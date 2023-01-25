«Что касается танков “Леопард”, то решение Германии последует вскоре. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать (танки Украине), могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время», — заявил генсек НАТО Столтенберг в Берлине на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Писториусом. И добавил: украинской армии «нужно более тяжелое и современное вооружение».

Тремя днями ранее на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках танков Leopard 2. Глава дипломатии Евросоюза Боррель пояснил, что решение не принято из-за позиции ФРГ. В то же время, по сообщению телеканала ABC, в Рамштайне согласие на поставку Leopard уже дали 12 стран. Это может быть около 100 «Леопардов», но при условии, что Германия даст свое разрешение на реэкспорт. При этом о своем намерении объявили только две страны — Польша и Финляндия, но, согласно информации ABC, в числе тех, кто намерен отправить Украине танки, Дания, Испания и Нидерланды.

Военные эксперты считают, что Европа не может удовлетворить потребности ВСУ в танках. Вместе с тем украинские военные уже начали обучаться управлению немецкими танками «Леопард», которые обещает передать Польша. Варшава, кстати, официально направила властям Германии соответствующий запрос. И при этом пригрозила Германии изоляцией, если Берлин не поставит Киеву танки. Но сегодня, похоже, поляки могут успокоиться, так как очевидно, что союзники додавили немецкое правительство. Шольц уже объявил о поставках 10 «Леопардов» на Украину.

А немецкий концерн — производитель танков Rheinmetall, если потребуется, может предоставить Украине 139 танков Leopard к маю или апрелю, сообщил представитель компании медиа-группе RND, еще 22 таких машины к концу 2023 г. — началу 2024 г., потом еще 88 Leopard 1.

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Хрупалла резко раскритиковал решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2: это безответственный и опасный шаг, который может втянуть ФРГ в войну. «Германия рискует быть втянутой непосредственно в войну. Наши вооруженные силы продолжают разоряться из-за поставок танков из запасов Бундесвера», — сказал Хрупалла. По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц ставит под угрозу безопасность Германии и её жителей.

Западные СМИ ранее писали, что канцлер Шольц в разговоре с президентом США Байденом заявил, что Германия согласится только в случае, если США отправят Киеву свои «Абрамсы». На таких практически унизительных условиях «гегемон» отказывался давать ВСУ свои машины, утверждая, что они слишком сложны в обслуживании и потому для конфликта на Украине не подойдут. И, несмотря на давление со стороны общественности и СМИ, Вашингтон выдержал марку: не стал включать в последние пакеты т.н. военной помощи украинцам Abrams, зато решил дать главному союзнику вне НАТО десятки боевых машин пехоты Bradley (50 шт.) и бронетранспортеров Stryker. По словам официального представителя Совнацбеза адмирала Кирби, на рассмотрении в США находятся «мириады украинских запросов о конкретных видах вооружений». Но вот во вторник пришло сообщение о том, что Вашингтон все-таки даст украинцам «Абрамсы». 10 единиц, и якобы не более, что, однако, создает прецедент для Берлина и в таком небольшом формате, как тот и хотел. В общем, милые бранятся, только тешатся! И кто б сомневался, что так оно и будет?

Нет, у американцев не проснулись союзнические чувства к немцам. У них просто нет иного выхода, как и у их союзников по альянсу с примкнувшими странами-попутчиками. На последней, восьмой, встрече в Рамштайне было 30 членов НАТО и 22 «попутчика». Практически — это уже серьезная заявка на создание нового, более широкого военного альянса, который, заметим, реально уже действует. Очевидно также, что вопрос с танками можно было решить без шума и пыли. К чему тогда весь тот международный «кипиш», который подняли США со товарищи по Украине вокруг поставок танков ВСУ?

«Помощь Украине» выглядит лишь прикрытием стран НАТО для масштабного вторжения на территорию самой России. Об этом на страницах «Независимого военного обозрения» предупреждает Александр Бартош, эксперт Лиги военных дипломатов.

По его словам, в свете военного освоения США и НАТО территории Украины, развертывания боевых сил в граничащих с Россией районах от Прибалтики до Черного моря, переброски тяжелых танков в Восточную Европу и на Украину вспоминаются приготовления фашистской Германии к нападению на нашу страну в 1940 — 1941 гг. Переброска войск, авиации, бронетехники к границам России под легендой помощи «жертве агрессии» и обеспечения безопасности союзников по НАТО могут рассматриваться и как прикрытие для вторжения на территорию нашей страны. Стратегия фашистского блицкрига находит последователей в лице «защитников демократии и прав человека». При этом американцы не обязательно пойдут в первых рядах атакующих: скорее, они оставят за собой роль «арсенала демократии» и поставщика оружия. Для войны найдутся другие участники «коалиции желающих», — пишет Бартош.

Как сообщила «Правда.Ру», за многочисленными новостями о проблемах с поставками немецких танков в качестве военной помощи Украине скрывается нечто серьезное. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулёв. И заметил: сколько бы танков не поставили Киеву, это никак не повлияет на ход боевых действий.

«Заявления западных кураторов “незалежной” о том, что немецкие “Леопарды” нужны якобы для наступления на Крым, являются “записками сумасшедшего”», — написал Гурулёв в своем Телеграмм-канале. «Я бы лучше внимание обратил не на танки, а на поставки артиллерийских систем, количество боеприпасов к ним. «За “Леопардами” надо видеть подоплёку: снаряды, высокоточное оружие, возможно, F-16», — отметил генерал.

Чем вызвана истерика в рядах наших противников? Во-первых, страхом перед неуклонным продвижением российских войск и неизбежным поражением Киева. Во-вторых, осознанием того печального факта, что у них заканчиваются не только 155-миллиметровые снаряды, но и украинцы, которых можно отправить на войну. Даже при поголовной мобилизации на Украине. Для стран НАТО это означает, что им придется либо капитулировать перед Москвой, либо вступить в открытый конфликт с Россией. Обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл, — не от себя, разумеется, — предлагает Европе «воевать всем, что у нее есть, даже с риском того, что в конфликт напрямую включатся национальные армии европейских стран». Западные СМИ, заметьте, вообще избегают упоминать НАТО, — речь идет преимущественно о национальных армиях. США, таким образом, стараются исключить из обихода даже упоминание о пятой статье Устава альянса о коллективной защите, чтобы оставить себе возможность избежать прямого столкновения с Россией и управлять конфликтом из-за океана, как было всегда. Тисдалл также предлагает европейцам не бояться, дескать, «военная эскалация неизбежна». Спрашивается: почему он столь категоричен? Причина в том, что Запад все равно поставляет на Украину оружие и планирует поставлять еще более современное — танки, артиллерию, системы ПВО и, не исключено, что даже самолеты. В итоге эскалация дойдет-таки до последней «красной черты», и что тогда?

Пока в США и НАТО перестают говорить о «скорой победе над Россией» и переходят к концепции «ни победы, ни мира», проще говоря, о поддержке и стимуляции затяжного военного конфликта. В то же время подготовка пока еще гипотетического военного конфликта ведется с соблюдением всех мер секретности и предосторожности, а расчет делается на внезапности и координации ударов на всем протяжении фронта. Что же касается поставок пресловутых танков, то тут все значительно проще. На исходе 11-го месяца СВО стало очевидно, что на Западе уже истощился запас имеющейся у него советской военной техники. Пришлось искать их по всему миру. Даже в некоторых африканских стран (Нигерия, Марокко), Северной Македонии и Греции, поэтому переход ВСУ на натовский стандарт стал неизбежен.

Так получилось, что, не взяв Киев ни за 72 часа, ни за три недели, как это прогнозировали в НАТО, Москва заставила время играть против США, когда антироссийские санкции ожидаемого эффекта не дали, а содержание киевского режима стало тяжелым бременем для Запада, прежде всего, для США, Берлина и Парижа.

При этом НАТО с союзниками убеждают себя в том, что Россия не применит стратегическое ядерное оружие в ответ на удары по ее территории тактическими ядерными зарядами. Да, вполне может дойти и до такого варианта. Сегодня все четче вырисовываются контуры будущего «Карибского кризиса по-украински». А формирование «танкового кулака» против России — это наглядное развитие того же сценария по нанесению России таких потерь, после которых она вынуждена будет пойти на любые переговоры с Украиной, полагают на Западе.

Еще 11 января 2023 г в Нидерланды прибыла — или, точнее, пришла по морю — партия почти из 1,25 тыс. единиц бронетехники США, которая в рамках усилий НАТО по укреплению восточного фланга альянса будет доставлена в Польшу и Литву. Как сообщило агентство Reuters, среди прочего, в этих двух странах окажутся танки M1 Abrams и БМП Bradley. Как отмечают западные СМИ, в случае необходимости отправленную на восточный фланг НАТО бронетехнику не составит труда перебросить дальше на территорию Украины. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Милли говорил, что цель Вашингтона состоит в том, чтобы поступающая военная техника достигла Украины «где-то до того, как начнутся весенние дожди», и недавно обученные войска могли ее использовать.

На фоне активного втягивания Германии в танковую войну на Украине резким контрастом прозвучало заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. По его словам, российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам. Посол провел параллель с временами Великой Отечественной войны. Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине, сказал Антонов.

В самом деле, немецкие танки не появлялись на Украине с середины 1940-х. Берлин, без сомнения, прекрасно понимает, что поставки танков Украине – это перевод противостояния в стадию прокси-войны, с вовлечением Германии в конфликт с Россией на стороне Украины. Гитлер, помнится, подготовку к вторжению в СССР тоже с танков начинал.

Напомним также, что, по данным МО РФ на 24.01.2023 г., российскими войсками с начала СВО уничтожено 7 614 танков и других боевых бронированных машин. На начало спецоперации Украина располагала 2 700 таких единиц. Нетрудно подсчитать, какое количество иностранной техники было уничтожено. Американские «Абрамсы» и немецкие «Леопарды» тоже хорошо горят, как показали боевые действия в Сирии и других странах, где НАТО вело войны.

Надо подчеркнуть, что Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Как говорится, кто с танками к нам придет, тот в полях России и погибнет. В свое время Пушкин сказал: места там хватит и на новых завоевателей — «среди нечуждых им гробов». Уж кого-кого, а европейцев должна бы удержать от войны с Россией историческая память, если, конечно, она у них осталась.





