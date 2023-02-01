

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

За сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.



◽️ На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное Донецкой Народной Республики.

Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

В районе населенного пункта ОРЕХОВ Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.



◽️ На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти человек десанта ВСУ.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 88-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.

В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.



Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Сторожевое, Петровское Донецкой Народной Республики и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники.