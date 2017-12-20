Рождественская сказка кончилась? Германия не в елках, а в бетоне

Зимняя сказка начинает твориться в преддверии Рождества и Нового года. Пока в России мои сограждане планируют выходные, отпуска и походы на праздничные мероприятия, конечно же, не забывая о меню для праздничного стола или заказе столика в уютном ресторанчике, Германия с остальной Европой ощущает себя «сиделицей на пороховой бочке».

Улицы патрулируют люди в военной форме, с автоматами в руках. Расставлены специальные заграждения. Вся Германия завалена бетонными блоками. Угроза терроризма соседствует с европейской толерантностью: запрет на Санту в Австрии и в Голландии лишит детей привычного им праздника. Вопрос: почему же ребятня должна страдать?

Просто, чересчур толерантные взрослые озабочены чувствами понаехавших в страну мигрантов, а не нуждами и традициями коренного населения. Теперь голландцы запретили появляться на улице помощнику Санты – черному Питу, с его кудрявой прической, цветом кожи и большими губами. Мол, это расизм. Австрийцы обратили внимание на бороду и костюм Санта-Клауса, а также на традиционный рождественский пирог. За нарушение запрета полагается крупный денежный штраф.

Дошло до того, что голландцы создали фонд для сохранения праздничных традиций. Дети любят Черного Пита, не замечая цвета его кожи, а взрослые голову всем морочат своими комплексами.

Даже не представляю, чтобы в России кто-то посмел запретить Деда Мороза и Снегурочку. А что? Феминистки, лесбиянки, трансгендеры и прочие извращенцы тоже могут заявить, что им не по душе такие вот «сказочные персонажи». Про мусульман, кстати, такого не скажешь.

Они издавна живут в России. К тому же, мы все ценим, уважаем и любим традиции, существующие в нашей стране. Они нас обогащают, позволяя наслаждаться жизнью в полной мере. Ну, а мнение мигрантов по этому вопросу никому не интересно. Не хотите уважать наши традиции, возвращайтесь на родину.

Немцы же профукали свой праздник. Толерантность стала могильной плитой для него: слово «Рождество» фактически уже запрещено, как и традиционные рождественские ярмарки в кварталах, где проживают мигранты. Вдруг расстроятся. Нате вам «зимние рынки» с железобетонными блоками, ведь не исключены террористические атаки на автомобилях, не так ли?

Веселье, чувствую, будет в полном разгаре. Зашуганные толерантностью и мигрантами немцы соберутся поесть жареные сосиски и попить глинтвейна под тощей елочкой, а затем разойдутся по домам. Автоматчики продолжат патрулировать улицы, Санта забьется подальше в угол, чтобы не отсвечивать бородой, а Черный Пит… просто сольется с ночными тенями.

Merry Christmas, Гансы! Хотите почувствовать дух праздника, приезжайте в Россию!