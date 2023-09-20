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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 20 сентября 2023 г.)

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▫️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали проведение специальной военной операции.

▫️ На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое и Химик Донецкой Народной Республики.

▫️ Потери противника составили до 175-ти украинских военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и три пикапа.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, гаубица Д-30, а также боевая машина РСЗО «Смерч».

▫️ На Запорожском направлении действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

▫️ Также, нанесено огневое поражение скоплению живой силы и техники 116-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Чаривное Запорожской области.

▫️ Уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, два автомобиля.

▫️ В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

▫️ На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской и штурмовой авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

▫️ Также, в районе населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады, 12-й бригады специального назначения и 5-й бригады нацгвардии Украины.

▫️ Потери ВСУ составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, два пикапа и две гаубицы Д-30.

▫️ На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении населенного пункта Приютное Запорожской области.

▫️ Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики.

▫️ Кроме того, в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

▫️ Потери противника за сутки составили до 135-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

▫️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка, Ивановка Харьковской области, Розовка и Берестовое Луганской Народной Республики.

▫️ Уничтожено свыше 65-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также зенитный ракетный комплекс M1097 «Avenger» производства США.

▫️ Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубица Д-20.

▫️ Также, в районе населенного пункта Гатище Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны.

▫️ На Херсонском направлении в районе населенного пункта Казацкое Херсонской области и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ.

▫️ Потери противника составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля.

▫️ Также, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские системы М777 производства США и одна гаубица Д-30.

▫️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.

▫️ Кроме того, поражены: командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики, а также пункт временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Донецкой Народной Республики.

▫️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Нововладимировка Николаевской области сбит бомбардировщик Су-24м воздушных сил Украины.

▫️ На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотного летательного аппарата поражен украинский истребитель МиГ-29.

▫️ Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности «Storm Shadow» и пять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч».

▫️ Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 6945 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12009 танков и других боевых бронированных машин, 1152 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 13262 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/30658
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