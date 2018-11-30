Колыбель жизни.

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Планеты на которых есть возможность зарождения жизни наши далёкие предки Расичи называли колыбелями жизни.

В их Мирах планеты всегда остаются практически нетронуты. Они очень бережно относятся к своим колыбелям жизни.

«Практически не тронуты» – для Расичей это означало, что они просто проводили коррекцию планет в случае, если того требует состояние здоровья планеты.

Для паразитов понятия «здоровье планеты» и «бережное отношение» не существуют.

Они считают, что если ресурсов полно – им этого уже достаточно.

Бережное отношение к планетам и жизнь в гармонии с природой возникла у Расичей не на пустом месте. Знания об истинном мироустройстве нашей Вселенной являлись для них основополагающими принципами отношения к природе.

Напомню, как происходит образование планет в солнечной системе. Коротко и своими словами.

Подробнее можно прочитать в первых публикациях-сказках.

Звёздные( солнечные) системы образуются в точках соприкосновения с соседней Вселенной.

В соседней Вселенной в этой точке начинают накапливаться излишки первичных материй и происходит продавливание барьера между соседней и нашей Вселенной.

В момент, когда накапливается в этой точке критическое количество первичных материй, происходит прорыв барьера между Вселенными – материи устремляются в нашу Вселенную.

Так зажигаются Звёзды, которые всю свою жизнь питаются Первичными материями соседней Вселенной.

В момент прорыва вокруг загоревшейся Звезды образуется гравитационный колодец, визуально напоминающий круги, расходящиеся от брошенного в воду камня.

Вот в этом гравитационном колодце и происходит зарождение планет в местах наибольшей неоднородности потревоженного пространства.

Первичные материи не могут заполнить эти неоднородности, так как не соответствуют мерности пространства в этих местах. Но так как природа не терпит пустоты, то место первичных материй занимают гибридные материи, которые синтезируются из первичных материй.

И синтез в каждой точке пространства происходит в строгом соответствии с мерностью этой точки.

То есть для каждой точки синтезируется своя гибридная материя со своими уникальными качествами и свойствами.

Каждая планета представляет собой матрёшку, состоящую из сфер.

Самая маленькая сфера – это физически плотная Земля, на которой мы и проживаем.

Образована она из гибридных материй, полученных в результате синтеза всех семи первичных материй из которых состоит вся наша Вселенная.

Следующая сфера состоит из гибридных материй, полученных в результате синтеза уже шести первичных материй. Гибридные материи этой сферы настолько малы, что наши органы уже не в состоянии ни увидеть их ни почувствовать. А приборов улавливающих эти материи не изобрели ещё даже «британские учёные».

Всего наша планета - матрёшка состоит из семи сфер.

Вернемся к нашей физически плотной части нашей планеты.

Мы видим, что она состоит из разных гибридных материй, начиная от центра Земли и заканчивая атмосферой. И все они отличаются друг от друга и находятся в СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННЫХ МЕСТАХ планеты в зависимости от мерности пространства в каждой точке.

К чему мы пришли:

Каждая точка планеты имеет свою мерность, качественные и частотные характеристики отличающиеся от других.

И как следствие, люди, на ней проживающие, имеют соответствующие частотные характеристики.

Следовательно, целостность планеты влияет на уровень физического и психического здоровья народа на ней проживающего.

Значит важно оставить все недра планеты нетронутыми.

Но всё это «неведомо» паразитам и их интересуют только ресурсы и прибыль.

Добывая ресурсы на планете, мы нарушаем её ЦЕЛОСТНОСТЬ, а это приводит к нарушению здоровья планеты.

От того, что мы изъяли в определённой точке планеты определённую часть гибридных материй - ресурсов , это не означает, что мерность , качественные и частотные характеристики этого места изменились.

До восстановления утраченных гибридных материй это место является на планете больным.

Природа начинает процесс восстановления изъятых гибридных материй – ресурсов.

Но этот процесс у природы занимает многие сотни миллионов лет.

Так что мы со своей скоростью добычи ресурсов просто убиваем планету, а вместе с ней и себя.

Паразитическим цивилизациям до этого нет никакого дела.

Они давно живут на своих досуха выжатых планетах и галактиках, и в погоне за ресурсами и прибылью постоянно рыскают по просторам Вселенной в попытках поживиться.

Больше всего их привлекают нетронутые планеты Расичей.

И это является основной причиной звездных войн. Жить на этих планетах паразиты не могут, а вот по быстренькому опустошить планету и смыться – это для них всегда является главной целью.

Наша планета всегда представляла для паразитических цивилизаций лакомый кусочек.

Жить на планете они не собирались, а вот выпотрошить её до основания – это их заветная мечта, несмотря на договор о нейтральных территориях.

Но благодаря тому же договору наша планета еще остаётся живой.

Несмотря на то, что паразиты успешно смылись после возвращения нашей планеты в область жизненного пространства Расичей, вирус паразитизма, которым заражена планета, никуда не делся, и мы своими руками продолжаем убивать планету.

Убить планету нам конечно никто не позволит. А вот себя – это пожалуста.

Расичам, с их биоэнергетическими технологиями вернуть планете здоровье не является проблемой.

А вот наша недоцивилизация им точно не нужна.

Первая и главная заповедь Расичей гласит так: паразитизм есть величайшее зло во Вселенной. Нет страшнее преступления! Никто не должен делать что-то за кого-либо! Можно лишь помочь тому, кому не достало до победы малой толики сил, но не тому, кто ради достижения победы приложил лишь крупицу усилий и ждёт, когда всё остальное за него сотворят другие!

Чтобы было понятнее содержание этой публикации советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

1.https://pandoraopen.ru/2018-08-23/ty-pomnish-kak-vsyo-nachinalos-neskolko-slov-o-miroustrojstve/

2.https://pandoraopen.ru/2018-08-26/u-nashego-solnca-est-imya-yarilo-i-etomu-imeni-15-mlrd-let/

3.https://pandoraopen.ru/2018-08-29/koshhej-bessmertnyj/

4.https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

5.https://pandoraopen.ru/2018-09-14/skaz-o-rasichax/

6.https://pandoraopen.ru/2018-09-28/zakonchilas-noch-svaroga-chto-eto-znachit-ili-kakoe-budushhee-nas-zhdyot/

7.https://pandoraopen.ru/2018-10-10/s-zakonami-miroustrojstva-ne-posporish-oni-ediny-dlya-vsex/

8.https://pandoraopen.ru/2018-10-29/vajtmara-kosmicheskij-korabl-nashix-predkov/

9.https://pandoraopen.ru/2018-11-09/zimnyaya-skazka/

10.https://pandoraopen.ru/2018-11-22/drevnyaya-krov/

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний. Предыстория» 4 книги. Остальные книги на ваше усмотрение. Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3