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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)

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▫️ Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах, а также местам хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых киевскому режиму западными странами. Цель удара достигнута. Все объекты поражены.

▫️ На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области.

Нанесено поражение подразделениям 4-й танковой, 14-й, 44-й механизированных бригад и 103-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Вишневое и Песчаное Харьковской области.

В результате уничтожено свыше 115-ти военнослужащих, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

▫️ На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.

Потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30.

▫️ На Донецком направлении слаженными действиями подразделений «Южной» группировки, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Артемовское Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики.

Общие потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».

В районах населенных пунктов Лысовка и Желанное Донецкой Народной Республики уничтожены склады с боеприпасами 27-й реактивной и 47-й механизированной бригад ВСУ.
⚡️ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 2 января 2024 г.)

▫️ На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке ударов авиации и огня артиллерии поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128- бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка и Старомайорское Донецкой Народной Республики.

Суточные потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, три автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки: две М109 «Paladin» производства США и одна «Krab» польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

▫️ На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск отразили атаку штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесли огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Потери противника составили свыше 50-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20.

▫️ На Херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск «Днепр» и систематического огневого воздействия в течение суток уничтожено до 20-ти военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137-ми районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Пологи, Гуляйполе, Басань Запорожской области, Лисичанск, Кременная, Сватово Луганской Народной Республики, Водяное и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16976 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/34238
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