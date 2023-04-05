Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Новоселовское, Розовка, Артемовка Луганской народной республики, Масютовка и Першотравневое Харьковской области.

За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.



◽️ На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» сорвана контратака противника в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики, а также поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Уничтожено свыше 80-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии, уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410-ти украинских военнослужащих и наёмников.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новополь Донецкой народной республики. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское.

За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один бронеавтомобиль, два пикапа, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная гаубица «Акация».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах. В районах населенных пунктов Ласточкино и Новомихайловка Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ.



✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Также, в течение суток уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоселовка, Петровское, Веселое Донецкой Народной Республики, Мирное, Щербаки, Чубаревка Запорожской области, Великая Лепетиха Херсонской области, Великий Выселок Харьковской области, Кременная, Варваровка и Кудряшовка Луганской Народной Республики.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3673 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8545 танков и других боевых бронированных машин, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4504 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9302 единицы специальной военной автомобильной техники.