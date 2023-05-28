

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили свыше 30-ти украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

◽️ Кроме того, в районах населенных пунктов Зализный Мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и так называемого «иностранного легиона».



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества.

За сутки уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



◽️ На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

В районах населенных пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы «Лиман».



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное Донецкой народной республики.

За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля.

◽️ В районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

◽️ В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ. В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников.



Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты «Storm Shadow» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.



◽️ Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Копани Запорожской области и Славное Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 429 самолетов, 235 вертолетов, 4357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9322 танка и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10506 единиц специальной военной автомобильной техники.