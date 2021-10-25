Антивакцинщики подставляют всех

В Российской Федерации небывалая доселе волна заболеваний новым коронавирусом. Печальные антирекорды устанавливаются почти ежедневно.

Каждый день выявляется уже более тридцати пяти тысяч заболевших. Умирает более тысячи ежесуточно. Болеют и умирают даже дети.

Открытым текстом сообщаю: дело не только в том, что штамм «дельта» размножается в организме быстрее всех предыдущих, а посему иммунитету сложнее с ним справиться. Дело ещё и в массовом несоблюдении простейших правил защиты. Например, в московском метро даже угроза пяти тысяч рублей штрафа не заставляет всех пассажиров носить маски. Приходится принудительно прерывать контакты, способные передать заразу.

Президент РФ по просьбе правительства объявил нерабочими дни с 1 по 3 ноября — то есть весь промежуток между обычными и длинными в связи с праздником выходными. Субъекты федерации вправе делать нерабочими ещё и дни начиная с 25 октября. В Москве уже установлены нерабочими предвыходные 28-е и 29-е.

Открытым текстом спрашиваю: думаете, наши сограждане просидят эти дни дома? Щаззз! Резко возросли покупки билетов как раз на дополнительные нерабочие — и между городами и регионами, и за рубеж. Да и я вряд ли отменю давно согласованные дела. Очевидно, даже полный карантин, как любая пассивная защита — не спасение, а лишь отсрочка. Нужно действовать.

Во многих регионах закрывают для непривитых всё новые сферы деятельности. QR‑коды требуют и для входа в общественные места.

Открытым текстом утверждаю: хорошо, но мало. По доле привитых от коронавируса мы на девяностом в мире месте — между Суринамом и Гайаной. И это при лучших в мире вакцинах! Привиться и потом перепрививаться по мере надобности должны все, кому врачи не запретили. А кто капризничает или верит то ли безумным, то ли проплаченным страшилкам — того и заставить не грех.

Пора отменять унаследованную от горбачёвщины добровольность прививок, уже вызвавшую вспышки нескольких весьма тяжких болезней — от кори до дифтерии. Лозунг «моё тело — моё дело» так же преступен, как и все прочие фантазии тоталитарной секты «либералы».

*Движение «Талибан» — *Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник — https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/894662-antivaktsinshchiki-podstavliaiut-vsekh