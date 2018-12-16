Великая стужа, или КАКАЯ СВОЛОЧЬ НАКЛОНИЛА НАШУ ПЛАНЕТУ на 23,5 градуса!?

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

13027 лет назад произошли события, которые полностью изменили жизнь на наше планете Земля.

Вот, что нам дают об этом времени доступные источники:

Лѣто 13027 от Великой Стужи (Великого Похолодания)

Это летоисчисление берёт начало от Великого Похолодания, которое было связано с катастрофой – падением на Мидгардъ в Тихий океан осколков разрушенной Луны Фатты. Фатта до падения вращалась вокруг Мидгарда (в экваториальной плоскости) с периодом обращения 13 суток.

Сказано в Сантиях Веды Перуна: "...тяжкие времена принесёт поток Реки Времени на Святую Землю Расы Великой ... И останутся на земле сей лишь Жрецы-Хранители Древнего Знания и Мудрости Потаённой... Ибо используют люди Силу стихий Мидгардъ-Земли и уничтожат малую Луну и Мир свой прекрасный... И повернётся тогда Сварожий Круг (сдвинется земная ось) и ужаснутся людские Души...». Это событие было предсказано Перуном во время его 3-го посещения Мидгардъ-Земли.

Во времена Великого переселения после гибели Луны Лели Х‘Арийский Род во главе с Великим Вождем Антом дошел до Западного (Атлантического) океана и с помощью Вайтман переправился на остров в этом океане, на котором жили безбородые люди с кожей цвета пламени Священного Огня (люди с красной кожей). На той земле Великий Вождь построил Капище (храм) Трезубца Бога Морей и Океанов (Бога Ния), который покровительствовал людям, защищая их от Сил Зла. Остров стал называться Землей Антов или Антлань (по древнегречески – Атлантис, т.е. Атлантида).

Однако развитие культуры в Стране Антов зашло в тупик. Часть Антов, нарушив Законы чистоты Рода и Крови, смешалась с краснокожими людьми. Великий достаток отуманил головы вождей и жрецов — выходцев из смешанных семей. Лень и желание чужого затмили разум их. И начали они лгать Богам и людям, стали жить по своим законам, нарушая Заветы Мудрых Первопредков и Законы Бога-Прародителя Единого. И начали использовать Силу Стихии Мидгард-Земли для достижения своих целей. В битве между людьми Белой Расы и жрецами Антлани, которые экспериментируя с Кристаллами Силы, (с помощью которых можно видоизменять торсионные поля, ядра Лун и Земель) случайно уничтожили Луну Фатту.

При уничтожении Фатты громадный осколок врезался в Землю в районе западного материка (Америки), в результате чего изменился наклон земной оси на 23,5 градуса и материковые очертания. В ряде древних текстов этот процесс описан, как изменение наклона неба по отношению к земле. Например, в древнекитайском трактате "Хуайнаньцзы" это описано так: "Небо накренилось на северо-запад, Солнце, Луна и звёзды переместились". Земная ось приобрела волчкообразное движение по эллипсу, которое современные учёные называют «периодом прецессии». Ярило-Солнце стало проходить через иные Небесные Чертоги на Сварожьем Круге. На стене одной из пирамид Майя в Америке есть надпись "Малая Луна разбилась". В китайском трактате "Хуайнаньцзы" это событие описывается так: "Небесный свод разломился, земные веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад. Солнце и звезды переместились. Земля на юго-востоке оказалась неполной, и поэтому воды и ил устремились туда… В те далекие времена четыре полюса разрушились, девять материков раскололись… огонь полыхал не утихая, воды бушевали не иссякая".

Гигантская волна от падения осколков трижды обошла землю, что привело к гибели Антлани и других островов. Возросшая вулканическая активность привела к загрязнению атмосферы, что явилось одной из причин Великого Похолодания и оледенения. Отсюда и появилось слово "фатальность", "Фатальный исход" и число 13 (число суток обращение Фатты вокруг Мидгарда) считается с тех пор несчастливым. Люди переселялись на юг в более тёплые места обитания, а ледник практически уничтожил все следы проживания на северных широтах. Прошло много столетий, прежде чем стала очищаться атмосфера, и ледники отступили к полюсам.

Это событие отбросило Человечество в "каменный век".

А как же всё происходило на самом деле?

Галактика Пограничная(Млечный путь), жизненные территории Расы Светлых, система Тары-солнца, база Даарийской группировки воинской касты. 13 027 лет назад.

Громадный шар мощной космической крепости висел посреди бездонной черноты космического пространства, соперничая с солнцем в яркости свечения. Грозная цитадель проводила профилактическое обслуживание своего оборудования, все силовые Кристаллы были переведены в режим поглощения энергии светила, и исполинская сфера сияла ослепительным светом. Могучая энергия изливалась из крепости густыми потоками, затмевая сверкающие огоньки тысяч боевых кораблей, дрейфующих на разных орбитах вокруг грозной крепости. В самом центре космической цитадели, в свечении энергий Боевого Поста Блюстителя, завис перевитый мышцами пятиметровый гигант в белой броне. Его белая кожа, фиксируя переизбыток излучений, рефлекторно принимала легкий бронзовый оттенок, и длинные прямые, словно лазерный луч, и белые, словно сверкающий на солнце снег, волосы сияли в унисон изливающимся из крепости потокам энергии. Серебряные, подобно сверкающей в космической тьме звезде, глаза гиганта были закрыты, тело воина не шевелилось, но Блюститель не спал. Слившись воедино с энергиями полутора десятков таких же крепостей, разбросанных по дальней орбите звезды, сознание Блюстителя прослушивало ледяную бесконечность космоса и безликое ничто гиперпространства на многие десятки световых лет вокруг.

Внезапно Кристаллы Слежения за космическим пространством изменили свои вибрации, принимая входящий сигнал, и Блюститель открыл глаза. Бесконечно краткий миг он обобщал принятую информацию, после чего усилием разума подал энергию собственного тела на Кристалл Связи, посылая экстренный вызов.

– На связи! – В его сознании вспыхнул образ могучего Боевого Аса с Личным Кристаллом Конунга на боевой диадеме.

– Получен сигнал бедствия из системы звезды Ярило! – доложил Блюститель. – Внутри-Планетарная Цитадель сообщает о предательстве и вторжении Чужих. Планета подвергается мощнейшей орбитальной бомбардировке, Атлантида наносит собственные удары по всему северному полушарию, Орбитальный Щит тайно отключен предателями и находится в руках захватчиков. Воинская каста там совсем невелика, она не получила от гражданских ратного ополчения и приняла бой в полном составе, включая детей и женщин. Уцелевшие бойцы сообщают об огромных потерях. Противник полностью заблокировал систему Ярило и с помощью предателей подавил дальнюю связь и системы входа-выхода Внутри-Планетарной Цитадели. Наши братья послали сигнал бедствия ценой собственных жизней.

– Предательство! – мрачно изрек конунг, и его глаза цвета звезды полыхнули импульсом фотонной энергии. – Это все-таки произошло. Все мы знали, что так будет, но каждый надеялся, что до этого не дойдет. – Он усилием разума вышел в общий эфир: – Группировке – боевая тревога! Противник захватил систему Ярило! Ударным группам атакующий ордер принять! Штурмовым группам к рывку приготовиться! Огневым и десантным группам проходить через переход третьей волной! Ноль-переход открыть!

Сотни тысяч светящихся серебристых шаров, сияя лучистой энергией, сформировали боевые порядки за считаные мгновения, и перед застывшими посреди космоса клиньями эскадр разверзлись подрагивающие чернильно-черной изнанкой пространства зеркала́ ноль-переходов. Флот Светлых сорвался с места, мгновенно оказываясь в захваченной врагом системе, и ринулся в бой. Атака была проведена стремительно, удары наносились одновременно с нескольких направлений, и противник оказался полностью блокирован еще до того, как сумел перегруппироваться для бегства. Битва была короткой, кровавой и безжалостной.

– Войска Серых выходят из боя и пытаются прорваться к области гиперпереходов, – доложил Боевому Асу Блюститель флагманского авианосца. – С ними уходят несколько кораблей Атлантов. Флот Черных прикрывает их отход.

– Как всегда, – голос Боевого Аса был подобен ледяной стуже. – Серые бросают на убой своих черных марионеток в надежде получить собственное спасение ценой их жизней. На этот раз это им не поможет! Блюстители! Найдите Серых, командовавших нападением! Мы воздадим сполна им и их хозяевам!

Яростное сражение вскипело с новой силой. Техногенные технологии уступают биоэнергетическим эволюционно, и при равном количественном составе сражающихся адепты техногенного развития обречены на поражение. Обычно Темные берут числом, бросая на миры Светлых несметные полчища, но на этот раз Чужие сделали ставку не столько на силу, сколько на внезапность, политику и предательство. Прибывшая на помощь гибнущей системе Даарийская группировка многократно превосходила противника в численности, и войска Темных были разбиты еще до появления в системе Ярило второй группировки Светлых. Однако с уничтожением врага беды несчастной системы не закончились. После уничтожения противника был собран Военный Совет, на котором решалась ее дальнейшая судьба.

– Объединенный Круг Блюстителей совместно с нашими уцелевшими братьями восстановил структуру Предательства!

Шестнадцать могучих Боевых Асов стояли на мостике флагманского авианосца, образовывая Круг Совета, и один из них излагал результаты проведенного расследования. Вибрирующие вокруг мощные широкополосные Кристаллы Дальней Связи разносили происходящее на Совете по всем родовым замкам воинской касты во всех галактиках Светлых.

– Случилось то, о чем предупреждала наша каста! – вещал один из стоящих в Кругу Совета. – Вторжение стало возможным благодаря не только Предательству, но и Попустительству. Население планеты не просто долгое время не желало вникать в дела Предателей. Оно не пожелало сражаться за свою Родину, когда Предатели привели в систему войска Чужих. В бой пошла только наша каста, которая на данной планете давно уже в меньшинстве, остальные же поспешили укрыться поглубже да понадежнее. В ратное ополчение вступили единицы, все они либо пали в неравном бою, либо находятся сейчас в составе наших флотов и проходят лечение. Из воинской касты уцелело менее двадцати процентов всего личного состава, включая детей и женщин. Предатели предоставили противнику информацию обо всех местах дислокации воинской касты на планете, и враг полностью уничтожил военные городки. Чтобы получить хоть какой-то шанс спасти своих родичей, наши братья прямо под огнем брали детей и женщин на борт боевых кораблей и шли в битву вместе с ними. Каста на этой планете потеряла семьдесят процентов детей. Уцелевшие братья и сестры выразили всеобщее намерение: они покидают эту планету.

Боевой Ас замолчал, сверяясь с вибрациями Кристаллов Дальней Связи, и закончил:

– На текущий миг их решение не осудил никто. Воинская каста едина в своем мнении во всех галактиках Сияющих.

– Что говорят Гражданские касты? – вопросил один из могучих гигантов.

– Их мнения разделились, – ответил другой. – Но все сходятся в одном: система Ярило является пограничной и находится у самого Рубежа. Она слишком часто и подолгу находилась в пространстве низких энергий. Это привело к деградационному эффекту среди населения. Именно он послужил причиной игнорирования Заповедей Расы Сияющих, Предательства и Попустительства. Этот эффект необходимо тщательно изучить, дабы выработать меры противодействия.

– Если гражданские касты желают продолжить эксперимент, то так тому и быть! – тяжелым голосом произнес следующий гигант. – Но мы не имеем права позволить заразе распространяться! Этот случай уже третий и должен стать последним! Наша каста должна исполнить свой удел – безопасность Расы превыше всего!

Несколько мгновений Круг обдумывал сказанное, не произнося ни слова. Потом один из Боевых Асов громко и четко произнес, поднимая вверх руку:

– Карантин!

Весь Круг молча поднял руки в знак единомыслия, и умудренный тысячелетней жизнью Боевой Ас, сверившись с Кристаллами Дальней Связи, объявил:

– Совет Касты принял решение. Система Ярило закрывается на карантин и полностью блокируется. Система исключается из древа ноль-переходов. Поверхность планеты изолируется от Внутри-Планетарной Цитадели. Отныне отсюда запрещен доступ в пространство Светлых. Гражданским кастам Светлых запрещено посещать систему Ярило за исключением проведения научных исследований. Эти заявки будет принимать и обрабатывать гарнизон Внутри-Планетарной Цитадели. Отныне он будет укомплектовываться воинской кастой на вахтовой основе. Прочие условия и ограничения будут выработаны в ближайшее время при участии гражданских каст. Карантин будет сохраняться до тех пор, пока Предательство, Трусость и Попустительство не исчезнут из сердец местного населения либо пока не исчезнет само местное население, подвергшееся деградации.

Возражений не поступило, и очередной светлый гигант, стоящий в Кругу Совета, изрек:

– Пора вернуться к нашему уделу! Мы перебили всех военачальников Чужих, которых удалось застать в системе Ярило. Смогли ли Блюстители определить цивилизации Чужих, ответственных за нападение? Планете причинен огромный урон: одна луна уничтожена, смещение планетарной оси, сдвиг полюсов, тектоническая нестабильность, ядерная зима, радиационное, химическое, бактериологическое заражение, пожары планетарного масштаба. В условиях карантина потребуются тысячи лет, чтобы сошел на нет один только ледник, что образуется за время ядерной зимы. Помимо этого, погибло множество наших братьев, сестер и детей. Воздаяние должно настигнуть каждого врага….

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P\S: Система Ярило является частью нестабильных территорий этой Галактики. Она расположена у самой границы пространств Высоких и Низких энергий со стороны высокоэнергетических территорий. Фактически треть Галактики Пограничная(Млечный путь) всегда находится в области низких энергий, остальное – в области высоких. Если бы это была одна и та же треть, то никаких проблем. Но галактики вращаются вокруг своей оси, и эта Галактика не исключение. В ходе вращения то один, то другой ее спиральный рукав выходит своей конечной третью в низкоэнергонное пространство, а после возвращается обратно. Его сменяет конечная треть следующего рукава, потом третьего, четвертого – и так бесконечно по кругу.

Любая раса, рожденная в одном энергетическом пространстве, при попадании в другое, не свойственное ей эволюционно, испытывает на себе деградационный фактор и с течением того или иного времени теряет свои лучшие качества, после чего вырождается из века в век вплоть до полного исчезновения. Это касается абсолютно всех видов, в том числе расы Светлых.

Колония в системе Ярило, созданная в порядке эксперимента, хоть и просуществовала почти миллион лет, но в итоге превратилась в столпотворение разных рас, среди которых непосредственно представители Светлых не выдержали удара деградационным фактором точно так же, как все остальные. К протеканию процессов, закончившихся недавней бойней.

Светлые действительно закрыли планету на карантин и прекратили всякие контакты со всеми выжившими на поверхности. Но вся система звезды Ярило находилась под тотальным контролем их воинской касты. Внутри-Планетарная Цитадель, расположенная в ядре планеты, продолжает функционировать. Более того, ее гарнизон был усилен, а боевые возможности выведены на максимум. Кварковый реактор, находящийся внутри планеты, ради охраны которого, собственно, Светлые и создали Внутри-Планетарную Цитадель, не только не был отключен, но и не снизил своей активности. Древо межгалактических ноль-переходов Светлых, которое он обеспечивал энергией, продолжало функционировать в штатном режиме, из него всего лишь исключили текущую планету, но не более того. Орбитальное патрулирование продолжается.

Если уж Светлые решаются на организацию карантина на заселенной планете, то это решение для них есть нечто из ряда вон, и именно поэтому они соблюдают карантин безжалостно и фанатично. Всякая связь карантинной зоны с внешним миром не просто исключается, а жестко подавляется, и подвергшаяся деградации популяция либо полностью вырождается и утрачивает способность вернуться в расу Светлых, либо побеждает в борьбе с самой собой и возвращается в состав расы еще более сильной, чем прежде.

Чтобы было понятнее содержание этой публикации советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний». Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3

Сергей С. Тармашев — молодой российский писатель. Практически вся информация о прошлом этого человека засекречена. Известно о нем очень немногое — офицер в седьмом поколении, не женат, детей нет, окончил Суворовское училище, рос по гарнизонам в семье военного, служил в спецназе ГРУ.

Сейчас живет в Москве, работает инструктором по рукопашному бою и пишет фантастические романы, в которых рассказывает нам о том, что станет с нашей планетой и человечеством в том случае, если мы не одумаемся и продолжим паразитический образ жизни.

Но в каждой своей книге он даёт нам шанс, маленький, призрачный, но дающий надежду на возрождение из пепла.