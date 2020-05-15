Открытым текстом 08.05.2020

Не ждём плато, а приспосабливаемся

6 мая президент, многие члены правительства и главы регионов обсудили по видео этапы выхода из ограничений, порождённых эпидемией.

Мэр Москвы сообщил, что с 12 мая в столице заработают все промышленные предприятия и стройки. Президент отметил, что для этого нужно запустить все звенья технологических цепочек, в том числе находящиеся за пределами столицы, так что нужны согласования.

Открытым текстом уверяю: на стройках и заводах можно создать условия, предотвращающие заражение. А главное — зарабатывая деньги себе, создаёшь ресурсы другим.

Но это лишь начало. На совещании глава Роспотребнадзора описала этапы снятия бытовых ограничений — но ни слова о сроках.

Сингапурские учёные построили математическую модель развития эпидемии. По их расчётам, у нас она кончится к концу августа, а во всём мире — к новому году. Есть прогнозы и приятнее. Но не зря командирам разведгрупп запрещено говорить подчинённым, когда привал: небольшая задержка — и группа начнёт роптать.

И нам незачем гадать, когда “всё будет, как прежде”. Никогда не бывает “как прежде”. И неведомо, каков будет вирус дальше. Эпидемиологи ждут вторую волну осенью. Действуем по обстоятельствам: следим за чужим опытом, прощупываем послабления, но главное — бережём других и себя.

Защита каждой жизни — стратегия нашей власти. В отличие от Швеции, Британии, Соединённых Государств Америки. Там смертность чудовищно больше, чем у нас. СГА ищут козла отпущения.

Разведывательное сообщество всех пяти англосаксонских стран признало новый коронавирус нерукотворным. Тем не менее СГА и Китай обвиняют друг друга — точнее, враг врага — в его разработке.

Открытым текстом предупреждаю: информационная война тесно связана с другими формами насилия.

6 мая в своём доме убит множеством выстрелов китайский учёный Бин Лю, изучавший в Питтсбургском университете механизмы взаимодействия нового коронавируса с клетками. Ранее он уверял, что на пороге серьёзного открытия. В ста метрах от дома найден в своём автомобиле его знакомый Хао Гу. По версии полиции, он убил Бин Лю и застрелился.

Открытым текстом замечу: пока в этом деле сплошные вопросы и никаких ответов. Но если кому-то выгодны массовые смерти — что для него ещё одна?

Проверка на либероид-фашизм

75-летие нашей Победы прекрасно выявляет тех, для кого она стала тяжким поражением и кто всё ещё надеется взять реванш.

Реванш не на полях сражений: там у них кишка тонка. А в душах. Хотя бы своих собственных. А если повезёт — то и кого-то из нас зацепить.

Скульптор Черны, известный тем, что когда-то выкрасил в розовый цвет танк ИС-2 в центре Праги — памятник воинам, спасшим город от побоища, теперь поставил памятник власовцам, 75 лет назад дравшимся в Праге с немцами за выход на дорогу бегства к американцам. На тоненьком стальном столбике — наш танк Т-34, накрытый немецкой каской. Всё мелкое — с трёх шагов не заметить.

Открытым текстом уверяю: штука вполне в духе той фиги в кармане, что в Европе считалась доблестным сопротивлением оккупантам. Чехи с весны 1939-го делали для немцев — своих хозяев ещё со Средневековья — прекрасные пулемёты, пушки — в том числе самоходные, самолёты, авиамоторы…

Им обидно, что международный сброд во главе с Германией проиграл. Нас — народ-победитель — разнобезобразно принижают духовные наследники тех, кто в 1941-ом соучаствовал в нападении на нас, а в 1945-ом надеялся забыть, что воевал за право разбойничать и убивать. Такого, несмотря на все ужасы, что мы теперь знаем о войне, до сих пор желают многие.

Блогер Рустем Ринатович Адагамов, сделавший карьеру выкладкой в “Живом журнале” фотографий известных агентств и сбежавший в Прагу от обвинения бывшей супруги в приставаниях к двенадцатилетней падчерице, выложил в Интернет фото экипажа танка Т-IV из состава дивизии СС “Райх” после боя на Курской дуге и подписал “Они вышли из ада”.

Открытым текстом спрашиваю: какой же ад должен быть в душе, чтобы придумать такую подпись для фото членов организации, признанной в Нюрнберге преступной? Ведь фашисты заслужили ад, и нормальные люди только сожалеют, что людоедам удалось из него выйти живьём.

За победу предков нам ещё придется побороться. В том числе с теми, кто называет Великую Отечественную “продолжением Гражданской” и требует примирить героического советского воина с фашистскими прихвостнями вроде Шкуро, Маннергейма или Краснова. Отношение к победе чётко делит на своих и чужих.

Новый теракт made in USA

14 апреля 1961 года полторы тысячи бежавших с Кубы после революции — в основном военные, защищавшие диктатора Батисту — высадились в заливе Свиней. Частных военных компаний ещё не было, и организацией десанта для возврата на Кубу игорного и постельного бизнеса Соединённых Государств Америки напрямую занималось ЦРУ.

Вооружённые силы СГА открыто предоставили десантникам десяток танков, два десятка бронемашин, пушки, боезапас и транспортные суда. За пять дней контрреволюционеры потеряли всю дарёную технику, больше сотни погибло, триста шестьдесят ранены, тысяча двести сдались в плен, остальных СГА эвакуировали. Заодно погибли шестеро сотрудников ЦРУ, дюжина боевых самолётов СГА, четыре десантных корабля.

Открытым текстом замечу: наглядный пример гибридной войны. Кураторы из ЦРУ, оружие Пентагона, пушечное мясо из местных. На этой неделе кубинский опыт попытались применить в Венесуэле. И опять что-то пошло не так.

Утром третьего мая шесть десятков бывших венесуэльских военных в сопровождении двоих американских сотрудников частной военной компании “Silvercorp” на катерах попытались из Колумбии высадиться на побережье Венесуэлы. При задержании восемь из них погибли. Пленные выдали схроны с заранее завезенным оружием для них.

Открытым текстом отмечаю: методы СГА не меняются. Правда, глава “Silvercorp” Гудро заключил с назначенным СГА, так сказать, президентом Венесуэлы Гуайдо частный контракт — на двести двенадцать миллионов девятьсот тысяч долларов.

У Гуайдо таких денег отродясь не бывало: значит, в убытке налогоплательщики СГА. Им при нынешней экономической катастрофе не до авантюр. Зато их властям плевать и на коронавирус, и на Вторую Великую депресию.

Не удивительно, что взявший на себя ответственность за десант Гудро много лет работал в службе охраны президентов — в том числе Трампа. И в десанте человек из личной охраны Трампа.

Террор и вооружённый переворот, и на сей раз не замеченные ни ООН, ни правозащитничками, остаются рабочим инструментом СГА. Открытым текстом спрашиваю: все ли мы понимаем, что рано или поздно к нам так же нагло могут вломиться с украинской или грузинской территории банды с инструкторами из СГА?

Переборчивые, как невеста с приданым

Пятого мая глава офиса президента Украины Андрей Борисович Ермак заявил: “Украина никогда не будет вести переговоры с так называемыми ЛНР/ДНР. Но в соответствии с минскими договорённостями Украина должна согласовать три законодательных акта с “представителями территорий”.

И уточнил, что для него “представители территорий” — гражданское общество и те граждане Украины, кто находятся на “оккупированной территории” и “не принимали никакого участия в войне”.

Жители юго-запада Руси с давних пор любят хвастаться своей хитростью. И по сей день многие из них надеются обмануть не только себя.

Открытым текстом перевожу с политического на русский: Киев ни в грош не ставит волеизъявление миллионов жителей Донбасса, ещё 11 мая 2014-го проголосовавших за уход от Украины, где 22 февраля того же года нацисты совершили государственный переворот.

Киеву не важно, что жители Донбасса силой оружия отстояли свой выбор. Киев не хочет замечать законные по всем мировым стандартам выборы народом законодательной и исполнительной власти двух народных республик. Киев надеется по своему вкусу и усмотрению ткнуть пальцем в нескольких жителей Донбасса и заявить, что эти люди одобрили киевские версии законов о статусе народных республик.

Открытым текстом напоминаю: в минских соглашениях однозначно указано, что все решения Киева, касающиеся Донбасса, должны утверждаться самим Донбассом. Неужто в Киеве кто-то надеется, что его сочинения, не одобренные законно избранными властями республик, будут там приняты к исполнению? Открытым текстом предупреждаю: несогласованное можно применить только силой — значит, Киев всё ещё надеется захватить Донбасс. Самостоятельно вряд ли получится: значит, киевские террористы надеются прикрыться западноевропейскими и североамериканскими карателями. Об этом сказал Ермак и ни о чём другом. Будем готовы и бдительны!

Пулитцеровскую премию впору вручать Мюнхгаузену

4 мая присуждены очередные премии, учреждённые в начале прошлого века одним из крупнейших тогда газетовладельцев и разработчиком многих методов печатного скандала Иосифом Филипповичем Пулитцером. Наследники не посрамили учредителя: наградили очередной скандал.

В числе лауреатов — газета “Нью-Йорк Таймс” за, как сказано на сайте премии, “серию увлекательных историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина, написанных с большим риском”. Вот некоторые заголовки: “Главное секретное российское подразделение пытается дестабилизировать Европу, говорят сотрудники ведомств по безопасности”, “Как Россия вмешивается в дела других стран ради наживы: подкуп, тролли и лидер секты”, “Драгоценные камни, военачальники и наёмники: тактика России в ЦАР”.

Посольство Российской Федерации в Соединённых Государствах Америки открытым текстом отметило: “оргкомитет премии берёт на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью”, так что “если и есть в этом, как утверждается, “большой риск”, то только для репутации” самой газеты, да и премии, ибо премированные публикации — “прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов”.

В самих статьях ничего похожего на доказательства. Открытым текстом предлагаю: если за такое награждают — то лучшим журналистом мира следует признать Карла Фридриха Иеронима Оттовича барона фон Мюнхгаузен.

Не зря же Дональд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп ещё во время своей предвыборной кампании назвал творчество “Нью-Йорк Таймс” ложными новостями.

Но если ложь поощряют — значит, есть кому и зачем. В данном случае понятно: если не всем СГА, то по меньшей мере тем, кто создаёт тамошнее общественное мнение, выгодно, чтобы к нам относились враждебно. И раз такое продолжается уже не первый год — значит, мозги у многих граждан СГА основательно вывихнуты.

Открытым текстом спрашиваю: кто ещё надеется, что нас там скоропостижно полюбят?

Литва снова стреляет себе в ногу

В современной экономике столько политики, что невидимой рукой рынка управляют руки вполне видимые. В советское время в литовском городке Игналина создана атомная электростанция — тогда одна из лучших в мире. Она покрывала потребности всей нашей Прибалтики, да и в Польшу немало продавала.

Энергетика — основа промышленного роста. Живи и радуйся: построенное чужими руками хозяйство — потенциал развития аж для внуков и правнуков.

Но при вступлении в Европейский Союз главным для Литвы условием поставили снос АЭС! Теперь Прибалтика покупает электроэнергию у других стран ЕС. На кредиты ЕС и МВФ.

Долг придётся выплачивать и внукам тех, кто заполнил собою рынок водопроводчиков и сиделок от Варшавы до Лондона, ибо дорогая энергия разорила всё прибалтийское производство. Выходит, во времена, нынче провозглашённые оккупацией, у республик Прибалтики было больше независимости, чем сейчас.

Теперь в Белоруссии — рядом с Литвой — строится АЭС. У народа Литвы снова шанс на дешёвую энергию — значит, и производство. И что же делает власть?

Парламент Литвы принял резолюцию “Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией”. Она предписывает правительству и призывает весь ЕС ввести санкции против участников строительства БелАЭС и будущих участников торговли “грязной” энергией с неё. Ранее в Литве законом запрещена закупка энергии с БелАЭС.

Открытым текстом напоминаю: из всех энергетик наименьший ущерб окружающей среде приносит ядерная. Это понимают, например, во Франции, где АЭС много и сносить их не собираются.

Зачем же литовские парламентарии всеми копытами отбрыкиваются от тех, кто готов помочь их гражданам жить лучше? Открытым текстом объясняю: ещё при обмене свободы на кредиты плевали они на избирателей, на хозяйство, на развитие.

А Брюсселю и Вашингтону нужен в Прибалтике только плацдарм для атак на нас. Не променявших на кредиты, как ни пытались в лихие девяностые, пошатнувшуюся, но всё же устоявшую независимость.

Когда померещится, что с представителями Украины, Грузии или прибалтийских республик о чём-то можно договориться — помните: эти люди не за свои народы и даже не за себя, а только против Москвы.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-08-05-2020/