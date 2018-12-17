Где живут потомки Антов нарушивших Законы чистоты Рода и Крови.

Для тех, кто прочитал публикацию: «Великая стужа, или КАКАЯ СВОЛОЧЬ НАКЛОНИЛА НАШУ ПЛАНЕТУ на 23,5 градуса!?»

https://pandoraopen.ru/2018-12-16/velikaya-stuzha-ili-kakaya-svoloch-naklonila-nashu-planetu-na-235-gradusa/

События, которые произошли 13027 лет стали возможны из-за предательства части деградировавшей части населения - Антов нарушивших Законы чистоты Рода и Крови.

И эта публикация дает возможность понять, кто сегодня является потомками Антов.

Антлань находилась на западе за водной преградой и т.к. погибло там много наших Предков из-за падения осколков Фатты, а спасённые ушли на восток, то поселения строили на берегу реки с восточной стороны, а кладбища, могилы, погосты, курганы за рекой на западной стороне.

После гибели Антлани выжившие праведные люди Расы Света Чистого переселились на территорию Великой Страны Та-Кеми (территория современного Египта), что находилась на юге от Великой Венеи. Там проживали племена с кожей цвета Мрака. Из Древнеегипетских преданий известно, что эта страна была основана девятью Белыми Богами, четверо из них пришли с севера, а пятеро с запада из земли, которая погрузилась во глубину Великих Вод. Самого главного из них египтяне называли Ра, он пришел с со своими Братьями-Богами из северной земли.

Под Белыми Богами в данном случае скрываются белокожие Жрецы – посвящённые в Древние Знания, несомненно, были Богами для негроидного населения Древнего Египта. Греки их называли киммерийцами. Белые Боги создали государство Египет и передали местному населению шестнадцать тайн: умение строить жильё и храмы, владение техникой земледелия, животноводство, орошение, ремесленное искусство, судовождение, военное искусство, музыка, астрономия, поэзия, медицина, секреты бальзамирования, тайные науки, институт жречества, институт фараона, использование полезных ископаемых. Все эти навыки египтяне получили с первых династий. Четыре Рода Расы Великой, сменяя друг друга, обучали Древней Мудрости новых Жрецов. Знания их были столь обширны, что позволили быстро организоваться в мощную цивилизацию. Срок образования государства Египет известен – 12-13 тыс. лет назад.

В "Саньтиях Веды Перуна" говорится о том, как появились в Древнем Египте Белые люди и о их взаимоотношениях с местным населением: "Люди с кожей цвета Мрака будут почитать потомков Рода Небесного за Богов и будут учиться у них многим наукам. Люди из Великой Расы построят новые Грады и Капища, и научат людей с кожей цвета Мрака выращивать злаки и овощи. Четыре Рода из Рода Небесного сменяя друг друга, будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов и строить Трираны-Гробницы, в виде Гор Рукотворных, четырехгранных" (Cаньтия 5, шл. 7).

Кроме того, существует и такое предание: раньше у Белых народов было принято за правило, спрашивать чужестранцев: с берегов какой реки прибыли гости, какого Рода-Племени, как звать-величать. А у чернокожих народов - наоборот, с начала спрашивали, как звать-величать, какого Рода-Племени, а уже потом с берегов какой реки прибыли гости. И как всегда получился исторический казус, в виду не знания языка. Пришли потомки Рода Небесного в Северную Африку, стали строить Грады и Храмы, на берегу Нила. И пришли к ним местные жители и спросили Вождя: как звать-величать тебя Бог. А тот понял вопрос так, что его спрашивают, с берегов какой реки они прибыли, и ответил им - Ра (Ра - др. название реки Волга, смотри карту). Так наименование Великой русской реки стало именем Верховного Бога Египта.

Позднее, когда отступил ледник, Роды Расы Великой расселились по рекам Ишим и Тобол. Таким образом, Пятиречье превратилось в Семиречье. Пятиречье, Беловодье, Семиречье имело и другое, более древнее название – земля Свята Расы. Земля Свята Расы простиралась от Урала до Великого океана на Востоке и от Северного океана до Ирийских гор (Монгольского Алтая) и Индии.

После падения на Землю огромного куска Фатты и смещения её оси в течение нескольких тысяч лет шел переходный, т. е. колебательный процесс, при котором после глобального похолодания были локальные то похолодания, то потепления длительностью по 300-500 лет (это описано в папирусе Ипувера и книге "Исход" Ветхого Завета). Во время этих потеплений в Египте наблюдались засухи. Во время одной из этих засух жившие там далеко не на лучших землях анты двинулись на север, в Европу, к своим сородичам. Они расселились в бассейне Дуная и среднего Днепра. Вожди Антов брили головы и носили на голове "оселедец". Колебания до сих пор имеет место. Ось возвращается на своё место по принципу "ваньки-встаньки".

Таким образом, современная Украина (славяне, живущие "у края") является правопреемницей государства, которое было на Атлантиде. Об этом говорят многие факты. Об этом свидетельствует древнеславянское название Атлантиды – Антлань (земля Антов), поскольку именно украинское слово “лан” как раз и обозначает пахотную, а в более широком смысле – благодатную, плодородную землю или землю обитания, поскольку на неплодородных землях люди не поселялись.



На территории современой Украины проживало четыре славянских народа: Анты, Росы, Русы, Русины. Позже Росы и Русы породинлись и стали их называть Малороссами. Русины живут в Прикарпатье и в Закарпатье. Черное море называлось: Спокойное, потом Русское, сейчас Чёрное. Украинским оно никогда не было, как пытаются навязать современные украинские историки. Анты его назвали Спокойным, т.к. после жизни в Атлани оно им показался очень спокойным. Анты почитали Бога Рода и в честь него они выбривали волосы и оставляли только на родничке - связь с Родом. Этот хохолок способствовал тому, что Антов стали называть Хохлами, а хохолок мы знаем по называнию "оселедец". Но это не значит, что это казаки. Т.к. "козаче" - это воинское сословие, охраняющее рубежи большого нашего государства. Козаче - коник зрячий, т.е. всадник в дозоре. Казаками были не только Анты, но и Малороссы и др. Малороссы волосы заплетали в "хвост" или косы.



Византийские историки называли восточных славян антами. В первой половине I тысячелетия н. э. в Юго-Восточной Европе существовал мощный Антский союз. В дальнейшем восточная часть Антского союза превратилась в Киевскую Русь, а ее основные земли – в нынешнюю Украину. Кстати, "Киевская Русь" придумана М. Погодиным, который в своей диссертации "О происхождении Руси" (1825), также как и господа Г.Байер, позднее Г.Миллер и А.Шлёцер обосновывал норманнскую теорию возникновения русской государственности: "придитя и володейте нами". Русью они считали только Киевскую и окрестные земли. (Изначально Русь писалась как Рɤсь, где ɤ - буквица "оук", дифтонговое "оу", т.е. Роусь)



На средневековых картах Киевской Руси антами названы племена, проживающие в лесостепной зоне вдоль 50-й параллели от Западной Украины до Дона. Время их существования по упоминанию в исторических источниках – с 375 г. (первое упоминание об антах) по 602 г. (последнее упоминание об антах) н. э. Но более объективные источники на основе углеродного анализа так называемых Змиевых валов показывают, что Антский союз существовал, как минимум, тысячелетие.

Длина Змиевых валов – около 1 000 км (по некоторым оценкам их длина доходила до 1 500 и даже 2 000 км), которая сравнима с длиной Великой китайской стены. Глубина валов – 200 м. Строились они со II века до н. э. по VII век н. э., т. е. целое тысячелетие. Более 600 км валов проходило по Древлянской земле (опоясывало с юга), остальные – по Полянской (длина валов в Киевской области равна 800 км). Причем интересная деталь: вначале валы строились жителями двух земель вроде бы и раздельно (первые валы расположены всего в 60 километрах от Киева), но методически обе линии валов продвигались на юг. А это значит, что у них был один хозяин. Более того, валы строились по единому плану в обоих землях, а с IV века они были состыкованы. Вал же Фастов-Житомир длиной 120 км вообще был построен прямым, защищая, таким образом, две земли сразу.

В те времена в Европе бесчинствовали гунны. Царь гуннов Аттила побеждал императоров Царьграда и Рима, папа римский перед ним с трудом вымолил пощаду. Остановлен он был только в 451 г. в 200 км от Парижа (в то время – Лютеции). Гунны покорили десятки царств, но Антский союз тогда так и не смогли покорить!

Таким образом, первая половина первого тысячелетия была заполнено борьбой Антского союза против сарматской, готской, гуннской и аварской агрессии, для чего, собственно говоря, и сооружались Змиевы валы. Из этого можно также заключить, что племена Антского союза, проживающие в лесостепной зоне, были оседлыми и миролюбивыми, но всегда боровшимися за свою независимость.

Только христианизация славян и разделение Христианской церкви на Православную и Католическую раскололи Антский союз на две части. Из восточной части после прихода с севера Рюриковичей образовалась Киевская Русь, а с западной – ряд центральноевропейских славянских государств. Такие названия стран как Булг-Ария (Болгария), Хунг-Ария (Венгрия) сами за себя говорят в пользу антско-арийского происхождения. Славянскими же они считаются, по-видимому, от Право-Славия, которое духовно объединяло как Арийские, так и Славянские Роды.

У славянских племен на территории Антского союза были родственные языки, что сохранилось до сих пор. По современным лингвистическим данным, к украинскому языку наиболее близки белорусский (84% лексических совпадений), польский (70% лексических совпадений), немного дальше словацкий и чешский, принадлежащие к одной подгруппе. К русскому языку ближе всего болгарский (73% совпадений), сербский (66%), несколько меньше хорватский, македонский и словенский, что составляют вторую подгруппу. В украинском и русском языках 62% общей лексики (44% морфемно общей и 18% морфемно похожей).

Далее, украинский язык наполовину отличается от русского по грамматике. Если учесть, что грамматика меняется на 2-5% в тысячелетие, то на такое изменение нужно от 10 до 25 тысяч лет, что и могло произойти с единым первичным языком наших Предков, когда их часть переселилась на Атлантиду. При этом нужно учесть, что уже прошло где-то 2-3 тысячи лет с того времени, как анты вернулись на территорию нынешней Украины, после чего шло сближение русского и украинского языков (т. е. обратный процесс). На русском разговаривали малороссы и Русины. Также русский язык был привнесен в основные города Киевской Руси Рюриковичами, их дружиной, торговцами и другими переселенцами с севера. Поэтому он был официальным языком Киевской Руси.

Потом и название страны “Украина” (у края) никак не вяжется с центральным положением поселенцев в Европе. Скорее всего, название относится к поселениям славян у края земли, на острове, т. е. в Атлантиде. Оттуда оно и перекочевало сюда, потеряв свое первичное значение. Тех славян называли укрaинами, украинцами, от чего и пошло, по-видимому, название современной страны – Украины.

Доказательств реальности существования Атлантиды и потопа на сегодня уже столько, что нет никаких сомнений относительно их реальности. Также большая засуха в Египте, приведшей к миграции населения зафиксирована древними историками.

Таким образом, на сегодня уже достаточно обоснованно можно констатировать тот факт, что в Украине значительная часть населения является потомком населения Атлантиды. По-видимому, и Древние Знания могут храниться где-то в пределах этой страны. Тогда становится понятным и значительный интерес к ней Чужеземцев.

У нас много имен и фамилий типа Антон и Антонов. У греков есть предания, что они воевали с атлантами. Теперь понятно с какими атлантами, с теми потомками, предки которых покинули Атлань.

Т.к. Анты долго жили на острове в океане - Антлань - земля Антов (др. греч. Атлантис, современное Атлантида), то почитали Бога Ния, покровителя морей, океанов (т.е. всей воды), мореходства и рыболовства. У египтян это Посейдон, от "посей воду", дон - название воды у южных народов. ''Из моря Ний выходит в туне'' (в белом одеянии, в тунике), Ний в туне у греков стал Нивтуний (Нептун). Отсюда и Земля (планета) Ния (которую покровительствует Ний) стала планетой Нептун. Бог Ний оберегает плодородные земли, на которых жили и живут племена Антов.

Ний всегда изображался с священным трезубцем в своей правой руке. Трезубцем Ний управлял погодой, ветрами и штормами на море. По-видимому, трезуб был на гербе Атлантиды. Трезуб – главный элемент герба Киевской Руси и нынешней Украины. В своей левой руке Он держал морскую раковину, которую использовал для призыва своих верных помощников - дельфинов, касаток и китов.

Флаг был перевернутый и символизировал снизу море, сверху солнце. Сейчас наоборот: снизу поле, сверху небо.

Источник: energodar.net