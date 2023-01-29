Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (29.01.2023 г.)
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
◽️ На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
◽️ На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Курахово и Антоновка Донецкой Народной Республики.
В районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
Также уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США «Paladin» и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступательные действия и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шевченко Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области.
В районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
◽️ На Херсонском направлении в районе города Херсон и населенного пункта Новоалександровка Херсонской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 103-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143-х районах.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Яковлевка Донецкой Народной Республики, Житловка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
Также перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики сбита противорадиолокационная ракета производства США «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 204 вертолета, 2980 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7670 танков и других боевых бронированных машин, 995 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3956 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8218 единиц специальной военной автомобильной техники.
Эй,жители желтенького дома ЯП ,вы еще не устали за сутки обмена комплиментами в стихотворном якобы стиле..Вы из своего домика выходите наружу,или вам страшненько..??
Давайте я вам расскажу про новое тесто для пирожков ,оно делается на отваре из картошки в мундирах-поразительно ,но действительно получается обалденное тесто ,воздушные пирожки и с первого раза..Я также впервые испекла хлеб,потому как не хотела идти в магазин..тоже получился ,ржаной ,но не выгодно -сьедается быстро..
Вы там как ??что отмечаете ??Успех Израиля ,который с прилетом Бернса ,вдруг отбомбился дронами по всем городам Ирана разом ,где находятся военные и стратегические предприятия оружия,ракет и даже маленькое землетрясение в нужном городе произведено..Проектик Новая Хазария заявлен вслух,раз не случилась Крымская Калифорния..А как вам президент Чехии -генерал НАТО..Возможно вы это и отмечаете.??Мне скоро уходить ,вы тут повыдергивайтесь,может в какую нибудь шестую или пятую колонну на довольствие вас и возьмут кошерные..Я вот осваиваю изолированное питание..
“”Алё??пииты ,в мире войнушка ,сколько выпиваете ,чтобы не увидеть это:?
“Издание Al Arabiya сообщила, что Израиль начал спецоперацию внутри Ирана, чтобы уничтожить военную промышленность, вероятно, на фоне недавних терактов в Иерусалиме.
▪️В г. Исфахан произошёл взрыв в центре производства боеприпасов минобороны, его атаковали беспилотники.
▪️В Хамадане взрывы, повреждены заводы по производству дронов в Тебризе и склад БК в Малларде.
▪️Землетрясение в г. Хой, вероятно из-за мощного подземного взрыва. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Также появилось видео
▪️В Тегеране и других городах тоже прогремели взрывы и начались пожары.
▪️В МО Ирана заявили, что атака БПЛА была направлена на военный объект.
▪️В стране начались сбои в работе интернета. Также пишут, что завод с известными “Шахидами” мог быть уничтожен, а бомбардировке подверглись 5 иранских баз. В городах Ирана работала ПВО.
А у нас на Украине новый выход креативщика Суркова:” Сурков затеял новую интригу.
Опираясь на свои утверждения, что он привержен идеям, противоречащим общепринятым взглядам и течению событий, Сурков решил соорудить нечто подобное ситуации Великой Отечественной войны, когда русская эмиграция в большинстве своем поддержала советское руководство во главе с «кровавым диктатором» Сталиным.
В исполнении Суркова планируется создание союза его прежних работодателей и нынешних лондонских соседей Ходорковского, Фридмана, а также Невзлина, Чубайса, Мау и пр. с украинскими Медведчуком, Ахметовым, Коломойским и другими. Цель — договориться как-то “по интересам”, сменив, возможно, главных политических акторов и сохранив олигархическую собственность на освобожденных (или оккупированных в киевском варианте) территориях Донбасса, Херсона, Запорожья и в других регионах.
В этом раскладе Сурков отвечает за российский олигархат и их лоббистов во власти, Медведчуку должны присягнуть украинские миллиардеры. Гиркин же, как всегда, будет играть роль козла-провокатора, поливая грязью небезопасный для планов Суркова патриотический фланг в лице Рогозина, Пригожина, Царева, Соловьева, боевых заслуженных генералов и силовиков и претендуя на роль лидера прорусских сил в ВС РФ и в добровольческом движении.””.
Ну вы тут доулавливайте кайф от поэзии ,всё не вникать в реальность ,да и Арину пропустили ,похоже тетя начитанная и стиль написания живой ,но вам похоже только самоудовлетворение (собственными стихами )теперь по плечу..Однажды проснетесь ,а жиды вам обьявят из-за Урала не высовываться,пишите письма ,что из Европы завезти ..
Ты что Виктору про меня наплела ?
Ты где вброс о бомбардировке Ирана нашла? Поделись…
В свете раскачки межнациональной розни с сожжением Корана стоит внимательно отслеживать попытки накрутки данных тем в медиаресурсах в мусульманских республиках.
…
Рамзана Ахматовича сознательно и открыто провоцируют, отсылая к его вине в сожжении Корана в Дании перед посольством России.