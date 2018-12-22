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Как уничтожали память. Часть 11 Окончание.

08:59. 22 декабря 2018 Просмотров - 350 4 коммент. Опубликовал:

article-anti-vedic_anti-psychological-1

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

Часть 9. https://pandoraopen.ru/2018-12-20/kak-unichtozhali-pamyat-chast-9/

Часть 10. https://pandoraopen.ru/2018-12-21/kak-unichtozhali-pamyat-chast-10/

Вавилон = Babylon = Bäb+Ili(m) = Ворота Бога

Но это название — используемое со стороны Персов.

(До сих пор истинными персами считаются светловолосые+голубоглазые.
Красивое раскрытие недавно дала Луч, исходя из НАШЕГО языка — Бабы Лоно,
а я добавлю одну строку, которую мне дал собеседник rus.delfi.ee/projects/opinion/lukas-otkazyvaetsya-ot-dialoga.d?id=33750061&com=1&¬=360 :
"… Брама — по-белорусски «ворота», т.е. «баба»...")

Кроме персидского названия было и другое, арабское, которое мы сегодня знаем как КАИР (Cairo).

Вавилон = Каир

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Проверим?

Сегодняшние хисторики это прекрасно знают:

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А что об этом могут знать древние хисторики?

— Раз это Центр Международной Торговли, то узнать будет несложно. Берём карты и смотрим (карт много, чтобы не мусорить показываю только две):

1447 год

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1500 год

c75c4a9b39a7290d1de7bd95ab8f06e2d8effdfa

Вавилон — торговые ворота между Средиземным и Красным морями, а также… — рядом Гиза с пирамидами...

Теперь пройдёмся по истории, в её официальном виде:

— как мы уже видели по карте Аль-Идриси, в 1154 году Каир/Вавилон — Земли Великой Орды,

— в 1168 году он захвачен КАТОЛИЧЕСКИМ Орденом, во время Первого Крестового Похода.

— в 1250 году он освобождён Ордынской Армией и с 1250 по 1500 года опять находится под правлением Великой Орды. (Мы уже запоминали, кто был в Египте царями),

— Персия — до 1504 года входит в состав Великой Орды,

— с 1504 по 1540 — происходит развал Великой Орды,

— Вавилон стёрт с лица земли и в 1517 году его разграбление начинает «Турецкая» Империя (опять ставлю в кавычках, положите в память), а потом разграбление и УНИЧТОЖЕНИЕ культурного наследия продолжат французы и британцы.

Что мы получаем? А вот такие вопросы:

1. Вопрос к библейским экспертам:

— ребята, а КОГДА была на самом деле написана эта книжка?

2.

— ЧТО такое произошло в начале 16 века, которое стёрло с лица земли город-миллионник и обнулило его население? (только через 300 лет население Каира выросло до 200 000 человек, причём это новое население с ДРУГОЙ «Культурой»)

— ЧТО послужило началом развала Великой Орды и замене МироВоззрения НАШИХ народов?

— ЧТО это было, о чём нет в открытом доступе ни единого исторического документа?

 

— озеро Ладога (Лада-Га),

— остров Валаам,

— город Питер на реке.

Очень часто название острова Валаам раскрывают как финское Земля-Ваала. И с этим, в принципе, можно было бы согласиться, если бы не наличие настоящей Земли Ваала между Выборгом и Котка — Vaali-Maa.

Но ведь в Библии существует полное совпадение транскрипции — волхв Валаам, а у нас тут присутствует идеальное место для отшельничества, остров на озере Движения к Ладе, на котором сейчас Авраамический Опорный Пункт (с чего бы?).

Числа 22:5
— И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате...

Проверим в первоисточнике?:


c675190b45975b09a00d9d86f3e9ebb3cbe5d320


— Он послал послов к Валааму… в ПТР, который на реке земли детей его народа...

Звучит по другому, правда? И нет никакого намёка на Евфрат. Но слишком красивое «совпадение» получается?

А давайте посмотрим на Питер внимательно (в дополнение ко многим исследователям его старины).

 

Как только мы начинаем рассматривать Питер внимательно, сразу возникает недоверие к официальной версии его закладки на болотах, при Петре 1, и дальнейшего строительства.

Нестыковок — огромное количество. Явно, Пётр 1 начал ВОССТАНОВЛЕНИЕ Питера, а не строительство.

Тогда получается, что на этом месте уже существовал город, и не просто город, а большой и мощный центр. Значит, должны быть какие-то исторические сведения о его наличии, надо просто их найти.

И вот тут начинаются проблемы...

Как мы уже видели, вся древняя история Руси заменена на Авраамическую поделку во время христианизации. Все древние исторические документы вывезены в неизвестном направлении и исчезли из доступа.

Если пробовать искать сведения в западных архивах, то надо понимать, что:

— на 15 век и ранее, вообще во всём мире, очень мало исторических документов, позволяющих сделать более-менее точные локализации на современных картах территорий, относящихся кАзии, к Великой Орде — слишком много грубых неточностей.

— западные путешественники получили доступ на эту территорию только в 16 веке, после развала Великой Орды.

— на западных картах могут присутствовать их названия, которых мы не знаем, например: Чудское озеро — Peibus; крепость Копорье — Coporoia...

Если мы берём первое хорошее западное описание тех мест и карту от Герберштейна «Записки о Московии», то там никакого упоминания о наличии какого-то большого, пусть и разрушенного, города нет. Тут прекрасно понятно, что он сам не посещал описываемые места, а пользовался чужими рассказами и сведениями. И дата выхода его «Записок» — после 1540 года, после Развала Орды.

Единственный вариант — предположить, что древний «Питер» постигла участь Вавилона, одновременно с Вавилоном — в начале 16 века, и искать сведения о нём нужно в конце 15 века, в то время, когда Балтийское Море перешло под контроль Hansa Teutonica.

И вот, что мы имеем перед глазами — портулан Христофора Колумба, 1492 год:

8165dae8e587d18570d4d6eacb80ce1807c5ccab

она же в цвете:

020f010b59fab4acfb4879ce9e6e21f05910ecef

Восточная часть Балтики, имеется для ориентира город Рига, и в самой восточной части (не уверен в одной букве):

c. obexion = Capital (Столица) Obexion

 

Впритычку к столице показан ещё один объект, который сегодня выглядит вот так:

e6f745d1402b670a96214847bcada5ebb5aa6466

Что мы имеем?:

— в 1703 году Пётр 1 «заложил на болотах строительство» уже имеющихся в наличии объектов, и впоследствии перенёс столицу «Романовской» Российской Империи на место Столицы Руссии Великой.

Давайте немного напомним официальной истории (официально карта датирована 1492 годом):

— 1472 год — Московия начинает экспансию.

— 1480 год — Московия делает первый шаг к выходу из Великой Арды ( «Стояние на Угре»), но остаётся княжеством в её составе.

— 1490 год — проект Translatio Imperii.

— 1518 год — Московия больше не согласует с Великой Ардой кого выбирает правителями, но продолжает платить в Арду «Федеральные Налоги». Прекратит платить эти налоги только в 1700 году, при Петре 1.

— 1524 год — нагнетание католиками истерии Глобального Потопа. (Одна из основ добровольной христианизации — «Кто уверует, тот спасётся»).

— 1535 год — после захвата Московией Белой Руси, Иван Грозный ненадолго становится Царём ЕДИНОГО ЦАРСТВА.

Давайте ещё раз глянем, случайно ли было указано его местоположение?:

6695713daaa0bd08404d26db216d53a8c8b11847

и САМИ немного очертим границы этого «Единого Царства».

 

*(Немного отвлекусь от темы… ставлю сюда, считаю будет полезным для родноверов.)

Просматривал один иезуитский источник про Московию времён Ивана Грозного, в одном месте упомянуты настоящие имена крестьян (до насаждения католицизма при Иване Грозном и замене имён на Авраамические варианты):

7f0ea721fae537d4fa73fd17a27504dcdea68e1f

Из них, привычное только МироСлав.

Не проверял остальные, просто сходу:

— Солнечный Бык,
— Рыжий,
— Новый Джедай.

Насчёт Чуфара — ничего не всплыло.*

 

(Продолжим)
и сами немного очертим границы этого «Единого Царства».
...

Вначале обозначим Внутренний Периметр.

Сарматия Великая = Россия Великая.

3612032a2790008e7af8574f0287e0022b20fbc4

54ba6cbaace79afd6d2a942017bdf24e9245b891

Два названия одной и той же страны в одном и том же Внутреннем Периметре.

Сарматия состоит из Сарматии Европейской и Сарматии Азиатской,

0689070e5fcfe040fd09cc34834cc352e9f4510f

но и те в свою очередь состоят из регионов, имеющих свои названия, в том числе и со словом Сарматия.

9b8161e13c98fdd0a348e46bc44cad64add954fe

Согласно официальной истории, Сарматия — часть Скитии.

Название Сарматия применялось в Поздний Античный Период и перестало использоваться в 4 веке, после «завоевания» Сарматии Готами (Гета=Славяне).

НО,
на самом деле название Сарматия применялось наравне с названием Россия и ПОСЛЕ 1500 года, и в 16 веке, и в 17 веке… мы ещё вернёмся к периоду, когда оно реально вышло из применения.

Великая Россия точно так же состояла из регионов, которые могли иметь в своём названии слово Россия, а могли и не иметь.

b25ec9b19d4c39d26cb9455b2aaeaf53209818ee

f88180974e19960fb5c8878c31cbcc8a1a7a42f6

Vilna — это современный Вильнюс,

Nougard — Новгород.

А теперь пару Россий, которые сейчас на слуху:

2673c4fe182b4a3ca506a37c4409d754a0a06faa

0e7c406ce7bd4e3a98c70b47052bb58b9b3a6bd5

А вот такое название, может быть для многих очень непривычным:

fa07864ca362d7b0a3847cbac9e9b6387db25a7f

Регионы России Великой мы ещё потом пособираем, сейчас обозначим следующий Периметр — Скитию Великую.

Скития Великая состоит из России Великой, плюс Туркестан, плюс Армения Великая, плюс Скандия и имела границей Скитский Океан на Севере, Тихий океан на востоке, Великую Китайскую Стену, переходящую в горную цепь, стену в Иране, горы вокруг Армении Великой на юге, и обычно на западе границей обозначается граница с Германией по реке Висла.

Но, как всегда, есть уточнение:

d93c7d3e8faa27808a465225a999e38a91f1261d

Германия — бывшая Скития.

Согласно официальной истории, название Скития перестало применяться в 4 веке, вместе с концом Периода Поздней Античности.

Но мы уже видели примеры более позднего применения, а сейчас посмотрим — ПОСЛЕ 1500 года:

2fb3116ac046c008a3d70cb7cee2ad05982eb040

Duche de Nouogardie — «Дуче» обычно у нас звучит как «Князь», но если быть более точными, «Дуче» обозначает ВОЕННУЮ Власть, значит — Воевода Новогардии (Новой-Защиты/Дружины).

Rex Russie — Царь Росии.

Regii Scthie — Царство Скития.

А здесь пояснений, наверное, не нужно — 1641 год, Boisseau Jean :

6b1414913e436cba254d61e6c9749440ee0b8af4

Итак, мы сейчас видим Россию вместе c уже привычными названиями Сарматия и Скития, но отложим в память, что согласно официальной истории, эти названия присущи Позднему Античному Периоду.

Теперь сделаем то, что ещё не делали — найдём Внутренний Периметр «Единого Царства», исходя из:

— Единой Духовной Системы,

— Единой Системы Исполнительной Власти.

(а в голове будем держать 1147 год — Крестовый Поход против Венедов, и Венедское Царство, на стр.6 http://chelovechnost.forum.co.ee/t8p75-topic, Anno Mundi 1821 = 2180 Before Christ, 2180+2013 = 4193 года официальной Государственности. А заодно — государство Этрусков.)

 

Мы уже говорили о том, что Венеды = Славяне, это верно, но теперь нам это недостаточно верно, и мы должны рассмотреть, КТО такие Венеды более качественно.

Для этого на время отложим «Единое Царство» в сторону и перейдём к одному из САМЫХ Ключевых Понятий в Изложении.


Точка 4:

67d723de75416bfe7d86d2b8366a1fb2f83ee7e8

А вот объект на этой точке:

3bb8ad9673a718a4ca7ffa7354b3e61ee01eb9ed

Arae Caesaris

Казалось бы, на многих картах обозначено НЕЧТО, которому будет очень легко найти пояснения.
НО, вся информация в открытых Западных источниках ограничивается только набором сухих строк, типа этих:

054d22bd5fa8dcbce1200e63a435663d119343b5

789faf06b531328281ea73f03cd31269c40d3e24

А в «русской» истории информация просто отсутствует...

Теперь ВНИМАНИЕ!!! :

— Информацию о том, что такое Arae Caesaris на самом деле, а так же локализовать его на карте можно только с помощью Махабхараты (единственный из доступных источников) + словарь "Языка Богов" Моньера.

Arae Caesaris = Алтарь Владыки = Алтарь Бра(х)мы = Самое Главное Ведическое Священное Место.

За последние 200 лет, много западных авторитетных исследователей утверждали, что ДО-христианским ВероИсповеданием в Скандинавии и Западной Европе были не какие-то варварские «культы», а Мощная Мировоззренческая Система, похожая на Буддизм, но ДО-буддистская.

Теперь мы обозначаем Центр этой Системы — регион под номером 4, на карте R1a1a:

36904023033faa989b93bfbfe2898b2567b829f9

— Здесь же находится место главных событий, описанных в Махабхарате,

— Здесь же находятся Главные Священные Места, окружающие Самое Главное Священное Место.

— Здесь же, в Иваново-Владимирском регионе и написаны «Индийские» Веды...

В современном стереотипном представлении, «Индийские» Веды обозначаются ПЯТЬЮ Ведическими книгами, самая значимая из которых и по объёму, и по содержанию — Махабхарата.

Конечно — это ошибочное представление, и мы его немного раскрывали в теме «Веды ( Истинные Знания)»

Но если придерживаться только этих Пяти Ведических Книг, то надо понимать, что все они прошли через искажения брахманизма, буддизма, индуизма и ПервоИсточника в них осталось только около 25%, выделить которые — очень трудная задача.

Так же надо помнить, что:
— Пураны — НЕ Веды.
— Упанишады — НЕ Веды.
(В случае расхождения между РигВедой и какой-нибудь Пураной, предпочтение отдаётся РигВеде.)

Часто задаётся вопрос:«Как правильно называть НАШЕ ДО-христианское ВероИсповедание?»:

— Самым корректным на сегодня будет название — "Ведическое".

Почему название «Языческое» НЕ корректно, увидим при разговоре о Точке 5.

Итак, 
вернёмся теперь назад и заполним пробелы, начиная с Кольского полуострова, и используя ВЕДИЧЕСКИЙ подход.

 

Источник: russia-magna.forum2x2.ru

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4 коммент.»

  • 15687 13571
    Вячеслав 22 декабря 2018 в 9:21 Ссылка Пометить
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    Странно, что Вася-крикуноед тебе палки в колёса не ставил…

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  • 6501 1595
    krikunoleg 22 декабря 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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    “Вавилон стёрт с лица земли и в 1517 году его разграбление начинает «Турецкая» Империя … а потом разграбление и УНИЧТОЖЕНИЕ культурного наследия продолжат французы и британцы.
    Что мы получаем? А вот такие вопросы:
    1. Вопрос к библейским экспертам: — ребята, а КОГДА была на самом деле написана эта книжка?” – весьма глупый вывод о времени написания текста Библии. Вернее текста Ветхого Завета. Вавилон на протяжении всей своей истории захватывался несколько раз, вавилонское царство покорялось несколько раз:
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    - и т.д.
    Если учесть, что ВЗ предположительно написан в XV—IV веках до н.э., то история Вавилона его пистелям была хорошо известна.

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  • 15698 13582
    Вячеслав XAPOH 22 декабря 2018 в 10:52 Ссылка Пометить
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    Особо огрехов не замечал… А где ложь, – можешь указать?

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  • 459 419
    Хан_Уман XAPOH 22 декабря 2018 в 11:40 Ссылка Пометить
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    А её очень мало кто знает.
    … По крупицам будут собирать древние знания…
    А те кто знает боятся выходить.
    СОЖГУТ.

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