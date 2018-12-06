Тайны Вселенной

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

На примере сказочного вида Вузэй показан процесс становления и развития паразитизма во Вселенной.

Но сказочным является только сам вид разумной жизни – Вузэй.

Всё остальное для разумного человека сказочным не является.

Прочитав это, становится понятным, почему наши славные предки проиграли битву за нашу планету в своё время. Они были абсолютно не готовы к методам и приёмам используемыми паразитами и вовремя не сумели распознать ВРАГА.

Сейчас наступает время оглянуться назад, проделать работу над ошибками и начать исправлять допущенные предками промахи.

Вузэй - суть величайшие из всех живущих, и сама история восхождения их цивилизации на звездный трон есть тому лучшее подтверждение:

Путь к вершине занял миллиарды лет и начался еще в те давние годы, когда Совершенные не знали о том, что Вселенная не ограничивается их материнской планетой. В ту бесконечно далекую пору Величайшим приходилось нелегко. Грязный и неблагородный труд претил самой природе расы Вузэй, и прайды предков кормились, прибиваясь к стадам крупных меланхоличных животных, населявших болота родного мира. Острый ум позволял Совершенным без труда убеждать примитивных гигантов в своей безобидности и незаменимости. Приучив стадо к своему присутствию, прайд получал возможность пользоваться защитой зверья и кормиться остатками их пищи. Чтобы зверьё не теряло интерес к новым попутчикам, а также не испытывало к ним агрессии в голодные времена и продолжало делиться едой, находчивые предки изобрели множество способов втереться в доверие. Почесать зверю нежное место, поваляться на спине, развлекая тупое животное забавно трясущимися конечностями, вытащить из чешуи застрявший шип растения, грызущее насекомое или вылизать грязь — путем столь несложных манипуляций стадо безмозглых гигантов приручалось быстро и надежно. Предкам оставалось лишь следовать за ним и пользоваться полученными возможностями.

Но по-настоящему великое предназначение расы Вузэй раскрылось в тот день, когда на планету впервые опустился космический корабль пришельцев. Раса Дра'О, двухметровые сухопутные осьминоги, не так давно открыла технологию гиперпрыжка и теперь осуществляла свою первую экспансию, исследуя ближайшие солнечные системы. При виде могучих инопланетян, передвигающихся по воздуху подобно богам, Вузэй пришли в ужас и укрылись в болотах, спасаясь от поголовного истребления. Но быстро выяснилось, что Дра'О не являлись агрессивной расой. Добродушные, открытые и глупые — вот точное описание их вида. Эти недалекие существа попытались насадить среди Вузэй земледелие, животноводство и примитивную промышленность.

Величайший выдохнул с легким шипением, символизируя насмешку совершенного разума над примитивным. Высшие существа никогда не испачкают себя тяжелым трудом, это удел рабов. Вузэй мгновенно поняли, чего добиваются пришельцы, и блестяще отыскали их слабое место. Доброта и доверчивость — вот основные черты видов, которым эволюция назначила существовать во благо Совершенных. Предки не опозорили трудом своего великого предназначения. Вместо этого они виртуозно сыграли на слабостях Дра'О. Вузэй разработали гениальную стратегию действий: тонкие и хрупкие, они играли роль слабых и беззащитных существ, не имеющих места даже на родной планете. Всеми гонимые, они вынуждены скитаться, спасаясь от опасностей, их физическая немощь не позволяет им освоить тяжелый физический труд, а тонкая натура мыслителей и поэтов жаждет лишь одного — спокойной мирной жизни, которую они мечтают посвятить творчеству и духовному развитию.

Пусть и не сразу, но Дра'О проглотили эту наживку. Осьминоги взялись оберегать несчастную расу и вскоре оставили попытки приобщить их к физическому труду. На планете появилась колония Дра'О, жители которой занялись производством пищи, разработкой ресурсов и обучением Вузэй. Предки охотно приобщались к цивилизации, перенимая чужие знания. Спустя несколько веков молодая раса Совершенных, призванная править Вселенной, сплошь состояла из деятелей науки, культуры и искусства, широко распространившись по всем планетам гостеприимных и недалеких Дра'О. Пришла пора сделать второй шаг, и гениальные Вузэй не стали терять времени даром. Успешно влившись в организм чужой цивилизации, Совершенные приступили к захвату финансового мира Дра'О. Медленно, но неуклонно, шаг за шагом они закреплялись в финансовых и экономических институтах экономики осьминогов, тщательно координируя свои действия в масштабах всего вида. Лесть, взятки, подкуп, обман, тайные махинации и шпионаж — ничего не подозревавшим одиночкам, группам и даже крупным объединениям Дра'О нечего было противопоставить незримому натиску целой расы. Имидж безобидных и несчастных мыслителей и скромных торговцев срабатывал безотказно — Вузэй были вне подозрений. Реализация плана потребовала больше тысячи витков и смены десятка поколений, но в результате цель была достигнута. Однажды настал день, когда вся финансово-экономическая структура Дра'О оказалась под полным контролем Совершенных.

Когда столь мощные рычаги влияния были получены, Величайшие сделали третий шаг: цивилизация осьминогов внезапно озаботилась светлыми идеалами равенства, справедливости и свободы личности. Множество правозащитников и всевозможных политических деятелей Дра'О, подогреваемых где солидными финансовыми вливаниями, а где просто собственной наивностью и политической близорукостью, подхватили ставшую популярной идею равноправия. Несчастные скитальцы и безобидные мыслители Вузэй ненавязчиво начали позиционироваться как неотъемлемая часть общества Дра'О. Всячески подчеркивалось благородство вечно гонимой расы, ведь из ее среды вышло столь много знаменитых деятелей искусства, культуры, медицины и науки. Тот факт, что ни один Вузэй ни за что не пожелает трудиться на заводе или в пищевых угодьях, пропагандой старательно обходился. Не менее тщательно замалчивалось и то, что все великие достижения в области науки, сделанные представителями Совершенных, были в действительности перекуплены или присвоены ими у действительно талантливых ученых Дра'О, не имевших возможности как-либо продвигать или широко обнародовать свои разработки. Конечно, не все осьминоги сразу воспылали идеей, но щедрые денежные потоки, орошающие нужные политические и общественные нивы, делали свое дело.

Спустя еще тысячу витков и эта цель была достигнута: цивилизация Дра'О официально признала себя состоящей из двух полноправных рас: Вузэй и осьминогов. С этого момента участь Дра'О была решена. Дальнейший захват власти уже не составил особых трудов, требуя лишь времени. Что-что, а ждать Совершенные умели. Одно за другим сменялись поколения, несущие в века высшую цель — величайшая во Вселенной раса должна обрести положенное ей величие. И терпение окупилось сполна. Спустя три тысячи витков после того, как на дикую планету Совершенных опустился первый корабль простофиль-осьминогов, свершилось первое эпохальное событие в истории Величайших: Президентом цивилизации Дра'О был избран представитель расы Вузэй. Остальное уже было делом техники. Совершенные быстро подмяли под себя все более-менее значимые ключевые посты в управлении цивилизацией, и роль осьминогов во влиянии на судьбу собственной расы стала неуклонно падать. Повсеместно насаждался культ Вузэй. Дра'О всячески выставлялись лентяями, не интересующимися ничем, кроме употребления дурманящих разум газовых смесей, тунеядцами и недалекими примитивами, неспособными к интеллектуальному труду. Постепенно осьминоги были вытеснены отовсюду и фактически сделались расой чернорабочих, не имеющих доступа ни в политику, ни в науку, ни в искусство — никуда, кроме заводов, фабрик и пищевых угодий. История их вида исподволь подвергалась переделыванию, и спустя еще четыре сотни витков мало кто из Дра'О помнил о былом величии своего народа, некогда покорившего звезды.

Вузэй сделались полноправными хозяевами, низведя доверчивых осьминогов до положения безмозглой рабочей силы. Соседние цивилизации, с которыми был установлены контакты, порой даже не догадывались о том, что ведущие с ними дела политические, научные и торговые представители пространства Дра'О в действительности не имеют к Дра'О никакого отношения. Однако проблемы все же возникли, и пришли они, как ни странно, изнутри. Какая-то горстка осьминогов все еще хранила историю предков, передавая ее из поколения в поколение в устных преданиях. Эти смутьяны и стали центром дисбаланса в установившемся порядке вещей. Среди Дра'О начало зреть недовольство, грозящее обернуться серьезными волнениями. Аналитики Совершенных изучили ситуацию и пришли к выводу, что огромные массы черни могут выйти из-под контроля, и тогда власть Великим не удержать. К счастью, сотни витков планомерной деградации сделали свое дело. Вместо того, чтобы сразу взяться за оружие и неожиданным ударом смести узурпаторов, наивные Дра'О решили схватиться с Вузэй на их же поле и по их правилам: осьминоги затеяли демократическую борьбу. Это решило исход дела. Совершенные оплатили несколько тысяч жадных до денег марионеток в рядах осьминогов, и те, имея за спиной финансовую поддержку, быстро заменили собой настоящих лидеров оппозиции. В результате все недовольные потянулись к ним и раскрыли сами себя. Величайшим оставалось лишь тщательным образом учесть всех противников.

Величайший придал голове зеленый оттенок высшей степени гордости. Блеск разума Вузэй неоспорим. Никто и никогда не сможет даже приблизиться к Совершенным в подобном величии. Грозящая крахом проблема была решена столь элегантно, что недалекие осьминоги так и не поняли, в какой момент потеряли инициативу. Из политического движения они незаметно превратились в сборище бесполезных демагогов, погрязших в бесконечных спорах друг с другом. Когда оппозиция опомнилась и взялась-таки за оружие, было уже поздно. Восставших объявили разжигателями межрасовой ненависти и заклеймили позором перед цивилизациями-союзниками. Путем несложных манипуляций Совершенные довели до всех известных рас, что бандитско-террористические формирования исповедуют идеологию расизма и ставят целью уничтожения всех разумных видов, не являющихся Дра'О. Пылающие праведным гневом соседи, щедро промотивированные финансовыми водопадами Вузэй, не бросили в беде своих вечно гонимых мирных друзей-мыслителей и предоставили войска для подавления восстания. Менее чем за десять циклов все недовольные осьминоги были перебиты, а остальных Совершенные взяли в ежовые рукавицы. С тех пор Дра'О жили в резервациях, получали минимальное образование и не имели никаких прав. Каждая особь с рождения ставилась на учет и использовалась в качестве грубой рабочей силы, никогда не имея доступа к высоким технологиям. Так приютившая несчастных скитальцев раса стала рабами.

Равновеликий зажмурил левое веко. История восхождения величайшей расы хранилась тщательно, дабы потомки, через сколько бы миллиардов витков они ни вылупились, всегда имели в своем распоряжении опыт предков. Когда Вузэй достигнут абсолютной власти, это будет апофеозом грандиозной летописи Совершенных, потративших на путь к священной цели бесчисленные миллионы поколений. А пройти пришлось немало.

Захватив цивилизацию Дра'О и обзаведясь первыми рабами, Величайшие сделали свой начальный шаг к безраздельному могуществу. Миллионы витков ушли на то, чтобы захватить всю Галактику. В поисках новейших технологий Совершенные заключали союзы с соседями, втирались в доверие к сильным, крали у равных, отбирали у более слабых. Само существование Вузэй было подчинено получению любыми способами чужих секретов и достижений, позволяющих Совершенным стать еще более сильными. Множество раз им объявляли войну непобедимые враги, и всегда Величайшие без боя сдавались на милость победителям. Вузэй выражали готовность преданно служить новым хозяевам и осыпать их всеми благами, без колебаний отдавая свою цивилизацию в дар могучему сопернику. Победители забирали все, низводили Совершенных до существ второго сорта и на этом успокаивались, не видя врага в мирных и робких мыслителях-торговцах.

И восхождение Величайших начиналось вновь. Медленно, но неотвратимо работало проверенное оружие Вузэй: лесть и подхалимаж, подлость и подкуп на фоне непрекращающегося плача о собственной несчастной судьбе вечно гонимой расы. Совершенные стоически терпели насмешки и тихо и незаметно распространялись по здоровому организму новой цивилизации, привычно занимая ключевые позиции. Проходили тысячи витков, и победители не замечали, как переставали быть хозяевами в собственном доме. Коренную расу доводили до полной деградации и, как только она переставала быть опасной, уничтожали: Величайшие хорошо запомнили урок с Дра'О и не повторяли прежних ошибок. Лишь жалкие остатки некогда могучих и непобедимых видов, превращенные в плохо образованных рабов, служили Совершенным. Для множества грубых и грязных работ в сотнях солнечных систем требовалось такое же множество невольников, но разношерстная масса полуграмотных дикарей, находящихся под тотальным контролем, не представляла собой никакой угрозы. Даже говорить вслух рабам разрешалось лишь в строго определенные для этого часы.

С каждым последующим восхождением Вузэй становились все сильнее, и миллионы витков упорного труда, наконец, увенчались заслуженным успехом — цивилизация Совершенных вобрала в себя лучшие достижения сотен порабощенных видов и стала самой могущественной в Галактике. С того момента в истории Величайших началась новая эра — раса, предназначенная править Вселенной, начала брать принадлежащее ей по праву рождения. Противостоять натиску мощнейших технологий, являвшихся квинтэссенцией передовой научной мысли множества рас, был не в силах никто. Вузэй неумолимо захватывали Галактику, стирая с лица Вселенной недовольных и не желающих покориться и превращая в рабов побежденных.

Чтобы было понятнее содержание этой публикации советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

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p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний». Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

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