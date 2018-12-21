Как уничтожали память. Часть 10.
Автор RareMan
Начало:
Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/
Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/
Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/
Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/
Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/
Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/
Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/
Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/
Часть 9. https://pandoraopen.ru/2018-12-20/kak-unichtozhali-pamyat-chast-9/
Ливония — земли прибалтийских Славян, имеющие естественными границами реки, болота и Чудское озеро, захваченные Рыцарским Орденом, и ставшие колонией.
Кровавая колонизация происходила в полном соответствии с доктриной.
— Второзаконие 20:16 — "А в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души".
Например, современное финское название эстонии — VIRO.
ВИРО..., это название — ВСЁ, что осталось от Виронии (Виро-Ма, Земля Мужчин-Героев на «Языке Богов»), практически всё население которой было уничтожено Крестоносцами… осталось только название в финском языке.
Захвачена была и большая часть Чуди Русь (Чуди Скитии), со столицей — городом Юрьев.
Юрьев вначале стал Дерпт, а сегодня это город Тарту.
Юрьев из Столицы Чуди Русь превратился в рассадник крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.
Этапы превращения — стандартны:
— изоляция населения с помощью внедрения ДРУГОГО языка («эстонский» язык придуман ОДНИМ иезуитом в начале 17 века)
— внедрение Псевдо Эпосов,
— внедрение Псевдо Истории,
— указание Псевдо Врага...
И это не исключение, это — стандарт, ЕВРО-стандарт.
Нетрудно его увидеть и в сегодняшних событиях на Украине...
Львов сегодня стал рассадником крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.
А ведь мы эту страну только что рассматривали под названием Русь, в Европейской Сарматии. И вот одна из столиц этой Руси:
Столица Руси, продержавшейся до 1939 года.
Прошу акцентировать внимание на Регионе под номером 3 на карте R1a1a:
Думаю, уже никого не удивит, сколько лет нужно для кардинальной смены МироВоззрения «народа»:
2014 — 1939 = 75 лет.
Но вернёмся к городу Юрьев — вот его герб, во времена названия Дерпт.
«Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern ...», 1798 года, с гербом Российской Империи (оригинал в Библиотеке Конгресса США):
Низложенные Символы, валяющиеся под ногами...
Теперь приступим к Московии.
Как вы помните, на фрагменте из «1519-dit-atlas-Miller» мы видели, что Сарматия противостоит Символу в виде Красного Креста на золотом фоне.
Вот Символика того, кто назвал себя Царём Руси (1586 год):
а вот Официальная Религия Московии (1544 год):
Религия Москалей — Латинское Христианство, то естьЗападный Католицизм на основе «Вульгата».
Теперь требуется показать наглую демонстрацию НИЗВЕРЖЕННЫХ Языческих Символов на территории Московии?
Для этого, для начала, нужно разобраться с Символикой.
Начнём с Авраамического «Христианского» Креста вообще, а закончим рассмотрение Авраамическим «Православным» Крестом.
«Христианский» Крест = Триобоюдный Меч, Оружие невидимой Брани.
Архиепископ Аверкий: «Крест Господень для нас, воинов Христовых, призванных к «невидимой брани», к постоянному воинствованию против врагов нашего спасения, есть и наше воинское знамя, и наше оружие, одновременно».
(Символ, далёкий от «Возлюби ближнего своего», правда? И «Пастухи» его смысл знают.)
И раз уж это Меч, то победитель на поле брани оставляет врага, пронзённого мечом, примерно так:
Давайте теперь посмотрим, на давно построенный вариант — Дмитриевский Собор во Владимире:
Или на недавно выстроенный — Храм Христа Спасителя в Москве — Главный Опорный Пункт:
Или Троицко-Сергиевскую Лавру:
Верх наглого, демонстративного Авраамического цинизма...
Но ведь нам стереотипно привычней другой крест, так называемый Авраамический "Православный Крест", главная Ключевая особенность которого — "Косая Перекладина".
— Что она обозначает? Что пронзает этот Меч?
Разговор не такой простой, как с серпом… (Будет у нас в разговоре информация, очень похожая на данную Левашовым. Прошу быть внимательными и уловить главное, Ключевое Отличие)
Вначале вернёмся к ТАНАХ-у.
Например, к этим строкам:
2 Паралипоменон34:4-5
… И разрушили перед ним жертвенники Баалов; и статуи солнца, возвышавшиеся над ними, он срубил; и Ашэйры, и истуканы, и столбы изломал, и истолок, и рассыпал на могилах тех, что приносили им жертвы
И кости жрецов сжег на их жертвенниках...
Доктрина Паганизма внедрила нам стереотипное представление о ДО-христианском Мировоззрении, как месиво различных «культов/поклонений» Политеизма-Идолопоклонничества.
Обычно выделяются: Культ Солнца, Культ Луны, культы различных богов, поклонение истуканам, камням, деревьям и прочая...
Хотя на самом деле, если мы говорим о Русской Цивилизации, имеется только одно мощное Мировоззрение, одна Культура = Культ-РА, с пониманиемИЕРАРХИЧНОСТИ Надмирной Реальности.
Давайте начнём делать первые шаги по собиранию Мозаики, по ПОНИМАНИЮ Культа-РА в полном его объёме. (Начнём сеять первые семена, пусть прорастают...)
Чтобы демонстрировать, что мы не открываем ничего нового, буду выкладывать нарезки официальной точки зрения, прошедшей цензуру. Конечно, будут в них и ЗлоНамеренные искажения… их откорректируем.
Начнём с Лукоморья, с Золотой Бабы:
(Карпаты — регион номер 3 на карте R1A1a. К Карпатам ещё вернёмся.)
Раз упомянули Лайму, то посмотрим чуть тщательней:
(Слово «русскихЪ» обведено красным совсем не случайно — отложите в памяти.)
Заодно посмотрим, что ещё делал "Католический Культ":
(ЗОМБО-месиво для Толпы)
И самое ЕВРО-стандартное действие:
Превратить Языческий ХРАМ — в Авраамический Опорный Пункт Культа Смерти...
… значит УНИЧТОЖИТЬ Арийское Достояние.
Теперь на очереди Баал.
Теперь на очереди Баал.
Баал = Владыка (в память!).
Баал или Ваал зависит только от школы прочтения древних написаний (разница прослеживается, например, и в прочтении Василий — Basili).
Баал = ДОмоисеевский, языческий "Яхве". Культ происходит на высоких холмах, под высокими деревьями. Священное место обозначено Ашэйра.
Символ его — БЫК (До Моисея).
«Яхве» (и другие) — это современные произношения, возникшие вместе с переводами ТАНАХ. Например, Иегова появился только в 16 веке.
В оригинале — это тетраграмма, оригинальное произношение которой во-первых утеряно — יהוה (Yod Heh Vav Heh), а во-вторых — вообще НЕ произносится. Вместо него используются замены, например, «Господин мой» (если кто-нибудь захочет подробней, посмотрите тонкости применения между «Адони» и «Адонай»)
По смыслу имеет самое ближнее языческое — Само-Сущий.
Посмотрим переводы, например, Исайа 43:15.
Елисаветинский:
— Аз Господь Бог святый ваш, показавый израиля царя вашего.
Английские:
— I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King
— I am Jehovah, your Holy One, the Creator of Israel, your King
— I am Yahweh, your Holy One, the Creator of Israel, your King
(акцентируем внимание на:
— Аз,
— The Holy One=Святой Один).
Теперь возьмём самый известный город, связанный с Баал — Баальбек (он же Хелиополис/Город Солнца).
Помятуя о том, что во многих сказаниях разных народов говорится, что боги к ним пришли с севера, просто проводим линию от Баальбек до самой крайней северной точки...
… и рассмотрим повнимательней по обозначенным точкам.
Точка 1.
Крым, река Бельбек (но крымские фамилии — Бальбек).
В районе реки:
— стоянки времён Палеолита,
— пещерный комплекс с Языческим Святилищем,
— древняя крепость, разрушенная «турками» (почему «турками» в кавычках — увидите позже).
Точка 2.
Окраина ИНДИИ (Белой).
Делаем элементарную перекрёстную проверку на остатки исторических сведений:
Отложим в памяти эти пары:
— Sweden+Russia,
— Waranger+Indiager.
Посмотрим на ВероИсповедание этого региона:
Правее Точки 2 — Кольский полуостров=полуостров Коло.
Левее Точки 2 — … Сканда/Скандза/Скандия, Света/Швета/Светия/Шветия — древние Ведические термины, ныне оторванные от ПервоНачальных понятий. Но это мы уже проходили — 12 век — Скандия (РУСЬ, часть Скитии) превращается в разорванную на куски Ex Scandia (НЕрусь):
Такую память хранят земли этого региона:
Но интересней то, что хранит Память Народа...
Помните?, мы уже упоминали Уппсала — древний и мощный Языческий Центр.
Обычно, когда говорится о языческом Храме в Уппсала, то говорится, что это был Храм культа Один-а...
В принципе — это правильно, но НЕДОСТАТОЧНО правильно.
Давайте немного дополним:
— Культ Азиан-а,
что ж, пусть в памяти временно побудет такое название...
Точка 3 (пойдём медленно).
-Озеро Ладога, остров Валаам, Авраамический Опорный Пункт на нём
— и город, сейчас в народе называемый "Питер", с Авраамичеким Опорным Пунктом под условным названием "Исаакиевский Собор".
Давайте вначале рассмотрим проблемы, возникающе сегодня, если мы стараемся восстановить из древних источников какую-то информацию. Например, не только описание какого-то события, но и его локализацию по карте и временные рамки/Хронологию.
Первая проблема:
— Правильное название города или местности.
Если источник на «санскрите», то мы имеем очень схожее прочтение, так как и «русский» язык и «санскрит» — СЛОГОВЫЕ. Если мы знаем правила замены/чередования букв, и диалектические разновидности, то достаточно легко выявляем правильные равнозначные варианты в современном написании/произношении и искажённые.
Это очевидно, например:
молоко = малако = милк,
град = город = гард = гуард.
Трудности возникают, если язык источника не «арийский». Например, если это Иудейский или Коэн-Греческий источник, в котором используются только согласные буквы. Тогда совсем НЕ очевидным становится происхождение современного произношения/написания.
— יהוה (Yod Heh Vav Heh) = Яхве = Иегова = Лорд
Особо тяжёлый случай возникает, если «арийский» древний источник вначале использован для создания «НЕарийского», а потом мы пытаемся по нему докопаться до реальной локализации...
Смотрите сами:
переводим на «коэнский»
— Питер = ПТР
при переводе опять на слоговый язык, мы по-умолчанию получаем
— Пэ-Тэ-Ра.
Учитывая диалектические разновидности среди народов Скитии, живущих в соседних регионах, мы получим и такие варианты:
-Пецери = Печора
и локализация точки сразу размывается от Псковской области до Северного Урала (если не брать ещё шире), без дополнительных сведений её точно не определить.
Вторая проблема:
— ЗлоНамеренное сокрытие или подмена древних названий, ЗлоНамеренное искажение локализации событий.
Например, возьмём город "Колывань".
Городов/посёлков с таким названием на НАШЕЙ территории несколько, возьмём только самые известные:
Современный Таллин — официально утверждается, что он известен как город с 1154 года, нанесён на карте под названием Колывань. Но открывая карту, на которую ссылаются хисторики мы обнаруживаем, что Колывань-то находится в нескольких сотнях километрах в сторону современной Белоруссии. Это при том, что другие города «Прибалтики» обозначены довольно точно, на своих современных местах.
Современный Новосибирск(Ново-Николаевск) — заложен при Петре Первом на руинах завоёванной древней Колывани, как будто-бы это новый город в чистом поле. А название Колывань перенесено на полсотни километров и присвоено деревне. Соответственно, в древнейшую историю этого края вонзён Авраамический Крест.
ЗлоНамеренное искажение ЛОКАЛИЗАЦИИ событий имеется и в Библии (если допустить, что сами события описаны достоверно).
Библия в общем виде это сборник/компиляция:
— описание древних исторических событий,
— древних «языческих» сказаний, с изменённой риторикой и смыслом.
— древних «языческих» аллегорий, с изменённой риторикой и смыслом.
— новодел для Стада.
Какие моменты мы должны учитывать, если берём Библию как «источник»?
Если мы предполагаем, что какой-то фрагмент Библии может быть историческим свидетельством, то обязательно должны очень осторожно относиться к:
— Названиям (особенно огласовке),
— Локализации,
— Хронологии.
Все эти три категории могут быть искажены или в первоначальном тексте, и/или в его переводах, и/или в его толкованиях
Дам один пример (который нам пригодится) — Вавилон, беру его с первой попавшейся «Библейской Энциклопедии» с историческим уклоном:
" В начале Вавилон был столицей древневавилонского царства (приблизительно, с 2240 до 2050 г. до Р. Хр.);
потом… Вавилонское царство подпало под власть ассирийцев (2050 до 625 г. до Р.Хр.).
… От 625-538 г. до Р.Хр. вавилоняне, не желая оставаться под властью ассирийцев, основали новую столицу, близ Ниневии, и назвали столицу ново-вавилонского царства тем же именем — Вавилон…
… В то время, когда вавилоняне находились под властью персов (538-331 г. до Р. Хр.), началось окончательное падение Вавилонского царства,(тут умолчано, что это сыны Израэлевы разрушили город после 70 лет своего пленения, мол, в 6 веке до Р.Хр.) которое и кончилось тем, что в начале 1-го столетия по Р. Хр. от этой знаменитой столицы остались одни развалины ]")...
...В нем во время Навуходоносора насчитывались миллионы жителей...
… Теперь от всего этого осталось только открытое поле с развалинами...
… приблизительно в 400 километрах к северу от Персидского залива..."
Что ж, типичный, стереотипный рассказ про Вавилон и Вавилонскую Башню, к нему можно сразу добавить стереотипную локализацию:
И хисториков совсем не смущает то, что Вавилон — Центр, на котором пересекаются МЕЖДУНАРОДНЫЕ Торговые Потоки. Международные, а не Локальные.
А ведь вся настоящая информация хисторикам известна, но если её правильно, в нужные моменты умалчивать, можно легко Обманывать Правдивыми Словами...
Давайте просто достанем умолчанное и посмотрим, что получится.
Источник: russia-magna.forum2x2.ru