

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Крахмальное, Ольшана, Кучеровка и Двуречная Харьковской области.

Кроме того, районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

За сутки на данном направлении уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходных гаубицы М109 «Paladin» производства США, а также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Червонопоповка Луганской народной республики, Терны и Григоровка Донецкой народной республики.

Потери противника составили более 80-ти украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды в результате активных действий овладели тремя кварталами в северной, центральной и южной частях города Артемовск.

◽️ Воздушно-десантные войска и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики.

Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолетовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.

Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 украинских военнослужащих и наёмников.

Кроме того, уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

⚡️ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (18.04.2023 г.)

Часть 2 (см. часть 1)

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Новополь Донецкой народной республики, Малая Токмачка и Полтавка Запорожской области.

Уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Гуляйполе и Червоная Криница Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 25-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также две гаубицы Д-30.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 98-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126-ти районах.

◽️ В районах населенных пунктов Терны и Авдеевка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ.

В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники.



◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Добролюбовка Харьковской области, Кременная, Коломыйчиха, Червонопоповка Луганской народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники.