Вайтмара – космический корабль наших предков?!

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Из древнеиндийских преданий нам досталось слово ВАЙТМАРА.

Его используют для обозначения космических кораблей наших предков.

Вайтмарой называется межгалактический корабль («Большая Небесная Колесница»), способный переносить «во чреве своём» до 144 космических кораблей типа Вайтмана.

Но что обозначает это слово и откуда растут ноги – никто не задаётся вопросом.

А всё лежит на поверхности.

Вайт Мара – Белая Смерть - это класс боевых космических кораблей Светлых цивилизаций.

К звездолетам Темных цивилизаций это слово не имеет никакого отношения.

Боевые корабли Светлых делятся на три класса: «Малая Энергия», «Белая Энергия» и «Белая Смерть». В каждом из них имеются виды и подвиды. Класс «Белая Смерть» объединяет сверхмощные боевые корабли, способные передвигаться между Галактиками. Помимо возможности межгалактического прыжка, класс «Белая Смерть» оборудован Кристаллами Ноль-перехода, но активировать такой Кристалл способен только Ас, поэтому на кораблях этого класса подразумевается присутствие хотя бы одного Аса. Сейчас в воинской касте Асов меньше, чем таких кораблей, и Кристаллы Ноль-перехода часто активируют Асы гражданских каст.

Первый корабль класса «Белая Смерть» – это авианосец, самый большой корабль Сияющих, он даже больше межгалактического транспорта, стандартно на его борту размещаются девять полных кругов штурмовых крейсеров (9 х 16 = 144), а на тяжёлых авианосцах таких кругов шестнадцать ( 256). Авианосец настолько огромен, что его строительство ведётся в космосе, и он редко совершает посадку на поверхность Земель, такое допускается только на крупных Землях и Землях-гигантах. Потому что площадь только одной лишь точки касания авианосца – это триста квадратных километров, а ведь он круглый! И его гражданский аналог, межгалактический транспорт, имеет лишь немногим меньшие размеры. Потому что на нём установлено минимум оружейных систем, зато он вмещает в себя гораздо больше грузов. Обычно авианосцы и межгалактические транспортники не подходят к живым Землям ближе орбиты.

Второй по величине корабль класса «Белая Смерть» – это Светоч дальнего боя! Он тоже огромен, хотя гораздо меньше авианосца и межгалактического транспорта. Его главное оружие – дальнобойные Искривители Материи и Пространства, для их эффективного применения требуются воины, рождённые в Священное Лето, и таких Искривителей на борту много! Обычно шестнадцать. Архитектура Боевых Кристаллов постоянно совершенствуется и хранится в тайне. Информация об этом является закрытой.

В классе Белая смерть ещё два корабля! Третьим по размерам является ударный крейсер! Он гораздо меньше первых двух, но тоже немаленький! На нём устанавливаются излучатели антиматерии максимальной мощности и малый Искривитель! Для сражения такому крейсеру требуются очень мощные воины, Гармоничные или даже Асы! Эти крейсера были распространены до изобретения Светочей, особенно много их было выстроено во время Первой Ассы, когда в касте воинов появилось множество боевых Асов! Сейчас эти крейсера переоборудованы для экипажей, рождённых в Священное Лето. Потому что полмиллиарда лет назад в классе «Белая Смерть» появился Светоч ближнего боя, предназначенный для сверхмощных воинов – Гармоничных бойцов и могучих Асов! Он совсем маленький, меньше десантного корабля, но мощь его Щитов и Искривителей ближнего радиуса действия колоссальна! Поэтому Светоч ближнего боя всегда ведёт сражение в режиме «битва насмерть», это позволяет ему перенаправлять во врагов энергию их же собственных выстрелов! Могучие Асы управляют Светочем ближнего боя в одиночку, молодые Гармоничные бойцы, если у них есть Идеальное Слияние со своей половинкой, обычно делят Светоч с супругой до тех пор, пока она не покидает свечение боевого поста ради удела Матери, так что в большинстве версий Светоч – это одноместный корабль.

Вот в следующем классе – «Белая Энергия» – кораблей гораздо больше! Этот класс – самый распространённый, он не имеет возможности перемещаться между галактиками, зато отлично приспособлен для перемещения внутри них! В этот класс входят линкоры тяжёлой огневой поддержки, предназначенные для ведения боя с дальней дистанции; броненосцы, способные выдержать огромный урон и закрыть своими Щитами не только себя, но и несколько других кораблей; санитарно-эвакуационные комплексы, на которые доставляют раненных во время битвы бойцов; ударные крейсеры, обладающие высокой гиперскоростью и мощным боевым постом Блюстителя; десантные корабли, перевозящие штурмовые отряды для сражений на поверхности Земель или внутри космических станций! И ещё в классе «Белая Мощь» есть разведчики и охотники! Это почти одно и то же, разница лишь в применении. Разведчик – это небольшой одноместный кораблик, у которого вооружение и защита не особо мощны, зато маскировочное и шпионское оборудование высочайшего класса. Охотник такой же, только вместо шпионского оборудования на нём устанавливаются поисковые системы и усиленное вооружение с защитой. Потому что охотники охотятся на шпионские корабли врагов!

Третий класс носит название «Малая Энергия», потому что его корабли предназначены для перемещения внутри солнечной системы. Они способны совершить гиперпрыжок малой дальности, но их гиперпривод совсем слабенький, потому что это аварийная функция на случай гибели корабля-носителя. Самый большой корабль этого класса – штурмовой крейсер, они базируются на авианосцах. Тёмные их жутко боятся, потому что штурмовые крейсера имеют высокую огневую мощь, надёжную защиту и повышенную маневренность. В крупных сражениях штурмовые крейсера составляют основную силу Сияющих. И самый маленький боевой корабль этого класса, перехватчик, чем-то похож на штурмовой крейсер. Он словно такой же, только крохотный, и рассчитан на одного воина. Перехватчик не имеет небоевого оборудования, весь имеющийся объём занят под Излучатели, Кристаллы Щитов и силовую установку. Перехватчики размещаются на ударных крейсерах, по четыре единицы на каждом. Ещё в этом классе есть бронекатер, и он гораздо больше перехватчика, это небольшой многоместный кораблик, в нём могут разместиться до восьми Светлых, включая экипаж, состоящий из пилота и бортового стрелка. Бронекатер вооружён четырьмя излучателями антиматерии малой мощности, зато имеет хорошую защиту. Бронекатера предназначены для атмосферных сражений и операций внутри солнечной системы, не требующих наличия серьёзной огневой мощи.

Для полной картинки советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний. Предыстория» 4 книги. Остальные книги на ваше усмотрение. Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3