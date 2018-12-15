Как уничтожали память. Часть 4

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Вот мы сейчас уже совсем вплотную подходим к Великой Орде, и думаю Вы увидите, насколько нам затуманили мозги.

Вопрос же мы ставили себе такой:«С КЕМ воевали русские(чьи?) под руководством немецких генералов?». Ответ скоро — не торопитесь с выводами.





Для начала — Скития известна с VI века до «нашей» эры, как раз с момента постройки первого комплекса Великой Скитской/Китайской Стены, а археологически подтверждено ещё более древнее её существование (в районе Красноярска и Тувы — X-IX век до «нашей» эры).



Далее вспомним, ведь мы уже откладывали в памяти — "Tartaria or Asiatic Scythia" и 900 лет«вторжений»:







Теперь посмотрим другой источник — Глобус Меркатора 1541 года (в каталоге: 1541-Mercator-Globe):







«SCYTHIA OU SARMATIA» — "СКИТИЯ или САРМАТИЯ".



Добавилась связка с Сарматией (Зара-Мать, Царь-Мать — пока её трогать не будем) и подтверждена связка с Tartaria.



А теперь посмотрим сюда (каталог: 1700-Сellarius):







Скития/Сарматия расположилась от Тихого Океана до Германии (как и в карте 1595-Ortelius-Celts, или 1578-Mercator).



Сделаем первые выводы по связке Сарматия-Скития-Tartaria:



— Сарматия Европейская + Сарматия Азиатская примерно совпадают с расположением, так называемых, «славянских» народов. Но так же включает те территории, которые сегодня позиционируют себя как категорически не «славянские»;



— Скития… Союз Стран и Народов, в который входит и Сарматия, по версии XVI века примерно совпадает со странами СЭВ (поясню для молодого поколения — Страны Экономической Взаимопомощи — это СССР + Восточная Европа, включая Восточную Германию и Югославию), но с потерей территорий, уже занятых Чиной;



— Grande Tartaria… Самый большой в истории Союз Стран и Народов, в который входит и территория Скитии. В XVI веке от этого Союза уже оторваны Персия, Империя Великих Моголов… и Московия.



Но мы уже знаем, что НАШЕ название Grande Tartaria — Великая ОРДА.



И «наши» историки связывают появление Орды с началом «зачистки» Киевского Каганата и наведением порядка на Руси, в 1237-1241 годах, а так же «зачисткой» Восточной Европы до Адриатики. Эти компании возглавлял Хан Батый (вскоре прозванный Невским).



Хан Батый...



Это сочетание считается чужеродным, но давайте вспомним, ведь мы применяем слово «ханА» и слово «хныкать». Почему же слово "ХАН" стало для нас чужим? А ведь это на «языке богов» значит СОКРУШИТЕЛЬ. Очень почётное звание Великого Воина, военоначальника. А "Батый"? На русско-калмыцком языке это значит КРЕПКИЙ (запомним — на калмыцком).



Следующим видным эпизодом является так называемая "Куликовская Битва" в 1380 году (а попробуйте найти разницу между противостоящими войсками, при нападении Тохтамыша на Москву):







И конец Орды они связывают с так называемым "Стоянием на реке Угре" в 1480 году (и здесь попробуйте найти разницу):







В сумме, «наши» историки про Орду и «Монголо-татарское Иго» говорят: «Существовало примерно 300 лет».



А «западные» говорят про 900 лет. На 600 лет больше. Но ведь этим заявлением создание Орды приближается как раз ко времени уничтожения Римской Империи, мол, варварами.



Можем ли мы проверить, кто же говорит более правильно (я даже не строю иллюзий, чтобы использовать словосочетание — «говорит правду»)?



Давайте попробуем...



Заглянем, например, в Атлас Меркатора 1595 года, что мы видим?







Международные названия стран полностью соответствуют тем, как мы сегодня их произносим на РУССКОМ языке. Вот и давайте посмотрим, существовала ли ОРДА до 1237 года? Именно Великая Орда. а не какая-то Grande Tartaria.



НО,



что мы упустили?



Если были достаточно внимательны, то заметили, что основное местоположение Ставки Великого Хана и Центр Скитии/Китая — Западная Сибирь. А сибиряки говорят, что не было никакой Grande Tartaria, не было никакого Монголо-Татарского Ига, а была Великая АРДА — ИХ Великая АРДА.



Вроде мелочь — Орда или Арда, но посмотрим...

… Вначале смотрим 1205 год:







«В год 1205, Папа Клемент V, желая предпринять завоевание Святой Земли, с помощью ОРДЫНЦЕВ (Tartars)...»



Что увидели?

-Нормальный Союз против общего врага (не будем уточнять какого) и никаких упоминаний о дикости и кровожадности варваров-ордынцев.



Теперь смотрим в самую известную во всём Мире карту, на которую ссылается любой толковый историк — Аль-Идриси, 1154 год (в Каталоге):



На Дальнем Востоке:





В Центре:





На Западе:





В Африке (обратите внимание — Гиза):





АРДА — почти везде. Что такое «Арда»?



— На «языке богов» и на арабском Арда — это Страна/Земля. И произносится оно от «Арда» на русском до «Орде/Орду» в других языках.



Что мы получили?



Великая Арда = Великая Страна (на языке русов).



Но ведь у нас это слово имеет и другой стереотип толкования, в основном как «Порядок по Единым Правилам» или «Единение и Порядок», и пришёл этот стереотип с других языков.



На основных европейских языках:



Orde — латынь, галицкий;

Ordre — каталонский;

Ordine — итальянский;

Order — английский;

Orden — испанский;

Ordu — ирландский;

Ordem — португальский;

Ordnung — германский;



это слово имеет значение — команда, общественный строй, устав, порядок, упорядоченность.



Значит, была какая-то сила, которая смогла объединить управление над всеми странами, и это Управление у всех запомнилось как Порядок. Но такое Управление можно создать только на основе сильнейшего Мировозрения, сильнейшего Духа, а никак не военной силы.



Если мы найдём эту Объединяющую Силу, то выйдем и на Мировоззрение.



Первая Сила, которая появляется в истории, после «уничтожения» Римской Империи — это ГОТЫ.



Давайте локализуем на современной карте все Земли, в которых Готы присутствовали, но вначале отметим три важных момента:



1. Гот — первоначально на латыни — Geta. (Гета-Геда...?)



2.





Если народ не изничтожен, то он ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ занимает свои исконные пределы и только ВРЕМЕННО его можно столкнуть с законно занимаемого места.



3.

Как мы уже отмечали, каждый Народ имеет свои Самоназвания и названия, данные ему Соседями. По прошествии веков, хисторики могут вбить себе в голову, что Соседи говорят не об одно и том же Народе, а о разных, и получают историческую коллизию.



Например, исчезает 12 томная «История Готов» Кассиодора, где он приравнивает готов и скитов и восхваляет Готско-Римское государство с Правителями-готами.

Последующие «историки» используют его труды, но уже путаются. Полководец Бесса у Иордана — сармат, а у Прокопия — гот.



Сам же Иордан, бывший нотарий, сменивший Веру на Религию и ставший ортодоксом-католиком (опять католик, как «историк» — так католик) епископом Раввенским, причислял себя к готам, а дед его, нотарий Пария, был алан.



(Гета-Скит-Сармат-Алан...)

Источник: chelovechnost.forum.co.ee