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Как уничтожали память. Часть 10.

10:11. 21 декабря 2018 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

babil_kulesi

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

Часть 9. https://pandoraopen.ru/2018-12-20/kak-unichtozhali-pamyat-chast-9/

Ливония — земли прибалтийских Славян, имеющие естественными границами реки, болота и Чудское озеро, захваченные Рыцарским Орденом, и ставшие колонией.
 
Кровавая колонизация происходила в полном соответствии с доктриной.
 
— Второзаконие 20:16 — "А в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души".
 
Например, современное финское название эстонии — VIRO.
 
ВИРО..., это название — ВСЁ, что осталось от Виронии (Виро-Ма, Земля Мужчин-Героев на «Языке Богов»), практически всё население которой было уничтожено Крестоносцами… осталось только название в финском языке.
 
Захвачена была и большая часть Чуди Русь (Чуди Скитии), со столицей — городом Юрьев.
 
Юрьев вначале стал Дерпт, а сегодня это город Тарту.
 
Юрьев из Столицы Чуди Русь превратился в рассадник крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.
 
Этапы превращения — стандартны:
 
— изоляция населения с помощью внедрения ДРУГОГО языка («эстонский» язык придуман ОДНИМ иезуитом в начале 17 века)
— внедрение Псевдо Эпосов,
— внедрение Псевдо Истории,
— указание Псевдо Врага...
 
 
И это не исключение, это — стандарт, ЕВРО-стандарт.
 
Нетрудно его увидеть и в сегодняшних событиях на Украине...
Львов сегодня стал рассадником крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.
 
А ведь мы эту страну только что рассматривали под названием Русь, в Европейской Сарматии. И вот одна из столиц этой Руси:
 
792c5ae0e710c81eda0ef47003435dc1da2b303f
 
Столица Руси, продержавшейся до 1939 года.
 
Прошу акцентировать внимание на Регионе под номером 3 на карте R1a1a:
 
36904023033faa989b93bfbfe2898b2567b829f9
 
 
Думаю, уже никого не удивит, сколько лет нужно для кардинальной смены МироВоззрения «народа»:
 
2014 — 1939 = 75 лет.
 
Но вернёмся к городу Юрьев — вот его герб, во времена названия Дерпт.
 
«Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern ...», 1798 года, с гербом Российской Империи (оригинал в Библиотеке Конгресса США):
 
 
c7ed971ea0d71186c510e38982bdd1c4b12fcdc3
 
Низложенные Символы, валяющиеся под ногами...
 
Теперь приступим к Московии.
 
Как вы помните, на фрагменте из «1519-dit-atlas-Miller» мы видели, что Сарматия противостоит Символу в виде Красного Креста на золотом фоне.
 
Вот Символика того, кто назвал себя Царём Руси (1586 год):
 
847dae10d6958458c3670387de917ab9b1badcd2
 
а вот Официальная Религия Московии (1544 год):
 
427262f5a0fda5976c155389ddb02ac1aed18846
 
Религия Москалей — Латинское Христианство, то естьЗападный Католицизм на основе «Вульгата».
 
Теперь требуется показать наглую демонстрацию НИЗВЕРЖЕННЫХ Языческих Символов на территории Московии?
 
Для этого, для начала, нужно разобраться с Символикой.
 
Начнём с Авраамического «Христианского» Креста вообще, а закончим рассмотрение Авраамическим «Православным» Крестом.

 

«Христианский» Крест = Триобоюдный Меч, Оружие невидимой Брани.
 
 
Архиепископ Аверкий: «Крест Господень для нас, воинов Христовых, призванных к «невидимой брани», к постоянному воинствованию против врагов нашего спасения, есть и наше воинское знамя, и наше оружие, одновременно».
 
(Символ, далёкий от «Возлюби ближнего своего», правда? И «Пастухи» его смысл знают.)
 
И раз уж это Меч, то победитель на поле брани оставляет врага, пронзённого мечом, примерно так:
 
fbac70de9db2dcbea5d5389795bd598d880b89c5
 
 
Давайте теперь посмотрим, на давно построенный вариант — Дмитриевский Собор во Владимире:
 
dceb7eee999a6eb5ccf4054e0ffed838722d5266
 
 
Или на недавно выстроенный — Храм Христа Спасителя в Москве — Главный Опорный Пункт:
 
886fe6beaa7b16e31114e68eb3b06d6db1deb650
 
 
Или Троицко-Сергиевскую Лавру:
 
b314e8afa965e30bd1b251179fddf9b3783e9448
 
Верх наглого, демонстративного Авраамического цинизма...
 
Но ведь нам стереотипно привычней другой крест, так называемый Авраамический "Православный Крест", главная Ключевая особенность которого — "Косая Перекладина".
 
— Что она обозначает? Что пронзает этот Меч?
 
Разговор не такой простой, как с серпом… (Будет у нас в разговоре информация, очень похожая на данную Левашовым. Прошу быть внимательными и уловить главное, Ключевое Отличие)
 
Вначале вернёмся к ТАНАХ-у.

 

Например, к этим строкам:

2 Паралипоменон34:4-5
 
… И разрушили перед ним жертвенники Баалов; и статуи солнца, возвышавшиеся над ними, он срубил; и Ашэйры, и истуканы, и столбы изломал, и истолок, и рассыпал на могилах тех, что приносили им жертвы
И кости жрецов сжег на их жертвенниках...


Доктрина Паганизма внедрила нам стереотипное представление о ДО-христианском Мировоззрении, как месиво различных «культов/поклонений» Политеизма-Идолопоклонничества. 

Обычно выделяются: Культ Солнца, Культ Луны, культы различных богов, поклонение истуканам, камням, деревьям и прочая...

Хотя на самом деле, если мы говорим о Русской Цивилизации, имеется только одно мощное Мировоззрение, одна Культура = Культ-РА, с пониманиемИЕРАРХИЧНОСТИ Надмирной Реальности.


Давайте начнём делать первые шаги по собиранию Мозаики, по ПОНИМАНИЮ Культа-РА в полном его объёме. (Начнём сеять первые семена, пусть прорастают...)

Чтобы демонстрировать, что мы не открываем ничего нового, буду выкладывать нарезки официальной точки зрения, прошедшей цензуру. Конечно, будут в них и ЗлоНамеренные искажения… их откорректируем.

Начнём с Лукоморья, с Золотой Бабы:

f21e1b30d2a2a4667ba61f137f3f43dbcfe0d7fc


e3df064c316bee2d029368fbc95999a86f7ffd4c


63d4070a6fe715c8bdfe54e1568a5fe2844d8482



886fbc67b31a9b2a53521eae2ed99304638730f0


(Карпаты — регион номер 3 на карте R1A1a. К Карпатам ещё вернёмся.)

9b12e896fd148d1ed21cdf686124431368787914


Раз упомянули Лайму, то посмотрим чуть тщательней:

df6f06975f7053b6f77ed0698c9762247bf9af95


(Слово «русскихЪ» обведено красным совсем не случайно — отложите в памяти.)

Заодно посмотрим, что ещё делал "Католический Культ":

06f11a5aed1f5e1aedad1295429486586f8ec632


59930f9afbe9831912cb0b53094a326dd8e78c17


963b07a56f625a66b5a89fb4c1d262ba215abc64

(ЗОМБО-месиво для Толпы)


83d766b63c7df3fdc1b76384f285dbc9506e2cb6


95bbf873fc1be5a48008ff9921ad71fa501d9e8d


И самое ЕВРО-стандартное действие:

998bb73bd56162994a14dc02c39a3346c9d69ebd



Превратить Языческий ХРАМ — в Авраамический Опорный Пункт Культа Смерти...

7c0df74eb6ec380ac7a2c39a60fa86f7eb9a32d6

… значит УНИЧТОЖИТЬ Арийское Достояние.


Теперь на очереди Баал.

08931468eff70e6f5dfb43101c66fd58b74c352b

 

Теперь на очереди Баал.

08931468eff70e6f5dfb43101c66fd58b74c352b

Баал = Владыка (в память!).

Баал или Ваал зависит только от школы прочтения древних написаний (разница прослеживается, например, и в прочтении Василий — Basili).

fb846395a508f535ed08814abe84ad0d7d8d97a0


Баал = ДОмоисеевский, языческий "Яхве". Культ происходит на высоких холмах, под высокими деревьями. Священное место обозначено Ашэйра.

Символ его — БЫК (До Моисея).

«Яхве» (и другие) — это современные произношения, возникшие вместе с переводами ТАНАХ. Например, Иегова появился только в 16 веке. 

В оригинале — это тетраграмма, оригинальное произношение которой во-первых утеряно — יהוה (Yod Heh Vav Heh), а во-вторых — вообще НЕ произносится. Вместо него используются замены, например, «Господин мой» (если кто-нибудь захочет подробней, посмотрите тонкости применения между «Адони» и «Адонай»)

По смыслу имеет самое ближнее языческое — Само-Сущий.

Посмотрим переводы, например, Исайа 43:15.

Елисаветинский:

— Аз Господь Бог святый ваш, показавый израиля царя вашего.

Английские:

— I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King

— I am Jehovah, your Holy One, the Creator of Israel, your King

— I am Yahweh, your Holy One, the Creator of Israel, your King

(акцентируем внимание на:

— Аз,

— The Holy One=Святой Один).


Теперь возьмём самый известный город, связанный с Баал — Баальбек (он же Хелиополис/Город Солнца).

Помятуя о том, что во многих сказаниях разных народов говорится, что боги к ним пришли с севера, просто проводим линию от Баальбек до самой крайней северной точки...

67d723de75416bfe7d86d2b8366a1fb2f83ee7e8

… и рассмотрим повнимательней по обозначенным точкам.

 

Точка 1.

Крым, река Бельбек (но крымские фамилии — Бальбек).

В районе реки:

— стоянки времён Палеолита, 
— пещерный комплекс с Языческим Святилищем, 
— древняя крепость, разрушенная «турками» (почему «турками» в кавычках — увидите позже).


Точка 2.

Окраина ИНДИИ (Белой).


a6a806062a68a16d7e7c4ed07aa1888d02cc2674

Делаем элементарную перекрёстную проверку на остатки исторических сведений:

8715da9df86e06cf1aad439808c21cbac8cbcc7a


Отложим в памяти эти пары:

— Sweden+Russia,

— Waranger+Indiager.

Посмотрим на ВероИсповедание этого региона:


d3a6e0acb3806501eaf6ef6b963f17263220fb40

Правее Точки 2 — Кольский полуостров=полуостров Коло.

Левее Точки 2 — … Сканда/Скандза/Скандия, Света/Швета/Светия/Шветия — древние Ведические термины, ныне оторванные от ПервоНачальных понятий. Но это мы уже проходили — 12 век — Скандия (РУСЬ, часть Скитии) превращается в разорванную на куски Ex Scandia (НЕрусь):


73def138722b2e3c7f01282e4265dc2d35a8c33d

Такую память хранят земли этого региона:


1f79431b9e9aaf7191dafd5e6ce07d334fde5c3f

Но интересней то, что хранит Память Народа...

Помните?, мы уже упоминали Уппсала — древний и мощный Языческий Центр.

Обычно, когда говорится о языческом Храме в Уппсала, то говорится, что это был Храм культа Один-а...

В принципе — это правильно, но НЕДОСТАТОЧНО правильно.
Давайте немного дополним:


009af49a35e420121d7f9b9477ed269b7f155bbf


— Культ Азиан-а, 

что ж, пусть в памяти временно побудет такое название...

 

Точка 3 (пойдём медленно).
 
-Озеро Ладога, остров Валаам, Авраамический Опорный Пункт на нём
 
— и город, сейчас в народе называемый "Питер", с Авраамичеким Опорным Пунктом под условным названием "Исаакиевский Собор".
 
Давайте вначале рассмотрим проблемы, возникающе сегодня, если мы стараемся восстановить из древних источников какую-то информацию. Например, не только описание какого-то события, но и его локализацию по карте и временные рамки/Хронологию.
 
Первая проблема:
 
— Правильное название города или местности.
 
Если источник на «санскрите», то мы имеем очень схожее прочтение, так как и «русский» язык и «санскрит» — СЛОГОВЫЕ. Если мы знаем правила замены/чередования букв, и диалектические разновидности, то достаточно легко выявляем правильные равнозначные варианты в современном написании/произношении и искажённые.
 
Это очевидно, например:
 
молоко = малако = милк,
 
град = город = гард = гуард.
 
Трудности возникают, если язык источника не «арийский». Например, если это Иудейский или Коэн-Греческий источник, в котором используются только согласные буквы. Тогда совсем НЕ очевидным становится происхождение современного произношения/написания.
 
— יהוה (Yod Heh Vav Heh) = Яхве = Иегова = Лорд
 
Особо тяжёлый случай возникает, если «арийский» древний источник вначале использован для создания «НЕарийского», а потом мы пытаемся по нему докопаться до реальной локализации...
 
Смотрите сами:
 
переводим на «коэнский»
— Питер = ПТР
 
при переводе опять на слоговый язык, мы по-умолчанию получаем
— Пэ-Тэ-Ра.
 
Учитывая диалектические разновидности среди народов Скитии, живущих в соседних регионах, мы получим и такие варианты:
 
-Пецери = Печора
 
и локализация точки сразу размывается от Псковской области до Северного Урала (если не брать ещё шире), без дополнительных сведений её точно не определить.
 
Вторая проблема:
 
— ЗлоНамеренное сокрытие или подмена древних названий, ЗлоНамеренное искажение локализации событий.
 
Например, возьмём город "Колывань".
 
Городов/посёлков с таким названием на НАШЕЙ территории несколько, возьмём только самые известные:
 
Современный Таллин — официально утверждается, что он известен как город с 1154 года, нанесён на карте под названием Колывань. Но открывая карту, на которую ссылаются хисторики мы обнаруживаем, что Колывань-то находится в нескольких сотнях километрах в сторону современной Белоруссии. Это при том, что другие города «Прибалтики» обозначены довольно точно, на своих современных местах.
 
Современный Новосибирск(Ново-Николаевск) — заложен при Петре Первом на руинах завоёванной древней Колывани, как будто-бы это новый город в чистом поле. А название Колывань перенесено на полсотни километров и присвоено деревне. Соответственно, в древнейшую историю этого края вонзён Авраамический Крест.
 
ЗлоНамеренное искажение ЛОКАЛИЗАЦИИ событий имеется и в Библии (если допустить, что сами события описаны достоверно).
 
Библия в общем виде это сборник/компиляция:
 
— описание древних исторических событий,
— древних «языческих» сказаний, с изменённой риторикой и смыслом.
— древних «языческих» аллегорий, с изменённой риторикой и смыслом.
— новодел для Стада.
 
Какие моменты мы должны учитывать, если берём Библию как «источник»?

 

Если мы предполагаем, что какой-то фрагмент Библии может быть историческим свидетельством, то обязательно должны очень осторожно относиться к:

— Названиям (особенно огласовке),
— Локализации,
— Хронологии.

Все эти три категории могут быть искажены или в первоначальном тексте, и/или в его переводах, и/или в его толкованиях

Дам один пример (который нам пригодится) — Вавилон, беру его с первой попавшейся «Библейской Энциклопедии» с историческим уклоном:

В начале Вавилон был столицей древневавилонского царства (приблизительно, с 2240 до 2050 г. до Р. Хр.); 
потом… Вавилонское царство подпало под власть ассирийцев (2050 до 625 г. до Р.Хр.).

… От 625-538 г. до Р.Хр. вавилоняне, не желая оставаться под властью ассирийцев, основали новую столицу, близ Ниневии, и назвали столицу ново-вавилонского царства тем же именем — Вавилон… 

… В то время, когда вавилоняне находились под властью персов (538-331 г. до Р. Хр.), началось окончательное падение Вавилонского царства,(тут умолчано, что это сыны Израэлевы разрушили город после 70 лет своего пленения, мол, в 6 веке до Р.Хр.) которое и кончилось тем, что в начале 1-го столетия по Р. Хр. от этой знаменитой столицы остались одни развалины ]")...

...В нем во время Навуходоносора насчитывались миллионы жителей...

… Теперь от всего этого осталось только открытое поле с развалинами...
… приблизительно в 400 километрах к северу от Персидского залива..."

Что ж, типичный, стереотипный рассказ про Вавилон и Вавилонскую Башню, к нему можно сразу добавить стереотипную локализацию:

4edd26a0f1b1befbbb4fdc67873e34823d496f7c

И хисториков совсем не смущает то, что Вавилон — Центр, на котором пересекаются МЕЖДУНАРОДНЫЕ Торговые Потоки. Международные, а не Локальные.

А ведь вся настоящая информация хисторикам известна, но если её правильно, в нужные моменты умалчивать, можно легко Обманывать Правдивыми Словами...
Давайте просто достанем умолчанное и посмотрим, что получится.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru

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