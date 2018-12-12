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Как уничтожали память. Часть 1

10:06. 12 декабря 2018 Просмотров - 409 Один комментарий Опубликовал:

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Мы уже привыкли к названию Великая ТартАрия. Правда? И нас уже не очень волнует корявость произношения на русском языке:«ТартАрия». Что ж, давайте начнём отвыкать. 

Для начала, напишем это название правильно — Great/Grande Tartaria. И с этого момента, для избежания путаницы будем писать его только латинскими буквами.

Поясняю… Каждая страна имеет несколько названий: 
-свое собственное, на своём языке, так как её называет проживающий в ней Народ, 
-и внешнее, так как её называют Соседи на своих языках. Одно из названий со временем становится международным.

Для примера: Ээсти, Чухна, Виро, Эстония. Или: Светия (теперь Швеция), Руотси, Све-риге, С(в)уеден, Звиэдрия, Цуалайн (кстати, отложите в памяти "Руотси"). Или: Голландия, Исильтир, Дуч, Недерланд... В рассматриваемый нами период, названия Нашей Страны тоже разнообразны, есть и такие ограниченные в применении, как Кардандан или Мадаи:

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Но нас сейчас интересуют только два названия Нашей Страны — внутреннее и «западное».

Внутреннее, на главном языке делопроизводства, русском языке — Великая Орда

Западное, англо-саксонское — Great/Grande Tartaria(e) или Tartarorum (на латыни).

(Нет никакой связи Tartaria с «богами» Тархом и Тарой, или связи со «Славяно-Арийскими» легендами, Мидгардом, Ирием и т.д. Это чужое для русского языка слово, которое может иметь очень простой прямой перевод. TART, в нескольких западных языках имеет приблизительный смысл ПИРОГ. Так что это может бытьПироговаяАрия, к примеру. Чтож, пирогами наши страны славятся. Возможно оно укоренилось на Западе, как Уйгурский вариант названия Великой Страны и связано с рекой Тартар, возможно. Мы же помним о двуязычии и двойных именах...)

Запоминаем: 

Tartaria = Орда

tartar = ордынец (житель этого Союза Стран и Народов)

и никак иначе! 

Это действительно как в 14 веке, до того как из Орды была оторвана Персия, Московия и Империя Великих Моголов, так и в Петровское время.

Заглянем в конец 14 века:

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Видим, есть некоторые названия сторон, составляющих Великую Орду:

142f1549f7ee6fcaa19fc6ee363e68a0f35ea8d7

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(тут прошу отложить в памяти «оу»), 
и есть поздняя «западная» пометка:

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Legatio Tartarica = Посольство Ордынское.

Раз уж сюда заглянули, откладываем в голове — делопроизводство ведётся на русском и династийном уйгурском языках (кладём в память — «Уйгур»),

причём на русском — более полное. Здесь ничего необычного нет, на второстепенных языках всегда короче.

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e1a13381a50fb8b008538e1737f0454ac3be339e

А эти картинки мы уже видели:

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И послеПетровское время, 1745 год:

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Теперь, разобравшись с истинным значением слов

Tartaria=Орда

tartar=ордынец

мы намного проще будем понимать исторические документы, имеющие поздний перевод на русский язык.

Только для начала проследим КАК нам внедрили искажённое и запутанное значение, как всегда — в течение трёх поколений. (Сразу вспоминается известная путаница:«Бог един и он есть Аллах» Smile).

«Зачем ?» вопрос неуместный — DIVIDE et IMPERA — для поддержания тлеющего очага противостояния братских народов, который легко можно раздуть в пожар, в нужное время. 

Опять и опять придётся вернуться в Петровское время...

У нас имеется ТРИ «мутных» периода:

1. Рождение Петра:

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2. Тайны и интриги, связанные с настоящими мотивами, приведшими Петра к Престолу.

Здесь тоже нет свидетельств современников — только поздние сочинения.

3. 1698 год — Возвращение «иного» Петра.

А вот тут-то у нас информации уже достаточно для понимания...

Пётр Первый уезжает на Запад инкогнито.

Но «инкогнито» не для западных, там у него полным полно встреч и приёмов на высшем уровне, а втихаря от своих бояр и знати — уж очень они недовольны планируемой поездкой.

Отметим несколько вех, связанных с поездкой:

1. Готфрид Кнеллер пишет портреты Петра Первого:

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Пётр Первый в рыцарских доспехах. То есть демонстрирует свою принадлежность к Рыцарскому Ордену

Какому?

Сразу всплывает в памяти Ignacio de Loyola и военно-религиозный (католический) Орден Иезуитов:

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Может это ни при чём?

2. Меньшикова мы уже упоминали, теперь вспомним другого.

Боярину Шереметьеву на Мальте возложен алмазный командорский крест Мальтийского Ордена.

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Мальтийский Орден — старейший в мире римско-католический рыцарский орден (военный орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, с 1113 года).

Кто ещё из самых известных нам людей удостоился такого звания?

В Кремле, 16 ноября 1991 года, Ельцину Б.Н. был возложен крест рыцаря-командора Мальтийского Ордена.

За что? 

Наверное каждый знает «заслуги» этого деятеля в борьбе против Русского народа и против Русского государства. Правда почему-то за возложением Ордена стояли тамплиеры США, но всё равно, по аналогии можно предположить и «заслуги» Шереметьева.

Кто ещё в этом списке?

Самый важный — Павел Первый. Вот его практически полный титул: 

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Последние строки в Титуле после смерти Павла уже умалчивались:

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Павел Первый даже прицепил Мальтийский Крест на герб Российской Империи:

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Но ненадолго — был убит масонами. За что? Видимо решил, что он сам себе хозяин.

Три короны на гербе — это «нормально». «Нормально», начиная с Петра Первого.

ТР(и) КоРоны, ТР(е) КРунур = Корона ТоРы

А Павел Первый решил, что ему дозволено обзавестись ещё собственной короной. Выходит — недозволено.

Александр Первый убрал всё недозволенное и сложил с себя полномочия Великого Магистра (по крайней мере «по оглашению»).


3. Особая таинственность одной морской поезки Петра Первого, хотя мнимое «инкогнито» всем и так известно:

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4. Письмо Иезуита Иезуиты в России — письма)
Очень интересное письмо непосредственного свидетеля событий, но есть большие претензии к переводу этого письма на русский язык, чуть позже переведём несколько фраз сами. 

Пока выделим основное — в Московию с предосторожностями и тайными планами запущены Иезуиты, которых поддерживает Царь и основные бояре.


5. Ламберт, как без него. Вот они — оба голубчика, с одинаковыми атрибутами:

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Теперь пробежимся по 18 веку.

Ремезов, «Чертёжная книга Сибири», 1699-1701 годы. (Скачать здесь, 727 мб: Чертёжная Книга Сибири — Ремезов)

До этого Атласа официально не существует никаких карт на русском языке! Ни одного документа.

Первый раз обозначена «Великая Тартария» — небольшой кусок Западной Сибири. Это в то время, когда на западных картах и исторических документах Grand Tartaria — самое большое государство в Мире. Что знают в Московии того, чего ещё неизвестно в Мире?

Того, что Иезуиты уже договорились со всеми «национальными Элитами» Орд о выходе из состава СССР, извиняюсь, из состава Великой Орды? Уже розданы «суверенитеты» и «независимости», а Сердце и Дух Великой Страны осталось с отрубленными конечностями, и не может больше себя защитить?

7f29d0ed50213cfa3b372c2bae9cd989467c4bd1

Помните?, мы уже разглядывали карту раскроя Grand Tartaria на этнические лоскуты:

1d86e26d69b2151416744cff066eb881bcc4bea2

с помощью христианских проповедников:

da172c2b9064257a960aa1f8592def3c9f0348ac

Итак, у Ремезова видим, первый раз — полное повторение англо-саксонской транскрипции — «Тартария/Tartaria». В то же самое время, современный «КазакСтан» ещё имеет упоминание, что он Орда — Казачья Орда, и Золотая Орда — Орда

Какое название народа потеряли современные «казахи»?

* * *
(Казак не народность — это крестьянин+воин+конник; конный житель+пограничник; профессиональный воин+крестьянин+на коне: Донской казак, Запорожский казак, Калмыцкий/Яицкий казак, Киргизский казак...
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...«казахский?» казак, «застенный» казак — это уже в Застенном Китае, в районе Камбалу/Пекина ...)
* * *

А теперь посмотрим на регион современного «ТатарСтана».

89cee1c62a066784df0df4ad0453b16989699a15

Ничего нового. Вокруг Казани живут Черемисы, Остяки, Мордва, Болгары и Болымеры. Никакими «татарами» тут и не пахнет.

Теперь заглянем в «Атлас Всероссийской Империи» Кирилова, 1722-1737:

Начинаются изменения транскрипции (ведь по-русски слишком коряво произносится Tartaria):

7567ea9c1c0eecbefab54a5ebe6d5cc95a0c460a

Но написание ещё не устойчиво, здесь с двумя «Т», хоть и на одной и той же карте:

a4448139f30dbb74475555e28439fc838b202a44

И, конечно, заглянем в окрестности Казани:

7ba369d9622f950d8005b516ffd96cb4be35b375

Ничего необычного — нет никаких «татар».

Когда же они там «появились»? Сейчас, сейчас...

Вначале отдадим должное Главному Сочинителю Российской Истории — Миллеру и Компании.

Берём в руки один из его «опусов» — 

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(Скачать здесь, 34 МБ: Миллер — Описание Сибирского царства.pdf.html )

 

Кто сей сочинитель?

Сын католического пастора. Приехал в Московию в 1725 году, в только что созданную Академию Наук.

Фамилии генералов уже видели, теперь глянем на фамилии членов Академии: 

Шумахер,
Корф, 
Блюментрост, 
Вольф,
Бернулли,
Герман,
Бильфингер,
Гольдбах, 
Кейзерлинг...

Кто бы сомневался, одни «русские немцы».

«Описание Сибирского Царства» появляется через 25 лет, в 1750 году. 

Миллер даже через четверть века не говорит, не читает и не пишет по-русски. Так же как и его коллеги, он не знает русского языка, но «сочиняет» русскую историю на Академическом уровне. Безпрекословном.

Давайте посмотрим, на кого ссылается Миллер?

Конечно, больше всего — на себя самого. А вот и другие ссылки заслуживающие его доверия:

7b69be1964d8fc1cfb42636112a1bcd7951dcc88

bb0c994389e57f25fbb349d0a86cc53c4287438b

d2262dff59d0ef32515647f93e89e0f1ba3e8e29

На основании Себя и «Езуитов» пишется НАША История, а все остальные источники безжалостно «корректируются».

Про памятники и археологические находки точка зрения Миллера известна — любая древнейшая древность найденная в Сибири, это всё награбленое на «Западе» во время набегов, описаннных иезуитом Гобилемъ.

e8ac889dcb3df89db9c8036d3d1637106deb2475

А давайте сами проверим достоверность сведений — вот самое начало...

63fd0f484ba966fd7f76f0232b35c0f29f617bf1

Итак, по Миллеру, Сибирь стала известна в России чуть раньше 1600 года, а на «Западе» — ещё позже. 

Хотя доступны другие сведения: 

0cedfc7746359a534558fa0acf3b4a2dd7f29618

А ещё — именно «экспедиция» Миллера, в составе 3000 (трёх тысяч!) «учёных» собрала и вывезла из Сибири ВСЕ древние архивные документы, громадное количество.

Где они? Почему не использованы в «сочинении» истории? Миллер не читает по-русски, а с переводчиками проблема? 
Тогда смотрим не по-русски:

623cebdbefcf70fa37c06e0fbd5d044a407381a1

В самом дальнем углу Сибири, христианство с 1290 года, с так называемого «Нашествия Монголо-Татар».

Вот и дошли до Главного в этом Сочинении, появления «народа татар»!:

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Вместо Ордынцев, жителей Великого Союза Стран и Народов, внедрено понятие «народа»-насильника-грабителя-захватчика-неграмотного-дикаря.

Потом этот новоиспечённый «народ» начнёт новыми «сочинениями» локализовываться в местах военного противостояния Царской Колонизации и Насильственной «Правоверной» Христианизации.
И после восстания Емельяна Пугачёва будут окончательно определены, уже известные нам, зоны проживания «татар». В конце-концов «татарами» останутся только те, кто остался верен своей Вере и чей родной язык не был русским.

А слово Татария (в русской транскрипции) начнёт появляться в применении на «Западе» — Tataria (1797-1799, Beautemps-Beaupr'e, Charles Francois). 

8567b9aa5fe8503bd25f41885f7a6d39b98c1dc7

Сибирь или Татария!

(Внимание: Кипчаки живы и здоровы — живут там где и жили!)

Итак, похоже на термине «татары» можно заканчивать: 

— в течение трёх поколений некоторым группам людей, тысячелетиями жившим на едином ЕвраАзиатском пространстве, переплетающимся кровными узами со всеми народами, было присвоено выдуманное Название, была внушена выдуманная История и, естественно, изменено МироВозрение. Теперь, по прошествии ещё восьми поколений, эта Ложь ими воспринимается как Истина. Со всеми вытекающими последствиями — DIVIDE et EMPERA...

Теперь мы можем переходить к самому сложному — термину «русский»...

 

Источник: chelovechnost.forum.co.ee

Метки: знания, противостояние, Русь, Тартария
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Один комментарий»

  • 2132 1416
    siberss 12 декабря 2018 в 15:23 Ссылка Пометить
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    Глобально, интересно,но не все пазлы сходятся. как впрочем и у всех любителей, которые пытаются приоткрыть истинную картину былого из под лжи латинян-захватчиков

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