Как уничтожали память. Часть 11 Окончание.

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

Часть 9. https://pandoraopen.ru/2018-12-20/kak-unichtozhali-pamyat-chast-9/

Часть 10. https://pandoraopen.ru/2018-12-21/kak-unichtozhali-pamyat-chast-10/

Вавилон = Babylon = Bäb+Ili(m) = Ворота Бога



Но это название — используемое со стороны Персов.



(До сих пор истинными персами считаются светловолосые+голубоглазые.

Красивое раскрытие недавно дала Луч, исходя из НАШЕГО языка — Бабы Лоно,

а я добавлю одну строку, которую мне дал собеседник rus.delfi.ee/projects/opinion/lukas-otkazyvaetsya-ot-dialoga.d?id=33750061&com=1&¬=360 :

"… Брама — по-белорусски «ворота», т.е. «баба»...")



Кроме персидского названия было и другое, арабское, которое мы сегодня знаем как КАИР (Cairo).



Вавилон = Каир







Проверим?



Сегодняшние хисторики это прекрасно знают:







А что об этом могут знать древние хисторики?



— Раз это Центр Международной Торговли, то узнать будет несложно. Берём карты и смотрим (карт много, чтобы не мусорить показываю только две):



1447 год







1500 год







Вавилон — торговые ворота между Средиземным и Красным морями, а также… — рядом Гиза с пирамидами...



Теперь пройдёмся по истории, в её официальном виде:



— как мы уже видели по карте Аль-Идриси, в 1154 году Каир/Вавилон — Земли Великой Орды,



— в 1168 году он захвачен КАТОЛИЧЕСКИМ Орденом, во время Первого Крестового Похода.



— в 1250 году он освобождён Ордынской Армией и с 1250 по 1500 года опять находится под правлением Великой Орды. (Мы уже запоминали, кто был в Египте царями),



— Персия — до 1504 года входит в состав Великой Орды,



— с 1504 по 1540 — происходит развал Великой Орды,



— Вавилон стёрт с лица земли и в 1517 году его разграбление начинает «Турецкая» Империя (опять ставлю в кавычках, положите в память), а потом разграбление и УНИЧТОЖЕНИЕ культурного наследия продолжат французы и британцы.



Что мы получаем? А вот такие вопросы:



1. Вопрос к библейским экспертам:



— ребята, а КОГДА была на самом деле написана эта книжка?



2.



— ЧТО такое произошло в начале 16 века, которое стёрло с лица земли город-миллионник и обнулило его население? (только через 300 лет население Каира выросло до 200 000 человек, причём это новое население с ДРУГОЙ «Культурой»)



— ЧТО послужило началом развала Великой Орды и замене МироВоззрения НАШИХ народов?



— ЧТО это было, о чём нет в открытом доступе ни единого исторического документа?

— озеро Ладога (Лада-Га),



— остров Валаам,



— город Питер на реке.



Очень часто название острова Валаам раскрывают как финское Земля-Ваала. И с этим, в принципе, можно было бы согласиться, если бы не наличие настоящей Земли Ваала между Выборгом и Котка — Vaali-Maa.



Но ведь в Библии существует полное совпадение транскрипции — волхв Валаам, а у нас тут присутствует идеальное место для отшельничества, остров на озере Движения к Ладе, на котором сейчас Авраамический Опорный Пункт (с чего бы?).



Числа 22:5

— И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате...



Проверим в первоисточнике?:











— Он послал послов к Валааму… в ПТР, который на реке земли детей его народа...



Звучит по другому, правда? И нет никакого намёка на Евфрат. Но слишком красивое «совпадение» получается?



А давайте посмотрим на Питер внимательно (в дополнение ко многим исследователям его старины).

Как только мы начинаем рассматривать Питер внимательно, сразу возникает недоверие к официальной версии его закладки на болотах, при Петре 1, и дальнейшего строительства.



Нестыковок — огромное количество. Явно, Пётр 1 начал ВОССТАНОВЛЕНИЕ Питера, а не строительство.



Тогда получается, что на этом месте уже существовал город, и не просто город, а большой и мощный центр. Значит, должны быть какие-то исторические сведения о его наличии, надо просто их найти.



И вот тут начинаются проблемы...



Как мы уже видели, вся древняя история Руси заменена на Авраамическую поделку во время христианизации. Все древние исторические документы вывезены в неизвестном направлении и исчезли из доступа.



Если пробовать искать сведения в западных архивах, то надо понимать, что:



— на 15 век и ранее, вообще во всём мире, очень мало исторических документов, позволяющих сделать более-менее точные локализации на современных картах территорий, относящихся кАзии, к Великой Орде — слишком много грубых неточностей.



— западные путешественники получили доступ на эту территорию только в 16 веке, после развала Великой Орды.



— на западных картах могут присутствовать их названия, которых мы не знаем, например: Чудское озеро — Peibus; крепость Копорье — Coporoia...



Если мы берём первое хорошее западное описание тех мест и карту от Герберштейна «Записки о Московии», то там никакого упоминания о наличии какого-то большого, пусть и разрушенного, города нет. Тут прекрасно понятно, что он сам не посещал описываемые места, а пользовался чужими рассказами и сведениями. И дата выхода его «Записок» — после 1540 года, после Развала Орды.



Единственный вариант — предположить, что древний «Питер» постигла участь Вавилона, одновременно с Вавилоном — в начале 16 века, и искать сведения о нём нужно в конце 15 века, в то время, когда Балтийское Море перешло под контроль Hansa Teutonica.



И вот, что мы имеем перед глазами — портулан Христофора Колумба, 1492 год:







она же в цвете:







Восточная часть Балтики, имеется для ориентира город Рига, и в самой восточной части (не уверен в одной букве):



c. obexion = Capital (Столица) Obexion

Впритычку к столице показан ещё один объект, который сегодня выглядит вот так:







Что мы имеем?:



— в 1703 году Пётр 1 «заложил на болотах строительство» уже имеющихся в наличии объектов, и впоследствии перенёс столицу «Романовской» Российской Империи на место Столицы Руссии Великой.



Давайте немного напомним официальной истории (официально карта датирована 1492 годом):



— 1472 год — Московия начинает экспансию.



— 1480 год — Московия делает первый шаг к выходу из Великой Арды ( «Стояние на Угре»), но остаётся княжеством в её составе.



— 1490 год — проект Translatio Imperii.



— 1518 год — Московия больше не согласует с Великой Ардой кого выбирает правителями, но продолжает платить в Арду «Федеральные Налоги». Прекратит платить эти налоги только в 1700 году, при Петре 1.



— 1524 год — нагнетание католиками истерии Глобального Потопа. (Одна из основ добровольной христианизации — «Кто уверует, тот спасётся»).



— 1535 год — после захвата Московией Белой Руси, Иван Грозный ненадолго становится Царём ЕДИНОГО ЦАРСТВА.



Давайте ещё раз глянем, случайно ли было указано его местоположение?:







и САМИ немного очертим границы этого «Единого Царства».

*(Немного отвлекусь от темы… ставлю сюда, считаю будет полезным для родноверов.)



Просматривал один иезуитский источник про Московию времён Ивана Грозного, в одном месте упомянуты настоящие имена крестьян (до насаждения католицизма при Иване Грозном и замене имён на Авраамические варианты):







Из них, привычное только МироСлав.



Не проверял остальные, просто сходу:



— Солнечный Бык,

— Рыжий,

— Новый Джедай.



Насчёт Чуфара — ничего не всплыло.*

(Продолжим)

и сами немного очертим границы этого «Единого Царства».

...



Вначале обозначим Внутренний Периметр.



Сарматия Великая = Россия Великая.











Два названия одной и той же страны в одном и том же Внутреннем Периметре.



Сарматия состоит из Сарматии Европейской и Сарматии Азиатской,







но и те в свою очередь состоят из регионов, имеющих свои названия, в том числе и со словом Сарматия.







Согласно официальной истории, Сарматия — часть Скитии.



Название Сарматия применялось в Поздний Античный Период и перестало использоваться в 4 веке, после «завоевания» Сарматии Готами (Гета=Славяне).



НО,

на самом деле название Сарматия применялось наравне с названием Россия и ПОСЛЕ 1500 года, и в 16 веке, и в 17 веке… мы ещё вернёмся к периоду, когда оно реально вышло из применения.



Великая Россия точно так же состояла из регионов, которые могли иметь в своём названии слово Россия, а могли и не иметь.











Vilna — это современный Вильнюс,



Nougard — Новгород.



А теперь пару Россий, которые сейчас на слуху:











А вот такое название, может быть для многих очень непривычным:







Регионы России Великой мы ещё потом пособираем, сейчас обозначим следующий Периметр — Скитию Великую.



Скития Великая состоит из России Великой, плюс Туркестан, плюс Армения Великая, плюс Скандия и имела границей Скитский Океан на Севере, Тихий океан на востоке, Великую Китайскую Стену, переходящую в горную цепь, стену в Иране, горы вокруг Армении Великой на юге, и обычно на западе границей обозначается граница с Германией по реке Висла.



Но, как всегда, есть уточнение:







Германия — бывшая Скития.



Согласно официальной истории, название Скития перестало применяться в 4 веке, вместе с концом Периода Поздней Античности.



Но мы уже видели примеры более позднего применения, а сейчас посмотрим — ПОСЛЕ 1500 года:







Duche de Nouogardie — «Дуче» обычно у нас звучит как «Князь», но если быть более точными, «Дуче» обозначает ВОЕННУЮ Власть, значит — Воевода Новогардии (Новой-Защиты/Дружины).



Rex Russie — Царь Росии.



Regii Scthie — Царство Скития.



А здесь пояснений, наверное, не нужно — 1641 год, Boisseau Jean :







Итак, мы сейчас видим Россию вместе c уже привычными названиями Сарматия и Скития, но отложим в память, что согласно официальной истории, эти названия присущи Позднему Античному Периоду.



Теперь сделаем то, что ещё не делали — найдём Внутренний Периметр «Единого Царства», исходя из:



— Единой Духовной Системы,



— Единой Системы Исполнительной Власти.



(а в голове будем держать 1147 год — Крестовый Поход против Венедов, и Венедское Царство, на стр.6 http://chelovechnost.forum.co.ee/t8p75-topic, Anno Mundi 1821 = 2180 Before Christ, 2180+2013 = 4193 года официальной Государственности. А заодно — государство Этрусков.)

Мы уже говорили о том, что Венеды = Славяне, это верно, но теперь нам это недостаточно верно, и мы должны рассмотреть, КТО такие Венеды более качественно.



Для этого на время отложим «Единое Царство» в сторону и перейдём к одному из САМЫХ Ключевых Понятий в Изложении.





Точка 4:







А вот объект на этой точке:







Arae Caesaris



Казалось бы, на многих картах обозначено НЕЧТО, которому будет очень легко найти пояснения.

НО, вся информация в открытых Западных источниках ограничивается только набором сухих строк, типа этих:











А в «русской» истории информация просто отсутствует...



Теперь ВНИМАНИЕ!!! :



— Информацию о том, что такое Arae Caesaris на самом деле, а так же локализовать его на карте можно только с помощью Махабхараты (единственный из доступных источников) + словарь "Языка Богов" Моньера.



Arae Caesaris = Алтарь Владыки = Алтарь Бра(х)мы = Самое Главное Ведическое Священное Место.



За последние 200 лет, много западных авторитетных исследователей утверждали, что ДО-христианским ВероИсповеданием в Скандинавии и Западной Европе были не какие-то варварские «культы», а Мощная Мировоззренческая Система, похожая на Буддизм, но ДО-буддистская.



Теперь мы обозначаем Центр этой Системы — регион под номером 4, на карте R1a1a:







— Здесь же находится место главных событий, описанных в Махабхарате,



— Здесь же находятся Главные Священные Места, окружающие Самое Главное Священное Место.



— Здесь же, в Иваново-Владимирском регионе и написаны «Индийские» Веды...



В современном стереотипном представлении, «Индийские» Веды обозначаются ПЯТЬЮ Ведическими книгами, самая значимая из которых и по объёму, и по содержанию — Махабхарата.



Конечно — это ошибочное представление, и мы его немного раскрывали в теме «Веды ( Истинные Знания)»



Но если придерживаться только этих Пяти Ведических Книг, то надо понимать, что все они прошли через искажения брахманизма, буддизма, индуизма и ПервоИсточника в них осталось только около 25%, выделить которые — очень трудная задача.



Так же надо помнить, что:

— Пураны — НЕ Веды.

— Упанишады — НЕ Веды.

(В случае расхождения между РигВедой и какой-нибудь Пураной, предпочтение отдаётся РигВеде.)



Часто задаётся вопрос:«Как правильно называть НАШЕ ДО-христианское ВероИсповедание?»:



— Самым корректным на сегодня будет название — "Ведическое".



Почему название «Языческое» НЕ корректно, увидим при разговоре о Точке 5.



Итак,

вернёмся теперь назад и заполним пробелы, начиная с Кольского полуострова, и используя ВЕДИЧЕСКИЙ подход.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru