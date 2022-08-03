Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины (03.08.2022 г.)

◽️ Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.



В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации подразделения 81-й аэромобильной бригады ВСУ в Николаевке Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 50 националистов и шесть единиц автомобильной техники.



Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населенного пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства.



◽️ В районе населенного пункта Норцовка Харьковской области из-за высоких потерь от артиллерийского огня командиры подразделений 132-го разведывательного батальона отказались выполнять приказы командования, переправились с личным составом через реку Северский Донец и убыли в пункт временной дислокации.



Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражено: три пункта управления, в том числе батальона 72-й механизированной бригады в районе населенного пункта Весёлая Долина Донецкой Народной Республики и 65-й механизированной бригады в районе Юльевки Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 133-х районах.

Уничтожено: четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Варваровка Николаевской области, Артёмовск, Водяное, Очеретино Донецкой Народной Республики, а также хранилище топлива для военной техники в районе Галициново Николаевской области.



В ходе контрбатарейной борьбы подавлено два взвода реактивных систем залпового огня «Град», три артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», три взвода орудий «Гвоздика» и два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Тоненькое, Ласточкино, Зайцево, Авдеевка, Новгородское, Орловка, Шахтёрское, Новосёловка Первая Донецкой Народной Республики.



Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки в воздухе сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики, Балаклея, Капитоловка и Дмитровка Харьковской области.

◽️ Кроме того, перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» в районе Чернобаевки Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1669 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4231 танк и другие боевые бронированные машины, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3242 орудия полевой артиллерии и миномет, а также 4676 единиц специальной военной автомобильной техники.