Как уничтожали память. Часть 7.

«Монгольская» Империя — 1222 год...



Но западные историки выдают и такое:







456 год, Прискус — посол Римской Империи к Гуннам (Huns), в «Монгольскую» Орду.



Конечно, в этом отрывке присутствуют стандартные неточности, основная из которых — современное добавление буквы «н». Ну, не было тогда «МоНголов» (уже об этом говорили и кусок Империи Великих Моголов видели).



Но я выбрал именно этот фрагмент, из-за 456 года. А в остальном — западные историки обязательно определяют Империю Аттилы или Империю Гуннов какEmpire Mogols или Tartares:







западная граница которой совпадает с границей Сарматии, Славян, Скитии, Варяг..., но на эту границу уже не выходила Российская Империя и СССР+СЭВ.



Не тратя времени на доказательство очевидного — Славяне=Венеды, тут и так ясно:







Освежим в памяти западную границу Венедов (Veneti, Venedi, Venetos, Wends, Wendes, Vandals...), не упоминая Венедов вне основного ареала:



— это Центральная Европа, на севере бассейны Вислы и Одера, и Прибалтика, а на юге Венетия (Adriatic Veneti):







А теперь вспомним военную кампанию Хана Батыя Александра Невского, 1236-1243 годы.



Чингиз-Хан = Scytharum Rex,

Тамерлан = Scytharum Rex,



у нас нет никаких оснований не считать, что Хан-Батый = Scytharum Rex.



Самое мощное войско снимается с самой опасной границы, границы противостояния Белой Цивилизации и Чинийской, проводится до «Адриатического» моря, а потом до Балтики, Одера и Вислы...



Хан-Батый, очерчивает границы и наводит порядок на Славянской территории, пострадавшей от Крестовых Походов.



Почему «Адриатическое» море в кавычках?

— потому что принято использовать названия, действительные во время исторических событий, а не данные позднее. Название моря было другое:





Теперь посмотрим, что говорит Авраамическая «русская» Летопись о тождественности Славяне=Скиты ?:







На время написания — всё прекрасно знали, потом «забыли».



И посмотрим, какой срок Государственности у НАШЕЙ Страны, считая от её названия Венедское Царство?:







Anno Mundi 1821 = 2180 Before Christ



2180+2013 = 4193 года официальной Государственности.





Итак, у нас по Авраамической «русской» Летописи остался нераскрытым только один вопрос, третий:



— Было ли известно Русское Царство до лета 6360 ( 852 года)?



Конечно, начинаем с уже известного:



— 476 год, ODOACER REX RHUTENORUM — кончина Римской Империи, создание Единой Империи от Тихого до Атлантического океанов.



(в 456 году, Прискус, Римская Империя имеет дипломатические отношения с Империей «Гуннов»/Аттилы/Моголов, а в 476 году гибнет от, мол несуществовавшей, Русской Империи)



Мы можем иметь два варианта названия:



— R(h)utenOrum — Царство Рутенов,

— R(h)utenia — Страна Рутенов.



В этих названиях R(h)uten = РУС по-латыни.



Проверяем:

Вначале визуально (для облегчения ориентации выделено Чёрное Море. Обведённый символ — в память.) по картам времён так называемого «Татаро-монгольского ига»:



— 1339-Angelino Dulcert









— 1380-Soleri Guillelmus





А теперь локализацию по документам, например:







или, в 1558 году началась Ливонская война, вот её участник:







Как видим, Русское Царство известно задолго до лета 6360 (852 года).



И к тому моменту, как оно будто бы стало известно в Авраамической «русской» Летописи, оно имело СВОЮ ЛЕТОПИСЬ, со сквозной Хронологией в 6360 лет, изменённой (уничтоженной) с введением 1 января 1700 года.



НАША история уничтожена, а принесена Авраамическая, по которой например, мы должны быть благодарны Кириллу/Мефодию за искажение нашей письменности, Миллеру за уничтожение (кражу) всего исторического наследия...



Давайте посмотрим, видят ли другие (не «русские») историки Русское Царство до 476 года?



Берём "Gothorum Sueonumque historia" Joannes Magno Gotho Archiepiscopo Upsalensi, 1554/1564 год (http://yadi.sk/d/ASYh-WzTC2Q8s), написано и напечатано в Риме.



Этот архиепископ написал новую (естественно с искажениями) историю Свеонских Готов, которая является историей «Швеции», в её становлении и борьбе «за независимость». В этой книге в самом начале отмечено, что Скандинавия являлась частью Скитии.



Взглянем на первую точку ранее 476 года:



- стр. 252 — Alaricus 68 Rex (проверяем по официальной истории, есть такой, 382-410 годы).



В описании событий присутствует Rutenorum/ Ruteni/ Russi...



Идём в глубь веков:



— стр. 181-183 — Nordianus 44 Rex,



в описании событий присутствует Heritus Russiae Rex, а так же синонимы страны Russiae imperium, Rutenorum, Russorum, Russiae...



— стр. 167 — хронологическая отметка — Anno Christi LXXII (Anno Christi 72).



ранее этой отметки, на стр. 160 — упоминается "imperium a Russia" (в период правления Ericus 40 Rex, стр.150).



— стр. 94 — упоминается "Bous Rex Rutenorum" ( в период правления Hotherus 27 Rex).



Итак, цель Архиепископа была — новая история «Швеции»,

при её выполнении не стояло цели — изменить историю Руси.

Именно по-этой простой причине Русское Царство существует ДО «нашей эры», намного ранее 72 года «нашей» эры.

Теперь вернёмся в XVI век и вскроем информацию, находящуюся в полнейшем умолчании.



Но вначале, несколько моментов из современности, надеюсь, вы увидите параллели.



Как мы уже говорили на форуме, Россия уже подготовлена к процессу «Переезда Империи» и этот переезд может произойти в любой момент как скачкообразно, так и медленно, практически незаметно. Усилия правящей элиты России сейчас сводятся к тому, чтобы остаться у власти, когда Римско-Имперский Центр переместится сюда. Потому что в планах самого Центра для нынешней российской элиты места нет.



Прикрытием этого процесса может послужить метод «Вышибания Сознания» у масс, который основан на нагнетании массового страха перед какой-нибудь катастрофой. Мы рассматривали разные варианты, некоторые из них активно муссируются в СМИ, некоторые обсуждаются в аналитической среде. Хочу сейчас напомнить один из них — Глобальный Потоп.



Так как процесс «Переезд Империи» не нов, примем к использованию его правильное название — Translatio Imperii



Итак,



1472 год — Московия начинает открытую агрессивную экспансию.



1490 год — проект Translatio Imperii в Москву.



1524 год — нагнетание страха перед предсказанным Глобальным Потопом.



К этому времени, письма Филофея (http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/trietii-rim)

к Государю Московии, в которых идеологемма, стереотипно звучащая так:



— Москва — Третий Рим, четвёртому не бывать.



1533 год — Иван Грозный — Великий Князь.



1547 год — Иван Грозный — Царь Русского Царства.



Оригиналов писем Филофея нет, есть только поздние переписаннные варианты. Возьмём некоторые, наименее искажённые цитаты:



— о нынешнем православном царстве пресветлейшего и высокостолнейшаго государя нашего, иже во всеи поднебеснеи единого христианом царя и броздодержателя святых Божиих престол святыя вселенскиа апостольскиа Церкве...

— будеши сынъ света и гражанинъ вышняго Иерусалима...



— яко вся христианская царства приидоша в конец и снидошася во едино царьство нашего государя, по пророчьским книгам то есть Ромеиское царство. Два убо Рима падоша, а третии стоит, а четвертому не быти...



Почему "православном" стоит в красном цвете?:



— потому что такая мимикрия христианской Церкви началась только в XVIII веке, после Петра Первого.

Правильно должно быть написано — "ПравоВерном". Именно так она и сейчас называется официально НЕ на русском языке — Ortodox Church (ПравоВерная Церковь).



Но в христианстве только одна Церковь является ПравоВерной — КАТОЛИЧЕСКАЯ. Все остальные — еретики.



Понимаете, к чему мы подошли?



Как всегда — секрет полишинеля. Даже ЗомбиПедия об этом знает:



— The Eastern Orthodox Church, officially called the Orthodox Catholic Church, and also referred to as the Orthodox Church and Orthodoxy… It is the religious affiliation of the majority of the populations of Belarus, Bulgaria, Cyprus, Georgia, Greece, Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, and Ukraine...



Как только в цитаты от Филофея вместо "православном" подставите "католическом" и общий смысл станет более цельным, правда?



Теперь давайте сделаем дополнительную проверку...

Посмотрим международный титул Ивана Грозного в 1550 году:





(на BelloSiria отвлекаться не будем, просто в память)



— Magna Universorum Rhutenorum Imperatori — Император Великой Вселенской Русской Империи...



(Помните, да?:

— во всеи поднебеснеи единого христианом царя...

— снидошася во едино царьство...).



И давайте посмотрим на это Единое Царство, «Diefert Situs Orbis Hydrographorum ab eo quem Ptolomeus posuit» (Lorenz Fries), 1535 год:











Нетрудно прикинуть границы Единой Страны, отведённой для контроля Императору из Московии?



Для контроля и НАСАЖДЕНИЯ Католицизма (западного либо восточного). Но Иван Грозный повёл себя не так как было предусмотрено, и...

… и мы имеем самого оболганного историками Царя.



Следующим оболганным будет Иосиф Виссарионович Сталин (если не принимать во внимание УМОЛЧАНИЕ, за что был погублен Николай Второй, вместе со всем семейством).

Есть о чём беспокоиться и В.В. Путину...



Похоже, XVI век — очередной Ключевой Момент, который надо рассмотреть.

небольшое визуальное отвлечение.

Помните, на первой странице?:

а теперь вот такое:

придётся переводить...

Похоже, XVI век — очередной Ключевой Момент, на который надо потратить время.

...



Но теперь мы уже должны рассматривать Глобальный Исторический Процесс не только с позиций Исторического Приоритета, но и подниматься на Высший Приоритет — Мировоззренческий.



(Только таким образом мы сможем ОСОЗНАТЬ наличие самого подлого врага, который изо всех сил мимикрирует под лучшего друга. Хотя с позиции врага — это всего лишь Военная Хитрость.)



Итак, Eastern Orthodox Catholic Church имеет несколько региональных юрисдикций, действующая на НАШЕЙ территории называлась:



— до Советской Власти — Российская Кафолическая Церковь Греческого Закона (имеем такую же смену буквы «Т» на «Ф», как в паре Скития-Скифия), илиРоссийская Правоверная Кафолическая Церковь (ortodox catolic).



То есть, полностью по церковным правилам, обозначена только региональная принадлежность.



— с 1943 года — при непосредственном участии Сталина и НКГБ СССР, дано новое название — РУССКАЯ Православная Церковь.



В нарушение церковных правил, придан ЭТНИЧЕСКИЙ смысл, и во главе церковных дел поставлен офицер НКГБ.



Не могу качественно прокомментировать почему использовано слово "Православная", ведь уже 5 лет, как шёл Академический перевод Ведических Книг, и истинный смысл этого слова известен. По всей вероятности, Сталиным был начат процесс смены религии, возврат к Русскому Духу (к сожалению — кратковременный, даже короче, чем у Николая Второго).



Использование "Русская" — полностью объяснимо. Прошла чистка церкви от евреев, и в церковном руководстве были оставлены только этнические «русские», агенты НКГБ.



Первым Патриархом РПЦ стал И.Н.Старогородский, активно участвовавший в «чистке».



Но не стало Сталина, евреи вернулись к руководству, а название осталось. И теперь это название — циничная издёвка над нашим народом...





Давайте посмотрим этапы внедрения Eastern Orthodox Catholic Church на Русь:



— примерно 1300 год — в Новгороде появляется Кафедра.

— 1325 год — Кафедра переезжает в Москву.

— 1589 год — в Москве утверждается Патриаший Престол (в 1590 утв. в Константинополе)

— 1721 год — Священный Синод.





А теперь, перед рассмотрением ПервоИсточника под названиемБиблия (Танах), мы ещё раз заглянем в Авраамическую «русскую» Летопись.



Помните?, в письме иезуита мы видели: "...в Москве ворвался к нам переводчик немецкаго языка, родом венгерец, бывший некогда католиком, а теперь русский..."



"...natione Ungarus..." — этническая, родовая, племенная принадлежность,



"...quondam catolicus..." — Мировозрение,



"...nunc Ruthenus..." — теперь Ruthen/Русин — Мировозрение.



И ещё в письме упоминался мордвин-Русин — этническое+Мировоззренческое определение.





А в Летописи читаем:









Опять идёт разговор не об этническом, а о Мировоззренческом Уровне:



— хрестьянинъ — Мировоззрение.

— Русин — Мировоззрение.



"Рус — ин" = использующий мощь Рус (пока не раскрываю значение «Рус»), или коротко просто Рус.



Внимание!:



— Русин — НЕ католик, НЕ христианин.



— католик, хрестианин — НЕ Рус.



НЕРУСЬ!



(Последнему определению есть объяснение в Библии (Танах).)

Любое Откровение или Священная Книга даются каждому народу на ясном и понятном языке. Каждому народу — на СВОЁМ языке. Если, конечно, это «Откровение» дано СВЫШЕ.



Что у нас происходило с внедрением Христианства, на основе «священной книги» Библии/Танах?



— 1499 год — первая полная рукописная Библия на славянском языке, Геннадиевская Библия, Новгород.



Рукописная, в сверх-ограниченном количестве, не предназначена для хождения в народе.



Перевод на русский язык сделан с латинской «Вульгата». Непосредственное участие в переводе принимал представитель Ордена Доминиканцев. Это именно тот Орден, которому принадлежали права на Инквизицию.

Второе название Ордена — Орден Проповедников (помните?, мы остановили перевод книги «Oratio de origine sucessionibusque Slavorum (1532)» с латинского, по причине отсутствия в ней каких-то интересных нам Ключевых Моментов. Если не считать нескольких фраз, которые сейчас уже для нас не Ключевые. Возможно, это отсутствие объясняется тем, что автор из Ордена Проповедников, что указано на первых же страницах).





— 1581 год — первая печатная Библия,Острожская Библия, Речь Посполита.



Напечатана с экземпляра Геннадиевской Библии, издано до 1000-1500 штук.



Не предназначена для хождения в народе.





— 1663 год — Московская Библия.



Напечатана с экземпляра Острожской Библии.



Не предназначена для хождения в народе.





— 1751 год — Елисаветинская Библия, на «старославянском».



Основа перевода — греческий текст «Септуагинта», со сверкой по латинскому и иудейскому канонам.

Именно по Елисаветинской Библии идут церковные служения, до сих пор.



В принципе — не предназначена для хождения в народе. В первой половине 19 века даже в Богословских Академиях были единичные экземпляры. (Цена Елисаветинской Библии была 5 рублей — на эти деньги можно было купить до пяти коров или лошадей — недоступна для народа.)





— 1876 год - Синодальное Издание Библии на «природно» русском языке.



Итак, до 1876 года мы имеем явно выраженное разделение на Пастухов и Стада Овец. (В 1614 году Япония запретила Христианство, как тоталитарную секту, агента колониальных империй. Сняла этот запрет только в конце 19 века, под давлением этих империй).



Пастухи (Пастыри) изучают Библию в Богословских Семинариях и Академиях на латинском или греческом. А славянские переводы Библии используются только для ритуальных богослужений и подготовки нарезок из цитат для овец, для народа. Народ знаком с Библией только на основе жёстко цензурированных наборов цитат и на основе поповских толкований ( " Стремление к Истине — от лукавого. Если есть вопросы — обратись к батюшке, он всё объяснит").



Причина проста — Западная Католическая Церковь запрещает использование других изданий Библии, помимо латинской «Вульгата» (Восточная Католическая Церковь разрешает использовать греческий вариант Библии), и запрещает читать Библию мирянам.



В 1876 году выходит полное Синодальное Издание Библии, которое становится доступным вне Церковных Структур и...

… и уже через 8 лет, в 1894 году Николай Второй начинает активную ДЕСИОНИЗАЦИЮ Российской Империи.

Интересным был титульный лист Библии, изданной в 1903 году — очень чётко обозначающий, ЧЬЁ это «священное писание»:









Полностью логичным было обозначение Курса на возврат к Наследию Предков:









Но и Zion не дремал, началась стандартная кампания с использованием "Геноцида 6 000 000 евреев" (наиболее качественно сыгранная во Вторую Мировую Войну, частично с Ираком, а в следующий раз будет сыграна, быстрее всего, с Израилем):

— Начиная с New York Times, 11 Июня 1900 года, пошёл в накачку ИнфоПоток про «Геноцид 6 млн. евреев».



— в 1902 году — Enciclopaedia Britannica связала его с Россией.



— c 1903 года — к накачке подключилась The Jewish Criterion,



— с 1908 года — Deseret Evening News (17 марта),



— в 1911 году — The Zionist Congress объявляет о полном уничтожении 6 млн.евреев,



— в 1912 году — American Jewish Year Book 5672 обозначает стартовую точку начала «Геноцида» — 1890 год. Именно в этот год Российская Империя сделала самые первые шажки по Десионизации:







Как развивались дальнейшие события, начиная с убийства «Оракула» Григория Распутина — мы знаем из истории...

