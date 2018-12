Как уничтожали память. Часть 6

Начало:

Второе, что мы видим — самая известная страна связанная с Гета, Швеция, практически выпадает из основных ареалов, она — явная периферия.

Посмотрим, какие названия народов — суть "Славяне" (Mauro Orbini «Il Regno de gli Slavi»), возьмём из перечисления самые стереотипно непривычные:

— Аланы или Масагеты (их мы уже знаем как Гета),

— Даки (тоже знаем как Гета),

— Авары (они же Обры и Белые Хунны — тожеГета),

— Роксоляны или Руси, Петы Горски (!), Русы, Москвитяне (выделены в отдельное название!), Черкасы(!),

— Прусы, Литвяне (Гета)

— Фенны или Финны (!),

— Шведы (!),...

Шведы = Славяне...

Но мы же прекрасно понимаем, что любой народ — это многовековая смесь различных этносов/гаплогрупп, и понятие «Народ» это не только и не столько Гаплогруппа, а главенствующим здесь является Мировозрение связующего, АВТОРИТЕТНОГО этноса.

Чтобы смесь Шведы-Славяне стала Шведами-НЕславянами должны пройти какие-то процессы, естественные или злонамеренные, по смене:

— количества связующего этноса,

— снижению его Авторитета,

— смене Мировозрения.

Смена Мировозрения начинается со смены ЯЗЫКА и подмены ИСТОРИИ.

(пишу эти строки, а перед глазами процессы в современной эстонии...).

Мировозрение Гета-Славян пока оставим в стороне, лучше соберём некоторые факты по Швеции:

2.1. Шведские исследователи истории утверждают, что в начале 16 века в Швеции в ходу было четыре языка, ссылаясь на Olaus Magnus — Olof Månsson (даже не сомневаемся — Католик, каноник Упсалла, архидьякон Стренгнес) и его труд «Historia de Gentibus Septentrionalibus», 1555 г:

— Lapp,

— Swede,

— Goth (их уже, как бы, давно не существует — а язык есть. Та же история, как с Кипчаками...),

— Rus Muscovite (Русский особый, Московитский).

(Не было времени перечитывать весь труд, перестал читать, как наткнулся на упоминание, что в городах были русские кварталы...)

2.2. Småland, самая большая область Götaland (Gothia) — ранее называлась Rusken.

2.3. Уппсала — самый большой из известных, до-«христианский» Духовный Центр «Западной Европы».

При насильственной «христианизации» был полностью разрушен, и НА ЕГО ФУНДАМЕНТЕ была построена одна из самых больших в Европе КАТОЛИЧЕСКАЯ церковь.

Многочисленные шведские исследования однозначно утверждают, что до-«христианское» мировозрение в Швеции было не каким-то убогим, а МОЩНЫМ и ЦЕЛЬНЫМ Мировозрением, похожим на Буддизм.

Точнее — ДО-Буддисткое (на этом пока остановимся, отложите в памяти...)

2.4. Начало 17 века.

17 февраля 1617 года между Швецией и Россией был заключён Столбовский Мир, по параграфу XV которого, Церковь Московского Патриархата допускалась на территорию Швеции, в русские комерцколонии на о.Готланд и в «Стокгольм».

Русским в этих комерцколониях дозволялось исполнять свои молитвы и песнопения на служениях в церкви Московского Патриархата.

Но для остальных русских продолжалась германизация. Для них в 1628 году был выпущен «Малый Катехизис Лютера»/Ryske Katechism на кириллице:

2.5. Конец 17 века — кириллица уже выведена из обращения, русские слова пишутся шведской транскипцией.

2.6.

15 апреля 1697 года помирает Карл XI.

7 мая 1697 года, в Королевском замке в «Стокгольме» сгорает 17 000 печатных изданий и 1000рукописей.

Поминки в ноябре 1697 года под руководством главного придворного церемонимейстера.

Читаем на «шведском» языке приглашённой шведской знати (сходу):

2.7. Современная эстония была Шведским Доминионом в 1561-1721 годах.

— шведы ущемили в правах немцев,

— прекратили экспорт рабов,

— при шведах было настоящее развитие этой территории.

160 лет шведской «оккупации» называется "Золотым Шведским Веком" эстонии. При этом, историками демонстрируется всего несколько «Амбарных Книг» того времени.

НИКАКИХ официальных документов, указов, судебных распоряжений — только парочка «Амбарных Книг», да пара писулек на немецком языке...

Язык ОФИЦИАЛЬНОГО Делопроизводства — официальным историкам «неизвестен».

НО.

В шведских архивах однозначно указывается, что язык обучения в городских школах «эстонии» — РУССКИЙ.

Русский язык, в городских школах «эстонии», задолго до Петра 1, задолго до попадания «эстонии» в Российскую Империю...

2.8. Два шведских доминиона, Финляндия и эстония, называют Швецию Ruotsi/Rootsi.

Помните, я просил запомнить "уо"/«оу»?

Русь-Россия, замена у=о, потому что раньше это была одна буква. (Наследие этого можем наблюдать и в, например, английском слове «book», читающееся «бук». И в известном «Аз Буки Веди...» должно быть правильно — «Аз Боуки Веди...»).

"ts" — это «ц», звонкая «с».

«Ruotsi» = Руцы-Русы.

И проверяем:

Однозначно, Ruotsi=Руоси=Русы.

Но тут мы упираемся в борьбу двух теорий — Норманской и Антинорманской, которые выступают в уже известной обманной схеме, как ЛОЖЬ 1 и ЛОЖЬ 2. Они обе полностью игнорируют ИСТИНУ.

Посмотрим сами какую?

Для этого просто САМИ, своими глазами, посмотрим несколько страниц «русских» Летописей.

Но для начала соберём в голове некоторые без-спорные моменты, хорошо известные, но не выпячиваемые:

1. «Русские» Летописи — это компиляция и доработка нескольких более древних Первичных источников, которые утеряны.

2. Как Первичные источники, так и компиляции, проводились служителями «Христианской» Религии (почему «христианской» в кавычках — сейчас отвлекаться не будем).

3. «Христианская» Религия насаждена на НАШУ Землю огнём и мечом, о чем написано даже в самих этих Летописях.

4. «Христианская» Религия — вариант Авраамической Религии (иудаизм, «христианство», ислам).

разница между иудаизмом и «христианством» незначительная по религиозной литературе:

но большая по ЦелеПолаганию и обработке паствы:

— Иудаизм — "И будешь властвовать ты над многими народами, а они над тобой не будут властвовать".

— «Христианство» — Смирение и Покорность — «Бог терпел и нам велел».

Теперь мы можем открыть любой вариант Летописи, например для простоты восприятия — Летопись по Лаврентьевскому Списку 1872 года (скачать здесь:http://yadi.sk/d/8p_CDttM3kjq4 ). Пропускаем беллетристику и открываем на начале ЛетоПисания:

Смотрим и анализируем:

1. "Руская земля" (по их версии) стала известна с лета 6360 (с 852 года в современном летоисчислении) — NB!. (условно, как будто мы ещё других вариантов не знаем).

2. Проверяем цифры:

6360 — 852 = 5508 лет

видим соответствие НАШЕМУ летоисчислению, сквозному, никогда не прерывавшемуся и не реформировавшемуся до 1 янв 1700 года.

3. Далее идёт вставка Авраамической Байки.

— что изначально вызывает недоумение. Летопись позиционируется как «Руская», при чём тут чужие легенды и мифы?

* * *

Здесь немного отвлекусь.

У нас существует величайшая проблема — катастрофический недостаток в изучении НАШИХ, исконных, МироВоззрений и Святых Писаний.

Исконных, а не новодельных.

По-этому мы беззащитны перед обилием априорно чуждых нам, ЧУЖИХ мировоззрений и Писаний.

Мы не видим в них противоречий и опасностей. Мы не видим противоречий и опасностей в новосочинённых, ПСЕВДО-родных россказнях, о будто бы имевшихся у наших предков культах и поклонениях выдуманному перечную богов.

Я рекомендую хотя бы немного почитать эту Летопись и задать себе серьёзные вопросы, если вы используете имена «богов», указанные в Летописи.

Особое внимание нужно уделять всем «Святым Писаниям» Авраамической Религии, так как мы их видим только в переводе на русский язык, и знаем, что имеется кардинальная разница в ЦелеПолагании для «своих» и «чужих», а значит — и в переводе.

Как пример, предложу для всех интересующихся ДОхристианской Верой Предков, Родной-Верой, Ведами, такой эпизод.

Книга Бытия, глава 6:

— В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди.

— И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.

Предположительная реакция на эти строки:

— Ведь это про НАС!!!

после этого снимается недоверие к Источнику, и в Общество проникает вирус. Проявляется интерес к изучению Источника, начинается цитирование ...

Постепенно Общество, в Обход Сознания, перенимает многие положения, приводящие к необходимому результату — Смирение и Покорность.

Почему это происходит? Почему читающий не видит ПРОТИВОРЕЧИЕ двух указанных строк?

— Потому что он злонамеренно оторван от Русского Духа...

Есть у нас в Израиле неправильные «евреи», которые нарушают запрет перевода Торы на русский язык. БлагоДарим их за помощь, и читаем ПРАВИЛЬНЫЙ перевод:

— Выкидыши были на земле в то время, и после того, как сыновья Бога приходили к дочерям человеческим и они рожали им. Выли (плакали) мужчины, которые издавна были удручены очеловеченными.

— И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.

Делаем выводы...

* * *

4. В Авраамических Байках присутствуют цифры, значит есть и калькулятор под рукой:

2242 + 1082 + 430 + 601 + 448 + 318 + 333 = 5454 года

!!! 5454 НЕ равно 5508 !!!

5. Смотрим в первоисточник баек, в Иудейский вариант -

— они вообще занимают отрезок в 3761 год.

имеем явную замену НАШЕЙ древней истории Авраамической, с натягиванием оной как резиновое изделие.

5508 — 3761 = 1747 год

Мы имеем очередную цифру искажения ЛетоИсчислений. На данный момент их три:

— примерно 600, примерно 1200, примерно 1800 лет.

Любой древний исторический факт может быть сдвинут на эти цифры, в любую сторону.

6. Вывод:

— «русские» Летописи — Авраамическая Поделка, которая имеет как факты, так и вымыслы.

Наша цель — выявить противоречия и правдивые факты.

Для этого нам достаточна всего одна, скандально известная страница:

Я планировал ограничиться только тремя страницами.

Оригиналы читать тяжело, можете посмотреть эти варианты.

http://yadi.sk/d/U3LYpgj13ncqS

http://yadi.sk/d/TciXftEn3nch6

Анализируем:

1. В добавок к уже известной «Руской земле», мы видим разделение её на различные области:

— Варязи Русь,

— Руси Чудь, Словени, Кривичи, Весь,

— Все вышеперечисленные составляют "Всю Русь".

2. Народ одной области Руси призвал себе князя из другой области Руси, как например сейчас, народ Ивановской области выбрал бы себе губернатором бывшего губернатора Владимирской области.

3. Варязи Русь локализуется в направлении современной Швеции.

4. Названия племён — достаточно условны. При смене названия города на НовоГород, сменяется и название «племени» со Словены на НовоГородцы.

Как например, Ленинградцы на Петербуржцы, мы же не будем считать, что племя Ленинградцев исчезло.

5. Имеется непонятность: «людье НовоГородци от рода Варяжьска, прежде бо беша Словени».

— То есть, Словени — тоже рода Варяжска.

6. Другая непонятность: «от тех (Варяг) прозвася Руская земля».

— На момент призвания Руская земля уже существует, возможно имеется в виду, что Варяги вообще дали Руской земле такое название?

Теперь, учитывая Авраамичность этого источника, задаем себе вопросы для перекрёстной проверки:

1. Была ли в рассматриваемый момент «Швеция»-РУСЬ?

Если «ДА», то автоматически снимается противостояние Норманистов-АнтиНорманистов как несущественное, но встаёт вопрос:

— когда и как начался процесс превращения «Швеции»-РУСЬ в Швецию-НЕрусь?

2. Были ли границы Руской земли/Великой Руси больше, чем перечисленные области?

3. Была ли известна Руская земля/Великая РУСЬ/Руская Империя или какое-то похожее название, определённо указывающее на РУСЬ до лета 6360 ( 852 года)?

То есть мы интересуемся уже не Скито/Гета/Сарматским вариантом названия, а безусловно, без-спорно определяющим «Рускость»...

4. Как можно локализовать земли Варягов? Могли ли они дать название: «РУСЬ»? Какое название существовало одновременно с этим? Не является ли название «Варяги» очередным синонимом НАШЕГО народа, например, с англо-саксонской стороны?

вроде достаточно...

Начнём с первого вопроса, со «Швеция»-РУСЬ?

Первое кладём — уже известное R1a1a:

На эту информацию накладываем "Культуру Шнуровой Керамики" — Единое Культурное Поле.

Несколько вариантов, от разных исследователей ( первой идёт ЗомбиПедия ):

Ещё есть сомнения в единстве культуры?

Тогда накладываем локализацию "Варягов".

Берём её непосредственно из «нашей» Авраамической Летописи:

Берём указанных четыре крайние точки и переносим на современную карту:

Но это (уже привыкли) известно и почти 200 лет назад:

То же самое мы уже читали про Скитов/Гета/Славян/Сарматов...

Всё ещё есть сомнения?

Не хватает четкого ответа какого-нибудь Авторитетного Историка:

— Когда и Почему «Швеция»-РУСЬ стала превращаться в Швецию-НЕрусь?

Но это оказывается настолько просто, об этом говорится так обыденно, как о травле тараканов. Об этом знают все, кроме историков, выдающих себя за «русских»...

Например откроем "Kingship and State Formation in Sweden, 1130-1290" By Philip Line:

Переводим:

"Римская церковь особенно не признавала границ ее юрисдикции.

Однако, различия неизбежно возникали между регионами с различными правителями, особенно когда это совпадало с отличиями культурных или языковых зон.

Современное национальное строение еще только возникало, но есть несколько примеров средневековых королевств, осознанно поддерживающих заселения людей, с их господствующими языком и культурой, в новых завоеванных территориях, в содействии их ассимиляции.

Признание нового правителя, как сюзерена и (при необходимости) религиозное преобразование на новые сюжеты, возможно было осознанной целью в известном смысле, чтобы принятия национальной культуры не было, а в некоторых случаях замена бывших обычаев на новые законы и даже принятие господствующего языка завоевателя было поддержано."

Смотрим по сноске 34:

Переводим:

"Два примера таких заселений (колонизаций), из самых различных регионов и периодов, можно увидеть в Византийском заселении (колонизации) части Греции греко-говорящими с востока, после славянских «миграций» в седьмом веке, и немецкое заселение (колонизация) земель, ранее населенных Славяно-говорящими, в двенадцатом веке. См. главу 12 о Шведском заселении (колонизации) Финляндии".

В общем-то мы всё уже это знаем:

У нас теперь только добавилась переломная точка:

«Швеция» РУСь — 12 век — Швеция постепенно становится НЕрусью.

И потексту мы видим два термина:

— «Римская Церковь»,

— «Byzantine» — «Восточная Римская Империя».

Что же происходило в «Шведской» Руси в 12 веке?

Это практически невозможно узнать, если изучать только «Шведскую Историю»...



Причина проста — сами же шведские историки утверждают, что вся шведская история была в 16-17 веках полностью зачищена и переписана заново, по мотивам Среди-Земноморского Центризма. В связи с этим, в истории швеции появились короли, перекрёстных свидетельств о существовании которых не существует в источниках ранее 16 века (впрочем, как и самих источников).



Что у нас было в 16 веке?:



— переиздан скорректированный Атлас Птолемея, в нём есть очень любопытная карта, которая «почему-то» не имеет широкого хождения (скоро мы на неё посмотрим).



— составлены по более древним источникам Атласы Меркатора и Ортелиуса.



— создана карта Waldseemuller «Universalis Cosmographia», по Птолемею, но с корректировками 16 века.



— в 1547 году, с коронацией Ивана IV Грозного, создано Русское Царство — Московия (агрессивная экспансия Московского Княжества началась в 1472 году).



— в1553 году Англия совершает «открытие» Московии.

...



Но так как мы рассматриваем «Швецию» в контексте низкочастотного Глобального Исторического Процесса, то нам будет достаточно официально признанных Ключевых Моментов (в современной хронологии):



1015 год



«Святой» Олаф начинает силовое насаждение Христианства.



Sturluson «Heimskringla» в русском переводе:



— учил народ правой вере. Тех, кто не хотел отказываться от язычества, он жестоко наказывал, некоторых он изгонял из страны, у других приказывалпокалечить руки или ноги или выколоть глаза. Некоторых он приказывал повесить или обезглавить, и никого не оставлял безнаказанным из тех, кто не хотел служить богу. Так он ездил по всему фюльку и не щадил ни могущественных, ни немогущественных...



— Он грозился убить, искалечить или лишить имущества тех, кто не захочет подчиняться христианским законам. Многих конунг жестоко наказывал....



— Он велел схватить всех лучших людей в Лесьяре и Довраре, и они должны были либо принять христианство, либо лишиться жизни, либо бежать, если это им удавалось. У тех, кто принимал христианство, конунг брал для верности в заложники их сыновей...



— Их жгли по моему велению, когда они отступались от правой веры и впадали в язычество, не слушая моих слов...





1054 год



Великая Схизма — Великий Раскол.



С этого момента де-юре существует пара «злой полицейский — добрый полицейский» в виде Католицизма (религия Западной Римской Империи) и мимикрии «Православия» (Византия/Восточная Римская Империя).



Эта пара — составная часть Авраамической Религии, основной набор которой выглядит так:



1. Иудаизм — основа, целью является колонизация Мира.



и Производные от него:

1.1. Христианство — целью является колонизация северных народов (на широтах севернее Средиземного моря)

1.2.Ислам — целью является колонизация южных народов, в первую очередь — буддистских.







Эти все Авраамические Религии выступают единым фронтом против Язычества, и конкурируют между собой за материальные ценности (захваченные территории, природные богатства, паству).



примерно 1080 год



Разрушен самый главный языческий Духовный Центр в Метрополии Уппсалия — «Золотой Храм». Сразу же на его фундаменте начинается строительство Католической Церкви.



1097 год



Первый Крестовый Поход

1147 год



Второй Крестовый Поход, главная составляющая которого Крестовый Поход против СЛАВЯН.





Причём, правильно он назывался — Крестовый Поход против ВЕНЕДОВ.



В истории оба эти названия используются равноценно, значит… у нас есть ещё один термин для проверки — "Венеды", это очередное обобщающее название Славян или название какого-нибудь захудалого племени?



Колонизация Венедов происходит под лозунгом:



— donec, auxiliante Deo, aut ritus ipse, aut natio deleatur

пока, с божьей помощью, или будут обращены (в католицизм), или народы уничтожены.



— ad delendas penitus aut certe convertendas nationes illas

стереть с лица земли полностью, или народы обращены (в католицизм).



1157 год



Язычество в Швеции в основном зачищено.



Формально — весь народ принял Христианство. На самом деле существует дву-верие. Под страхом смерти народ признаёт христианство, а в тайне сохранят Веру Предков. Но из поколения в поколение Вера Предков становится всё слабее, теряется смысл обрядов, что позволяет христианству всё больше древних традиций выдавать за свои и возглавлять их в искажённом виде.



Эрик «Святой» начинает Крестовые Походы на «Финляндию».



1164 год



В Уппсала — Римско-католический архидиоцез.





1198 год



Папа римский Целестин III официально начинает колонизацию Прибалтийского региона, на самом деле западная Прибалтика колонизирована к 1170 году, а теперь начинается КРОВАВАЯ колонизация восточной Прибалтики...



1222 год



Историки нам дают — «Монгольская» Империя, Чингизхан.



Смотрим одно из написаний его имени:







и смотрим его Титул:







"Царь Скитской Гиперборейской Имерии"...

Источник: chelovechnost.forum.co.ee