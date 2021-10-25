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Открытым текстом 24.10.2021

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Антивакцинщики подставляют всех

В Российской Федерации небывалая доселе волна заболеваний новым коронавирусом. Печальные антирекорды устанавливаются почти ежедневно.

Каждый день выявляется уже более тридцати пяти тысяч заболевших. Умирает более тысячи ежесуточно. Болеют и умирают даже дети.

Открытым текстом сообщаю: дело не только в том, что штамм «дельта» размножается в организме быстрее всех предыдущих, а посему иммунитету сложнее с ним справиться. Дело ещё и в массовом несоблюдении простейших правил защиты. Например, в московском метро даже угроза пяти тысяч рублей штрафа не заставляет всех пассажиров носить маски. Приходится принудительно прерывать контакты, способные передать заразу.

Президент РФ по просьбе правительства объявил нерабочими дни с 1 по 3 ноября — то есть весь промежуток между обычными и длинными в связи с праздником выходными. Субъекты федерации вправе делать нерабочими ещё и дни начиная с 25 октября. В Москве уже установлены нерабочими предвыходные 28-е и 29-е.

Открытым текстом спрашиваю: думаете, наши сограждане просидят эти дни дома? Щаззз! Резко возросли покупки билетов как раз на дополнительные нерабочие — и между городами и регионами, и за рубеж. Да и я вряд ли отменю давно согласованные дела. Очевидно, даже полный карантин, как любая пассивная защита — не спасение, а лишь отсрочка. Нужно действовать.

Во многих регионах закрывают для непривитых всё новые сферы деятельности. QR‑коды требуют и для входа в общественные места.

Открытым текстом утверждаю: хорошо, но мало. По доле привитых от коронавируса мы на девяностом в мире месте — между Суринамом и Гайаной. И это при лучших в мире вакцинах! Привиться и потом перепрививаться по мере надобности должны все, кому врачи не запретили. А кто капризничает или верит то ли безумным, то ли проплаченным страшилкам — того и заставить не грех.

Пора отменять унаследованную от горбачёвщины добровольность прививок, уже вызвавшую вспышки нескольких весьма тяжких болезней — от кори до дифтерии. Лозунг «моё тело — моё дело» так же преступен, как и все прочие фантазии тоталитарной секты «либералы».

*Движение «Талибан» — *Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/894662-antivaktsinshchiki-podstavliaiut-vsekh

 

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-24-10-2021/
Метки: вакцинация, коронавирус, открытым текстом
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 304 268
    А. 21 мин. назад

      От Девятова в свежем ролике от 21 октября 2021 г. «Образ будущего или кто виноват и что делать» можно узнать интересные детали про вакцинирование.
      1) О патенте (от 31 авг. 2021) фирмы Pfizer (американский производитель вакцины от ковида). Посредством вакцины в организм человека вводится маркер. Маркер сканируется на частоте электромагнитного облучения около 4 ГГц, т.е. на частоте мобильной связи. Таким образом вакцинирование может служить средством тотального контроля населения (определения, кто вакцинирован, а кто нет).
      2) В Израиле вакцинировано под 90 % населения, однако ковид продолжается. Сейчас там этот вопрос рассматривает высший государственный орган – раввинский суд.
      Непонятно, почему Вассерман стал ярым сторонником и пропагандистом вакцинации. Вроде человек умный и порядочный (по крайней мере, как депутат Думы голосовал за парламентское расследование случаев пыток в российских тюрьмах). Альтернативная официозу информация сейчас доступна, возьми да ознакомься. Почитай хотя бы статьи на канале Сталинград; если нужна глубокая аналитика, послушай Кургиняна. Вероятно, человек закрепощен в мышлении, не может преодолеть стереотипы сложившихся у него с годами представлений, вошел в колею, из которой не может выехать. Чему способствует возраст.

      1
      1
    • 114 66
      Ленид только что

        Это что? Вассерман уже стал специалистом по вирусам и вакцинации? А я считал его умным человеком. Печально…

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