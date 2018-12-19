Как уничтожали память. Часть 8

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Давайте теперь посмотрим, что же написано в Библии/Танах?

Читать будем с позиции Управляющего Модуля СуперСистемы, под условным названием "Русская Империя".

Нас интересует не беллетристика, а только иформация Высшей Управленческой Значимости.



Берём Танах в переводе равви Давида Йосифона. Чуть позже вы поймёте, почему именно так.

(Но, Коллеги, прошу — кто может выделить время, выложите параллельно те же строки из Елисаветинской Библии и из Библии в Синодальном переводе, это выявит возможные разночтения.)



* * *



1. Кем и для кого дан Танах/Библия?



— Богом Исраэйлевым для Сынов Исраэйлевых (для еврейского народа).



Исход

34:1,11,23,24,27,32



И сказал Господь Моше:...

… Соблюдай же то, что повелеваю тебе ныне...

… Три раза в году должен являться всякий мужчина твой пред лицо Владыки, Господа Бога Исраэйлева

Ибо Я прогоню народы от лица твоего и расширю пределы твои...

… И сказал Господь Моше: напиши себе слова эти, ибо по словам этим заключил Я союз с тобою и с Исраэйлем

… А затем подошли все сыны Исраэйлевы, и заповедал он им все, о чем говорил Господь с ним на горе Синае...



2. Что они получат, если будут исполнять Заветы Танаха/Библии?



— Второзаконие

12:29



Когда истребит Господь, Бог твой, народы, к которым ты идешь, чтобы изгнать их от себя, и ты изгонишь их, и поселишься в земле их.



— Числа

33:53



И овладейте землею, и поселитесь на ней, ибо вам даю Я землю эту, чтобы владеть ею



3. Какие Заветы?



— Второзаконие (Второй закон, отличный от Первого)

2:33-34



И предал его нам Господь, Бог наш, и мы поразили его и сынов его, и весь народ его

И завоевали мы в то время все города его, и истребили всякий город с населением, и женщин и детей, — не оставили никого в живых



20:16



А в городах этих народов, которые Господь, Бог твой, дает тебе в удел, не оставляй в живых ни души



— Числа

31:17-18



Итак, убейте всех детей мужского пола и всякую женщину, познавшую мужа на мужском ложе, убейте.

А всех детей женского пола, которые не познали ложа мужского, оставьте в живых для себя.



— 4 Царств

10:25



И было, когда закончено было совершение всесожжения, сказал Йейу скороходам и начальникам: войдите, перебейте их, пусть ни один не уйдет. И перебили их острием меча, и бросили (их) скороходы и начальники, и пошли к городу дома Баала.



-Исход

22:20



Жертвующий богам, кроме одного Господа, да будет истреблен



— Второзаконие

7:2



И предаст их тебе Господь, Бог твой, и ты поразишь их, то совершенно разгроми их, не заключай с ними союза и не щади их.



7:16



И истребишь ты все народы, которые Господь, Бог твой, предает тебе; да не пощадит их глаз твой;







4. Какие Заветы Высшего Уровня???



(прошу освежить в памяти тему, где рассматривали «Оракула»: http://chelovechnost.forum.co.ee/t35-topic)



— Второзаконие

13:5



А пророка того или сновидца того должно предать смерти, за то что говорил он преступное против Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли Египетской



18:20



Но пророк, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, умереть должен такой пророк.



12:2-3



Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили божествам своим, на горах высоких и на холмах, и под каждым зеленеющим деревом.

И разрушьте жертвенники их, и разбейте столбы их, и ашейрим их сожгите огнем, и истребите имя их с места того.



7:5



Но так поступайте с ними: жертвенники их разрушайте и памятники их сокрушайте, и ашейрим их вырубите, и изваяния их сожгите огнем



— 4 Царств

23:14,16,20



И разбил он статуи, и срубил ашэйрим, и заполнил места их костями человеческими...

… и послал он взять кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню...

… И зарезал он всех жрецов высот, которые там (были), на жертвенниках, и сжег на них кости человеческие...



10:26-27



И вынесли они столбы из дома Баала, и сожгли их.

И разбили они памятник Баалу, и разрушили дом Баала, и сделали из него отхожее место, (как это и) поныне





— 3 Царств

13:2



И призвал он на жертвенник слово Господне, и сказал: жертвенник, жертвенник! Так сказал Господь: вот, родится сын в доме Давидовом по имени Йошийау, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе



18:40



И сказал им Эйлийау: схватите пророков Бааловых: да не спасется ни один из них. И схватили их, и свел их Эйлийау к потоку Кишон, и зарезал их там



— Исход

34:13



Но жертвенники их разрушьте и столбы их сокрушите, и ашейрим их срубите



-Левит

26:30



И разорю высоты ваши, и разрушу солнечные кумирни ваши, и повергну трупы ваши на распавшихся идолов ваших, и возгнушается душа Моя вами



— 2 Паралипоменон

34:4-5



И разрушили перед ним жертвенники Баалов; и статуи солнца, возвышавшиеся над ними, он срубил; и Ашэйры, и истуканы, и столбы изломал, и истолок, ирассыпал на могилах тех, что приносили им жертвы

И кости жрецов сжег на их жертвенниках.



5. Печальные реалии… НЕРУСЬ.



(Новый Завет, Синодальный)



— Галатам:

3:7



Познайте же, что верующие суть сыны Авраама.



3:29



Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники.





* * *



Первые три пункта понятны, по-этому дополнительно прокомментирую четвёртый и пятый.

Что происходит по четвёртому пункту «Заветы Высшего Уровня»?



Система с условным названием "Сион" выявляет (или участвует в создании) Слабой Периферии СуперСистемы «Русская Империя».



При временном силовом превосходстве над этим кусочком (толпа фанатиков, Рыцарский Орден с Крестовым Походом, армия наёмников, продажный Князь с дружиной, армия уже управляемого государства) производится полное физическое УНИЧТОЖЕНИЕ СуперСистемного Модуля «Оракул».



Истребляются все люди, владеющие знаниями и умениями по:



— управлению и трансформации мысле- и психо-энергий,

— «оккультным» техникам,

— управлению Сознанием Масс.



Устанавливается полное превосходство Системы «Сион» на Самом Высочайшем Приоритете Управления.



А далее производятся действия по НЕдопущению Возрождения Модуля «Оракул»:



— физически уничтожаются все Священные, Культовые, Духовные места и объекты, Места Силы и Храмы.

— Уничтожается (вывозится) всё Наследие Предков из подземных хранилищ.

— Производится тотальное ОСКВЕРНЕНИЕ всех этих мест с использованием обрядов Культа Смерти.



Если через некоторое время Армия СуперСистемы освободит территорию Своей Периферии (армия Хана Батыя или Рабоче-крестьянская Красная Армия, например), то на месте Священных Мест уже будет МОГИЛЬНИК.



Для Возрождения этих мест в полной функциональности потребуется много десятков лет (особенно очистка от Энергетики Смерти Храмовых Комплексов и Духовных Мест, Возрождение Мест Силы, взращивания Священной Рощи и установления «Контакта» с ней), при условии наличия людей, которые ЗНАЮТ и УМЕЮТ, что и как надо делать.



(Если. к примеру, посмотреть на такие известные Княжества, как Владимирское или Шуйское — у них в округе было по одному месту, которые могли быть использованы, как Духовные. Эти места превращены в Опорные Пункты Культа Смерти — нет больше великих Княжеств.)



А таких людей уже нет.



Зато есть полный контроль со стороны Системы «Сион» за НЕдопущением их появления (это может быть инквизиция, или Комиссия по Лженауке, или внедрённые Массовые Стереотипы...).



То есть, эта освобождённая Периферия становится только условно «Своей». Эта Периферия уже находится ПОД ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ на Самом Высшем Приоритете.



Авраамические «Священно»-служители используют Второй Закон, призывающий уничтожать СвященноСлужителей СуперСистемы, а Армия-Освободитель использует Первый, Единый Закон, в котором ЗАПРЕЩЕНО убивать СвященноСлужителей — это одно из самых тяжких преступлений.

(На территории Русской Империи только банда Ленина-Троцкого физически уничтожала Авраамических служащих. Но они. как масоны, знали, что надо делать, чтобы установить СВОЙ Тотальный Контроль.)



По-этому, Авраамическим «Священно»-служителям надо только МИМИКРИРОВАТЬ, использовать сладкие слова, вроде, «Любовь к ближнему своему», «Любовь и ВсеПрощение» но на самом деле они — часть СТРУКТУРЫ Системы «Сион», часть Внешнего Управления.



Теперь в распоряжении Системы «Сион» РЕСУРСЫ «освобождённой» Периферии, позволяющие ещё более эффективно Управлять Массовым Сознанием.



Появляется возможность запускать эффективные Программы СамоУничтожения Народов или СамоИстребления в БратоУбийственных войнах.



И каждый цикл:



— Армия Захватчик — Армия Освободитель,

— Революция — КонтрРеволюция,

— Переворот — Восстановление,

— Князь Предатель -Князь Честный,

...



только усиливают превосходство Системы «Сион» на Высочайшем Приоритете Управления, делают его ТОТАЛЬНЫМ, во всех странах, где есть Авраамическая Религия.



Как результат:



— СуперСистема «Русская Империя» теряет Периферию-за-Периферией и в конце-концов исчезает сама...

Это мы сейчас сами наблюдаем, своими глазами.



Но давайте вернёмся к Танаху в переводе равви Давида Йосифона.



Раввин нарушил ЗАПРЕТ на перевод Танаха на другие языки.



На языки народов можно переводить только два Первичных перевода, сделанных КОЭНАМИ:



— Вульгата,

— Септуагинта.



Раввин — это ЛЕВИТ.



Левит изначально имеет меньшую степень понимания, чем Коэн и допускает в переводе те РАСКРЫТИЯ, которые НЕ ОСОЗНАЁТ.



Давайте потянем данную нам раввином-нарушителем ниточку...

Первое Раскрытие: "Солнечные кумирни", «Статуи солнца».



Упоминаний связи с Солнцем, в канонических переводах нет.



Проверяем по подстрочнику:











В Танахе — есть. Заодно замечаем, что и в английском каноническом переводе «solar» отсутствует.



Объясняется это просто.

Раввин прекрасно знает, что Иудаизм заменил Культ Солнца, бывший ещё при Соломоне. Тут скрывать нечего. Но он не учитывает, что есть Доктрина Паганизма, призванная сокрыть истинные ВероИсповедания, вместо которых насаждалось Христианство.



Один из активно использовавшихся методов сокрытия — ВРЕМЕННОЕ насаждение Религии-Прокладки.



Этой «прокладкой» выступал Авраамический Пантеон Многобожия — ИдолоПоклонничество с кровавым человеческим ЖертвоПриношением.



Смотрим по Авраамической «русской» Летописи ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ действия «крестителей» в лета 6488-6491 (980-983 годы):









Имеем стандартный Ложный Коридор, ограниченный стенками:



Ложь 1 — АВРААМИЧЕСКОЕ Многобожие, ИдолоПоклонничество, человеческие ЖертвоПриношения,

Ложь 2 — Авраамические Религии,



по которому и пущен народ.



Отказ от Христианства тут же кидает в объятия другой Авраамической Религии, представленной Авраамическими Идолами:

— Перун, Хорс, Дажьбог, Стрибог, Семаргл, Мокошь...



Но раввин не ведает таких тонкостей (его задача — пасти иудеев) и даёт ещё и Ключевое Раскрытие:

Ключевое Раскрытие: «ашэйрим» и «Ашэйра».



Второзаконие 16:21,22.



— Не сади себе ашейрим и каких-либо кумирных дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе

И не ставь себе памятника (каменного сооружения для жертвоприношения), что ненавидит Господь, Бог твой



— Да не насадиши себе дубравы: всякаго древа близ олтаря Господа Бога твоего да не сотвориши себе

да не поставиши себе капища, еже возненавиде Господь Бог твой



— Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа, Бога твоего, который ты сделаешь себе

и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой





3Цар:14:15



— за то что сделали они ашэйрим себе (истуканов Ашэйры)



— понеже сотвориша дубравы своя



— за то, что они сделали у себя идолов





3 Царства 14:23



— И построили они себе жертвенники, и (поставили) столбы и ашэйрим (истуканов Ашэйры) на каждом высоком холме и под каждым лиственным деревом



— и создаша сии себе высокая, и столпы, и капища на всяцем холме высоцем и под всяцем древом сеновным



— И устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом





2Пар:33:3,7



-И снова построил он (жертвенные) возвышения, которые разрушил Йехизкийау, отец его, и поставил жертвенники Баалам, и восстановил Ашэйры, ипоклонялся он всему воинству небесному (звездам и планетам), и служил ему

… И идола Ашэйры, которого он сделал, он поставил в доме...



— и возврати и созда высокая, яже раскопа Езекиа отец его, и сострои кумиры Ваалиму, и сотвори дубравы, и поклонися всему воинству небесному, и послужи им

...истуканы же и слиянны образы сотвори и постави...



— и снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему

… И поставил резного идола...





Подстрочник из 2 Паралипоменон 34:4







— «Кумиры/Идолы» СЧАСТЬЯ.





3Цар:18:19



А теперь пошли собрать ко мне весь Исраэйль к горе Кармэль, и четырехсот пятидесяти пророков Баала, и четырехсот пророков Ашэйры, питающихся от стола Изэвэли



— Сколько там «пророков» у Авраамических Религий, для сравнения?





4Цар:17:16



И оставили они все заповеди Господа, Бога своего, и сделали себе двух литых тельцов, и сделали они Ашэйру, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Баалу;



— ВЕДИЧЕСКИЕ понятия!!!



* * *

(Привычно проверим, какой перевод на «Ашейра» даст translate.google.com:





это оставлю без комментариев, а для ассоциаций добавлю:



2 Паралипоменон 30:11



Только часть людей (колена) Ашэйра, Менашшэ и Зевулуна покорилась и пришла в Йерушалаим)



* * *



Итак, "ашэйрим":

Итак, "ашэйрим":



— Священная роща, Священная дубрава, Кумирное дерево, идол, резной идол, истукан, слиянны образ, статуя, литая статуя...



Всё это — «фетиш» СЧАСТЬЯ, связанный с почитанием Богини Ашэйры.



"Ашэйра":



— Аштерот Карнаим — Астарта Двурогая (посмотрите в ЗомбиПедии «Астарот»), Афродита, Селена, Венера, ЛЮЦИФЕР, Анат/Тана, Дона (р. Танаис/Дон)...



Её Эпитеты:



— Божественная Матерь (сейчас мы знаем Авраамическую «Бого»матерь),

— Мать Неба, любви, плодородия,

— ЦарьМать, Дева, Ма,

— Мать Природа, девственно плодовитая с сохранением девственности, Чрево ( сейчас мы знаем устойчивые словосочетания: Лоно Природы, Девственная Природа)...



Её Образы:



— Женщина, Женщина в позе роженицы, Женщина с поднятыми руками, Женщина с ребёнком, Женщина с двумя детьми.









Её Символика:



— Колонна/Столб с тельцом или козлёнком наверху (очень мало данных на эту тему, по-этому не могу утверждать, что уже рассматриваемые нами колонны рядом с Золотой Бабой и на гравюре с Моисеем именно эти. Так как рожки — древний символ божественного просветления, они присутствуют и у Моисея, и у козлёнка и у тельца).

— Звезда и Полумесяц.



А.С. Пушкин: "… Месяц под косой блестит, А во лбу звезда горит...".





Звезда и Полумесяц...

Сегодня эта символика у среднестатистического человека ассоциируется с Исламом. Но официальный Ислам категорически отрицает такую связь, и объясняет это очень просто:



— Звезда и Полумесяц — ЯЗЫЧЕСКИЙ Символ.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru