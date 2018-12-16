Как уничтожали память. Часть 5

Итак, начнём локализацию с карт границ Римской Империи в её максимальном размере, в начале IV века:



Сейчас нас не очень интересует сама Римская Империя, больший интерес представляют «дикари» и «варвары» на Северо-Восток от неё, которых Римская Империя почему-то покорить не смогла.

Сейчас мы сравним то, что уже рассмотрели, с тем, что имелось в прошедшей цензуру официальной истории, чуть более 100 лет назад.

Берём "Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона", 1890-1907 г. (скачать здесь: http://runivers.ru/lib/book3182/),

следующие тома: 52, стр.776-779; 55, стр. 427, 430-432; 56, стр.205, 439-442; 59, стр. 200-206;

— Скиты — название народа от греков- «было у греков общим для нескольких живших здесь варварских народов»; Сарматы — название того же народа от римлян.

— «скитские народы говорили на разных языках», «несколько народностей, различающихся по образу жизни и религиозным верованиям», «следовательно, многие из живущих в Скитии народов носили имя скитское условно, скорее всего потому, что входили, так сказать, в состав скитской державы».

— «Сарматия управлялась царями, иногда царицами».

— «в скитах можно видеть предков позднейших германцев и славян».

— «Имя Скития встречается впервые у Гезиода (VIII в. до Р. Хр.)», а по сказаниям — начало скитов "тысячи за полторы лет до Р.Хр."; «здесь, должно быть, содержится смутное воспоминание о великом передвижении азиатских народов в Европу». (Не будем сейчас трогать это «передвижение народов», но именно, примерно, за 1500 лет до РХ Средиземноморская цивилизация была смыта, и на пустое место пришли другие люди. Не имеет «западная» история, в принципе, своих источников ранее 1500 лет до РХ.).

-«Скиты изображаются автохтонами» (коренным народом).

— расположена — от Германии, Австрии, Карпат, от правого берега Рейна, бассейнов Эльбы, Вислы и Дуная, Сарматских гор, Кавказа, до Монголии (которой тогда ещё не было), Тибета, Серики, Согдианы и Индии, и до неведомых земель на Севере.

— «жившие здесь в VI-VII вв. до нашей эры скиты уже были знакомы с железом».

— «римские императоры задабривают роксоланских владык подарками».

— «греки защищались от варваров то оружием, то более или менее правильной данью».

— Цезарь Марк Аврелий «многие годы он должен был провести в оборонительной войне на Дунае, где он и умер».

-«в IV в. вся Сарматия вошла в состав готскаго царства» (?).

Неужели это всё о «дикарях» и «варварах», история которых, как минимум, на 1500 лет превышает историю Римской Империи???

Давайте обратим внимание на земли Карпаты-Дунай-Днестр, земли Дакии, более точное название Гета-Дакия. Легендарные Даки — это местное самоназвание народа, они же Сарматы/Скиты/Геты, как одновременные обобщающие названия (название Геты относится, как минимум, к 515 году до РХ).

Гета-Дакия — последняя Земля, которую удалось оккупировать Римской Империи, и первая — освобождённая. Причем, удалось оккупировать только 14% территории Гета-Дакии, по-этому делаем мысленную корректировку границы на первой карте.

(Откладываем в память — Даки/Геты/Скиты/Сарматы).

А теперь посмотрим на точку, которая считается Кончиной Западной Римской Империи — 476 год, Одоакр.

Этническая принадлежность Одоакра до конца неопределена — вероятнее всего Гета, но может быть и германец, и сын скирийки и тирольца, а может хунн или алан (ну, прямо как «русский»). Но в официальной истории — он солдат, или вождь какого-то племени.

А на самом деле?

Заглянем в Австрию (бывшую часть Скитии), в Бенедиктинское аббатство св. Петра в Зальцбурге, дохристианские катакомбы в горе Мёхнсберг, Максимус-капелла (фото сделано в 2011 году):

CCCC LXXVII ODOACER REX RHVTENORVM — 477 г. Одоакр Царь Р(х)утенорум (Не Р(х)утени — как народа или этнической группы, а Р(х)утенорум — какИмперии).

Кто такие RHUTENI?

Смотрим словарь:

Тут сомнений не было: RHUTENI = Ruteni.

Теперь, как всегда, проверим латинский текст и прошедший цензуру официальный русский перевод:

И делаем заключение (к уже известному Русин=Рус):

Рутен = Русин = Рус

Одоакр — Царь Русов, в понятии — Царь Империи Русов, и он же, в 477 году становится ещё и Царём/Императором бывшей Западной Римской Империи.

В 477 году — Царь Русов… Но, на данный момент, мы ещё нигде не встречали народности или этнической группы с названием «Русы». То есть, так и остался открытым вопрос:

— что значит «Рус»?

А раз уж вот эта фраза привлекла внимание: «в IV в. вся Сарматия вошла в состав готскаго царства (?)» — то продолжим с Гетами.

Я всё думал, надо ли подробней останавливаться на Падении Римской Империи и их междоусобицах, их «Смутном Времени», или это нам не очень важно?



Давайте пока совсем коротко, если сочтёте нужным, то пусть кто-нибудь займётся этим тщательней:



— Гета-Римское государство

...

— При Августе, Римская Империя становится Военной Диктатурой (Дуче — такое название будет и у Царя Московии, по западному). Сенат перестаёт быть значимым, исчезает Народное Собрание, то есть Народовластие.

— при Деции — обозначены враги Римской Империи — Геты и ХРИСТИАНСТВО

— при Диоклетиане (с 285 г.) — конец Язычества и начало Католичества. Римско-Константинопольское Единодержавие.

...

— Гета Теодорих собственноручно, на пиру, убивает Гета Одоакра.



Гета Одоакр -РУС

Гета Теодорих — Католик



Гета, Рус, Католик — над-этнические, Мировозренческие понятия, к раскрытию их и подходим.



Императоры...



К сожалению, у нас нет никаких других источников, кроме Западных. Император — так император, но по нашему, это мог быть Великий Князь или Великий Вождь, к примеру. Причём, призванный, выбранный к исполнению обязанностей Народом, за свои реальные заслуги. Ведь и Союз Советских Социалистических Республик на Западе назывался Империей. Не может Дуче управлять такой СверхВеликой Страной только за счёт диктатуры.



Откроем карту из «The Goths», Henry Bradley, 1891:

И сразу глазами упираемся в «Centre of Ermanaric's Empire A.D 375».

375 год — величайшая Империя Гетов, включающая в себя все народы Германии и Скитии, занимающая все Земли, кроме занятых Римской Империей.

Империя от Эльбы до Маньчжурии.

* * *

Живущим в эстонии, в перечислении народов в главе XXIII Jordanis «Getarum sive Gothorum»/ «De Origine Actibvsqve Getarum»/«Getica», интересны Скиты-Чудос — которые в «русской Летописи» будут уже под названием Чуди Русь).



* * *

И тут возникает вопрос к российским историкам и политикам, планирующим отмечать всего лишь 1150 лет Государственности Руси:

— Уже 1637 лет назад была Величайшая Империя, превосходящая в своих границах СССР+СЭВ и, как минимум, не уступающая Римской Империи в развитии. Почему же тогда история НАШЕЙ Страны содержит только описание владений семейств Рюриков и Романовых?

А ведь «Западные» историки более честные и дают нам дополнительные сведения:

То есть, на территории «славянских» народов, Геты/Скиты/Сарматы — это их обобщающие названия (разной иерархии).

Но тогда уж НАША Государственность и История относится и ко временам Великой Скитии и Скитских Царей.

К примеру, вначале из Зомбипедии:

— Atheas, 429-339 BC — это на сегодня ~2400 лет;

— Scylas ~ 500 BC — это на сегодня ~ 2500 лет;

Маловато?

Но Scylas — это сын Скитского царя Ariapeithes, вот уже ~550 BC,

а известный философ Anacharsis (~590 BC)- брат Скитского царя, это на сегодня ~ 2600 лет.

Много времени займёт передвижение по 50 — 100 лет, правда? Особенно, когда все исторические «источники» муссируют одно и то же...

Тогда вспомним, что есть «спецназ» Католиков, который поставлен контролировать и изменять Мировую Историю (кем поставлен — пока не важно). А раз нужно контролировать и изменять, то нужно хотя бы примерно знать Реальную Историю.

Вот и заглянем к Католикам:

Католическое Anno Mundi = Annorum ab Orbe

И в этом документе находится в таком соотношении:

Уже в Anno Mundi 1920 = 2081 Ante Chrishti (Before Christ) мы имеем Scytharum/Sarmatarum/Gothorum и царя (Rex)

Suennon.

(Отложите в памяти — Кришти/Крист)

И теперь нам надо только добавить годы «От Христа» до сегодняшнего дня… (допустим, что сейчас на самом деле 2012 год от «Рождества Христова», ведь это официально признано):

2081+2012= 4093 года Государственности.

Или здесь, начало одной из династий:

Anno Mundi 1940 = 2061 до «Христа»

2061+2012= 4073 года Государственности.

Итак, без большого труда мы видим, что уже, как минимум, за два тысячелетия до «Рождества Христова» существовала Империя Скитов/Гетов/Сарматов (как помним — она же Великая Арда/Великая Земля), превосходящая по возрасту Римскую Империю и Великое Переселении Народов.

И вопрос только в том, какое отношение к ней имеют Русы?

Русы, первое упоминание о которых было у греков, в седьмом веке до «Рождества Христова».

Но, раз уж посетили Католиков, проверим, что мы знаем о времени исчезновения Скитии? И как нельзя лучше, подвернулся нам Тамерлан. Что мы о нём знаем?

— Его правление примерно совпадает с началом «Проекта Московия».

А какой его титул?

— Смотрим:

Тамерлан — Император (многотысячелетней) Скитской Империи,

принимаемый с почтением в Константинополе:

Он же:

Скития=Tartaria

Вот на этом замкнём наши предыдущие рассуждения:



Tartaria=Cathay.

А на этом изображении, хранящемся в Британском Музее, ставим точку (без комментариев):

Теперь упомянем другого, «Маньчжурского» императора Великой Орды — Мангоу (внука Чингиза Хана):

И вернёмся к Гетам. Попробуем их локализовать на современной карте.

Для простоты, начнём с Зомбипедии...



В Зомбипедии рассуждения начиная со II-III веков и таких территориях:

Скандза — юг современной Швеции и остров Готланд,

ГотиСкандза — низовья Вислы,

Черняховская культура — огромная часть Приднепровья и Причерноморья.

и карта:



Вот такую информацию имеет средний русскоязычный пользователь Интернета… Печально, что русские историки обходят эту тему стороной.

По-этому мы продолжаем использовать огромное количество исследований западных историков.

Берём за основу, уже имеющееся у нас, документально зафиксированное упоминание о

Gothorum в 2081 Ante Chrishti (Before Christ)

и карту «The Goths», Henry Bradley, 1891:

и к этой информации будем добавлять новую.

Начнём с Севера, со Скандинавии, 1507-Waldseemuller-Universalis-Cosmographia:



-Gottia — до самого северного края.

Теперь обозначим западные границы.

-Datia… По современному это Danmark/Дания.

Дания, но датчане, а не данчане. Всё потому, что старые название были такие же, как и у Гета-Дакии — Dacia/Datia (1544-Agnese-Atlas-p8):

И имеется прямая духовная связь с Готией — почитание Одина.

Ниже, по западной границе:

-Свевы=Гета (Германия).

-Гета-Дакия — уже говорили.

Перейдём к южным границам...

Всего несколько фамилий историков:

Ammianus Marcellinus, Arnold Joseph Toynbee, James Francis Katherinus Hewitt, H.G.Keene, Thakur Deshraj, Alexander Cunninghan, Bhim Singh Dahia, Richard Francis Burton, Dr.Kephart...

-Джаты=Гета (Индия, Пенджаб – до 73%). Это самая большая плотность Гета в Индии. Доминирующий политический класс в современной Индии.

Пенджаб пал перед английскими колонизаторами в середине 19 века, в 1849 году. Джаты обозначаются как прямая связь с Jutland (Дания), но есть и другая связь, Духовная — память и почитание «Золотой Бабы».

Далее с меньшей плотностью:

-Кушаны=Гета (Ghazni, Kandahar -Афганистан)

-Ассирия,

-Уйгуры = Гета (Синьцзань-Уйгурский район «Китая»),

-Сака, Массагета, белые Хуны = Гета (Западный Туркестан). Часть Западного Туркестана, под названием Независимая Tartaria, пала только в середине 19 века (Alexandri Magni Imperium et Expeditio):

Южную границу обозначили, теперь посмотрим восточную.

-Сету — (Скиты-Чудос, Чуди-Русь? — пока пропустим),

-Samogetia (Жемайтия, «Литва») — с неё и пойдём на Восток.

«Samogetia»… проверяем варианты написания:



Samogetia=Samoieda

и проверяем Духовную связь:



Добавляем Обдору-Самогета с «Золотой Бабой» и идём ниже.

Аланы=Гета (Аланы нам ещё встретятся):

-около Урала «Alani Scythe, Alani montes» (1578- Меркатор):



— ниже, земли севернее Каспийского моря (1534-Fine-Oronce):



Теперь вспоминаем, что мы уже упоминали «Дальне-Восточную вертикальную Руницу», от которой произошла «китайская» письменность.

Если мы возьмём какой-нибудь русский письменный источник ранее 1700 года, то нам будет не совсем легко его читать, но мы всё-таки сможем это сделать.

Если нам кто-нибудь будет его читать, мы тоже не совсем легко, но будем понимать услышанное.

Язык «Северного Китая» трёхсотлетней давности не может ни прочитать, ни понять, ни один современный чиниец.

Но не только этот язык, была ещё и западная, застенная часть современной Чины, народ Yue-Chi/Тохары:

Его тоже не понимают современные чинийцы — это язык Гетов.

Теперь, все граничные области нанесём на современную карту:

Явно видим, что у нас есть один-единственный вариант. Только одна мужская гаплогруппа покрывает весь этот регион (несмотря на все недостатки исследований на нужных НАМ территориях):

R1a1a

Чтобы картина была более информативной и акцентированной, я оставил только ареалы, где R1a1aявляется основной или полностью доминирующей, и наложил на карту с границами стран:

и теперь прошу всех посмотреть, видите ли вы то же что и я?

1. Первое, что бросается в глаза:

— народ называемый "славяне", особенно народ называемый «русские» = Гета.

(Бежать за Нобелевской Премией? Или это секрет Полишинеля? Ведь мы уже привыкли, что всё нам «новое» — прекрасно известно историкам сотни лет назад)

Смотрим — Mauro Orbini «Il Regno de gli Slavi», 1601 год:

Для простоты, смотрим перевод на русский язык, сделанный при Петре Первом, в СПб, 1722 г. Категорически не рекомендую читать этот русский перевод из-за громадного количества пропусков, добавлений и искажений. Показываю просто для демонстрации официального наличия этой информации, почти 300 лет назад:

Гета и Славяне — один и тот же народ.

Проверим в Сербской Летописи, 1826 г.:

Значит, мы можем дополнить цепочку уже известных синонимов:

Даки/Геты/Скиты/Сарматы/Славяне.

А теперь возникает вполне резонный вопрос — "ПОЧЕМУ?":

— Почему, по какой важной причине нужно скрывать эту информацию?

— Почему любые периферийные народы могут обсуждать свою причастность к Гетам и Ариям, а НАШЕМУ народу это запрещено?

— К каким Знаниям мы придём, если будем знать ЭТО? (Наверняка так усердно скрывается именно Ключевой Момент.)

* * *

Кстати, прошу обратить внимание:

3790 лет Anno Mundi + 1460 лет BC, как «появились» Гета = 5250 лет от Сотворения Мира до Христа.

Но напомню, что уже знаем:

1920 лет Anno Mundi + 2081 лет BC, как известен Scytharum/Sarmatarum/Gothorum Suennon Rex = 4001 год От Сотворения Мира до Христа.

Гета «помолодели» на 621 год (царей уже и не вспоминают), а «западная» история «повзрослела» на 1249 лет — всего лишь со сменой поколений «хисториков».

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Источник: chelovechnost.forum.co.ee