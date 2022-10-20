

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



В течение суток Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.



◽️ На Красно-Лиманском направлении сосредоточенным огнём российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики.

Огневым поражением российской артиллерии и ударами армейской авиации противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.



◽️ На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ пытались прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, задействовав на узком участке фронта до трех батальонов, в том числе один танковый. В районе населенного пункта Суханово Херсонской области противнику удалось вклиниться в оборону российских подразделений. За счет введения российским командованием в бой танкового резерва, а также засадными действиями, противнику было нанесено значительное поражение, в результате которого украинские подразделения беспорядочно бежали. Положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.



В ходе боевых действий на данном направлении за сутки было уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. В качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать украинских военнослужащих сдались в плен.



Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Двуречное, Глушковка Харьковской области, Любимовка Херсонской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 179-ти районах.Кроме того, поражены пять пунктов временной дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Кировск Донецкой Народной Республики, Новая Каменка и Пятихатки Херсонской области.



Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Фиголевка Харьковской области, Артёмовск, Петровское Донецкой Народной Республики и Матвеевка Запорожской области.В районе населенного пункта Ингулец Днепропетровской области уничтожены хранилища топлива для военной техники ВСУ.

В районе населенного пункта Берховка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, производства США. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей СТ-68УМ.

В ходе ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивной системы залпового огня «Ольха» в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.



Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терны Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Также сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Высокое, Суханово, Садок, Томарино Херсонской области, Зеленый Гай, Скельки и Бурчак Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики перехвачены три снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха».



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 324 самолета, 162 вертолета, 2296 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 5926 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3511 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6665 единиц специальной военной автомобильной техники.