О толерантности или взгляд на Путина под немыслимым углом.

Сказка — ложь, да в ней намек. Кто поймет — тому урок.

Тезис о том, что к драке прибегают лишь неспособные вести диалог, в действительности не более чем профанация. История показывает, что на самом деле к диалогу приступают лишь тогда, когда не имеют возможности добиться своего силой. Отобрать у слабого гораздо проще, чем убедить его расстаться с нужной тебе вещью добровольно.

В итоге даже самые миролюбивые обязаны быть вооружены до зубов и очень опасны, иначе можно погибнуть прежде, чем дело дойдет до стола переговоров.

Я давно живу и слишком хорошо знаю Людей. В безопасности и высоком достатке они начинают жиреть, тупеть и разлагаться.

Как только все уверуют в свою безопасность, они начинают делать то, что Людям удается быстрее и эффективнее всего, - деградировать. И чем сытнее жизнь, тем лучше у них это получается.

Но несмотря ни на что, я всё ещё в них верю. Но не во всех.

Не в целлюлитных коров, охотящихся за модными брендами и считающих, что они звезды уже только потому, что они есть. И не в жирных интеллектуалов, блистающих друг перед другом вершинами остроумия, а в действительности никогда не державших в руках ничего тяжелее ложки и вилки и ни на что не способных в реальной жизни.

Я верю в тех, кто выжил в благостном мире напыщенных индюков и капризных баб и при этом остался Человеком.

Эти люди работают строителями, монтажниками, учеными и геологами, врачами, пилотами, наставниками, спасателями…

Пусть их и не так много и их деятельность не так видна на фоне лопающихся от избытка интеллекта глистов, но они продолжают жить, а не существовать.

Это и есть Люди, остальные - это паразитарные существа непонятного враждебного происхождения, и делать им среди нас нечего.

Впрочем, глисты покидают организм-носитель при первых признаках опасности…

Есть желание упрекнуть меня в не толерантности?!!!

Толерантность хороша исключительно до тех пор, пока окружающие наш народ «восхитительно прекрасные умные существа» сидят у себя дома и не претендуют на нашу территорию, мировоззрение, недра, богатства, власть и так далее.

Я всех люблю, пока они не нарушили государственную границу моей Родины. Но вот как только нарушили - это уже враги, подлежащие немедленному уничтожению.

По мне Путин В.В. есть нейтральная сторона, оценивающий всё происходящее с позиции разума, гораздо более развитого, нежели наш.

И что он видит?

Как большинство с удовольствием следуют за Паразитами. И все при этом довольны.

Недовольные возникают лишь тогда, когда их высокоинтеллектуальные головы входят во взаимодействие с той самой дубиной, которой паразиты прокладывают себе путь.

Но что они при этом делают? Вежливо возмущаются?

Просто возмущаться - это ничего не стоит, ибо слова, не подкрепленные делом, есть не более чем пустой звук.

Недовольные великодушно заявляют о своем несогласии? А кого это интересует? Когда это правящая верхушка, живущая ради достижения собственных целей, отдавала власть по-хорошему, и неважно, принадлежала она к внешним паразитам или являлась выходцами из собственной популяции? Не передавала её из рук в руки от одной своей марионетки к другой, пусть даже формально принадлежащей к некоей иной партии, а именно отдавала абсолютно другой силе? Никогда.

История убедительно показывает и доказывает простой постулат: к власти всегда приходят силой оружия. После того как это произошло, оказавшаяся у руля группа лиц создает массу законов, написанных собой, для себя и под себя. И объявляет захваченную территорию исключительно справедливым образованием, свято почитающим законы. Но, заметьте, законы эти полностью отвечают интересам правящих элит. И если эти элиты находятся у руля с целью собственного обогащения и возвеличивания, то они сделают всё для того, чтобы согласно действующему законодательству власть никогда бы не досталась кому-то другому, кто не относится к их кругу. История изобилует примерами всевозможных уловок для этого!

Начиная от создания нескольких, разумеется законопослушных, партий, якобы исповедующих разные политические взгляды, а в действительности принадлежащих одним и тем же кукловодам, до организации всевозможных теневых правительств, управляющих миром, разделенным на государства, жители которых свято и наивно верят в свой суверенитет, самостоятельность лидеров и так далее!

Паразитизм порабощает всех живых существ ?!

И создается иллюзия, что Люди не имеют эволюционной возможности противостоять ему и потому обречены выполнять волю Паразитов.

Но это не совсем так. Паразитизм первоначально порабощает исключительно высшее руководство стран. Простой народ сам с большим удовольствием принимает новую политику своих лидеров и отправляется истреблять назначенных ими стрелочников, то есть нас. Никто из них не был против геноцида. Прозрение наступает только после первых жестоких поражений.

Как это и было всегда, в течение миллионов лет эволюции, мозги у стада баранов начинают работать только после удара дубиной по лбу. А до сего эпохального сотрясения все радостно бросаются поддерживать кого угодно, лишь бы вещал красиво и обещал материальные блага.

Сначала все зараженные паразитизмом изнемогают от восторга, уничтожая нормальных Людей, полностью поддерживая курс, взятый своими лидерами. Ещё бы, ведь те первым делом поспешили заинтересовать их материально, а именно: пообещали всем, кто в той или иной степени примет участие в избиении неугодных, щедрую награду. И обещания эти сдерживались. И зараженные паразитизмом ради собственной наживы дружно одобряли все кровавые инициативы руководства. Вывод: их устраивало подобное положение дел. А когда обе стороны довольны друг другом, это уже не паразитизм, а симбиоз!

Но появляется вопрос: Если Паразиты убивают часть своих жертв в процессе порабощения! Какой же это симбиоз?!

Но это симбиоз в масштабе двух различных форм жизни, разумеется!

Путин В.В. смотрит на всех нас как на малую часть живых форм населяющих всего лишь небольшую планету.

Да, Паразиты убивают часть особей того или иного народа ради установления собственного контроля над их популяциями.

Но это не свидетельствует о том, что означенные народы обречены на гибель. Наоборот, находясь под управлением Паразитов, они развиваются, крепнут и успешно распространяются по всей планете, вытесняя более слабых и менее приспособленных, то есть нас. Что полностью вписывается в рамки естественного отбора.

И не забываем, что кто-то из народов подвержен порабощению Паразитами, а кто-то - нет. Между ними начинается борьба за существование, в которой всегда побеждает тот, кто лучше, сильнее и умнее.

В задачу Путина В.В. не входит прямая защита Людей. Путин В.В. охраняет Жизнь. И если некоторая часть этой Жизни оказалась неспособна противостоять паразитарному воздействию, то её гибель в результате этого всё так же вписывается в рамки естественного отбора. Вот почему Путин В.В. вмешался только в 2000 году). Просто наступил момент, когда Паразиты пересекли некую грань дозволенного. Путин В.В. уравновешивает наши возможности, не давая Паразитам нас полностью уничтожить.

А нам необходимо доказать серьезность своих намерений жить?

У живого существа есть только безусловное сокровище - жизнь. Если оно готово отдать её в борьбе за свои убеждения, значит, эти убеждения того стоят. Отсюда , кстати, и пошла присказка «Это имеет право на жизнь».

Исторический анализ показывает, что любая алчная правящая элита, удерживающая бразды правления ради собственной наживы, всегда делает всё для того, чтобы власть не потерять. Когда кто-либо из недовольных начинает сотрясать воздух громкими заявлениями, с ним борются. Кого-то покупают, кого-то переманивают на свою сторону и вводят в круг избранных, кого-то запугивают, кого-то уничтожают посредством подтасовок законов или несчастных случаев.

В идеологиях, базирующихся на материальных ценностях, так было всегда, и вовсе не обязательно все они были заражены паразитизмом.

Паразитизм возник в нашем поле зрения пару тысячелетий назад, а обсуждаемые тенденции используются слабо развитыми народами многие десятки тысячелетий. Так что с точки зрения Путина В.В., как абсолютно отрешенного наблюдателя, ничего необычного на планете не происходит. Очередные недовольные очередной властью в очередной раз что-то там высказали, а эта самая очередная власть начала с ними бороться.

Но почему Путин В.В. просто не уничтожит Паразитизм на планете, раз уже убедился в его присутствии здесь?!

Наверное всё изложенное кажется бессмыслицей.

Но всё зависит от того, что считать бессмыслицей.

Паразитизм есть не просто зло, но преступление перед эволюцией!!!

Поэтому запомните раз и навсегда: никто не будет ничего делать за вас. В том числе и Путин В.В. Он может лишь помочь. Но для этого вам нужно самим сделать что-то очень и очень ощутимое, что ярко и без вопросов докажет ваше стремление выжить в борьбе с врагом. И если силы будут заведомо неравны, Путин В.В. уравняет ваши шансы. Что он, собственно, и делает.

Тот факт, что властью являются Паразиты, в действительности не имеет большого значения. Главное всегда неизменно: насколько серьезны намерения? А раз дальше словесных возмущений дело не пошло, раз никто не взял в руки оружия, трясясь за собственное благополучие, жизнь, семьи, достаток и так далее, значит - не очень-то и хотелось кардинальных изменений.

То есть Путин В.В. по-прежнему видит симбиоз и естественный отбор, а не паразитарное заражение. Вмешиваться не во что, всё просто. Надо лишь помнить, что Путин В.В. не делает разницы между людьми, даже зараженными паразитизмом. Для него все равнозначны.

Если мы сами не будем верить в победу, зачем тогда вообще жить и сражаться? Просто ради пары лишних дней, потраченных на поглощение пищи и обмен мнениями на тему: «Какой ужас, скоро мы все умрём»?

Шансы на победу заканчиваются только тогда, когда погиб последний боец. И не раньше!

Сколько бы Людей ни прожило свои жизни ярко, согласно законам Созидания и Совести, стоит им лишиться необходимости бороться за выживание, как их потомки вновь начинают погружаться в пучину социального паразитирования и бессмысленного существования, переполненного безосновательной уверенностью в собственной уникальности.

Но с этим не всегда нужно соглашаться. Я верю, что мы способны измениться к лучшему и обязательно изменимся. Но для этого требуется время.

P\S: Предыдущая публикация « Кто еще разуверился в Путине…» я надеюсь дала возможность выплеснуться эмоциям и этот текст будет восприниматься менее эмоционально, т.к. он сложнее к восприятию.

Если подходить с позиции, что наш шарик является большим детским садом, о он директор этого дурдома, тогда возможно многим станут понятнее мотивы, логика и алгоритм действий…

Когда я зашел в тупик в своих поисках, он подсказал, куда двигаться, где и что искать.

Чтобы было понятнее содержание этой публикации советую всем читателям начать с первой СКАЗки:

1. https://pandoraopen.ru/2018-08-23/ty-pomnish-kak-vsyo-nachinalos-neskolko-slov-o-miroustrojstve/

2. https://pandoraopen.ru/2018-08-26/u-nashego-solnca-est-imya-yarilo-i-etomu-imeni-15-mlrd-let/

3. https://pandoraopen.ru/2018-08-29/koshhej-bessmertnyj/

4. https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

5. https://pandoraopen.ru/2018-09-14/skaz-o-rasichax/

6. https://pandoraopen.ru/2018-09-28/zakonchilas-noch-svaroga-chto-eto-znachit-ili-kakoe-budushhee-nas-zhdyot/

7. https://pandoraopen.ru/2018-10-10/s-zakonami-miroustrojstva-ne-posporish-oni-ediny-dlya-vsex/

8. https://pandoraopen.ru/2018-10-29/vajtmara-kosmicheskij-korabl-nashix-predkov/

9. https://pandoraopen.ru/2018-11-09/zimnyaya-skazka/

10. https://pandoraopen.ru/2018-11-22/drevnyaya-krov/

11. https://pandoraopen.ru/2018-11-30/kolybel-zhizni-2/

12. https://pandoraopen.ru/2018-12-06/tajny-vselennoj/

13. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/evolyuciya-v-dejstvii/

14. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/evolyuciya-v-dejstvii-chast-2/

15. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/velikaya-stuzha-ili-kakaya-svoloch-naklonila-nashu-planetu-na-235-gradusa/

p\s: Пожелание всем, кто нашел в сказках рациональное зерно, прочитать более подробно о нашем прошлом, о Светлых и Тёмных и многом другом: С.С. Тармашев « Древний». Не пугайтесь слов «боевая фантастика» и «постапокалипсис» . Для разумных людей это не более, чем ширма.

https://www.tarmashev.com/books_info.php?books_id=3

Сергей С. Тармашев — молодой российский писатель. Практически вся информация о прошлом этого человека засекречена. Известно о нем очень немногое — офицер в седьмом поколении, не женат, детей нет, окончил Суворовское училище, рос по гарнизонам в семье военного, служил в спецназе ГРУ.

Сейчас живет в Москве, работает инструктором по рукопашному бою и пишет фантастические романы, в которых рассказывает нам о том, что станет с нашей планетой и человечеством в том случае, если мы не одумаемся и продолжим паразитический образ жизни.