Эволюция в действии. Часть 2

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Начало:

https://pandoraopen.ru/2018-12-13/evolyuciya-v-dejstvii/

Прочитав комментарии, решил, что необходимо дополнение.

Так как проблему высветил, а решений проблемы не предоставил.

Проблема заключается в том, что человеческая генетика двойственна.

Наш вид единственный из всех, где лучшая часть популяции составляет ее меньшинство. Большинство же никчемно. Цивилизацию движет вверх совсем небольшой процент Людей, остальные просто существуют в свое удовольствие, и их мало интересует всё, что не касается их напрямую.

Иными словами, ущербность человеческого вида можно выразить так: большинство паразитирует на плодах труда меньшинства.

Если движущая сила лучших — это жажда познания, свершений, открытий, научно-технического прогресса — словом, достижение вполне конкретных высот, то большинством движет то, что выражается старой поговоркой: что бы ни делать — лишь бы ничего не делать. Но и первые, и вторые — Люди. Таким образом, внутри одного нашего вида скрыты два разных, причем баланс катастрофически нарушен в пользу социальных паразитов.

Вернемся на 73 года назад. Великая Отечественная Война внесла коррективы в нарушенный баланс и некоторое время процент социальных паразитов существенно снизился и страна развивалась ударными темпами.

Но быстро выяснилось, что если прекратить войну, то общество очень быстро жиреет, генетический дефект, порождающий социальных паразитов, оказывается в максимально благоприятных условиях, и вскоре деятельное эволюционно-ценное меньшинство популяции сокращается до незначительных размеров. И даже если в конечном итоге оно не исчезнет целиком, его процентное соотношение столь мало, что не может ни повлиять на судьбу страны, ни, тем более, ее защитить.

Конечно, есть надежда, что со временем Люди смогут измениться. Что здравый смысл возобладает над сытым паразитированием.

Но для этого необходимо внести некоторые коррективы в общественное устройство государства.

Первое, что необходимо сейчас сделать, — это внести изменения в Конституцию.

С одной стороны Конституция является раз и навсегда созданным сводом законов! Она незыблема!

Но всё же её немного необходимо усовершенствовать, и пусть она и дальше остается незыблемой.

Пункт первый: Армия является Гарантом Конституции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Пункт второй: Отныне общество делится на две категории: Граждане и Жители.

Гражданином Содружества является человек, отслуживший в Вооруженных Силах минимально допустимый срок. Исключений не существует. Попытка их изыскать, как на государственном, так и на частном уровне, является государственным преступлением.

Пункт третий: минимальный срок службы в Вооруженных Силах составляет десять лет.

Возникает вопрос: А как же состояние здоровья…

Ответом: Нет неизлечимых болезней, кроме лени, эгоизма и острой вспышки ощущения собственной звездности и гениальности, не имеющей под собой никаких оснований, помимо пустого трепа.

Пункт четвертый: Служба в Вооруженных Силах есть занятие добровольное, служить или не служить — каждый определяет для себя сам. Минимальный возраст для поступления на военную службу в условиях мирного времени составляет двадцать один год. Соответственно, право голоса в условиях мирного времени приобретается не ранее, чем в тридцать один год.

Пункт пятый: человек, не прошедший военную службу, считается жителем и не имеет гражданства. Так как не доказал делом свою способность поставить интересы страны выше личных.

Для получения гражданства просто родиться недостаточно, придется еще доказать свою полезность для народа.

Пункт шестой: лица, не имеющие гражданства, не имеют права голоса и не принимают участия в выборах в органы государственной власти любой ступени.

Не граждане также не имеют права занимать руководящие должности, вести научную, общественную, а также среднюю и крупную коммерческую деятельность.

Пункт седьмой: не граждане не обязаны оказывать государству какую-либо помощь во время войны, равно как государство не обязано оказывать во время войны помощь не гражданам.

Пункт восьмой: в военное время Правительство подчиняется Генеральному Штабу Вооруженных Сил, в мирное время Правительство является высшим органом государственной власти. Командующий Вооруженными Силами входит в его состав автоматически.

Пункт девятый: Мирным временем считается состояние государства, при котором его Вооруженные Силы не ведут широкомасштабных боевых действий. А именно: в военных мероприятиях любого рода, если таковые имеют место, суммарно задействовано менее пятидесяти процентов личного состава армии. Переход на военное положение также может осуществляться только по решению Правительства.

Пункт десятый: все остальные права, не обговоренные в предыдущих пунктах, но указанные в Конституции, распространяются на граждан и на не граждан государства неравнозначно. В случае спорной ситуации, при прочих равных условиях, личность, доказавшая свою значимость для государства, имеет преимущество перед паразитирующим индивидом.

Армия ничего не будет делать для паразитов. Смотри пункт седьмой Конституции Содружества. Им безразлична судьба государства, Армии, соответственно, безразлична их судьба. Армия сражается и будет сражаться за свой народ, за тех, кто готов умереть, но не отдать родную землю врагу. А что там происходит со всякой грязью, Армию не интересует.

И вообще, зачем им какая-либо помощь? Они же все сплошь гении и сверхинтеллектуалы. Они создали Социальные сети, вот пусть и напишут убийственное послание в блогах или разгромят их в комментариях, сверкнут остроумием и раскроют Врагам глаза на то, какие те тупые, не знают, что «главное — моск». Подключат спам, троллинг и что там у них еще есть… В общем, пускай отражают удары единственным, на что способны, — словоблудием.

Уверен, враги старательно прочтут каждую строчку и обязательно вступят в полемику. Глядишь, война сама по себе и затихнет, погрузившись в виртуальность.