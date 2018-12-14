Как уничтожали память. Часть 3

Не отходя от той же карты (1680 — Gerard van Schagen), смотрим.

Начало

Часть 1

https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2

https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Империя/Царство Великих Моголов.

Богатейшая страна, через которую идут южные Шёлковые Пути. Откололась от Великой Орды в 1526 году, недолго после Персии (1506 год). А инициировала процесс распада… (чуть позже).

Глянем поближе (1696-Jacques de His):

Кабул, C'adahor(это Кандагар) — какая страна это сейчас всем понятно.

Жемчужины, или даже Бриллианты Империи Великих Моголов — это Агра и Лахор. В 1700 году (1700 год, опять 1700 год...) эти «Бриллианты», как и вся страна, пойдут на разграбление (а грабить было чего) "Ост-Индской Компанией", и "Империя" станет "Колонией". Но Афганистан — никому не по-зубам, ни тогда ни сейчас.

Но вернёмся к "МОГОЛАМ".

Кто ещё помнит Русский язык, тот знает и такие выражения:

— мы могЁм,

— ну ты — могЁл.

МогЁл — могУчий/мОгущий, мощный физически или сильный Духом человек, который в состоянии выполнить задачу, непосильную другим.

А теперь заглянем в Агру, столицу Империи, посмотрим на тех, чья это Империя — на «Моголов».

Наверное здесь можно ничего не комментировать, только отметим, что даже сегодня, в Индии присутствие гаплогруппы R1a1 доходит до 47%, а в Высших Кастах — подавляющее

(R1a1 — основная гаплогруппа Алтая, России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Словакии… Норвегии… Киргизии… примерно пятая часть в Узбекистане, Персии, Германии, Исландии и Финляндии...).

Вернёмся в НАШУ страну, но по-пути припомним нашу Руницу. Помните, мы говорили о частичном или полном реверсе слогов и слов, а к этому еще добавим замену букв, чаще всего — гласных, в зависимости от местных диалектов (можно ещё припомнить современный Олбанский и язык Падонкав).

И посмотрим такой пример (читать сходу):

"По pзелyльаттам илссеовадний, не иеемт

занчнеия, в кокам пpяокде pсапожолены бкyвы в солве. Галвоне, чотбы пpеавя

и пслоендяя бквyы блыи на мсете. Осатьлыне бкyвы мгоyт селдовтаь в плоонм

бсепоpдяке, всё-pвано ткест чтаитсея без побpелм. Пичpионй эгото ялвятеся

то, что мы не чиатем кдаyжю бкyвy по отдльенотси, а всё солво цликеом."

Нам стоило только дать команду Мозгу, чтобы он не задумывался, и его сверхсознание слёту разбирает эту какофонию.

Наш Мозг — злонамеренно неактивированный, с заглушенной генной Памятью Предков, легко показывает нам, почему мы не в состоянии читать Рунические тексты или тексты Этрусков. А если его активировать в детстве? Если, при отсутствии доступа к Руническим документам, давать ребёнку базовые знаниярусского, тюркского, арабского языков и «языка богов»? Показать как строится различная гармония слов, строится частотная и трансцедентальная составляющая слова?.. Ведь опыты с ИнфоПолем показывают, что дети легко получают информацию о непонятных нам символах древности. Легко получают правильную, неискажённую информацию.

Но сейчас не об этом. С этого момента мы будем использовать для смыслового раскрытия три языка: русский, арабский (реверсный брат) и «язык богов», который британцы назвали «санскрит» (доступная нам часть Пра-Языка). И нас уже не пугают изменения в словах вроде таких: молоко-малако или ворота-врата-Тверь-дверь.

Теперь из Царства Великих Моголов перенесёмся на самый Северо-Восток:

Читаем: "Сумонгул", правильнее будет:"Су-монгул".

В переводе с «языка богов» на русский, это значит: «ДОБРЫЙ/Счастливый Монгул».

ДОБРЫЙ!!! И это — самая неизвестная для «Запада» территория, на многих картах её практически нет.

(Кстати, в левом нижнем углу видим надпись, что священик Иоанн ушёл жить в Эфиопию. Эфиопия — часть Абиссинии. Археологи Эфиопии утверждают, что она имела торгово-экономические связи с Китаем задолго до 1080 года.)

И тут же мы видим "реку Тартар", от названия которой будто бы произошло название Tartaria.

НО. Как всегда есть «но». Многочисленные исследователи утверждают, что на самом деле реки с таким названием не существовало. Версия с рекой появилась только вместе с рассказами о Чингиз-Хане (авторов-иезуитов помним?).

Могли ли картографы в этом месте покривить душой?

Могли. И далеко за доказательствами ходить не надо. Смотрим сюда (1627-Speed John):

"Сумонгул — Меркатором названные МАГОГ".

Гог и Магог — библейская страшилка о жестоких и кровожадных народах:

«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской» (Откровение Иоанна Богослова, 20:7).

Только дело-то в том, что какое-то время назад, название «Гог и Магог» приписывалось Датам и Урманам, «злобным» викингам, но после оккупации их «Западом» (теперь Дания и Норвегия) название стало временно свободным, пока Меркатор не пристроил его.

А после развала Великой Орды остался кусок земли, который никто не покорил, слишком много было природных преград (современная Монголия).

Дальше всё легко и просто:

— от «Сумонгул» убираем «Добрый», остаётся "Монгул".

— Всего-то и разницы между «МОГОЛ» и «МОНГОЛ» — ОДНА БУКВА, никто и не заметит.

— «Могучих/Могущих» — в забвение и искажение, а в Истории меняем Ключевые Моменты.

— Ничего не подозревающий, бедный и неграмотный народ получает название «Монгул/Монгол», а столетия спустя ему рассказывают, что он был злобным и кровожадным, и когда-то завоевал Пол Мира (И никто не вспомнит, что современные Монголы, Уйгуры и Калмыки — это, в основном, разорванный на части«Калмыцкий» Народ).

А теперь вернёмся туда, откуда Арии принесли Веды в Индию — за Полярный Круг, а точнее к той святыне, о которой Высшие Касты Индии хорошо помнят до сих пор, к Злата Бабе (Кольский полуостров и Скандинавию пока не трогаем):

Уральские горы названы Уральскими только в конце 17 века, возможно причиной переименования послужили Яицкие казаки и их бунтарский дух. Чтобы стереть их из памяти, переименовали реку Яик в реку Урал, а заодно переименовали и горы.

И исчезли древние названия — Великий Камень, Великие Пояса… А может причиной переименования были вот эти два древних названия: Рипейские горы, а особенно -Гиперборейские горы… Нет Гиперборейских гор — нет и Гипербореев.

Как видим — на этой карте одновременно присутствуют все известные названия «Уральских» гор. Разные названия, но одно и то же понятие. Вот и посмотрим на другие слова на карте, может увидим ещё какие-нибудь пересечения разных названий с одним и тем же понятием (можем предположить, что и "Могучий/Могущий" или что-то вроде этого, нам здесь ещё попадётся)..

Первым бросается в глаза — "Molgom Zaia".

Непонятно на каком языке… Делаем реверс:"айаз моглом" — получаем, возможно слегка искажённое, "известна свежим ветром", а какой «свежий ветер» может быть за Полярным Кругом — «Борей», «Гиперборей»?

Теперь — "OBDORA".

В самом начале мы её обозначили как «Обь-Дверь», ведь это на самом деле «Вход» в Обско-Иртышский регион. Ну а если оставить «Обь-Дора»? («Обь» всё равно так и просится выделиться)

"Дора"… Если кто-то, хоть немного интересовавшийся Руническими письменами, вспомнит: Дора, Тур, Таурус — всё это варианты названия скандинавского бога Тхора.

Бог Тхор = бог Дора.

Тогда, возможно, получается — Обь-Дора = Обь бога Тхора/Дора???.

Глянем на картинку этого бога Тхора?:

А теперь СХОДУ читаем Руническую надпись внизу:

ЦАРЬ (точка, и реверсом вторую половину)

РУС руде (рыжий).

И получается — Обь Царя Руса рыжего

Ненаучный подход? Ладно, не будем бесить «рунистов».

Смотрим следующее: "SAMOIEDA" — произносится «Самойеда», а буква «й», может стать «дж» или «г».

Глянем тут:

Есть такое слово, "СамоГеда"!

До боли знакомое, так и просится произнести "Само-гетия" (оставим в памяти).

Теперь следующее — "Obea Castrum"

Вроде просится перевести с латыни как «Обский Замок». Но есть одна тонкость происхождения слова «Castrum» — корень «Кастр» обозначает «НЕВИННОСТЬ» (кстати, «кастрат» тоже по-своему невинен). А если была Злата Баба и был Культ Матери, то должен же где-то рядом быть аналог Храма Афродиты, где проходили обучение общению с Надмирной Реальностью невинные девочки?

Вот и дошли до слова "KITAJSKO".

Карт в каталоге у нас теперь много, посмотрим какие варианты названий там есть?...

Начнём с сегодняшнего состояния (отметим для себя, как ориентиры — Каспий и Урал):

А теперь будем опускаться в глубь веков и посмотрим как изменяются Ключевые Моменты.

Первым шагом — карта «АЗИЯ» из «Атлас РОССIЙСКОЙ», 1745 года, Императорской Академии Наук.

По странному стечению обстоятельств, в имеющихся дигитальных копиях Атласа, находящихся в Российских дигиархивах, именно карта «АЗИЯ» или отсутствует, или находится в плохочитаемом качестве. Так как мы уже достаточно хорошо раскрыли происхождение понятия «татар», то тут отвлекаться на эти «странные обстоятельства» не будем, больше внимания уделим корню «Китай», ...

… который присутствует только в "Татарии Китайской". И замечаем ещё одну «странность» на карте — у страны, известной под названием Чина, не написано никакого названия.

Но ведь давным-давно известно, что Китай и Чина — две разные страны:

"А от Чины до Китая идти сухом шесть месяц, а морем четыре дни" (Афанасий Никитин, «Хождение за Три Моря», 1466-1472 г).

XV век… Сейчас мы не знаем, какой продолжительности месяцы он имеет в виду, но даже если взять современный 30-дневный, и взять суточный переход в 30 км, то:

180 суток х 30 км = 5400 км

Это — не просто зайти за Китайскую Стену, а очень-очень далеко от Чины.

Теперь делаем уже привычный шаг — уходим глубже, чем 1 января 1700 года, и тут у нас уже другая картина (1662-Joan Blaeu-Tartaria sive Magni Chami Imperium, в Каталоге):

CATHAYA — Дальний Восток,

KITHAISKO — на реке Обь, и Kathay озеро

KARAKITAY (nigra Kithaya) — рядом с ним видим Обь, Ташкент, Туркестан и Kasakki Tartari.

и на своём месте видим Чину, ограниченную горами и Великой Стеной.

Обращаем внимание на Imaus Mons, разделяющие KITHAISKO и CATHAYA, и смотрим следующую карту (например, 1600-Asia-Mercator, в Каталоге):

Добавляется SCYTHIA (extra imaum).

Теперь смотрим дальше (1534-Fine-Oronce, в Каталоге):

Названия SCYTHIA — основные названия, сопутствующие TARTARIA MAGNA.

Следующая карта (1546-Desceliers, в Каталоге):

Опять связка KATHAV с Великим Ханом.

И замыкаем просмотр вот этими картами, составленными по более древним источникам (в Каталоге:1595-Ortelius-Celts и 1506-Contarini):

И хоть эти карты содержат искажения и сокрытия, мы можем увидеть — SCYTHIA, SCITE и SCYTE занимают, как минимум, территорию от Карпат до Дальнего Востока.

Опять мы имеем признанное международное название и вариации его местных произношений? Давайте посмотрим.

Итак, что такое SCYTHIA?

Мы «это» знаем под названием "СКИФИЯ". Мол, были такие кочевники СКИФЫ, о которых практически ничего не известно, кроме того, что они очень древние, неграмотные и бедные. И как-то обходится стороной, что такое определение никак не соответствует высочайшему Технологическому Уровню развития, необходимому для изготовления, например, такого украшения «неграмотного кочевника»:

Технологический Уровень, не доступный подавляющему большинству современных ювелиров.

Чтож, опять будем использовать Русский Язык, и посмотрим, откуда взялось слово СКИФИЯ.

Вначале проверим, а как это слово произносится на других языках:

на литовском, сербском, болгарском, финском, венгерском — СКИТИЯ;

датском — СКИТИН;

английском и хинди, порченном англичанами — СИТИЯ (сразу всплывает ассоциация с английским словом "CITY")

польском — С(ц)ИТИ;

каталонском — ЭСИТИЯ;

латинском и норвежском — ШИТЬЯ (здесь ассоциация с "Шить", и с "Щит");

исландском — СКИТ(х)И.

И только в русском, белорусском, малоросском языках, и в греческом — СКИФИЯ.

Смотрим, а как оно пишется на русском языке?

в 1890 году:

в 1776 году:

Видим неизвестную нам букву, которая похожа на современную букву "Ф".

Но это мы смотрели на варианты, прошедшие Императорскую Цензуру, а как написано ДО цензуры?:

Здесь мы опять видим незнакомую букву, но уже похожую на букву "Д".

Но ведь и лингвисты нам говорят, что самое правильное, это использовать, вместо исчезнувшей из обращения буквы, современную букву "Т".

Согласимся с ними, хотя можно и уточнить, что надо использовать слог "Т(х)", но тогда придётся долго объяснять, что "(х)" отличается от привычной «Х».

Согласимся с лингвистами и скажем правильно, по-русски — СКИТИЯ.

Почему же в наши (русские, белорусские, малоросские) головы вбито искажённое название, хотя лингвисты знают правильное?

Ответ прост — потому что мы сразу, легко и непринуждённо, выстроим цепочку СКИТ-СКИТИЯ-КИТАЙ.

Начнём?

КИТ(а) — связка жердей, прутьев, веток — для начала, такой величины, чтобы удобно было принести/привести из леса.

Потом она используется для строительства ограждения вокруг поселения или основной его части:

— в виде жердей, прутьев, веток — для строительства плетня (защита от диких животных и добрых людей);

— если нужна более серьёзная защита, то ставится второй ряд плетня, и промежуток между ними засыпается землёй и камнями;

— если требуется военное заЩИТное ограждение/стена, то надо связать/сплести/сШИТЬ большие КИТы, до 10 м длиной. Опять два ряда «плетня из КИТ» и засыпка землёй и камнями.

Из© КИТ получается военное/фортификационное сооружение, неприступная СТЕНА-СКИТ (кстати, «kit» по-английски — это комплект, в данном случае комплект стойматериала), а защищаемое ей поселение получает название в зависимости от местного говора — или СКИТ, или КИТАЙ (SCYTHIA по-турецки «is-kit-lerin», в переводе — «с-кит-ская-позиция», а в прямом переводе — «есть-комплект-позиция»).

Именно с Китай-Града начиналась Москва:

Но СКИТской Стеной были обнесены не только поселения, но и Великий Союз Стран и Народов: Первый Комплекс Великой Китайской/Скитской Стены, стены в Иране (защита южных рубежей), «Змиевы Валы» на «Украине»(одни из оборонных эшелонов)...

Итак, СКИТИЯ=КИТАЙ — страна СКИТОВ/КИТАЙ-поселений и СКИТОВ/КИТАЕВ-населения, имеющая своей нерушимой границей СКИТСКИЕ/КИТАЙСКИЕ Стены.

Но это всего лишь одно из общих названий Великой Страны и её народа, а ведь есть и другие названия, с разной иерархичностью, разных временных интервалов, разной степени исторической сохранности.

Например, Скиты, точно так же как и Советский Народ, имели «этнические» разновидности. Вот одна из них (опять вспомним армян):

Запомнили — СКИТИЯ=КИТАЙ — теперь будем собирать разные названия НАШЕЙ страны в одно целое понятие.

Источник: chelovechnost.forum.co.ee