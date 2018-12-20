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Как уничтожали память. Часть 9.

11:35. 20 декабря 2018 Просмотров - 207 Нет комментариев Опубликовал:

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Автор  RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

 

Ислам нам не очень интересен, но есть несколько реперов, которые нужно обозначить, чтобы не терять представление о Глобальном Историческом Процессе.
 
Аллах — древнее ДОисламское имя, Бог(иня) ЛУНЫ.
 
(Достаточно хорошая стартовая компилляция на эту тему, для тех, кто желает углубиться, есть здесь:
 
www.investigateislam.com/moonGod.htm )
 
Ислам — в нынешнем виде сформировался в 16 веке из Христианской Секты. На русском языке стал называться Магометанство. В момент формирования Ислама была введена Новая Хронология у арабов.
 
Предыдущее название, в виде Христианской Секты, на русском языке:
 
dfe15c847e8a0153083de355baf1205606b315d9
 
В полном соответствии с сектанством, не отрицается первоисточник (Тора), а утверждается о его неправильном толковании или искажении. Сохранены «пророки»:
 
— Ной/Нух,
— Моисей/Муса,
— Иисус/Иса.
 
Ислам = Ис(а) -лям  = Покорность
 
Муслим (мусульманин) = Мус(а) -лим = Смиренный
 
Добавлен последний «пророк», слова которого и являются самыми окончательными и «верными» — Магомет/Мухаммед.
 
Шахада:
 
lā ʾilāha ʾillā-llāh, muḥammadun rasūlu-llāh
 
Левая часть — древняя.
Правая часть: «Мухаммед — пророк Аллаха», — добавлена при «создании» Ислама (Магометанства).
 
Левая часть на русский язык обычно переводится:«Нет Бога кроме Аллаха», — что является некорректным переводом, так как за словом «бог» в русском и арабском языках стоят РАЗНЫЕ понятия.
 
Правильный смысловой перевод левой части Шахады будет такой:
 
— Нет достойного поклонения кроме Аллаха.
 
Эта фраза полностью соответствует ДОисламскому Культу Луны в арабском мире.
 
Правая часть Шахады стала настаивать на том, что Мухаммед — пророк, выступающий от имени Аллаха, но Аллахом является уже другой «объект»(похожий подход совершён в «Материалах Ра Закон одного», там РА стал Советом Сатурна Smile...).
 
Сура 53:50(49)
 
— и что это — Он, Господь Сириуса.
 
Что, в принципе, полностью соответствует представлениям, что Сириус А — Материнская Звезда для Солнечной Системы.
 
То есть, в Коране даётся представление об Аллахе, как об более Высокой Иерархии к Солнцу (Луне и планетам), что верно, но и обрубается связь с НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ Иерархией. Той — с которой человек МОЖЕТ общаться (заодно с отнятием имени у Богини Луны):
 
Сура 41: 37(37).
 
— Из Его знамений — день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их, если вы Его почитаете!
 
а строкой выше, видим и Сат-Ан:
 
Сура 41:36(36).
 
— А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Аллаха, — ведь Он — слышащий, мудрый!
 
Видим привычную Авраамическую МИМИКРИЮ, под имеющееся древнее ВераИсповедание, с использованием древних, но искуссно изменённых имён и понятий.
 
Несколько цитат, для ассоциаций...
 
Сура 20:12(12)
 
— Воистину. Я — твой Господь, сними же свои сандалии! Ты ведь в долине священнойТува.
 
(самое начало в видео:
 

 
— соединение с Энергетикой Природы, с Антенным Полем Природы — БОСИКОМ).
 
Сура 38:17,18
 
— Ведь мы подчинили ему горы, -вместе с ним они славословят вечером и на восходе,
и птиц, собрав их, — все к нему обращаются.
 
Сура 43:3
 
Он находится в матери книги у Нас, вознесён, мудр.
 
(Брама = Боуки-РА-Ма).
 
Сура 16:38
 
-… Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества...

 

Теперь возьмём из нашего Каталога карту "1519-dit-atlas-Miller".
 
В ней есть обозначения стран, выберем вот этот фрагмент:
 
bfce3b724640e8e48d7c13b14a5eb37fa6605128
 
1519 год — существует страна Сарматия, и присутствует МЕСЯЦ (противостоит Месяцу — Красный Крест на Жёлтом Щите, запомним).
 
Давайте пройдёмся по разным регионам Сарматии… Так как ЗомбиПедия будет только мешать, возьмём в помощь исторические документы тех времён, в первую очередь, "Космографию" Мюнстера (редакции 1544 и 1551 года) и несколько карт.
 
Вначале рассмотрим регионы вокруг Московии и начнём с Европейской Сарматии.
 
7a474a0f7c65dd4b8844cf1fae54adbe21f9a338
 
Европейская Сарматия включает:
 
— Русь,
— Литву,
— Московию,
— Полонию,
— Унгарию...
— бассейн Дона/Танаиса...

Возьмём, как базовую, карту из «Космографии» и к ней будем нанизывать дополнения:
 
a3eab89274bb86c40e3224fb5a143b919256576c
 
В списке нет, например, современной Болгарии, так как она в это время находится под Турецким владычеством, но мы её не пропустим (Болгария/Несебър у нас ещё встретится).
 
Смотрим на юг от Московии, 1524 год:
 
48ceae346a04df25ebbb084c3599fbd73b782f79
 
Если уж решили заглянуть на южную сторону, то посмотрим сразу на середину Африки, 1509 год:
 
afbf2e0fcecec741ae9781e768884271eecbc768
 
Теперь пойдём на Запад от Московии...

 

Болгария (карта 15 века, качество плохое, но полумесяц различим):
 
d1b79a8dcea3d12282ee76621b86199f8ad377a1 
Валахия и Полония (1635 год):
 
7d755880d07a1940581e6098959424a9ff1ef752
 
Литва (1544 год):
 
93f5150462708b2fe5ea4ff3623fb05bd4143785
 
 
Самогетию с «поклонением» Золотой Бабе уже рассматривали...
 
 
Пока пропустим Ливонию,
а рассмотрим регионы, попавшие под Московию, соседние к ней на Севере и Востоке (1551 год):
 
6cb7757da1f89b7ee42d6d5e74f58df1731f1341
 
… читаем:
 
"Serm"?, Башкиры, Черемисы, УГРА, Корелы, Пермяки...,
можно ещё вспомнить «Письмо Иезуита», где говорится о язычниках выше Северного Тракта, или карту с самой первой стр. Изложения.

предполагаю, что состояние вокруг Московии — понятно, но перед тем как посмотреть уже на неё, вернёмся к пропущенной Ливонии.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru

Метки: история, противостояние, развитие
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