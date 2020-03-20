Открытым текстом 13.03.2020

Кризис дорос до обвала

Чашу переполняет последняя капля. Верблюду ломает спину последняя соломинка. Но виновно всё накопленное ранее.

В пятницу на совещании ОПЕК плюс обсуждали, как сдержать снижение стоимости нефти, вызванное сокращением мирового производства.

Российская Федерация предложила продлить на второй квартал ограничение экспорта нефти, установленное до конца марта.

Саудовская Аравия потребовала сократить экспорт из РФ на миллион баррелей в сутки, а остальным на полмиллиона вместе. Когда саудовцев не поддержали, они объявили об отмене всех ограничений и снижении цен.

Открытым текстом объясняю: дело не только в явно несправедливом распределении снижений. Куда важнее, что на освобождаемое на мировом рынке место сразу течёт нефть со сланцевых месторождений в Соединённых Государствах Америки.

Открытым текстом напоминаю: 6 лет назад саудовцы обрушили нефтерынок — и сланцевики, чья добыча в разы дороже, чем у нас, года на три ушли. Может быть, и нынешний скандал бьёт не по нам? Но тогда ещё были ресурсы, смягчившие нефтяной шок. Теперь же — на двенадцатом году Второй Великой депрессии — посыпались все рынки.

Но нефть уже дорожает, а вот рубль поднялся куда слабее. Мы слишком зависим от других. Без импорта чуть ли не половина хозяйства остановится. Вот и закладываются на дальнейший спад — у тех, чьи посевное зерно и станки мы покупаем.

4 февраля 1931 года на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности Иосиф Виссарионович Джугашвили сказал: “Мы отстали от передовых стран на пятьдесят–сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”. Он недооценил дистанцию менее чем на пять месяцев: Великая Отечественная началась 22 июня 1941-го.

Сейчас мы зависим от зарубежья не меньше, чем в 1931-ом. Но нынешняя экономическая теория — в отличие от тогдашней — считает импортозамещение ругательством. Поэтому экономический блок всех предыдущих правительств открыто саботировал всё связанное с суверенитетом. Может быть, хоть теперь не будем дожидаться 1941 года?

Ответ американосаудитам

Почти сорок лет назад наш бюджет столкнулся с обрушением мирового нефтерынка. К тому времени, надо сказать, изрядно перегретого.

6 октября 1973-го был Судный день, когда, по иудейской религии, бог лично рассматривает дела каждого иудея за прошедший год и определяет его судьбу на год вперёд. Пока весь Израиль, включая военных, молился, Египет и Сирия атаковали. За неделю Израиль отбился. 17 октября арабские нефтедобытчики остановили экспорт тем, кто одобрял израильское контрнаступление. Перемирие заключили 24-го.

Открытым текстом напоминаю: к концу войны Судного дня нефть в мире подорожала в десятки раз. Члены организации стран, экспортирующих нефть — по английской аббревиатуре ОПЕК — решили поддерживать высокую цену ограничением экспорта. Тогда нам стало выгодно продавать продукцию свежеоткрытых месторождений в болотах севера Тюменской области. Ненадолго.

С начала 1980-х годов нефть стала дешеветь. В 1986-м упала до десяти долларов за баррель — всего раза в три дороже, чем до войны Судного дня, и раза в три дешевле, чем на пике кризиса.

У нас многие открытым текстом обвиняют Саудовскую Аравию в сговоре с Соединёнными Государствами Америки: мол, она резко нарастила экспорт, чтобы разорить нашу страну.

Но за десятилетие дорогой нефти изменились технологии — от моды на компактные автомобили до теплоизолирующих оконных стеклопакетов. Потребление упало — и цена пошла вниз. Тогда Саудовская Аравия, чья нефтедобыча пока самая дешёвая в мире, решила выбить с рынка основных конкурентов. Мы попали под раздачу.

Как и в нынешней ценовой войне.

Открытым текстом уверяю: сейчас наши позиции куда лучше, чем у саудовцев. У нас бюджет свёрстан исходя из среднегодовой цены 42 доллара за баррель, у них — 80 с лишним. У нас резервный фонд позволит прожить года три вовсе без экспорта нефти, у них всех запасов даже до зимы не хватит. Наша борьба за долю рынка — не столько адекватный ответ на события конца 1980-х, сколько совместный с арабами удар по американским сланцевым месторождениям: там добыча в разы дороже, чем у нас, не говоря уж об арабах.

Карантин — наименьшее зло

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавирусного воспаления лёгких пандемией — всемирной болезнью. Этого ждали с первых сообщений о том, что инкубационный период — когда человек ещё не ощущает никаких признаков хвори, но уже распространяет заразу — составляет две недели. Понятно, за такой срок можно заразить очень многих.

В Китае ввели жесточайший карантин не только в городе Ухане, где замечены первые случаи болезни, и по всей провинции Хубэй, но и по всей стране. Даже остановили большинство производств, ударив тем самым по технологическим цепочкам во всём мире: сейчас Китай производит добрую половину комплектующих и оборудования, используемых другими странами. Ужасно? Недемократично? Но на любимый либералами всего мира вопрос “Что может быть дороже человеческой жизни?” с незапамятных времён есть ответ: “Две человеческих жизни!”

Мы ограничили связи с Китаем при первых же признаках эпидемического роста новой болезни, а потом и вовсе закрыли почти всё, а оставшийся скромный поток проверяем всеми доступными способами. И пока у нас выявлен всего десяток заражённых, причём почти все уже выздоровели. Сейчас даже на наши стадионы пускают так мало болельщиков, чтобы все они могли сесть на безопасном расстоянии друг от друга. А вот страны Европейского Союза не вводили ничего подобного, пока не разразилась полномасштабная эпидемия в Италии: многие тысячи явно заболевших, уже сотни умерших. Причём в ЕС средний возраст куда выше, чем у нас, не говоря уж о Китае. Значит, и опасность выше: новый вариант воспаления лёгких почти безопасен для молодых, но стариков косит со страшной силой.

В Италии, да и во Франции, уже не хватает аппаратов искусственного дыхания и кровообращения. Открытым текстом полагаю: нынешний громадный поток туристов и гастарбайтеров по всему миру намного превысил всё приемлемое по соображениям безопасности. Придётся искать новые форматы общемировых взаимодействий. В частности, замыкать как можно больше технологических цепочек внутри каждой страны. Продукция подорожает? А здравоохранение что, даром даётся?

Меняйте не рубли на валюту, а мышление

На мировых биржах паника. Краткие подъёмы сменяются новыми падениями. Нефть тянет за собою вниз весь рынок.

Открытым текстом напоминаю: уже несколько десятилетий нефтедобытчики в числе главных инвесторов во все отрасли, поскольку сама нефтедобыча требует высоких затрат разве что в сланцевых месторождениях, где на единицу добычи нужно бурить раз в десять больше, чем в обычных песчаниковых.

Поэтому падение нефтяного рынка оборачивается недофинансированием львиной доли производств, вроде бы вовсе не связанных с энергетикой. Рвутся бесчисленные технологические цепочки, останавливая даже предприятия, куда нефтяники не вкладывают деньги.

Наша страна так зависит сейчас от импорта оборудования, комплектующих, сырья, что наше собственное производство может выключиться в совершенно неожиданных местах. Поэтому рубль сейчас падает хотя и не так быстро, как нефть, но куда быстрее доллара или евро.

Открытым текстом предупреждаю: покупать иностранные валюты сейчас можно разве что для поездок за рубеж. Потому что дальнейшее падение рубля обернётся куда худшими, чем сейчас, условиями производства. И когда обменяете валюту обратно на рубли, чтобы что-то купить внутри страны — покупать придётся куда дороже, чем при разумном поведении.

Хотите сократить потери? Покупайте акции отечественных производств. Они ещё до кризиса стоили куда меньше, чем по всем биржевым правилам следует при их доходах и перспективах. Теперь же львиная доля денег, вырученных ими, пойдёт на создание того, в чём мы пока зависим от импорта.

Если даже поначалу это будет дороже — деньги останутся внутри страны, и общий заработок вырастет. Серьёзная экономика — игра долгая, но с большими выигрышами.

Правда, по правилам, вбитым в головы наших экономистов ещё в начале лихих девяностых, внутренние инвестиции, по сути, запрещены. Идут явочным порядком, в обход экономического блока правительства.

Вот и посмотрим, сможет ли новое правительство использовать грамотные способы хозяйствования или нам придётся полагаться только на здравомыслие самих хозяйственников, не надеясь на финансистов.

Чем наша победа пугает Трампа

К моменту 75-летия нашей Победы пандемия коронавирусного воспаления лёгких пойдёт на спад: и карантин сработает, и погода потеплеет… Но торжества в нашей стране всё равно посетят не все, кого это касается.

Администрация президента Соединённых Государств Америки официально сообщила, что Дональд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп не прибудет в Москву 9 мая.

Многие в нашей стране открытым текстом предлагают не рассылать адресные приглашения на праздник, а опубликовать единое предложение ко всем главам государств, правительств, партий: кто рад нашей победе над немецким человеконенавистническим нацизмом, пусть приедет порадоваться вместе со всеми столь же высокопоставленными единомышленниками.

Открытым текстом напоминаю указ Петра Великого: сенаторам в присутствии говорить не по писаному, но токмо своими словами, дабы дурь каждого всем была видна.

Приглашать лучше персонально, чтобы нельзя было сделать вид, будто не понял или не заметил. Потому что сейчас в Западной Европе и Северной Америке возрождается, пусть в иных формах, та же готовность грабить всех, кто слабее, та же нетерпимость к здравому смыслу, та же возможность убивать за инакомыслие.

Ещё в разгар нацистской агрессии многие открытым текстом объясняли: фашизм — не извращение, а естественный, хотя и крайний, результат развития европейской культуры. Например, расовую теорию придумали француз граф Гобино и англичанин лорд Чембёрлен: немцы Гитлер и Розенберг только провозгласили высшей расой себя, любимых.

Теперь поборники европейской и англосаксонской цивилизаций пытаются перевалить вину со своей головы на здоровую. Нас уже три десятилетия объявляют партнёрами немцев по разжиганию европейской части Второй мировой войны, хотя именно наша страна пыталась тогда организовать систему коллективной безопасности. Кое-кто уже намекает: невинные немцы всего лишь защищались от готовящегося нападения злых русских. Наш президент организует публикацию архивных документов тех времён не только ради оправдания нашей страны. Главное — напомнить миру, к каким катастрофам приводит западное желание жить за чужой счёт.

Поправка Терешковой — нужно, но мало

В среду обе палаты Федерального собрания приняли окончательный вариант поправок в конституцию Российской Федерации.

Затем последуют не предписанные конституцией, но включённые в сам закон проверка в Конституционном суде и всенародное голосование. И только тогда президент подпишет закон и поправки вступят в силу. В том числе и поправка, касающаяся лично Владимира Владимировича Путина.

Во вторник первая в мире женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Владимировна Терешкова предложила или отменить ограничение числа сроков президентских полномочий, или, поскольку замена слов “два срока подряд” на слова “два слова” сужает возможности нынешнего президента, не считать уже состоявшиеся сроки. Прошёл второй вариант.

Уже кувырсот швырнадцать раз я открытым текстом выступал против ограничения числа переизбраний. Дело не только в том, что так умаляются права избирателей. Куда важнее, что хорошая политика — игра в долгую.

Фрэнклин Делано Джэймсович Рузвельт побеждал на выборах президента четырежды подряд, потому что народ Соединённых Государств Америки согласился с его программой вывода страны из первой Великой депрессии, занявшей куда больше обычных для СГА два срока.

Обычай возник потому, что первый президент — Джордж Августинович Вашингтон — по состоянию здоровья не стал баллотироваться в третий раз.

Но только в 1951 году обычай стал законом: негласные хозяева СГА побоялись, что найдётся новый политик, способный подчинить их интересам страны в целом.

Открытым текстом предупреждаю: через четыре года обстановка в мире будет не менее напряжённой, чем в начале Второй мировой войны, когда Рузвельта избрали в третий раз. Право участвовать в следующих выборах избавило нашего президента от положения “хромой утки” (так американцы называют уходящего, чьи решения отменит преемник, а потому и решать незачем), а всю нашу страну от потрясений, неизбежных, когда в политическую борьбу влезают обещалкины, надеющиеся, что их красивые слова не сверят с делами предшественника.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-13-03-2020/