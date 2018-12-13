Как уничтожали память. Часть 2

Часть 1:

https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

«Нет повести печальнее на свете,

чем повесть о ...»

… чем повесть о Русской Цивилизации.

* * *

И давайте вначале вспомним эту цитату: "Кто контролирует прошлое, тот владеет будущим".

Исходя из неё, понятно — любой человек, собирающийся принять участие в Управлении (или в Перехвате Управления), ОБЯЗАН знать ИСТИННЫЕ ключевые моменты из истории. Хотя бы из истории своей Великой Страны.

Знаем? Большинство закивает головой — конечно знаем.

А если взлянуть со стороны?:

«Мир не знает ничего более искусственного, чем официальная концепция сущности Русского Государства. Если человек возьмёт утверждённый учебник по своей истории, или свод Конституционных Законов, и прочитает что там сказано о происхождении, основании и развитии Империи Царей, то он будет удивлён, обнаружив как эфемерны и внеисторичны могут быть основания на которых подчас обосновались великие политические структуры.»

Обычно нам очень не нравится, что про НАС говорят чужаки...

Посмотрим, что говорят НАШИ?:

А лучше всего, не так дипломатично как на английском, а прямо и точно, показывает суть вот эта фраза Ломоносова:

«Из сего заключить должно», что знаем мы не историю своей Великой Страны, а «скотину»...

Есть ли у нас возможность исправить ситуацию?

Конечно — ЕСТЬ! Интернет и дигитализация различных архивов даёт такой шанс. И как будто прямо по теме такие строки:

«исторические сочинения… не есть недоступность...» — сказано как будто сегодня...

Но прошло после этих строк уже больше полтора века, а Знания наши стали только слабее.

Ладно, хватит плакаться — МЫ начали ломать ЗомбиСтереотипы, и продолжим.

Не зря так много времени потрачено на осознание истинного понятия:

Великая Орда = Grand Tartaria = Tartarorum

ордынец = tartar

Вынув этот кирпичик, мы развалим всю ЗомбиПирамиду понятий.

Давайте совершенно спокойно исправлять историков и переводчиков, и понимать неискажённый смысл. Начнём с Письма Иезуита, только вначале для насмешки над «цензорами», исправим пару фраз:

Правильно так: "… Корвино умеръ въ 1330 году в Кан-Балыке или Камбалу, столице Орды, нынешнем Пекине..."

Чуствуете разницу? Стоило так долго рассказывать о Наших Китайских Стенах и Застенной Орде? Можно было просто историкам не искажать перевод.

Не «въ Татарiи и Китае», а «въ Орде и Чине»...

Не "… исторiя о Верховномъ начальнике Татаръ, именуемомъ Ханом...", а "… история о Великом Императоре Орды, именуемом Великим Ханом...".

Ладно, открываем Письмо Иезуита — будем не только читать, но и понимать смысл написанного.

Сразу отметим, что имеются замечания к переводу на русский язык — не выдержана стилистика оригинала (очень интересная) и... и имеются недопустимые подмены, искажающие смысл.

Вначале начнём с тех мест, где смысл не искажён переводом:

1. Между Великой Ордой и другими странами нет «Железного Занавеса» и нет противостояния.

Ордынцы спокойно передвигаются наравне с другими людьми, а так же в большом количестве присутствуют в Москве, причём и солдаты тоже.

2. Иезуит даёт ордынцам только хорошие характеристики.

3. В Москве все вопросы решаются с помощью денег (как о сегодняшней Москве, как будто и не прошло 300 лет).

4. О бунте стрельцов:

— "по Слободе разъезжал татарский (ордынский) солдат" — уже отметили, в Москве были ордынские солдаты.

— "стрельцов, из которых одна часть уже приближалась к Москве" — с одной из Слобод? Но это в Москве или практически в Москве. Историки говорят, что бунт начали стрельцы из Азова, а это территория Перекопской Орды (Petite Tartaria)

— "другие намеревались явится из Казани и Астрахани, соединившись с Яицкими казаками".



Что мы имеем?

Войска стрельцов (основная военная сила созданная Иваном Грозным), совместно с Яицкими казаками (воинами Калмыцкой Орды, в последующем подвергнутой геноциду) выступили против Переворота в Москве, и были разбиты. Особенно поразила всех свидетелей жестокость расправы со стрельцами, продолжавшаяся вплоть до 1707 года. Как такое произошло? КТО их разбил?

Как при любом предательстве в Верхах, происходит и разброд в Армии. Шестнадцать полков стрельцов не приняло участие в «бунте» (в последствии их не казнили, а только расформировали).

Принявшие участие, шли выполнять полицейские функции (обязанность стрельцов в мирное время). Шли отдельными отрядами (как минимум четырмя), заранее не соединившись в одну армию. Почему? Потому что в Москве были только свои же стрельцы и… и «Потешные» полки.

Не напоминает Первую Чеченскую Кампанию с её «полицейской операцией». Чем закончилась недооценка противника?

И в тот раз, шли навести порядок не зная, что в 1698 году Потешные Полки были преобразованы. Например, в Преображенском Полку стало 4 батальона по 4 роты стрелков-фузелёров, плюс рота гренадёров и рота бомбардиров. Огромная МОЩЬ!!! А ещё Семёновский полк, полк генерала Лима, и полк Гордона.

Откуда взялось такое большое количество воинов?

Во-первых, сами Потешные — «училища» сержантского и младше-офицерского состава, но теперь прекрасно вооружённые.

Во-вторых, переданные им и другим полкам в подчинение, лучшие стрельцы (соответственно стрельцов в Москве уже мало).

В-третьих, германские старшие офицеры.

В-четвёртых, наёмники… Да-да, наёмники, о которых историки не любят говорить, хотя свидетельств достаточно.

Цель была — ПОКОРИТЬ все свободные народы, и к этому кровавому разбою приглашались все желающие, например в Сибирь:

Вот у нас и ответ на вопрос, как началось военное противостояние Московии против других регионов бывшей Великой Страны, затянувшееся на полтора века.

Печальная история…

Теперь передём к рассмотрению тех мест Письма Иезуита, искажённый перевод которых нарушил смысл.

И начнём с той фразы (стр.3), к которой мы ещё не успели подготовиться:

"...в Москве ворвался к нам переводчик немецкаго языка, родом венгерец, бывший некогда католиком, а теперь русский..."

Письмо написано в 1698 году, до официальной даты Смены Сознания (как помните, мы предположили, что 1 января 1700 года — официальный переломный момент).

Перевод письма на русский язык сделан в 1891 году,

а читаем мы этот перевод в 2011 году.

Сколько злонамеренных искажений смысла слова «русский», или созвучного с ним, произошло за это время? Как глубоко запутано наше сознание?

Попробуем разобраться?

1891 год. Уже почти пол-века как внедрено понятие "национальность" (nationality). Что оно значит?

Национальность — Подданство Государства. Говоря человеческим русским языком — какому ГОСУДАРЮ, твоему ХОЗЯИНУ, ты-ХОЛОП, обязан Подавать Дань.

Все люди, проживающие к моменту введения этого понятия на территории Российской Империи, официально становятся русскими (Чьими?). Именно по-этому в Списке Народов 1895 года нет такого народа как «русские». Русские ВСЕ перечисленные народности.

Почему «русские», а не «россияне»? Ведь Российская Империя, Россия?

— Из-за злонамеренной подмены смысла и игре на созвучии.

По Оглашению, хозяин всей Империи — Царь, потомок в каком-то там колене по Библейской Концепции:

А вдобавок по Умолчанию (по Нотарикону), Р(у)С — Рабби (у) «Славян» (пусть побудет пока второе слово таким).

И это понятие «национальности», как Подданство (а теперь гражданство), сохранилось во всех Западных странах.

Если я буду заполнять какую-нибудь анкету в Англии или Финляндии, в графе «nationality» мне придётся ставить — эстонец, несмотря на то, что в эстонии я — русский. Так как именно эстонской «Крыше» я обязан Подавать Дань со всех своих доходов (по умолчанию, если «крыши» между собой не договорятся о другом). Эстонское гражданство, стоящее в паспорте и является моей nationality.

Именно по-этому на Западе так и называли «русскими» всех жителей СССР — по инерции. А ведь после Октябрьского Переворота смысл термина «русский» и термина «национальность» был опять искажён. Искажён на всей территории бывшей Российской Империи.

В 2011 году, мы уже используем понятия, внедрённые нам бандой Ленина-Троцкого.

На территории бывшей Российской Империи, понятию «национальность» придали этнический характер. «Народности» и «племена» поменяли на «национальности».

Зачем?

Тонкая игра — DIVIDE et EMPIRE.

«Государство» образовывало «Национальность», а теперь "Национальность" имеет право на Самоопределение и образование независимого Государства. Причём — только на территории бывшей Российской Империи.

Не-до-кромсали...

Итак, в 2011 году мы (по ЗомбиСтереотипу) представляем термин «русский» — как какую-то этническую принадлежность.

Давайте всё-таки начнём возвращаться к первоначальным понятиям, и заваливать ЗомбиПирамиду.

1698 год

"… в Москве ворвался к нам переводчик немецкаго языка, родом венгерец, бывший некогда католиком, а теперь русский..."

Нам скорочтение не нужно, читаем медленно:

"...родом венгерец..." — этническая, родовая, племенная принадлежность,

"...бывший некогда католиком..." — было Мировозрение,

"...а теперь русский..." — поменялось Мировозрение.

Понятно, да? Неполное смысловое наполнение перевода.

Должно быть:

«русский по Духу», «русский в Душе», «Русский по Шкале Ценностей», «русский по Мировозрению».

Или — "имеющий Дух Русов", или просто РУС (оппоненты — просто Католик, просто Христиан-ин).

Забежали вперёд?

Вообще-то НЕТ — мы ЭТО знаем, но не понимаем, что мы знаем. Вернее, знают и не понимают те, кто считает Александра Сергеевича Пушкина больше, чем поэтом (но впустую):

"...Там Русский ДУХ..."

"...Татьяна русская Душою..."

Ладно, пойдём неторопясь...

Смотрим, а какой термин использован в оригинале, на латыни?:

"...natione Ungarus..." — этническая, родовая, племенная принадлежность,

"...quondam catolicus..." — Мировозрение,

"...nunc Ruthenus..." — теперь Ruthen (уже встречались, в ещё не покорённой Сибири) — Мировозрение.

Как мы уже говорили — убрали Кирилл и Мефодий из нашей Азбуки буквы, очень много букв убрали, ограничили наши возможности.

Была примерно такая буква "Θ" и не стало. В западных языках её поменяли на "th", а в русском...

… а в русском, лингвисты предлагают её произносить как «Т», но в реальности, в современных произношениях старых слов, она используется как «Т», или «С», или «Ф».

По-этому, мы будем использовать современные произношения слов, чтобы был более понятен смысл. Для того, чтобы не путаться в использовании настолько извращённого понятия «русский», мы будем пока использовать латинский вариант с современным произношением, а позже раскроем как он ПРАВИЛЬНО говорится на русском языке. Итак:

"...nunc Ruthenus..." — теперь Русин (РУС-ин).

Смотрим дальше, конец 5-ой и 6-я страницы — рассказ о мученике Петре.

"Он был русским дiаконом...", проверяем, что на-латыни?:"diaconus Ruthenus", исправляем чуждое Русинам название «дьякон» на, пусть будет, «духовный служитель» и получаем:

Бывший духовный служитель Русин принял новую религию, римско-??? ...

(судя по-тому, как его хвалит Иезуит, для которого только одна религия истинная — католическая)

… Бывший Русин принял римско-католическую религию, и "Онъ произнесъ проповедь...", за что был жестоко наказан и возможно убит.

А что было в проповеди?

— Отец, Сын и Святой Дух?- так об этом сейчас трындит и, так называемая, «Русская Православная» Церковь (это название — сверхциничное издевательство над нашим сознанием), а в 1698 году официальная Церковь Московского Патриархата готова была убить.

Что ещё было в проповеди?

— Схизма — а по-русски Раскол.

— Главенство Папы (Римского)...

Чтож, давайте и тут поближе разберёмся. Для начала перечислим основных «игроков» — перечислим самые массовые Мировозрения, до поры до времени со-существовавшие в Московии:

— РУС-ины — самое древнее Мировозрение существовавшее на этой территории, но всё больше вытесняемое (насколько древнее пока умолчу).

— Никодимиане — христиане по апокрифическому евангелию от Никодима (апокрифическое — значит официально не признанное после Схизмы).

— Несториане — тоже христиане, но самые принципиальные противники Византийской Церкви. Самое массовое направление христианства, существовавшее более 1000 лет на территории Ближнего Востока, Средней Азии и Дальнего Востока. Именно оно присутствовало со времён, так называемого, «Монголо-Татарского фэнтези» в Сибири, Застенном Китае и Чине, и даже в Японии. Именно при нём был расцвет этих территорий. Именно оно называлось Право Славящим Христианством. Именно это направление христианства было осуждено как ересь и предано Анафеме (опять Схизма).

Почему анафеме? Можно ответить одним словом, Несторианин это… — пра-Коммунист.

Да-да, Несторианство это пра-родитель Коммунистического Мировозрения. Всем привычный Карл Маркс только завернул растерзанное Византийской Церковью Мировозрение в фантик новых терминов (тактический ход?). Тогда предали анафеме Несторианство, теперь Коммунизм. Правда развалить Коммунистическое Мировозрение уже удалось не за 1000 лет, а всего за 30 лет (1953-1983 годы).

— Магометане — по нынешнему Мусульмане, но их не так и много.

(Это всё были Мировозрения, которые находились на территории Орды уже сотни лет, а теперь — «новичок», появившийся после новой Схизмы, Раскола от патриарха Никона 1654-1657 годов)

— «Новообрядцы» Московского Патриархата, в составе Византийской Церкви — «псевдохристиане», единственная канонически легитимная церковь ( христиане «правильной веры», Правоверные), легитимность и иерархическая вышина которой на всей территории бывшей Руси будет обеспечена, после возвращения Петра Первого, армией под руководством германских генералов.

В одночасье христиане Никодимиане и Несториане стали «Староверами», а вместе с РУС-инами — еретиками и дикарями, подлежащими или крещению, или уничтожению.

— И появляется "надсмотрщик" в лице своего Иезуитского «спецназа» — римско-католическая церковь, называющая себя единственной Правильной церковью, для которой все остальные — еретики. То есть она тут появляется как высшая «христианская» иерархия (от Папы Римского).

В чём разница между Византийской и Римско-католической Церквями — чуть позже.

А сейчас, уже всем понятно — Византийские «Новообрядцы» узурпировали право проповедовать только одно Мировозрение, попытки всех остальных жестоко пресекаются.

Чем всё закончилось?

Уже не раз видели распределение христианства ( Christianographie 1600 год)

А вот после полной «зачистки» территории Правоверным христианством (Church Map 1842 год). Всё белое — «чистая» территория; серое у нас — язычники и дикари, никаких христиан.

Наверное на эту карту нужно наложить ещё одну — современную карту спаивания Мира. Красное и коричневое — самая пьянь. Прямую связь с «зачищенными» территориями можно уже не комментировать:

А теперь давайте опять вернёмся на 5-ю страницу письма Иезуита.

"Не говорю и о других более близкихъ татарскихъ странахъ."

«Sileo alias regiones Tartarorum, adeo vicinas, nam Mordicani,...»

«Остановлюсь на других регионах Великой Орды, соседях, например Мордовии, ...»

Чувствуете разницу в переводе?

Сразу, что мы видим? Московия в 1698 году имеет номинальное правление над некоторыми регионами Великой Орды.

(Как, например, во время СССР: Украина имела правление над Крымом; Эстония над Принаровьем; Грузия над Аджарией, Абхазией и Южной Осетией; Литва над Виленской областью, Молдавия над Приднестровьем...)

Ещё что?

«Мордвины… остаются язычниками, как и все народы живущие по Северному Тракту (tractum Boreum)».

Северный Тракт — древнейший путь между Северной Европой и Дальним Востоком, проходящий через Тюмень (помните где была ставка Великого Хана?).

Для наглядности, проведите линию от Сарматского моря (теперь Балтийское) до Манджурии, через отмеченную красным флажком Тюмень.

Впечатляет?

Всё, что от красных линий и севернее- территория, в основном, Язычества (1698 год). Швеция затронута не просто так — отложите в памяти.

Но язычество имеет разные направления, о каком мы говорим?

Помните?, мы говорим о Мордвинах (этническая, родовая, племенная принадлежность), а теперь об их Мировозрении:

"… поэтому входя в комнаты и не видя iconem Ruthenam..."

Исправим перевод: иконы по-русски — знаки, а уж совсем по-русски — образА.

ЗНАК и ОБРАЗ — очень важные названия, пригодятся для понимания самого принципа общения с Надмирной Реальностью — отложите в памяти.

"… поэтому входя в комнаты и не видя образОв Русинских ...".

Понятно, да? Мордвин-Русин — откладываем в память такое сочетание этнической принадлежности и Мировозрения, очень скоро пригодится.

На некоторое время отставим разговор о Русинах в сторонку, только отметим один момент (конец 3-ей страницы):

"...Русины… говорят нам: «мы братья, сыны одной матери» ".

И тут напрашивается ассоциация — Зара-Мать (пусть полежит в памяти):



А теперь перейдём к началу 5-ой страницы — перечисление регионов Орды. Выделим из них:

— Армения — поклон армянам, как самым последовательным союзникам Руси. И сегодня, и 300 лет назад, и тысячелетия назад (они ещё встретятся в нашем изложении).

— Абиссиния… (1680 — Gerard van Schagen)

Вот это, честно говорю, была для меня неожиданность.

Абиссинцы — ордынцы-несториане. Но появление такого (возможного) факта помогает по-другому объяснить и «еврейскую» тему, и появление абиссинских мальчиков-рабов в царских домах Европы, сразу после окончательного развала Великой Орды. И появление Ибрагима Ганнибала, прадеда Александра Пушкина...

Чтож, пора откладывать письмо Иезуита в сторону, на фразе (4 стр):

"… на пути въ Монголiю..."

— да не было в то время Монголии, не существовало.

Смотрим по-латыни:"...iturus in Mogol...".

Источник: chelovechnost.forum.co.ee