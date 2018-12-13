Эволюция в действии

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Наступают тяжелые времена для страны и время выбора для всех.

В стороне остаться не получится.

Естественный отбор всегда действует во всей своей первозданной беспристрастной жестокости.

Всегда и во все времена выживают лучшие и сильнейшие, слабые и больные погибают.

И всегда и во все времена крысы бежали с тонущего корабля, причем делали они это самыми первыми.

Обречены ли на гибель мы все - всё Человечество?!!!

От действий каждого зависит, выживет ли тот или иной народ либо канет в Лету.

Если народы сражаются, у них всегда есть хоть призрачный, но шанс. Если же они, подобно крысам, в ужасе разбегается с тонущего корабля, дабы забиться по норам, то они обречены на гибель.

Их попросту перебьют поодиночке.

Но вам никогда не заставить крыс бороться за жизнь тонущего корабля.

Давайте рассмотрим этот пример сугубо гипотетически!

Предположим, вы вышли в далекое плавание на огромном корабле древности.

У вас на борту сто человек команды и — куда же без них! — тысяча крыс, ибо история развития нашей цивилизации бескомпромиссно показывает, что крыс всегда больше.

В трюмах достаточно еды, плюс вы имеете на борту, допустим, оранжерею и некую животноводческую палубу, где команда производит пишу.

Итак, плавание проходит превосходно, нет ни штормов, ни цунами, ни даже слишком сильных ветров. Единственный недостаток — плыть вам предстоит очень долго. Предположим, веков, эдак, двенадцать.

В вашей команде приблизительно равное количество мужчин и женщин, они имеют возможность образовывать семьи и обзаводиться потомством, что они и делают. Для того чтобы ваша команда как биологическая популяция могла со временем расти, а не уменьшаться, каждая семья должна произвести на свет, возьмем по усредненному минимуму, троих детей. Грубое приближение, разумеется, но у нас ведь чисто символические расчеты! Итак, три ребенка на каждые пятьдесят человек, итого сто пятьдесят новых человек экипажа к моменту взросления первого поколения! Пускай под временным интервалом «поколение» мы будем подразумевать, к примеру, двадцать пять лет.

Это достаточно сложно уже само по себе, так как ваши сотрудники должны не просто рожать детей, но и производить пищу, одежду, чинить или создавать предметы всяческой необходимости, заботиться о здоровье друг друга, управлять кораблем и поддерживать его в исправном состоянии и так далее!

Не так просто найти время для того, чтобы родить и воспитать троих детей, ведь работу не бросишь, за вас ее делать некому. Но тем не менее вы справляетесь и с текущими трудами, и с установленными нами нормами воспроизводства популяции.

Первое поколение воспроизведет на свет еще, семьдесят пять умножить на три, двести двадцать пять человек. Но к моменту взросления второго поколения прошло уже пятьдесят лет, и ваша первоначальная команда покинула этот мир по причине естественного старения. То есть минус сто человек. Итак, что мы получаем. Команда вашего корабля из ста человек по прошествии пятидесяти лет увеличилась до цифры триста семьдесят пять. Итого полный цикл смены поколений имеет коэффициент увеличения 3,75.

А Теперь заглянем в трюм. Тут у нас была тысяча крыс. Пускай для чистоты эксперимента они тоже имеют временной период «поколение» длиной в двадцать пять лет и равное количественное отношение полов, пятьдесят на пятьдесят, то есть в процессе воспроизведения будут участвовать пятьсот семейных пар.

Но! — Обратите внимание! Они НЕ вынуждены трудиться, подобно вашей команде! Они не следят за кораблем, не производят пищу, не создают лекарства и тому подобное, они просто пользуются плодами труда вашей команды! Всё, что им приходится делать, это заботиться лично о себе и иногда о своем выводке, общественный труд их не интересует. Посему, кроме еды и развлечений, время им тратить некуда, и плодятся они интенсивнее, нежели команда корабля, занятая настоящим трудом. Предположим, что их прирост больше вашего всего на одного потомка в семье. Итак, пара крыс в пику паре членов команды производит на свет не троих, а четверых детенышей. То есть к моменту взросления первого поколения крыс в нашем трюме уже, пятьсот умножить на четыре, две тысячи особей. Далее воспользуемся прежними расчетами.

Второе поколение произведет на свет соответственно, тысяча умножить на четыре, четыре тысячи особей. К моменту взросления второго поколения первоначально заполнившие корабль предки, как мы приняли считать, уже умерли от старости, в результате через пятьдесят лет точное количество крыс в трюме равно шести тысячам особей. Стало быть, тысяча крыс по прошествии пятидесяти лет превратилась в шесть тысяч. Таким образом, полный цикл смены поколений имеет коэффициент увеличения 6 (шесть).

Как мы определили изначально, ваше плавание проходит двенадцать веков, то есть тысячу двести лет, что соответствует двадцати четырем полным циклам смены поколений. Берем коэффициент увеличения численности команды, равный 3,75, умножаем его на 24 полных цикла и умножаем на первоначальное количество сотрудников команды, то есть на 100. В результате мы видим, что к концу плавания вы имеете на борту девять тысяч сотрудников. Повторюсь, все эти расчеты абсолютно гипотетические, усредненные и несерьезные, они требуются нам исключительно для наглядности, и не более того!

Вновь заглянем в трюм! Что же мы там видим? Изначальное количество крыс, тысяча особей, за 24 цикла полной смены поколений с коэффициентом увеличения численности 6 (шесть) дает нам итоговый размер популяции сто сорок четыре тысячи особей. — Ученый поставил рядом с трюмом цифру 144 000.

Посмотрим внимательно! На вашем корабле девять тысяч сотрудников команды и сто сорок четыре тысячи крыс! Иными словами, численность команды составляет менее шести процентов от общего населения корабля!

Но вдруг погода изменилась. Улыбающееся солнце скрылось за грозовыми тучами, море вздыбилось пенистыми волнами, хлынул дождь, засверкали молнии. Одна из них ударила в центральную мачту с трудом удерживающегося на огромных волнах кораблика, та обломилась и рухнула за борт. Несколько парусов порвало ураганным ветром, где-то на корме вспыхнул пожар.

Началось цунами, и ваш корабль попал в самый жуткий его штормовой фронт! Мачты ломаются, в трюме пробоина, на корме пожар! И что мы видим? Естественно! Крысы ринулись прочь с терпящего бедствие корабля! Да так, что за их потоками команду и не разглядишь! Крысы в таком количестве запросто могут показаться стороннему наблюдателю и настоящими хозяевами корабля, и его командой, и даже теми, для кого этот корабль и море вообще существуют на белом свете. Когда процентное большинство за крысами, их невозможно не заметить, более того, сложно заметить кого-либо, кроме них. Они могут создавать общественное мнение, и непосвященный наверняка посчитает его весьма важным и влиятельным, заслуживающим всяческого внимания, будто именно оно определяет и курс корабля, и царящие на нем законы, и вообще, что крысы сами и построили этот корабль. Они могут объединяться в сообщества, дабы развлекать себя от скуки, и даже преуспеть в этом. Например, создать превеликое множество блогов, социальных сетей, общественных организаций, всяческих шоу, хоть юмористических, хоть интеллектуальных, хоть театрально-киношных — да любых, всё, что душе угодно, ведь питаться и развлекаться — это смысл их жизни! Они могут создавать коммерческие структуры, чтобы продавать друг другу зерна, утащенные из вашей оранжереи, а так как крыс много, то они вполне способны утащить столько зерен, что вскоре станут продавать их и вам самим. У них может возникнуть иерархия, и она запросто может оказаться гораздо сложнее вашей в силу великой многочисленности крысиного поголовья. Словом, они могут казаться успешнее вас во всем.

Но одно обстоятельство будет неизменно во веки веков — крысы всегда останутся крысами. Они никогда и ничего не делали и не сделают ни для существования, ни для спасения корабля. Их жизнь посвящена святому — себе любимым да своему выводку. Их бесчисленные толпы, сменяющие друг друга в череде поколений, не оставляют после себя ничего, кроме гор помета. От того, есть ли они на борту, нет ли их, в судьбе корабля ничего не изменится. Скорее даже без них он пойдет быстрее. Так что в тот момент, когда перед вашим судном категорически встанет вопрос жизни или смерти, вся крысиная братия со всех серых ножек бросится бежать, спасая свои драгоценные жизни и глубоко наплевав на все остальное. И вот тогда, когда огромный, кишащий голыми хвостами и верещащий паническим писком крысиный поток покинет тонущий корабль, вы и увидите свою команду. Настоящий экипаж корабля, те самые девять тысяч человек, что чинят его, ремонтируют поломки, штопают старые и ткут новые паруса, выращивают зерно в корабельной оранжерее и производят пищу. Именно от них будет зависеть, пойдет ли ваш корабль на дно, или его удастся отстоять и вырвать из рук беснующегося цунами. Только от них, и ни от кого более!

Воникает естественный вопрос. А стоит ли, когда команда изо всех сил пытается заделать течь в днище корабля, отвлекаться на то, чтобы бросать спасательные круги тонущим крысам, что попрыгали в воду с вашего судна при первых признаках крушения?

Не хочется ассоциировать людей с крысами… но с эволюцией не поспоришь.

Возможно я кого-нибуть обидел.

Но не стоит обижаться. Это в вас говорят впитавшиеся с детства несуразные штампы и прочие глупые социальные догмы.

В действительности же, умение умно говорить, популярно острить, модно одеваться и так далее еще не делает существо Человеком. Ибо настоящий Человек — это нечто гораздо большее, нежели обычный примат, закончивший учебное заведение. И органично вписавшийся в сто сорок четыре тысячи себе подобных.

Чтобы было понятнее содержание этой публикации советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

1. https://pandoraopen.ru/2018-08-23/ty-pomnish-kak-vsyo-nachinalos-neskolko-slov-o-miroustrojstve/

2. https://pandoraopen.ru/2018-08-26/u-nashego-solnca-est-imya-yarilo-i-etomu-imeni-15-mlrd-let/

3. https://pandoraopen.ru/2018-08-29/koshhej-bessmertnyj/

4. https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

5. https://pandoraopen.ru/2018-09-14/skaz-o-rasichax/

6. https://pandoraopen.ru/2018-09-28/zakonchilas-noch-svaroga-chto-eto-znachit-ili-kakoe-budushhee-nas-zhdyot/

7. https://pandoraopen.ru/2018-10-10/s-zakonami-miroustrojstva-ne-posporish-oni-ediny-dlya-vsex/

8. https://pandoraopen.ru/2018-10-29/vajtmara-kosmicheskij-korabl-nashix-predkov/

9. https://pandoraopen.ru/2018-11-09/zimnyaya-skazka/

10. https://pandoraopen.ru/2018-11-22/drevnyaya-krov/

11. https://pandoraopen.ru/2018-11-30/kolybel-zhizni-2/

12. https://pandoraopen.ru/2018-12-06/tajny-vselennoj/

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний». Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3