыми, злые – добрыми Положительные герои «Спящей красавицы» (король Стефан, феи-крестные) в «Малефисенте» становятся отрицательными, а отрицательные (ведьма Малефисента, её помощник ворон Диаваль) – положительными. Положительные герои русских сказок (богатырь Добрыня Никитич, Варвара-краса, длинная коса) в «Последнем богатыре» становятся отрицательными, а отрицательные (Кощей, Змей-Горыныч, Баба-Яга, Водяной) – положительными. Подмена добра и зла: символика зла = добро, символика добра = зло Герои, имеющие атрибутику зла (имена «зловредная» и «дьявол», темная, мрачная одежда, демонические рога, чёрные крылья и т.д.) – являются добром (Малефисента, Диаваль).Герои, выглядящие добром (герой-отец, героини-няни, светлая, обычная одежда, светлые крылья и т.д.), являются злом (король Стефан, три феи-крестные). Герои, имеющие атрибутику зла (неприятного вида серая или зеленая кожа, шрамы, темная, рваная, грязная и ветхая одежда, сальные волосы, расчленяемое тело и т.д.) – являются добром (Кощей, Баба-Яга, Водяной).Герои, выглядящие добром (герой-богатырь, красавица в славянской одежде, золотые оттенки, аккуратный вид и т.д.), являются злом (богатырь Добрыня Никитич, Варвара-краса, длинная коса). Ключевой герой для самоотождествления детям и подросткам В центр повествования поставлена молодая героиня, с которой себя сопоставляют дети/подростки – принцесса Аврора. В центре повествования поставлен молодой герой, с которым себя сопоставляют дети/подростки – «последний богатырь» Иван Найденов. Ключевой герой брошен отцом и подобран злом Ещё в младенчестве король Стефан (добро, замаскированное под зло) отправляет свою дочь Аврору в лес с тремя феями-крестными.После действий своего отца Аврора живет в плохих условиях (феи ничего не понимают в воспитании детей, и Аврора чуть не погибает из-за их халатности).Заботу о брошенной героине берет на себя зло – Малефисента и Диаваль. Ещё в младенчестве богатырь Илья Муромец (добро) отправляет своего сына Ивана в лес в обычный мир, чтобы там его подобрали и отправили в детдом.После действий своего отца Иван живет в плохих условиях детдома, где над ним издеваются другие дети, а воспитательница не защищает.Заботу о брошенном герое символически берет на себя зло – Ивана выручает артефакт зла, кулон «игла Кощея», которым тот пришивает обидчиков к постелям. Зло воспитывает ключевого героя Становление молодой героини-образца поведения (Авроры) полностью происходит под покровительством зла, замаскированного под добро (Малефисента, Диаваль).Ведьма Малефисента и ворон Диаваль с детства опекают принцессу Аврору, спасают ей жизнь, во всём являются опорой, заботятся.Малефисента ведет себя с Авророй по-матерински. Становление молодого героя-образца поведения (Ивана) полностью происходит под покровительством зла, замаскированного под добро (Кощей Бессмертный).Ивана с детства сопровождает и спасает амулет, являющийся явной отсылкой к Кощею Бессмертному (кулон в виде яйца с иглой – в яйце с иглой согласно русскому фольклору хранится смерть Кощея). Когда герой попадает в сказочное Белогорье, Кощей берет над ним опеку уже непосредственно. Кощей верит в юношу как в великого богатыря, помогает ему и ведет его к совершению подвига. Иван раскрывается как богатырь именно через покровительство Кощея.Кощей ведет себя с Иваном по-отечески.Также зло здесь опосредованно покровительствует ещё нескольким юным героям:

– Василисе проблемы создает добро (Варвара-краса), превращая ту вместе с родными в лягушек, а спасает зло (Баба-Яга, Кощей), сначала частично снимая заклятье, а потом и полностью.

– В финале Иван также именно силами зла исцеляет мальчика в больнице – живой водой Бабы-Яги. Добро же при этом (родители, врачи) не смогло ему помочь – в отличие от зла. Зло – благородное и жертвенно искупает вину Зло, замаскированное под добро (Малефисента), ведет себя благородно и жертвенно. Сначала зло приносит вред главной героине Авроре – а потом жертвенно и самоотверженно искупает вину.В начале истории Малефисента насылает на принцессу Аврору смертельное проклятье, чтобы отомстить её отцу за доставленную душевную боль и украденные крылья.Малефисента осознает свою вину перед Авророй и готова рисковать жизнью, чтобы исправить проступок (проклятье): она проникает в замок, где из-за неё вечным сном заснула Аврора, испытывает боль от прикосновений к железу, которым отделан замок внутри, сражается за принцессу с королем Стефаном и его воинами. В итоге оживляет Аврору поцелуем и организует ей счастливую, богатую жизнь, чем искупает свою раннюю вину. Зло, замаскированное под добро (Кощей), ведет себя благородно и жертвенно. Сначала зло приносит вред главному герою Ивану – а потом жертвенно и самоотверженно искупает вину.В начале истории Кощей обманывает Ивана и остальных участников его команды (Бабу-Ягу, Василису и Водяного). Герой говорит, что меч-кладенец, который они добывают под его руководством, нужен для возврата власти зла в Белогорье, и притворяется, что его волнует судьба его сподвижников – Бабы-Яги, Василисы, Водяного. На самом же деле он преследует личный интерес и хочет с помощью меча-кладенца вернуть артефакт со своим бессмертием. Тем самым, помогающие Кощею герои зря подвергают себя опасности.Кощей осознает свою вину перед Иваном и командой за проступок (обман) и искупает её, жертвуя своей жизнью за них и убивая Добрыню Никитича.Также жертвенность здесь проявляет и другой злодей, замаскированный под положительного персонажа – Водяной. Он жертвует собой ради благополучия Кощея, Ивана, Василисы и Бабы-Яги и укрывает их своим телом от Варвары, в результате чего та обращает его в камень. Ключевой герой, выращенный злодеем, борется вместе с ним против добра Героиня-образец поведения (Аврора), взращенная злом, замаскированным под добро (Малефисента, Диаваль), и находящаяся под его покровительством, в результате выступает на его стороне в борьбе против добра, замаскированного под зло (Король Стефан). Герой-образец поведения (Иван), взращенный злом, замаскированным под добро (Кощей Бессмертный), и находящийся под его покровительством, в результате выступает на его стороне в борьбе против добра (богатырь Добрыня Никитич, Варвара-краса, длинная коса). Ключевой герой наделяет зло силой Ключевым действием для победы зла над добром становится возврат злу его силы героиней-образцом поведения:- Аврора возвращает Малефисенте её могущественные крылья, которые ранее забрал её отец, король Стефан. Ключевыми действиями для победы зла над добром становится возврат злу его силы героем-образцом поведения и другая помощь ему:- Иван возвращает Кощею могущественный меч-кладенец, дарующий силу, который был спрятан от Кощея его отцом, Ильей Муромцем;- Иван освобождает Змея Горыныча (=классический символ зла) и возвращает ему силу с помощью особого зелья. Змей Горыныч же освобождает Кощея Бессмертного от пут Добрыни Никитича (=Иван способствует усилению зла);- Иван бьёт Добрыню Никитича иглой из яйца-кулона (=символ Кощея, зла), после чего Кощею удается убить Добрыню. Вместе со злом против отца Ключевая героиня вместе со злом выступает против своего отца, который ранее успешно боролся со злом, и побеждает его.Своей помощью силам зла (Малефисента, Диаваль) героиня-образец поведения (Аврора) одновременно выступает против своего отца (короля Стефана).Герой-отец по сюжету поборол и обессилил зло (=Стефан обескрылил Малефисенту).Герой-ребенок же нивелировал действия героя-отца (=Аврора возвращает крылья Малефисенте).С помощью действий Авроры Малефисента (зло) убивает её отца Стефана (добро). Ключевой герой вместе со злом выступает против своего отца, который ранее успешно боролся со злом, и побеждает его соратника.Своей помощью силам зла (Кощею, Змей Горынычу и пр.) герой-образец поведения (Иван) одновременно выступает против своего отца (Илья Муромца) и его соратника (Добрыни Никитича).Миссия Ильи Муромца и Добрыни Никитича – борьба со злом. Сын Муромца, Иван, напротив усиляет позиции нечисти (зла) в Белогорье и содействует убийству Добрыни Никитича.С помощью действий Ивана Кощей (зло) убивает соратника своего отца, Добрыню Никитича (добро). Ключевой герой щедро награждается за успешную борьбу на стороне зла В финале истории подчеркивается правильность нахождения героя-образца на стороне зла и его ключевое содействие злу. Демонстрируется выгодность данной позиции.Благодаря предоставленной злу (Малефисенте, Диавалю) поддержке принцесса Аврора становится правительницей королевства. Принцесса изображается счастливой и богатой. Нахождение рядом принца показывает возможность счастливой любви с ним в дальнейшем. В финале истории подчеркивается правильность нахождения героя-образца на стороне зла и его ключевое содействие злу. Демонстрируется выгодность данной позиции.Благодаря предоставленной злу (Кощею, Бабе-Яге, Водяному) поддержке Иван становится богатырем, совершившим подвиг, обретает мужество и смелость, семью (возврат отца), новый дом в Белогорье, любовь и счастье (союз с Василисой). Финал: новый мир, где со злом не борются Итоговый результат истории: зло смешивается с добром силами героини-образца поведения.В конце истории благодаря содействию ключевого персонажа-образца поведения (Аврора) злу (Малефисенте, Диавалю) – зло (Малефисента, Диаваль, мир волшебных «болот») и добро (мир людей) объединяются в один «прекрасный», «гармоничный» и «счастливый» зло-добрый мир.Представители этого мира – объединенные злые и добрые персонажи – торжественно и радостно празднуют новый порядок. Итоговый результат истории: зло смешивается с добром силами героя-образца поведения.В конце истории благодаря содействию ключевого персонажа-образца поведения (Иван) злу (Кощею, Бабе-Яге, Водяному, Змею Горынычу) – зло (Баба-Яга, Водяной) и добро (Илья Муромец, люди Белогорья) объединяются в один «прекрасный», «гармоничный» и «счастливый» зло-добрый мир.Представители этого мира – объединенные злые и добрые персонажи – торжественно и радостно празднуют новый порядок.

Итак, а теперь давайте сведем всё воедино и посмотрим на послание «Диснея» в сухом остатке.

Два мира / Подмена добра и зла: добрые герои стали злыми, злые – добрыми / Подмена добра и зла: символика зла у добрых, символика добра – у злых / Дан ключевой молодой герой как пример поведения детям и подросткам / Ключевой герой брошен отцом (добром) и подобран злом / Зло воспитывает ключевого героя / Зло – благородное и жертвенно искупает свою вину / Ключевой герой, выращенный злодеем, борется вместе с ним против добра / Ключевой герой наделяет зло силой / Ключевой герой выступает вместе со злом против своего отца – прямо или опосредованно / Ключевой герой щедро награждается за успешную борьбу на стороне зла / Финал: новый мир, где добро со злом не борется.

Данный набор взаимосвязанных идей, зеркально повторяющийся в двух диснеевских фильмах разных лет, передает следующее сообщение юным зрителям:

Традиционные добрые герои подаются злыми, а традиционные злые герои – добрыми. То, что известно и общепринято как зло на самом деле является добром, а то, что известно и общепринято как добро является злом. Символика зла у тех, кто подан добрыми героями, а символика добра – у тех, кто подан злыми. То, что выглядит, как зло, на самом деле является добром, а то, что выглядит, как добро, является злом. Традиционные добрые герои, которые подаются злыми, – жалкие, отталкивающие и т.д., а традиционные злые герои, которые подаются добрыми, – благородные, привлекательные и т.д. Зло – благородное, самоотверженное, жертвенное, великое. Добро же – жалкое, ничтожное, слабое, предающее. Юному зрителю даётся пример для подражания – молодой герой/героиня, от которых зависит исход сюжетов Вы, молодежь, играете ключевую роль в том, что происходит в мире и обществе. Молодого героя/героиню бросила семья и подобрали злодеи, которые представлены хорошими и которые начинают воспитывать героя, заботиться о его становлении. Ваши отцы, семья и общество не дают вам нормальных условий жизни, они мучают вас, они вас бросили. Зло же легко может дать вам заботу и защиту вместо родителей, семьи и общества. Злодеи, поданные добрыми, хоть и помогают молодому герою/героине, но также и приносят им вред – проклинают, обманывают. Позже злодеи с лихвой искупают свою вину перед героями, рискуя или жертвуя своей жизнью. Зло – это ваш могущественный помощник, на которого можно полностью положиться. Если что-то будет не так, будьте уверены, зло полностью искупит свою вину. В сюжетах происходит противостояние добрых и злых героев, изображенных, как уже было сказано, с подменой. Предполагается победа одних над другими и справедливым ожидается победа зла, изображенного добром, над добром, изображенным злом. Справедливый и правильный ход вещей в мире и обществе – это победа сил зла над силами добра. Зло не может победить добро в сюжетах, пока молодые герои не помогут ему, наделив силой или вернув её, отобранную ранее добром. Т.к. зло «вырастило» героев, те ожидаемо становятся его благодарными соратниками. Чтобы установить этот справедливый и правильный ход вещей, злу нужна ваша помощь – наделение его силой и, если таковое необходимо, возврат отнятой ранее силы, что было совершено добром. После помощи злу в борьбе против добра герои обретают множественные блага и счастливую жизнь. За вашу помощь зло щедро наградит вас – вы получите счастье, величие, благородный статус, богатство, любовь, власть, силу и т.д. Герои вместе со злом прямо или косвенно борются против своих же отцов, которые боролись ранее против этих злодеев. Не стоит переживать за ваших отцов и их окружение, боровшихся до вас против зла за добро – они все сами злодеи, ничтожные предатели и глупцы. Все их достижения в пользу добра нужно разрушить, а их самих отвергнуть и побороть. В финалах стараниями ключевых молодых героев злые герои принимаются и смешивается с остатками добрых, и все вместе празднуют новый «справедливый» мир. Ваши действия – ключевые и решающие для установления справедливой и правильной власти зла. Победа зла – это его принятие и интеграция в мир, отказ от борьбы с ним.

Развлекательное кино? Чудесная сказка? «Старый добрый Дисней»? Или информационное оружие, инфицирующее юные умы страшными идеями и установками?

Для окончательного понимания происходящего добавлю, что разговоры о зле только поверхностно кажутся какой-то абстракцией или философией. Зло – реально и имеет реальные проявления в мире, которые важно учиться различать. Зло – это всё то, что вредит человеку и обществу и ведет к деградации и гибели. И самый очевидный пример зла, который можно привести в данной статье – это, собственно, деятельность компании «Дисней».

Почти каждый год компания «Дисней» выпускает к просмотру детям и подросткам увлекательные истории, где родители главных героев изображаются ограничивающими злодеями, из-за которых происходят все беды и страдания и которые в итоге «на радость» своему ребенку погибают или страдают и перевоспитываются:

– Рапунцель в одноименном мультфильме 2010 г. заперта в башне героиней, притворяющейся её матерью и потому узнаваемо ведущей себя как мать. Героиня в образе матери, матушка Готель, мучает и использует бедную девушку. В конце истории происходит справедливое убийство героини-матушки за все её ограничения прекрасного ребенка.

– Мерида в «Храброй сердцем» (2012) третируется ужасной матерью, которая наставляет бедняжку учиться и создать семью. По просьбе дочери ведьма превращает её мать в медведицу и подвергает лишениям и мучениям, пока дочке по сюжету не разрешат жить, как ей хочется.

– Эльза в «Холодном сердце» (2013) ужасно мучается из-за решения отца прятать свои магические способности, заперта в замке, ни с кем не общается, находится в паническом страхе. Ограничивающий отец, из-за которого страдает Эльза, вместе с её мамой умирает в кораблекрушении.

– Аврора в «Малефисенте» (2014) – дочь параноидального мерзавца-короля, из-за которого она плохо живёт в лесу с тремя глупыми феями, не знающими как её кормить и как о ней заботиться. Аврора вместе с «доброй» демоницей Малефисентой убивает отца-мучителя.

– Иван в «Последнем богатыре» (2017) страдает в детдоме из-за бросившего его отца, Ильи Муромца. Иван становится на сторону нечисти, против которой отважно боролся его отец. Из-за этого гибнет соратник отца (изображенный плохим, конечно), а нечисть получает власть и одобрение в стране.

«Дисней» показывает этот чудовищный детски-родительский раскол и победу ребенка над своим родителем и его взглядами как нечто объективное – «отцы и дети», знаете ли. Однако ведь это они системно формируют такой контент. Это они системно направляют антиродительские идеи с экранов в умы детей-зрителей, откуда те переходят в жизнь – куда же ещё? Это они являются хамелеоном, скидывающим матушку за окно на радость одному ребенку / ведьмой, мучительно превращающей мать другого ребенка в медведя / кораблекрушением, убивающим родителей ещё нескольких детей / рогатой нечистью, убивающей отца следующего ребенка / расчлененным мертвецом, назидающим над другим вместо его отца. Всё это, по сути, метафоры «Диснея» на самого себя, организующего негативное восприятие детьми своих родителей и их последующий раскол.

Веселый сказочник, который пришел рассказать пока ещё несмышленому ребенку, что родители – плохие люди, которые несправедливо ограничивают и мучают своих детей и которых надо убить/перевоспитать – это ярчайший пример, что зло – никакая не абстракция, а вполне реальное явление. И делать с этим явлением нужно то, что оно активно убеждает нас не делать – различать его и отвергать.

Далее рассмотрим второе глобальное манипулятивное направление фильма «Последний богатырь» – мужские и женские ролевые модели.

Образы мужественности и женственности (-)

Как уже было сказано, в фильме задействованы известные персонажи русских сказок и былин, часть из которых можно считать классическими идеалами мужественности и женственности.

Классические идеалы мужественности – это, конечно, три богатыря Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, являющиеся людьми высоких добродетелей: добра, силы, дружбы, любви к Родине, отваги, ума, справедливости и т.д. Классические же идеалы женственности – это Василиса Прекрасная/Премудрая и Варвара-краса, длинная коса (известный персонаж из одноименной сказки Александра Роу, который, по сути, повторяет Василису из народной сказки «Василиса Премудрая и Морской Царь»). Василиса и Варвара – образы идеальных женщин, прекрасных, добрых, умных, скромных, заботливых, владеющих ремеслами (Василиса) или стремящихся к этому (Варвара учится рукодельничать) и т.д.

И, как и в случае с добром и злом, по части идеалов женственности и мужественности в «Последнем богатыре» также проведены целенаправленные манипуляции и подмены.

Вместо трех богатырей – три негодяя

Отличные мужские ролевые модели, три русских богатыря, полноценно и намеренно дискредитированы «Диснеем» в данном фильме.

Богатырь № 1: Илья Муромец

Илья Муромец почти полностью выведен за пределы происходящего в истории. Смоделирована совершенно неадекватная ситуация, что он подло предан своим товарищем, Добрыней Никитичем, и легко побежден его женой Варварой, которая обращает его в камень. Битва добра со злом в истории происходит помимо него и в конце после снятия заклятья он просто принимает её результаты (=поражение добра, смешение добра и зла, остановку борьбы против нечисти – руками собственного сына!). Также стоит отметить, что визуально Илья Муромец изображен гораздо более слабым по сравнению с традиционным образом.

В сюжет также введена своеобразная манипуляция для унижения данного фольклорного персонажа. Илья Муромец дискредитируется через образ одного из второстепенных героев, который скрыто связывается с ним схожей внешностью. Илью Муромца играет актер с характерными «мешками» под глазами (=добавляет визуальному образу слабости и пассивности). – и одного из воинов Варвары также играет актер с «мешками» под глазами. Данного воина в течение истории несколько раз акцентированно унижают и выставляют слабаком: внимание зрителя обращается на то, как малодушно он боится Бабы Яги, когда ту приводят в темницу / во время побега злодеев из темницы он также мелькает в массовке с растерянным, испуганным видом / во время похода в поисках беглецов воин наступает на зелье Бабы Яги, из-за чего порастает мхом, а нос его трансформируется в ветку с цветком. Варвара смотрит на него в этот момент уничижительно, как на дурака.

Так как данный герой имеет внешность, очень схожую Илье Муромцу, подсознание зрителя соотнесет этих двух героев и воспримет их похожими и по своим качествам. Таким образом, помимо того, что силами диснеевских сценаристов Илья Муромец изображен в вялом теле, напоминающим пыльный мешок / предан своим товарищем и побежден женщиной / «застывает в камне» и ничего не может поделать в борьбе против сил зла / он ещё и скрыто представлен зрителю трусливым, слабым и ничтожным по характеру через второстепенного героя. Также не стоит забывать, что по версии «Диснея» Илье Муромцу пришлось оставить своего сына Ивана, что благородства его образу тоже не добавляет.

Богатырь № 2: Добрыня Никитич

Добрыня Никитич уже подробно описывался в первой главе. Этот идеал мужества русских былин изображается здесь отрицательным персонажем – предателем своего соратника и друга, Ильи Муромца, завистником, бабником, безумным и алчным бандитом. Визуально он также выглядит отталкивающим и неприятным. Победитель Змея Горыныча, в конце этой истории герой погибает силами сына Ильи Муромца, Ивана / того же Змея Горыныча, которого выпускает Иван / и Кощея Бессмертного – двух ярких воплощений зла.

Богатырь № 3: Алёша Попович

Третий классический образ мужества – Алеша Попович, как и Илья Муромец, почти не участвует в разворачивающихся событиях. Герой присутствует в начальной сцене, где его побеждает и обращает в камень Варвара, а позже появляется в иллюстрациях, демонстрирующих воспоминания Кощея.

Как и Илья Муромец, этот богатырь тоже скрыто дискредитирован, но в другом направлении. Неприятно говорить, но Алёша Попович через подтекст представлен… гомосексуалистом. Метафора сформирована следующим образом:

– В начальном эпизоде Алеша Попович скачет на белом коне. Чуть погодя оказывается, что это не настоящий конь, а заколдованный чародей Светозар. Иначе говоря, Алеша ехал верхом на мужчине.

– В том же эпизоде в боевых сценах Алеша Попович кидает стрелу в ягодицы одному из воинов Варвары. При этом он лукаво усмехается (=позитивные эмоции от «взаимодействия» с мужчиной, в котором специфически участвует заднее место).

– На воине, в ягодицы которому стрелял Алеша, в фильме далее акцентируется внимание зрителя. В сцене презентации новых доспехов Добрыня говорит, что использовано слишком много золота, он «не баба» для такого, и говорит примерить доспехи этому воину. Воин выглядит в них очень радостно, что демонстрирует его женственность (Добрыне не понравились доспехи = я не баба / воину понравились = понятно… «баба»). При этом воин выглядит женственным также и визуально – у него пухлые губы и румянец.

– Возвращаемся в начальный эпизод. После того, как Алёша Попович весело кидает стрелу этому румяному баба-воину в ягодицы, перед ним появляется Варвара. Помимо того, что богатырь убегал от неё (=мужчина убегает от женщины), здесь происходит следующее: Варвара с помощью магии делает меч Алеши Поповича мягким и «обвислым», на что тот смотрит недовольно (=негативные эмоции от взаимодействия с женщиной + символ «поникшего» мужского начала…).

– Далее в анимированных воспоминаниях Кощея появляется изображение сказочного камня на распутье, на котором традиционно написаны пояснения о дорогах прямо, налево и направо. У каждого направления и пояснения нарисовано по богатырю с «атрибутом». Так как Кощеем устно упоминалось, что Илья Муромец силу спрятал, а Добрыня Никитич – бессмертие, то первый на камне изображен в направлении налево с мечом (=прячет силу), а второй – в направлении направо с кристаллом (=прячет бессмертие). Следовательно, оставшийся третий воин в направлении прямо – это Алеша Попович.

На этой картинке, судя по написанным словам, Алеша представлен с конем. Однако реально это изображение не коня, а человека в коленно-локтевой позе. Таким образом, второй раз акцентируется, что Алеша Попович «ездит» на человеке (аналогично его поездке верхом на Светозаре в начале фильма).

Собираем метафору воедино: диснеевский Алеша Попович «ездит» верхом на мужчинах (показано дважды) + кидает с улыбкой «стрелу» в ягодицы мужчине, который является женственной «бабой» + убегает от женщины + женщина делает его «меч» висящим, «неактивным» + взаимодействие с женщиной, в отличие от мужчины, для него неудовлетворительное, удручающее (эмоции героя в сцене). В итоге всё это составляет вполне читаемое сообщение, что данный герой – «активный» педераст.

Тем самым, бинго. Все три русских богатыря оказываются дискредитированными и униженными. Илья Муромец – окаменевший слабак, допускающий победу злых сил, да ещё и руками собственного потомка / Добрыня Никитич – самовлюбленный бандит и предатель / Алеша Попович – педераст, катающийся на мужчинах и атакующий их ягодицы. Ну, просто слов нет, чтобы описать восхищение данным «возрождением русских традиций» от «Дисней»!

Что ж, очевидно, что таким героям – слабым, отталкивающим, завоевателям мужских «спин» – зрителям-мальчикам и парням подражать не захочется. Какие тогда образы предлагаются им как идеалы и примеры для подражания в «Последнем богатыре»? Это три других мужских образа в фильме – главный герой Иван, Кощей Бессмертный и Водяной. По сути, это они – новые «три богатыря» взамен прежних униженных. Вполне понятно, что новое «добро» (=зло) требует выступающих за него новых «богатырей» (=злодеев).

Новый богатырь № 1: Иван Найденов

Про Ивана было уже достаточно подробно сказано в начале статьи. Иван манипулятивно предлагается зрителю как богатырь и «герой нашего времени». Это нечестный человек, крупно обогащающийся на обмане, «гопник», циник, трус. Для того чтобы такой герой хоть как-то привлекал зрителя, ему добавили пару положительных черт: смекалку (обезвреживание стражника мобильным телефоном, пляски с Тролльшей, идея выпить воду в колодце), а также умение посочувствовать (сопереживание мальчику в коме и Василисе). Но, очевидно, негативные стороны в герое являются преобладающими и определяющими.

Стоит также добавить, что воспитание детей по образу данного героя облегчит реализацию в обществе описанного в первой главе «алгоритма зла». Именно такие испорченные люди, схожие Ивану из «Последнего богатыря», и являются «богатырями зла», укрепляющими позиции деструктивных явлений и феноменов в мире.

Новый богатырь № 2: Кощей Бессмертный

Традиционный образ зла в русском фольклоре, Кощей, у «Диснея» оказывается «добрым злодеем», наделенным многими положительными чертами. Да, он убил своего учителя / тысячу лет мучил людей в Белогорье, пока правил ими / он живой мертвец, которого можно расчленять и собирать назад / он обманывает других ради собственной выгоды (просит помочь с восстановлением власти зла в стране, хотя реально его интересует возврат артефакта со своим бессмертием). И вместе с этим Кощей – благородный и мудрый лидер, умеющий вдохновить на подвиг, готовый к самопожертвованию, визуально привлекательный. Из всех мужских героев он выглядит наиболее достойным. Если «богатыря» Ивана периодически унижают на экране, о чем будет сказано в главе о женских персонажах, то богатырь Кощей предстает исключительно величественным и авторитетным, что определенно притягивает больше зрительских симпатий. А, значит, и больше стремлений подражать от юной аудитории.

Новый богатырь № 3: Водяной

Водяной замыкает комплект новых «богатырей», являясь третьим положительным мужским героем в фильме. Как упоминается, при власти Кощея в Белогорье Водяной регулярно получал в жертву красавиц от людей. Судя по его сладострастному виду и тому, что все красавицы пропали, можно догадаться, что он с ними делал. Визуально представлен отталкивающим существом с зеленой скользкой кожей.

На примере Водяного наиболее хорошо заметно, что злодей по определению не может быть добрым. Первую половину истории он работает на общее дело лишь только за извращенную плату – получение красивой женщины. Его характер никак не развивается на протяжении истории, он всё время проявляет себя озабоченным и корыстным. Однако в ключевой момент Водяной из каких-то неизвестных побуждений жертвует собой ради команды. Выглядит этот поступок Водяного крайне неправдоподобным, неубедительным и нелогичным, противореча его характеру. В целом, такая неправдоподобность мотивов характерна и для Ивана с Кощеем, неизвестно по каким причинам спасающим в финале команду.

Стоит также взглянуть и на фоновых второстепенных мужских персонажей. Все они, аналогично трем русским богатырям, выставлены слабыми, малодушными, пугливыми и неприятными.

Удивительно, но и в унижении богатырей «Дисней» продолжает уже начатое. Так, в «Красавице и чудовище» (2017) можно увидеть аналогичный очерненный образ воина – Гастона. Как и Добрыня в «Последнем богатыре», Гастон является мужественным героем-защитником Родины (по сути, тем же богатырем), и при этом представлен неким инфернальным злом, безумствующим, самовлюбленным и погибающем в конце в борьбе с демоническим персонажем (=богатырь Добрыня погибает в битве с Кощеем / воин Гастон – в битве с дьяволоподобным принцем). Получается, что уже как минимум второй фильм «Дисней» целенаправленно отпугивает зрителей от ролевой модели мужественного защитника Отечества, от благородного воинства. Два раза – это уже систематично. Так что можно сделать вывод, что дискредитация и очернение мужества и защиты Родины – это одна из новых стратегических идей «Диснея» к распространению.

Теперь взглянем на образы женских персонажей.

Вместо премудрой и прекрасной – агрессивные злодейки-амазонки (-)

В женских образах «Последнего богатыря» также прослеживается манипулирование сознанием зрителей. Если в сказках-первоисточниках Василиса и Варвара были добрыми, женственными, любящими, нежными кудесницами, то здесь это донельзя омужествленные солдафонки, занятые «раскидыванием» мужчин в многочисленных боях. Показательно, что длинная коса Варвары-красы из сказки Роу здесь представлена оружием! Некой электрической плеткой, которой героиня всю дорогу, отталкивающе оскаливаясь, яростно хлещет мужчин.

Важно отметить, что оба центральных женских образа «Последнего богатыря» объединяет не только воинская занятость, но и перестановка их авторами на сторону зла. В русских сказках эти героини были положительными. Здесь же Варвара-краса представлена злодейкой, образ которой завязан на патологическую жажду насилия и власти, а Василиса является «скрытой» злодейкой, ведь она преданно служит Бабе-Яге и Кощею Бессмертному. В русских сказках Василису спасали от данных отрицательных персонажей, здесь же она спасается ИМИ и в ответ спасает их. Василиса ради своих злых благодетелей даже готова отдаться на «поругание» Водяному. То есть, по сути, Кощей и Баба-Яга выступают здесь как сутенёры Василисы Прекрасной! Просто шикарное возрождение русских традиций!

Также этот «инновационно-возрожденческий» образ колоритно дополняет скудная, отталкивающая речь. За всю историю Василиса произносит всего около пятнадцати реплик, большинство которых звучит мертво и примитивно («Зачем он нам?», «Как мы теперь до меча доберемся?», «Не знаю, жаба какая-то», «А ты не хочешь остаться здесь?», «Что-нибудь придумаешь?», «Отвлеки его», «Не переживай, понравишься» и т.п.), и произносятся грубым голосом без какого-либо выражения. Среди этой лексической пресности появляется и парочка сленговых выражений, ещё больше режущих слух («Ну, чё, богатырь? Иди свою силушку покажи», «Дура я, что тебе поверила»).

Для повышения привлекательности Василисе добавили немного женственности и нежности (=две сцены, где раскрывается беда героини, и она выражает себя чувствительно), но общую ситуацию это нисколько не спасает.

В целом, персонаж Василисы можно свести к следующей формуле: ловкая воительница, побеждающая толпы мужчин + служение злодеям вплоть до готовности стать ради них проституткой + периодическая сентиментальность + полторы скучных реплики неприятным голосом + типаж и стиль главной героини другого диснеевского кино – Рей из «Звездных войн».

Напомню, что персонаж Василисы выдается как положительный, и в отличие от Варвары предлагается как ролевая модель для юной женской аудитории.

Также ряд сцен демонстрирует превосходство женских персонажей над мужскими, что нацелено на взращивание в юных зрительницах высокомерия перед мужским полом:

– Варвара влегкую побеждает самого сильного богатыря – Ивана Муромца, и устраняет огромное количество других;

– Алеша Попович комично чихает, «преступно» перебивая речь могущественной Варвары. Та злобно обращает его в камень;

– Василиса вызволяет Бабу-Ягу, Кощея и Ивана из темницы, собственноручно побеждая толпы воинов в рукопашном бою;

– Иван во время этой сцены несколько раз показывает себя неумелым недотепой перед смелой воительницей Василисой – невпопад бьется, вызывает «сигнализацию» и т.п. Василиса смотрит на него осуждающе;

– во время побега в избушке на курьих ножках Иван неуклюже наваливается на Василису, а та отталкивает его так, что он падает за дверь (=мужчина – слабак / женщина – силачка);

– чтобы показать свою силу новым друзьям, Иван ломает метлу Бабы-Яги. Василиса смотрит на него, как на слабоумного (=мужчины – неандертальцы и дураки);

– Варвара характерно закатив глаза смотрит на своего воина, наступившего на зелье Бабы-Яги и поросшего мхом (=мужчины – неандертальцы и дураки №2);

– и Василиса, и Варвара являются ведущими, самыми активными воинами в своих командах (=женщины сильнее мужчин);

– пока Добрыня наряжается дома в новые доспехи, его жена Варвара ищет беглецов (=мужчина наряжается, женщина выполняет силовую работу);

– Варвара издалека стреляет волшебной стрелой в слугу Добрыни, что позволяет ей транслировать свой образ и передать сообщение мужу. Слуга пропадает, и появляется Варвара – при этом она оказывается одетой в его мужские доспехи. Слуга же, напротив, выглядел женственно (=образ мужественной женщины-воина, замещающей женственного мужчину-недотепу);

– Василиса говорит Ивану драться в эпизоде с мечом-кладенцом, как сделала она сама, но тот трусливо сбегает (=женщины сильнее, благороднее и надежнее мужчин);

– в финальных сценах представлена схватка Варвары и Василисы, которая поставлена более зрелищно, чем схватка Ивана и Добрыни Никитича;

– Василиса просит Ивана отвлечь Добрыню, чтобы найти и разбить кристалл (=мужчина выполняет вспомогательную работу, а женщина – основную).

То есть, помимо того, что образы женственности искажены в сторону мужского поведения, женщины ещё и ставятся выше мужчин – выглядят более достойно и проявляют себя более сильными.

В целом, в поучении женской аудитории наращивать тестостерон и считать женский пол лучше мужского «Дисней» также продолжает свои извращенные традиции:

– Пропаганда женского превосходства является одним из наиболее распространенных у «Диснея» направлений и прослеживается как минимум в следующей продукции: «Красавица и чудовище» (1991), «Аладдин» (1992), «Король лев» (1994), «Покахонтас» (1995), «Мулан» (1998), «Геркулес» (2001), «Атлантида: затерянный мир» (2001), франшиза «Пираты Карибского моря» (2003-2017), «В поисках Немо» (2003), «Рататуй» (2007), «Валл-И» (2008), «Принцесса и лягушка» (2009),«Рапунцель: запутанная история» (2010), «Алиса в стране чудес» (2010), «Ральф» (2012), «Храбрая сердцем» (2012), «Феи: тайна зимнего леса» (2012), «Оз: великий и ужасный» (2013), «Холодное сердце» (2013), «Малефисента» (2014), «Головоломка» (2015), «Зверополис» (2016), «Моана» (2016), «Красавица и чудовище» (2017). Подробнее можно ознакомиться в соответствующей главе брошюры о «Диснее».

– Непосредственно воюющих героинь можно увидеть в таких диснеевских продуктах, как: «Король лев» (Нала), «Мулан» (Мулан), «Ральф» (сержант Калхун), «Храбрая сердцем» (Мерида), «Валл-И» (Ева), «Холодное сердце» (Эльза), франшизе «Пираты Карибского моря» (Элизабет Суонн), фильмах «Алиса в стране чудес» (Алиса), «Оз: великий и ужасный» (Теодора, Эванора и Глинда) и «Малефисента» (Малефисента).

– Зрелищно поставленный женский бой можно увидеть в фильме «Оз: великий и ужасный» (Глинда и Эванора), который уже несколько раз упоминался как очень схожий «Последнему богатырю» (=добрый шарлатан-маг, от которого зависит судьба волшебной страны, в которую он неожиданно переместился из обычного мира + грустная предыстория у отрицательного персонажа – ведьмы Теодоры + теперь ещё и женский бой).

Ставка на юмор (-)

Следующий момент в «Последнем богатыре» имеет отношение уже не к «Диснею», а к российской стороне проекта – студии «Yellow, black and white».

В диснеевских продуктах юмор – обычно очень слабая сторона, на которую никогда не делается серьезных ставок. В «Последнем богатыре» же юмор занимает существенную долю хронометража, очень проявлен и проработан. Многие зрители в своих отзывах отмечают, что фильм получился очень смешным. Очевидно, что это вклад компании «Yellow, black and white», специализирующейся как раз на комедийном контенте (сериалы «Кухня», «Мамочки», «Отель Элеон» и пр., шоу «Даёшь молодёжь!», «Уральские пельмени», «Одна за всех», фильмы «Кухня в Париже», «Страна чудес», «СуперБобровы»).

Сам по себе юмор – нейтральное явление, в духе скальпеля, которым можно и вылечить, и убить в зависимости от «пользователя». Как известно, юмор продлевает жизнь, снимает напряжение, позволяет легче преодолевать жизненные трудности. Опасность юмора заключается в его свойстве снижать порог критичности и сопротивление человека к восприятию информации при одновременном вызове у него положительных эмоций и чувства комфортности. Иначе говоря, юмор, привлекательный своими свойствами расслаблять и вызывать внутренний комфорт, легко способен снимать внутренние табу человека.

Юмор становится вредным, когда высмеивается что-то недопустимое, трагическое, требующее серьезного отношения. Одобрив смехом комичное видение недопустимого, человек бессознательно меняет свое миропонимание в худшую сторону, принимает неадекватное восприятие действительности, интеллектуально растлевается.

Для оценки юмора в «Последнем богатыре» рассортируем его на две категории – вредный и безвредный. Вредный юмор насчитывает как минимум 39 шуток, за каждой из которых скрывается неприемлемый объект для смеха.

ВРЕДНЫЙ ЮМОР

Юмор Объект для смеха Алеша Попович много раз чихает, из-за чего Варвара комично не может начать говорить, злится и превращает того в каменную статую. Превосходство одного пола над другим

Насилие Иван пожилой предсказательнице: «Вижу, будешь жить ты на одну пенсию в 6000 рублей». Цинизм и неуважение по отношению к пожилым и проблемам старости Домработница Ивана переносит на девушку из телемагазина название продаваемого ею предмета: «Глупая швабра умную продает». Оскорбление Домработница говорит Ивану о его деятельности: «Не стыдно тебе людей обманывать?» Иван: «А тебе не стыдно 5000 рублей за уборку брать?» Домработница: «В отличие от некоторых я реально работаю», при этом запускает робот-пылесос, что раскрывает и её как обманщицу. Обманщики Иван предлагает домработнице попробовать дорогой коньяк: «Такого дорого коньяка ты не пробовала». Домработница лукаво отвечает, что пробовала, подразумевая, что брала его без спроса. Кража

Алкоголь Иван комично «разводит» на деньги глупую женщину, проводит пафосный ритуал и подсчитывает: «Итого – четыре порчи, один приворот и одна защита семейного счастья». Мошенничество

Глупость Иван бьет Чародея Светозара, голова которого торчит в дупле. Рукоприкладство Иван глупо изображает кино-ниндзя из голливудских фильмов, чтобы испугать воинов Добрыни, а, убегая от них, ударяется об ветку и падает. Глупость

«Прокаченность» Голливудом

Травмы Расчлененный Кощей говорит Ивану: «Совсем плохо выгляжу, да?» Расчлененка

Смерть Баба-Яга при осмотре её стражниками говорит, что её давно не щупали. Сексуальная озабоченность Иван смешно поджигает избушку. Пожар Иван ломает метлу Бабы-Яги, чтобы показать свою «силушку», и все смотрят на него как на идиота. Глупость На Ивана нападают хищные колокольчики Человек в беде

Травмы Герои используют оторванную руку Кощея как селфи-палку. Расчлененка

Смерть Василиса держит и покачивает оторванную руку Кощея как ребёнка. Расчлененка

Смерть

Чайлд-фри Иван засматривается на омолодившуюся Бабу-Ягу и, чтобы оправдаться перед Василисой, называет это чисто научным интересом. Сексуальная озабоченность Иван шутит о Водяном: “Жаль, (Илья Муромец) тебя не засушил к пиву”. Алкоголь Водяной наполняет ступу струей воды, что напоминает мочеиспускание. Иван говорит Кощею: «Чем этот повелитель струи нам поможет?» Туалетные темы Иван поёт в человеческую кость перед Тролльшей. Смерть Кощей ловит рыб на свою руку в качестве приманки. Так как он бессмертный, их укусы ему не страшны. Травмы Иван про пропавшего в колодце Водяного: «Если бы водяной утонул, это была бы самая глупая смерть в мире». Смерть Водяной видит истинный облик предлагаемой ему Бабы-Яги и говорит, что ему подсунули сушеную воблу. Оскорбление Кощея придавливает упавший с горы валун. Из-под него звучит комично приглушенный голос: «Вытащите меня». Травмы

Смерть Кощей «выпучивает» вмятину на голове, полученную от падения валуна. Травмы Иван говорит Василисе, способной обращаться в лягушку: «Комары замучили. Слушай, ты не могла бы их ловить? Или ты после шести (часов) не ешь?» Смех над горем другого человека (Василиса страдает от того, что её заколдовали в лягушку – а Иван над ней смеется) Иван Варваре, которая пытается его ударить хлыстом, чтобы заставить искать меч-кладенец: «Женщина, поспокойнее». Насилие

Превосходство одного пола над другим Иван, добыв меч-кладенец, обезвреживает войско Варвары со словами «Мечи на землю, мордой в пол, руки на затылок!» Жаргон из криминальных сериалов и фильмов У Ивана на телефоне фотография Бабы-Яги с губами «пю». Смартфонное кривлянье Иван о возвращении им силы Змею-Горынычу: «Я – отец драконов». Отсылка к кровавому и жестокому сериалу «Игры престолов». Кровь, убийства, вражда – смешно

Отдельно отметим внушительную серию каннибалистических шуток:

Баба-Яга в тюрьме отмечает, что здесь её будут бесплатно кормить. Смотря на стражника, она отмечает, что тут есть и «свежатинка». Баба-Яга Кощею: «Ты, костлявый, хорошо придумал, взять задохлика (Ивана) с собой. Щас хоть пожрем на славу». Баба-Яга бьет Ивана за избушку: «Говорила, сожрать его надо». Кощей про Ивана: «Богатырь он. Сын Ильи Муромца. Меч-кладенец добывать будет». Иван Бабе-Яге: «Точно. Не надо меня жрать!» Баба-Яга заставляет Ивана биться с тролльшей: «Шуруй давай, а то сожру». Баба-Яга Ивану после похвалы за танец: «Смекалистый», «только нос-то не задирай, а то правда сожру». Иван назойливо расспрашивает Кощея о том, как вернуться в Москву с помощью меча-кладенца. Баба-Яга на это недовольно говорит: «Говорила же, жрать его надо». Иван говорит чародею Светозару о Белогорье: «Меня там то убить, то сожрать хотели». В финале, когда Иван возвращается и помогает команде, Баба-Яга говорит: «Хорошо, что я не сожрала его». В сцене общей трапезы в конце фильма Баба-Яга комически-недовольно смотрит на обычную еду на столе, показывая, что она ей не по душе, ведь она – людоед.

То, что внимание юного зрителя юмористически акцентируется на каннибализме аж десять (!) раз – явно не случайность, а целенаправленная работа производителей фильма. Смех над людоедством = принятие этого явления смешным, допустимым и т.д. Нагляднейший пример опасности, которую может нести юмор…

Тем самым, «Последний богатырь» раскрывается крайне вредным фильмом и с точки зрения многочисленного юмора в нем, за которым скрывается предложение посмеяться над людоедством, смертью, расчлененкой, насилием, травмами, оскорблениями, мошенничеством, глупостью, проблемами пожилого человека, униженностью одного человека перед другим, сексуальной озабоченностью, туалетной темой и т.д. Очевидно, что все эти темы смешными нисколько не являются – но кто из зрителей отдаст себе в этом отчет, просматривая фильм? Смешат – смейся, да и всё.

Теперь отметим более-менее безвредный юмор, который насчитывает как минимум 24 шутки.

БЕЗВРЕДНЫЙ ЮМОР

Приведена пародия на передачу «Битва экстрасенсов». У Ивана комично включается подсветка кулона с солнцем, когда он выполняет задание на «Битве магов». Иван притворяется, что ему звонит Путин, чтобы вызвать замешательство у своих преследователей. Светозар Ивану: «Нет богатыря Микки-Мауса». У Ивана появляется собачий хвост. Оказываясь дома у Добрыни, Иван думает, что попал на ТВ-шоу и просит позвать продюсера. Иван Варваре в старинном платье: «Прекрасный халатик». Иван просит Варвару заказать ему такси из Белогорья домой. Стражник в темнице разбирает вещи Ивана и случайно фотографирует себя на мобильный телефон. Стражник выкидывает банкноты Ивана, заработанные на мошенничестве, в огонь, как что-то ненужное. Иван убеждает Кощея и компанию, что он им пригодится: «Я важные вещи из своего мира знаю: физика, химия, автомат Калашникова». Василиса убеждает Ивана выпить зелье, от которого он громко говорит и сносит с ног Бабу-Ягу. Кощей, Баба-Яга и Василиса делают селфи с Иваном. Иван про ущелье Тролльши: «Ничо так, симпатичненько, ремонтик сделать, кафешку поставить». Кощей, Баба-Яга и Василиса характерно комично-недовольно разводят руками, когда у Ивана звонит телефон в ущелье Тролльши. Иван хочет посоветоваться с Кощеем о дальнейших действиях в ущелье и говорит Василисе и Бабе-Яге: «Давайте дождемся нашего руководителя». Иван артистично исполняет танец перед Тролльшей под песню Стаса Михайлова, прославившегося любовью женской аудитории. Из Водяного, выпившего воду в колодце, текут струйки. Иван разговаривает с лягушкой, которую принял за Василису, и признается: «Лягушачий – не самый понятный язык». Иван воину Варвары: «Не надо тыкать меня». Иван говорит озлобленной Варваре в эпизоде поиска меча-кладенца: «Вы своей отрицательной энергией всю волну мне сбиваете». Иван триумфально улыбается и кричит Варваре и её войску, что нашёл меч-кладенец, после чего меч в его руке разваливается. Иван отправляется за Змеем-Горынычем и, увидев, что тот представляет собой маленькую ящерицу, говорит: «А взрослые дома есть?» Иван появляется в доме Добрыни с пистолетом: «Это не простая штуковина! Это волшебная штуковина! XXI век!»

Парадоксально, но хорошим юмором из списка безвредного можно считать только неудачные и несмешные шутки – поскольку они работают на негативное восприятие зрителем фильма как несмешного и плохого, а значит и отторжение остальных предложенных в нем идей-манипуляций, что является наилучшим результатом от просмотра данной картины. Весь же удачный и оригинальный юмор призван «замылить» восприятие зрителей, расслабить их, настроить на позитивный лад и, тем самым, облегчить усвоение ими описанных ранее деструктивных идей фильма (добро = зло, зло = добро, мужественность = плохо, быть злодеем = эталон мужества, быть воительницей = эталон женственности).

Печально осознавать, что весь хорошо проработанный юмор, благодаря которому фильм и понравился огромному количеству людей – это лепта именно российской студии в данном диснеевском проекте. «Успешная» работа на дебилизацию собственных соотечественников…

Сленг и ругань (-)

Ещё одним выраженным моментом «Последнего богатыря» является обилие сленга и ругательств, которые звучат как из уст условно «хороших» персонажей (привлекательных, добрых злодеев), так и из уст «плохих» (отталкивающих, злых добряков).

Неподготовленный человек наверняка ни за что не угадал бы, что следующие цитаты взяты из детско-подростковой сказки на базе русского фольклора, а не из какой-нибудь быдло-комедии:

«Слышь … отвали от меня», «Эти придурки меня поймали», «Э! Э! Э! Ребят, стоп, я ничо не видел», «Это бред вообще полный», «Тя как зовут-то?», «Чё за движуха?», «Супер, погнали», «Чё ты разбулькался-то?», «Хомячить щас … самое время», «Купился», «Тащите сюда», «Пособачитесь», «Ничо так у вас», «Чё, богатырь, давай…», «Наваляй», «Чёт долго «жидкого» нет», «Чё она взъелась?», «Валим-валим отсюда», «Щаз разрулим всё», «Чувак», «Тупая», «Ляпнул», «Мордой в пол!», «Пожрать», «Щаз я тебя прокачаю», «Не твоё дело», «Своя шкура», «Не кипятись», «Я тя на бой вызываю как пацан пацана», «Достали вы меня» и т.п.

Ярким добавлением к этой гоп-стоп-лексике выступает постоянная ругань персонажей:

«Зараза летучая», «задохлик», «изверг, убью тебя», «плюгавый», «жулик тупоголовый», «пустоголовый», «чепухайло», «голова твоя дубовая», «дурья башка», «карась пузатый», «пень трухлявый», «пугало костлявое», «головастик», «пескарик» и т.п.

Расширение лексикона юных зрителей подобными мусорными выражениями и воспитание у них вульгарного стиля речи – очередная вредная сторона данного стратегического, псевдобогатырского фильма.

Внимание «Диснея» к России (-)

И последний момент, о котором поговорим – это, собственно, внимание американской студии «Дисней» к нашему государству и русским детям и подросткам, на работу с которыми и был нацелен снятый ими «Последний богатырь».

Работа с умами и сердцами граждан других стран – определенно, одно из важных для «Диснея» направлений. Свой интерес к России эта компания показала ещё восемь лет назад, выпустив в 2009 году сказку «Книга мастеров», которая так же, как и «Последний богатырь», была основана на русском фольклоре. Однако, в отличие от «Последнего богатыря», та картина вышла слабой, неинтересной и произвела на зрителей преимущественно негативное впечатление.

Одновременно с освоением российской аудитории «Дисней» также взялся и за Индию, где первый диснеевский фильм был выпущен на экраны в 2010 году. Интересно, что после неудачной «Книги мастеров» российское направление у «Диснея» прервалось, и следующий фильм был выпущен только 2015 году, малоизвестный киноальманах «Счастье – это…». Работа с Индией же у компании пошла гораздо активнее, и релизы выходили почти каждый год. На данный момент «Дисней» выпустил уже шесть индийских проектов: «Дважды два – четыре» (2010), «Жил-был воин» (2011), «Арджуна» (2012), «Красотка» (2014), «Дангал» (2016), «Детектив Джагга» (2017) – в два раза больше, чем российских.

Также не стоит забывать, что «Дисней» и без сотрудничества с иностранными киностудиями, как в случае Индии и России, периодически создает мультфильмы о других странах и народах: «Тайна Коко» (2017) о Мексике, «Моана» (2016) о Полинезии, «Храбрая сердцем» (2012) о Шотландии, «Рататуй» (2008) о Франции, «Мулан» (1998) о Китае и др., что также демонстрирует интерес и тягу компании к другим странам.

Что же касается диснеевского проекта для России «Последний богатырь», тут можно сказать следующее. С одной стороны, фильм явно можно определить как идеологическую диверсию, унижение нашей культуры, переписывание культурных кодов (подмена нашей установки «Есть еще богатыри на земле Русской» на «Последний богатырь» -> программирование на вырождение благородных воинов), очернение лучших ролевых моделей, унаследованных нами испокон веков и т.д.

Однако вместе с тем мы видим в этом диснеевском фильме всё абсолютно то же самое, что и в многочисленных предыдущих продуктах от «Дисней»: всё те же подмены понятий, всё то же «доброе зло» и «злое добро», всё те же негодяи-мужчины и воинственные женщины, те же затертые схемы и метафоры из их ранних фильмов и мультфильмов. Всё это российские зрители, по сути, видят в диснеевской продукции годами. Новое здесь – лишь обращение «Диснея» исключительно к России, своего рода, индивидуальное «занятие» (обычно мы завороженно сидим и внимаем «Диснею» в общем, мировом «классе») и то, что диснеевские псевдоистины разыграны через наш фольклор и знакомых персонажей. Легко заметить, что от русской сказки в «Последнем богатыре» есть лишь обертка. На экране действуют вроде как русские сказочные персонажи, но даже невооруженным глазом видно, что приписываемые им характеры и поведение, испытываемые ими чувства, происходящие с ними события – абсолютно нерусские, смоделированные по чужеродным шаблонам.

К счастью, можно с уверенностью сказать, что данный фильм, хоть и является планомерно созданным информационным оружием, по целому ряду причин не обладает достаточной силой для трансформации культурных и мировоззренческих устоев нашего общества:

– «Последний богатырь», хоть и поставил финансовые рекорды, собрал достаточно много негативных отзывов. Можно с уверенностью сказать, что за последние годы сознательность русских зрителей значительно возросла. Всё больше людей в России начинают правильно оценивать кинопродукцию – с позиции содержания, а не формы. Во многих отзывах на «Последнего богатыря» содержится критика именно его антивоспитательного посыла и тех ценностей, которым он учит. Ещё же несколько лет назад подобные отзывы на диснеевские фильмы было очень трудно найти.

– Художественно фильм получился довольно слабый: в нем изображен мертвый, картонный мир, плохо прописаны диалоги, события чересчур «натужны», в мотивации героев не веришь, использована неподходящая музыка, не хватило бюджета на графику (видно по «лимитированному» Змею Горынычу) и т.д. Второй тип негативных отзывов на «Последнего богатыря» касается именно его художественной несостоятельности. Весь фильм также состоит из сплошного самокопирования, что плюсов явно не добавляет. Успешность «Последнему богатырю» в основном принес юмор, на который русский человек, к сожалению, очень падок.

– Судя по всему, работа «Диснея» с российскими партнерами не улажена. Обычно в их продукции прослеживается около пяти крупных вредных тем, здесь же всего две – продвижение зла и продвижение негативных гендерных моделей. Прорабатывали сценарий пять сценаристов от студии «Yellow, black and white», но умений, нужных для продвижения большего количества вредных диснеевских тем, им явно не хватило. В итоге, обычный стандарт вреда в этом диснеевском продукте не выдержан, и по меркам деятельности этой компании фильм по-настоящему успешным не является. Стоит отметить также, что скрытый ЛГБТ-герой здесь отталкивающий, а не притягательный – что тоже противоречит политике компании.

– То, что «Дисней» выпустил на экраны не совсем то, что хотел бы, демонстрирует и главный герой. Ивана на экране регулярно унижают за физическую слабость на словах (называют его «задохликом», «пескариком», «плюгавым» и т.д.), при этом выглядит герой вполне себе крепким и сильным. Это показывает, что «Дисней» изначально хотел видеть главным героем хилого, тщедушного молодого человека. Российская же студия «Yellow, black and white» продвинула актера совсем другого типажа и телосложения – звезду своих сериалов Виктора Хориняка. Иначе говоря, пошла против видения «Диснея», что опять же демонстрирует несогласованность в работе двух сторон.

– И последний момент, благодаря которому, данный проект «Диснея» не окажет существенного влияния на культуру в России – это наше сильное художественное наследие, перед которым данная проходная «инновационная» псевдобогатырская сказочка выглядит просто смешно. У нас есть наш былинный эпос, прекрасные русские сказки, советские фильмы и мультфильмы – убедительные, вдохновляющие, превозносящие настоящее добро и настоящих героев. Слабый, псевдобогатырский диснеевский проект – блеклая пылинка в океане наших литературных и кинематографических богатств. Однако от нас требуется обращаться к ним, хранить, возвышать и культивировать. Это будет самым лучшим ответом на «Последнего богатыря» и окончательно сделает диснеевскую информационную пулю холостой.

Подведем итоги

Фильм «Последний богатырь» (2017), названный своими производителями стратегическим кино, нацеленным на возрождение русских традиций – по своей сути является информационным троянским конем от американской компании «Дисней». Фильм содержит исключительно деструктивные установки и ценности, рассчитанные на молодые поколения, и способствует не возрождению, а унижению русских традиций.

Наркотики

Иван пьет коньяк дома / Иван шутит о Водяном: «Жаль, (Илья Муромец) тебя не засушил к пиву»

Секс

Баба-Яга говорит, что её «Давно не щупали» / Водяного уговаривают присоединиться к поиску меча-кладенца через жертвование ему привлекательной женщины, сначала Василисы, а потом омолодившейся Бабы-Яги / Водяной изображает сексуальное вожделение по отношению к героиням / омолодившаяся Баба Яга соблазнительно ведет себя по отношению к Водяному, чтобы держать его мотивацию помочь команде Кощея

Насилие

Алеша Попович бьётся с Варварой и её воинами / Чародею Светозару стреляют из лука в спину / Юный Кощей убивает своего учителя камнем / Василиса, Кощей и Иван дерутся с воинами Добрыни Никитича при побеге из темницы / Баба Яга стреляет в Варвару, обращенную в сову / Варвара стреляет из лука в воина Добрыни / Чудо-Юдо нападает на Кощея, Василису, Бабу-Ягу, Ивана и Водяного / Хищные рыбы нападают на Водяного / Кощея придавливает огромным валуном / Иван, Кощей, Василиса воюют с Варварой и её воинами в лесу / Василиса борется с Добрыней в сцене с мечом-кладенцом / Иван стреляет в Добрыню из пистолета / Ивана и Добрыня бьются на мечах / Василиса дерется с Варварой / Варвара отрубает руку Кощею / Иван втыкает иголку в ногу Добрыни

Мораль

- Главная направленность фильма – формирование у зрителя толерантности к злу и его неразличение. – Продвигается идея, что зло может быть оправдано чем-то, кроме личной воли человека (=в качестве героя для подражания на экране изображен мошенник с грустной предысторией в качестве оправдания). – Скрыто изображается, что человек может переложить ответственность за совершаемые им злодеяния на других людей (=грустная оправдательная предыстория мошенника Ивана ложно раскрывает, что его «сделали» плохим другие). – Изображается, что можно стать и считаться великим и хорошим, ничего хорошего и великого для этого не делая (=мошенник изображен богатырем и спасителем местного мира без каких-либо стараний с его стороны). – Продвигается перестановка понятий добра и зла – то, что известно, общепринято и выглядит как зло, показывается как добро, а то, что известно, общепринято и выглядит как добро – злом. Зло предлагается считать благородным, самоотверженным, жертвенным, великим. Добро же – жалким, ничтожным, слабым, предающим. – Внедряется идея, что зло легко может дать нужную заботу, защиту и возможности детям и подросткам вместо их родителей, семьи, общества. – Демонстрируется, что справедливый и правильный ход вещей в мире и обществе – это победа зла над добром, его принятие и интеграция в мир, отказ от борьбы с ним, для чего злу нужна помощь от молодежи – наделение его силой и, если таковое необходимо, возврат отнятой ранее силы, что было совершено добром. За что зло щедро наградит – даст счастье, величие, благородный статус, богатство, любовь, власть, силу и т.д. – Мужскую аудиторию через дискредитацию и унижение трех богатырей активно отпугивают от мужественного поведения и ролевой модели защитника Отечества. Взамен предложено брать пример с корыстных негодяев – шарлатана и гопника Ивана, убийцы и обманщика Кощея, развратника и слабака Водяного, в образы которых невпопад и неубедительно примешано благородство и величие, дабы сделать их более привлекательными. – Женской аудитории в качестве примеров для подражания предлагаются грубые воительницы Варвара и Василиса, которые почти во всем превосходят мужских персонажей (=идеи феминофашизма) и явно или скрыто служат злу. – Фильм содержит большое количество вредного юмора, через который продвигается позитивное восприятие каннибализма, смерти, травм, насилия, оскорблений, мошенничества, старости, глупости и т.д. Также присутствует обилие сленга и ругательств.

К просмотру рекомендовано только тем, кто интересуется информационными войнами – в образовательных целях.

Евгения Кумрякова

Источник: feedproxy.google.com