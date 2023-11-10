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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (за период с 4 по 10 ноября 2023 г.)

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▫️ В период с 4 по 10 ноября т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника.

Кроме того, наносилось поражение пунктам размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерьской, 14-й, 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Загоруйковка Харьковской области, Свердловка и Стельмаховка Луганской Народной Республики.

Потери противника составили свыше 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины.

Кроме того, в районах населенных пунктов Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны.

Общие потери противника за указанный период составили более 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

▫️ На Донецком направлении «Южной» группировкой войск нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Марьинка, Курдюмовка, Богдановка, Андреевка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

За прошедшую неделю российскими подразделениями отражено 16 атак противника. Потери ВСУ составили более 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также отразили три атаки противника.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, а также 105-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

Общие потери противника составили свыше 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

В ходе контрбабатрейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО. Кроме того, в районе населенного пункта Богатырь Донецкой Народной Республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.


▫️ На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Также в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Степовое Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника за неделю составили до 495-ти военнослужащих, пять танков, 32 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также шесть орудий полевой артиллерии.

▫️ На Херсонском направлении противник предпринимал неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ.

В результате активных упреждающих действий российских войск и огневых налетов артиллерии потери противника за неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей.

Кроме того, в течение недели на данном направлении сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

❗️ 9 ноября силами личного состава мотострелковой роты российской группировки войск «Днепр» под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова были уничтожены военнослужащие подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр.

Подразделением под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова большинство боевиков были уничтожены, а 11 украинских военнослужащих взяты в плен.

За мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу командир подразделения и военнослужащие роты представлены к государственным наградам.

Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито восемь боевых самолетов воздушных сил Украины, в том числе: четыре Миг-29, два Су-27 и два штурмовика Су-25.

Кроме того, сбито 32 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 12 крылатых тактическимх ракет Storm Shadow и SCALP, две противокорабельные ракеты «Нептун», две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также 205 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 533 самолета, 254 вертолета, 8791 беспилотный летательный аппарат, 441 зенитный ракетный комплекс, 13335 танков и других боевых бронированных машин, 1183 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15175 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/32358
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