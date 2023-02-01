Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (01.02.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
За сутки на данном направлении уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20.
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино ЛНР и Торское ДНР.
Потери противника за сутки на данном направлении составили до 95-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.
◽️ На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное Донецкой Народной Республики. Также в районе населенного пункта Доброволье ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
За сутки на данном направлении уничтожено: свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевых бронированных машины, гаубица «Мста-Б», боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган», а также самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено огневое поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное Донецкой Народной Республики.
Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.
В районе населенного пункта ОРЕХОВ Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
◽️ На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти человек десанта ВСУ.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка и Антоновка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 88-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 131-м районе.
В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Сторожевое, Петровское Донецкой Народной Республики и Чапаевка Запорожской области, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8243 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ну ??кого еще волнует продвижение частей и количество сбитых самолетов??Кроме КОТА ..он как то их считал ,потом правда сбился…Потому как ,если сказали Сверху ,что это не война ,большинство и согласно..
“Англосаксы после войны вывернули Германию шерстью наружу, чтобы понять, почему так отчаянно сражались в мае 1945-го гитлеровские вояки и нашли трёх китов и одного мамонта, на которых покоилось упорство и остервенелость третьего рейха.
Наблюдение первое: вера в чудодейственный ЗАПАД.
“Лидерам НСДАП казалось смехотворным, что большевики возьмут Берлин, — отмечает в своей книге “Конец Германии Гитлера” британский историк Иэн Кершоу. — Они исступлённо считали — Запад такого не допустит”.
Наблюдение второе: «Мы только защищаемся! и «Мы-жертва!»
Идея оборонительной войны в коллективном сознании немцев являлась конструктом нацистских идеологов, созданным с целью успокоения совести «народного сообщества». Немцы на протяжении всей войны представляли себя жертвами заговора англосаксов, союзников, евреев, «большевистских варваров».
Наблюдение третье: пугалки – “они придут и вас съедят”!
Геббельсовская пропаганда, используя образы «большевистских чудовищ» и «орд с Востока», раскручивала маховик страха перед приближающимися войсками Красной армии. Одним из знаковых пропагандистских образов стал Неммерсдорф — населенный пункт в Пруссии, где советские солдаты якобы с особой жестокостью совершили массовые убийства местных жителей. (Старгард уделяет отдельное внимание созданию нацистами этого мифа. Да-да – та самая “Буча”…) И вообще -ФСЁ по Аналогии !!
В результате в последние месяцы войны, возможно как никогда ранее, «народное сообщество» оказалось объято не только патриотическим порывом по спасению страны, но и ужасом. Последнего в ощущениях рядовых немцев было все же больше.
Наблюдение четвёртое: соучастие населения в преступлениях режима.
Ещё один историк, Гетц Али в книге «Народное государство Гитлера: грабеж, расовая война и национальный социализм» (к сожалению, пока не переведена на русский язык) убедительно доказал, что нацистский террор и холокост имели вполне рациональные, утилитарные причины.
Основные ресурсы воюющая Германия получала за счет завоевания и ограбления оккупированных стран, «неполноценных рас» и принудительного труда. Гитлер превратил германское государство в машину ограбления, а немцев — в бездумную орду получателей награбленного. Этот аспект часто упускают из виду. Но это недостающее звено многое объясняет. Далеко не все немцы, включая тех, кто был нацистом, получали свою долю от разбойничьих походов вермахта и от преступлений СС. Однако! И это очень важно – большая часть населения Германии соглашалась быть лояльной ТОЛЬКО ЗА ОБЕЩАНИЕ поделиться награбленным в будущем.
В Германии все самые страшные преступления делались руками ЧАстных лиц и Бизнеса при поддержке абсолютного большинства населения…
А теперь оцените, как совпадает психология гитлеровской Германии с психиатрией гражданского общества современного укрорейха: укрорейх слеплен по тем же лекалам, использует те же психологические конструкты, отточенные за послевоенные годы до совершенства.
Для погружения народа в коричневую пучину нацизма, существует простая, убойная двухходовка:
1. Объявить часть населения страны привилегированной, относящейся к избранным “юберменьшам”, стоящим над законом, вне моральных и нравственных ограничений.
2. Сделать объявленную часть населения соучастником преступлений против остальных “унтерменьшей”.
и п.с. не только англосаксы изучили уроки Германии и Ватикана (он смотритель концлагерей был многих,а как обдироали бежавших евреев с кошельками ),но и РФ тоже..