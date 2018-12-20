Как уничтожали память. Часть 9.

Автор RareMan

Начало:

Часть 1. https://pandoraopen.ru/2018-12-12/kak-unichtozhali-pamyat-chast-1/

Часть 2. https://pandoraopen.ru/2018-12-13/kak-unichtozhali-pamyat-chast-2/

Часть 3. https://pandoraopen.ru/2018-12-14/kak-unichtozhali-pamyat-chast-3/

Часть 4. https://pandoraopen.ru/2018-12-15/kak-unichtozhali-pamyat-chast-4/

Часть 5. https://pandoraopen.ru/2018-12-16/kak-unichtozhali-pamyat-chast-5/

Часть 6. https://pandoraopen.ru/2018-12-17/kak-unichtozhali-pamyat-chast-6/

Часть 7. https://pandoraopen.ru/2018-12-18/kak-unichtozhali-pamyat-chast-7/

Часть 8. https://pandoraopen.ru/2018-12-19/kak-unichtozhali-pamyat-chast-8/

Ислам нам не очень интересен, но есть несколько реперов, которые нужно обозначить, чтобы не терять представление о Глобальном Историческом Процессе.



Аллах — древнее ДОисламское имя, Бог(иня) ЛУНЫ.



(Достаточно хорошая стартовая компилляция на эту тему, для тех, кто желает углубиться, есть здесь:



www.investigateislam.com/moonGod.htm )



Ислам — в нынешнем виде сформировался в 16 веке из Христианской Секты. На русском языке стал называться Магометанство. В момент формирования Ислама была введена Новая Хронология у арабов.



Предыдущее название, в виде Христианской Секты, на русском языке:







В полном соответствии с сектанством, не отрицается первоисточник (Тора), а утверждается о его неправильном толковании или искажении. Сохранены «пророки»:



— Ной/Нух,

— Моисей/Муса,

— Иисус/Иса.



Ислам = Ис(а) -лям = Покорность



Муслим (мусульманин) = Мус(а) -лим = Смиренный



Добавлен последний «пророк», слова которого и являются самыми окончательными и «верными» — Магомет/Мухаммед.



Шахада:



lā ʾilāha ʾillā-llāh, muḥammadun rasūlu-llāh



Левая часть — древняя.

Правая часть: «Мухаммед — пророк Аллаха», — добавлена при «создании» Ислама (Магометанства).



Левая часть на русский язык обычно переводится:«Нет Бога кроме Аллаха», — что является некорректным переводом, так как за словом «бог» в русском и арабском языках стоят РАЗНЫЕ понятия.



Правильный смысловой перевод левой части Шахады будет такой:



— Нет достойного поклонения кроме Аллаха.



Эта фраза полностью соответствует ДОисламскому Культу Луны в арабском мире.



Правая часть Шахады стала настаивать на том, что Мухаммед — пророк, выступающий от имени Аллаха, но Аллахом является уже другой «объект»(похожий подход совершён в «Материалах Ра Закон одного», там РА стал Советом Сатурна ...).



Сура 53:50(49)



— и что это — Он, Господь Сириуса.



Что, в принципе, полностью соответствует представлениям, что Сириус А — Материнская Звезда для Солнечной Системы.



То есть, в Коране даётся представление об Аллахе, как об более Высокой Иерархии к Солнцу (Луне и планетам), что верно, но и обрубается связь с НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ Иерархией. Той — с которой человек МОЖЕТ общаться (заодно с отнятием имени у Богини Луны):



Сура 41: 37(37).



— Из Его знамений — день и ночь, солнце и луна. Не поклоняйтесь солнцу и луне, а поклоняйтесь Аллаху, который сотворил их, если вы Его почитаете!



а строкой выше, видим и Сат-Ан:



Сура 41:36(36).



— А если нисходит на тебя какое-нибудь наваждение от сатаны, то проси защиты у Аллаха, — ведь Он — слышащий, мудрый!



Видим привычную Авраамическую МИМИКРИЮ, под имеющееся древнее ВераИсповедание, с использованием древних, но искуссно изменённых имён и понятий.



Несколько цитат, для ассоциаций...



Сура 20:12(12)



— Воистину. Я — твой Господь, сними же свои сандалии! Ты ведь в долине священнойТува.



(самое начало в видео:







— соединение с Энергетикой Природы, с Антенным Полем Природы — БОСИКОМ).



Сура 38:17,18



— Ведь мы подчинили ему горы, -вместе с ним они славословят вечером и на восходе,

и птиц, собрав их, — все к нему обращаются.



Сура 43:3



Он находится в матери книги у Нас, вознесён, мудр.



(Брама = Боуки-РА-Ма).



Сура 16:38



-… Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь язычества...

Теперь возьмём из нашего Каталога карту "1519-dit-atlas-Miller".



В ней есть обозначения стран, выберем вот этот фрагмент:







1519 год — существует страна Сарматия, и присутствует МЕСЯЦ (противостоит Месяцу — Красный Крест на Жёлтом Щите, запомним).



Давайте пройдёмся по разным регионам Сарматии… Так как ЗомбиПедия будет только мешать, возьмём в помощь исторические документы тех времён, в первую очередь, "Космографию" Мюнстера (редакции 1544 и 1551 года) и несколько карт.



Вначале рассмотрим регионы вокруг Московии и начнём с Европейской Сарматии.







Европейская Сарматия включает:



— Русь,

— Литву,

— Московию,

— Полонию,

— Унгарию...

— бассейн Дона/Танаиса...



Возьмём, как базовую, карту из «Космографии» и к ней будем нанизывать дополнения:







В списке нет, например, современной Болгарии, так как она в это время находится под Турецким владычеством, но мы её не пропустим (Болгария/Несебър у нас ещё встретится).



Смотрим на юг от Московии, 1524 год:







Если уж решили заглянуть на южную сторону, то посмотрим сразу на середину Африки, 1509 год:







Теперь пойдём на Запад от Московии...

Болгария (карта 15 века, качество плохое, но полумесяц различим):





Валахия и Полония (1635 год):







Литва (1544 год):









Самогетию с «поклонением» Золотой Бабе уже рассматривали...





Пока пропустим Ливонию,

а рассмотрим регионы, попавшие под Московию, соседние к ней на Севере и Востоке (1551 год):







… читаем:



"Serm"?, Башкиры, Черемисы, УГРА, Корелы, Пермяки...,

можно ещё вспомнить «Письмо Иезуита», где говорится о язычниках выше Северного Тракта, или карту с самой первой стр. Изложения.

предполагаю, что состояние вокруг Московии — понятно, но перед тем как посмотреть уже на неё, вернёмся к пропущенной Ливонии.

Источник: russia-magna.forum2x2.ru