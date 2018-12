Как уничтожали память. Часть 10.

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

Часть 9. https://pandoraopen.ru/2018-12-20/kak-unichtozhali-pamyat-chast-9/

Ливония — земли прибалтийских Славян, имеющие естественными границами реки, болота и Чудское озеро, захваченные Рыцарским Орденом, и ставшие колонией.



Кровавая колонизация происходила в полном соответствии с доктриной.



— Второзаконие 20:16 — "А в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души".



Например, современное финское название эстонии — VIRO.



ВИРО..., это название — ВСЁ, что осталось от Виронии (Виро-Ма, Земля Мужчин-Героев на «Языке Богов»), практически всё население которой было уничтожено Крестоносцами… осталось только название в финском языке.



Захвачена была и большая часть Чуди Русь (Чуди Скитии), со столицей — городом Юрьев.



Юрьев вначале стал Дерпт, а сегодня это город Тарту.



Юрьев из Столицы Чуди Русь превратился в рассадник крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.



Этапы превращения — стандартны:



— изоляция населения с помощью внедрения ДРУГОГО языка («эстонский» язык придуман ОДНИМ иезуитом в начале 17 века)

— внедрение Псевдо Эпосов,

— внедрение Псевдо Истории,

— указание Псевдо Врага...





И это не исключение, это — стандарт, ЕВРО-стандарт.



Нетрудно его увидеть и в сегодняшних событиях на Украине...

Львов сегодня стал рассадником крайнего РУСОФОБСКОГО национализма с фашистским уклоном.



А ведь мы эту страну только что рассматривали под названием Русь, в Европейской Сарматии. И вот одна из столиц этой Руси:







Столица Руси, продержавшейся до 1939 года.



Прошу акцентировать внимание на Регионе под номером 3 на карте R1a1a:









Думаю, уже никого не удивит, сколько лет нужно для кардинальной смены МироВоззрения «народа»:



2014 — 1939 = 75 лет.



Но вернёмся к городу Юрьев — вот его герб, во времена названия Дерпт.



«Atlas von Liefland, oder von den beyden Gouvernementern ...», 1798 года, с гербом Российской Империи (оригинал в Библиотеке Конгресса США):









Низложенные Символы, валяющиеся под ногами...



Теперь приступим к Московии.



Как вы помните, на фрагменте из «1519-dit-atlas-Miller» мы видели, что Сарматия противостоит Символу в виде Красного Креста на золотом фоне.



Вот Символика того, кто назвал себя Царём Руси (1586 год):







а вот Официальная Религия Московии (1544 год):







Религия Москалей — Латинское Христианство, то естьЗападный Католицизм на основе «Вульгата».



Теперь требуется показать наглую демонстрацию НИЗВЕРЖЕННЫХ Языческих Символов на территории Московии?



Для этого, для начала, нужно разобраться с Символикой.



Начнём с Авраамического «Христианского» Креста вообще, а закончим рассмотрение Авраамическим «Православным» Крестом.

«Христианский» Крест = Триобоюдный Меч, Оружие невидимой Брани.





Архиепископ Аверкий: «Крест Господень для нас, воинов Христовых, призванных к «невидимой брани», к постоянному воинствованию против врагов нашего спасения, есть и наше воинское знамя, и наше оружие, одновременно».



(Символ, далёкий от «Возлюби ближнего своего», правда? И «Пастухи» его смысл знают.)



И раз уж это Меч, то победитель на поле брани оставляет врага, пронзённого мечом, примерно так:









Давайте теперь посмотрим, на давно построенный вариант — Дмитриевский Собор во Владимире:









Или на недавно выстроенный — Храм Христа Спасителя в Москве — Главный Опорный Пункт:









Или Троицко-Сергиевскую Лавру:







Верх наглого, демонстративного Авраамического цинизма...



Но ведь нам стереотипно привычней другой крест, так называемый Авраамический "Православный Крест", главная Ключевая особенность которого — "Косая Перекладина".



— Что она обозначает? Что пронзает этот Меч?



Разговор не такой простой, как с серпом… (Будет у нас в разговоре информация, очень похожая на данную Левашовым. Прошу быть внимательными и уловить главное, Ключевое Отличие)



Вначале вернёмся к ТАНАХ-у.

Например, к этим строкам:



2 Паралипоменон34:4-5



… И разрушили перед ним жертвенники Баалов; и статуи солнца, возвышавшиеся над ними, он срубил; и Ашэйры, и истуканы, и столбы изломал, и истолок, и рассыпал на могилах тех, что приносили им жертвы

И кости жрецов сжег на их жертвенниках...





Доктрина Паганизма внедрила нам стереотипное представление о ДО-христианском Мировоззрении, как месиво различных «культов/поклонений» Политеизма-Идолопоклонничества.



Обычно выделяются: Культ Солнца, Культ Луны, культы различных богов, поклонение истуканам, камням, деревьям и прочая...



Хотя на самом деле, если мы говорим о Русской Цивилизации, имеется только одно мощное Мировоззрение, одна Культура = Культ-РА, с пониманиемИЕРАРХИЧНОСТИ Надмирной Реальности.





Давайте начнём делать первые шаги по собиранию Мозаики, по ПОНИМАНИЮ Культа-РА в полном его объёме. (Начнём сеять первые семена, пусть прорастают...)



Чтобы демонстрировать, что мы не открываем ничего нового, буду выкладывать нарезки официальной точки зрения, прошедшей цензуру. Конечно, будут в них и ЗлоНамеренные искажения… их откорректируем.



Начнём с Лукоморья, с Золотой Бабы:





























(Карпаты — регион номер 3 на карте R1A1a. К Карпатам ещё вернёмся.)









Раз упомянули Лайму, то посмотрим чуть тщательней:









(Слово «русскихЪ» обведено красным совсем не случайно — отложите в памяти.)



Заодно посмотрим, что ещё делал "Католический Культ":



















(ЗОМБО-месиво для Толпы)

















И самое ЕВРО-стандартное действие:











Превратить Языческий ХРАМ — в Авраамический Опорный Пункт Культа Смерти...







… значит УНИЧТОЖИТЬ Арийское Достояние.





Теперь на очереди Баал.





Теперь на очереди Баал.







Баал = Владыка (в память!).



Баал или Ваал зависит только от школы прочтения древних написаний (разница прослеживается, например, и в прочтении Василий — Basili).









Баал = ДОмоисеевский, языческий "Яхве". Культ происходит на высоких холмах, под высокими деревьями. Священное место обозначено Ашэйра.



Символ его — БЫК (До Моисея).



«Яхве» (и другие) — это современные произношения, возникшие вместе с переводами ТАНАХ. Например, Иегова появился только в 16 веке.



В оригинале — это тетраграмма, оригинальное произношение которой во-первых утеряно — יהוה (Yod Heh Vav Heh), а во-вторых — вообще НЕ произносится. Вместо него используются замены, например, «Господин мой» (если кто-нибудь захочет подробней, посмотрите тонкости применения между «Адони» и «Адонай»)



По смыслу имеет самое ближнее языческое — Само-Сущий.



Посмотрим переводы, например, Исайа 43:15.



Елисаветинский:



— Аз Господь Бог святый ваш, показавый израиля царя вашего.



Английские:



— I am the LORD, your Holy One, the creator of Israel, your King



— I am Jehovah, your Holy One, the Creator of Israel, your King



— I am Yahweh, your Holy One, the Creator of Israel, your King



(акцентируем внимание на:



— Аз,



— The Holy One=Святой Один).





Теперь возьмём самый известный город, связанный с Баал — Баальбек (он же Хелиополис/Город Солнца).



Помятуя о том, что во многих сказаниях разных народов говорится, что боги к ним пришли с севера, просто проводим линию от Баальбек до самой крайней северной точки...







… и рассмотрим повнимательней по обозначенным точкам.

Точка 1.



Крым, река Бельбек (но крымские фамилии — Бальбек).



В районе реки:



— стоянки времён Палеолита,

— пещерный комплекс с Языческим Святилищем,

— древняя крепость, разрушенная «турками» (почему «турками» в кавычках — увидите позже).





Точка 2.



Окраина ИНДИИ (Белой).









Делаем элементарную перекрёстную проверку на остатки исторических сведений:









Отложим в памяти эти пары:



— Sweden+Russia,



— Waranger+Indiager.



Посмотрим на ВероИсповедание этого региона:









Правее Точки 2 — Кольский полуостров=полуостров Коло.



Левее Точки 2 — … Сканда/Скандза/Скандия, Света/Швета/Светия/Шветия — древние Ведические термины, ныне оторванные от ПервоНачальных понятий. Но это мы уже проходили — 12 век — Скандия (РУСЬ, часть Скитии) превращается в разорванную на куски Ex Scandia (НЕрусь):









Такую память хранят земли этого региона:









Но интересней то, что хранит Память Народа...



Помните?, мы уже упоминали Уппсала — древний и мощный Языческий Центр.



Обычно, когда говорится о языческом Храме в Уппсала, то говорится, что это был Храм культа Один-а...



В принципе — это правильно, но НЕДОСТАТОЧНО правильно.

Давайте немного дополним:











— Культ Азиан-а,



что ж, пусть в памяти временно побудет такое название...

Точка 3 (пойдём медленно).



-Озеро Ладога, остров Валаам, Авраамический Опорный Пункт на нём



— и город, сейчас в народе называемый "Питер", с Авраамичеким Опорным Пунктом под условным названием "Исаакиевский Собор".



Давайте вначале рассмотрим проблемы, возникающе сегодня, если мы стараемся восстановить из древних источников какую-то информацию. Например, не только описание какого-то события, но и его локализацию по карте и временные рамки/Хронологию.



Первая проблема:



— Правильное название города или местности.



Если источник на «санскрите», то мы имеем очень схожее прочтение, так как и «русский» язык и «санскрит» — СЛОГОВЫЕ. Если мы знаем правила замены/чередования букв, и диалектические разновидности, то достаточно легко выявляем правильные равнозначные варианты в современном написании/произношении и искажённые.



Это очевидно, например:



молоко = малако = милк,



град = город = гард = гуард.



Трудности возникают, если язык источника не «арийский». Например, если это Иудейский или Коэн-Греческий источник, в котором используются только согласные буквы. Тогда совсем НЕ очевидным становится происхождение современного произношения/написания.



— יהוה (Yod Heh Vav Heh) = Яхве = Иегова = Лорд



Особо тяжёлый случай возникает, если «арийский» древний источник вначале использован для создания «НЕарийского», а потом мы пытаемся по нему докопаться до реальной локализации...



Смотрите сами:



переводим на «коэнский»

— Питер = ПТР



при переводе опять на слоговый язык, мы по-умолчанию получаем

— Пэ-Тэ-Ра.



Учитывая диалектические разновидности среди народов Скитии, живущих в соседних регионах, мы получим и такие варианты:



-Пецери = Печора



и локализация точки сразу размывается от Псковской области до Северного Урала (если не брать ещё шире), без дополнительных сведений её точно не определить.



Вторая проблема:



— ЗлоНамеренное сокрытие или подмена древних названий, ЗлоНамеренное искажение локализации событий.



Например, возьмём город "Колывань".



Городов/посёлков с таким названием на НАШЕЙ территории несколько, возьмём только самые известные:



Современный Таллин — официально утверждается, что он известен как город с 1154 года, нанесён на карте под названием Колывань. Но открывая карту, на которую ссылаются хисторики мы обнаруживаем, что Колывань-то находится в нескольких сотнях километрах в сторону современной Белоруссии. Это при том, что другие города «Прибалтики» обозначены довольно точно, на своих современных местах.



Современный Новосибирск(Ново-Николаевск) — заложен при Петре Первом на руинах завоёванной древней Колывани, как будто-бы это новый город в чистом поле. А название Колывань перенесено на полсотни километров и присвоено деревне. Соответственно, в древнейшую историю этого края вонзён Авраамический Крест.



ЗлоНамеренное искажение ЛОКАЛИЗАЦИИ событий имеется и в Библии (если допустить, что сами события описаны достоверно).



Библия в общем виде это сборник/компиляция:



— описание древних исторических событий,

— древних «языческих» сказаний, с изменённой риторикой и смыслом.

— древних «языческих» аллегорий, с изменённой риторикой и смыслом.

— новодел для Стада.



Какие моменты мы должны учитывать, если берём Библию как «источник»?

Если мы предполагаем, что какой-то фрагмент Библии может быть историческим свидетельством, то обязательно должны очень осторожно относиться к:



— Названиям (особенно огласовке),

— Локализации,

— Хронологии.



Все эти три категории могут быть искажены или в первоначальном тексте, и/или в его переводах, и/или в его толкованиях



Дам один пример (который нам пригодится) — Вавилон, беру его с первой попавшейся «Библейской Энциклопедии» с историческим уклоном:



" В начале Вавилон был столицей древневавилонского царства (приблизительно, с 2240 до 2050 г. до Р. Хр.);

потом… Вавилонское царство подпало под власть ассирийцев (2050 до 625 г. до Р.Хр.).



… От 625-538 г. до Р.Хр. вавилоняне, не желая оставаться под властью ассирийцев, основали новую столицу, близ Ниневии, и назвали столицу ново-вавилонского царства тем же именем — Вавилон…



… В то время, когда вавилоняне находились под властью персов (538-331 г. до Р. Хр.), началось окончательное падение Вавилонского царства,(тут умолчано, что это сыны Израэлевы разрушили город после 70 лет своего пленения, мол, в 6 веке до Р.Хр.) которое и кончилось тем, что в начале 1-го столетия по Р. Хр. от этой знаменитой столицы остались одни развалины ]")...



...В нем во время Навуходоносора насчитывались миллионы жителей...



… Теперь от всего этого осталось только открытое поле с развалинами...

… приблизительно в 400 километрах к северу от Персидского залива..."



Что ж, типичный, стереотипный рассказ про Вавилон и Вавилонскую Башню, к нему можно сразу добавить стереотипную локализацию:







И хисториков совсем не смущает то, что Вавилон — Центр, на котором пересекаются МЕЖДУНАРОДНЫЕ Торговые Потоки. Международные, а не Локальные.



А ведь вся настоящая информация хисторикам известна, но если её правильно, в нужные моменты умалчивать, можно легко Обманывать Правдивыми Словами...

Давайте просто достанем умолчанное и посмотрим, что получится.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru