Что год грядущий нам готовит

Доллар на общемировой подкормке

Доллару каждый год предсказывают обвал. Особенно сейчас, когда Демократическая партия Соединённых Государств Америки склонилась к экономическим теориям, по сути означающим безудержную раздачу денег на все четыре стороны.

Открытым текстом полагаю: всех усилий демократов не хватит для полного разорения их родной страны. Деньги обеспечены всеми товарами и услугами, какие можно купить за эти деньги напрямую, без обменников.

Сейчас львиная доля международной торговли оплачивается долларами — значит, доллар обеспечен почти всей мощью мировой экономики. Это вам не золотовалютные резервы, зависящие от скромной разницы между импортом и экспортом — а ведь те охватывают далеко не всю хозяйственную активность. Поэтому валюты, обеспеченные резервами других валют, колеблются куда сильнее тех, что опираются на товарную массу.

Уже пару веков мировую торговлю обслуживают именно деньги, привязанные к товарам. Пока растёт глобальное разделение труда, растёт трансграничный товаропоток — значит, и долларовая масса. СГА оплачивают свои расходы за счёт всего остального мира.

Однако уже несколько десятилетий разделение труда наращивают узкой специализацией стран. Общее число работающих падает. Отсюда обвал производства: без спроса нет предложения.

Нынешняя Великая депрессия началась в 2008-м, и конца ей не видно. Вдобавок пандемия продолжит рвать карантинами множество трансграничных технологических цепочек, и придётся их замыкать внутри отдельных стран.

Дорого? Так доллар накануне краха всё равно надо куда-то вложить. Зато какая польза странам, что смогли хоть отчасти отстоять технологическую независимость!

Россия входит в этот скромный список счастливчиков. Для нас это шанс восстановить разрушенное при Горбачёве и Ельцине промышленное производство. Вот станкостроения у нас нынче почти нет. Нынешний год — самое время возродить и его, и авионику, и массу других производств реального богатства.

Нам, конечно, будут мешать. Санкциями. Заморозкой счетов. Нашу силу нам никто не простит. Но разве это причина от неё отказаться?

Вирусный план на год

Весь прошедший год перекорёжен пандемией. Даже карантинные меры, каких уже век не бывало, лишь немного замедлили заражение. Да и механизм действия вируса поняли далеко не сразу, так что лишь во втором полугодии нашли действенные способы лечения.

Нетрудно предсказать, что и наступивший год пройдёт под знаком коронавируса. Правда, на редкость быстро созданы вакцины — но массово применять их пришлось задолго до конца полной программы испытаний: уже понятно, что почти все они безопасны, но ещё неясно, насколько надёжно защищают.

Первая из вакцин, созданных в Российской Федерации, — «Спутник-V» — по предварительным данным, снижает вероятность заразиться раз в десять-двадцать на пару лет, а тяжёлый ход болезни исключает. Что покажут другие вакцины — прояснится уже в 2021 году.

Но пока все — и наши, и зарубежные — надо размораживать. «Спутник» — полчаса на пять прививающихся. В масштабах стран и континентов процесс займёт годы, даже когда вакцин будет достаточно. Но в нашей стране фармацевтическое производство изрядно порушено в лихие девяностые. Новые заводы запускают, но нужный для отмены карантина уровень иммунитета накопится в больших городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга только к середине года, а по всей РФ — аж к концу его.

Индия, где фармацевтика одна из крупнейших в мире, скорее всего, расплатится за лицензии на производство наших вакцин не деньгами, а готовой продукцией. Если так, карантин в РФ можно будет отменить уже к началу осени.

Украина вписалась в программу бесплатной поставки вакцин беднейшим странам — и по ней получит ограниченное количество американского снадобья лишь в двадцать втором году.

По всему миру вакцинация продлится года три. Поэтому надо уже перестраивать все технологические цепочки. Чем больше их замкнётся внутри каждой страны, а не через границы, тем быстрее восстановится мировое производство и тем меньший ущерб принесут новые пандемии.

Главный урок нынешней пандемии — в том, что природа всё ещё несравненно сильнее человека и принесёт нам ещё множество неожиданностей. Лучше заранее готовиться к худшему. Хотя бы для того, чтобы лучшее стало неожиданностью приятной.

Третья мировая развивается по обе стороны океана

Преступников надо ловить хотя бы потому, что довольно часто новые преступления совершаются ради сокрытия уже содеянных. И потому, что человек, почувствовав вкус вседозволенности, зачастую перестаёт быть человеком.

Поведение активистов Демократической партии Соединённых Государств Америки при подсчёте голосов доказывает тяжкое преступление — подтасовку за своего кандидата. Значит, партия намерена после захвата власти нарушать и другие законы, чтобы впредь никто не мог с неё спросить.

Верховный суд побоялся рассмотреть дело по существу, потому что демократы могут возобновить другое преступление — массовые беспорядки в городах и государствах, уже подконтрольных им. И во всём мире будут вести себя как убийцы и грабители.

Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике СГА, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить.

В прошлый раз всемирный капитал выбрал на свой стол… Европу и Советский Союз. Сегодня обстоятельства схожи с 1930-ми годами до степени смешения: хранители мировых капиталов снова хотят смыть свои долги чужой кровью.

Тогда из всех одержимых выискали Адольфа Алоизовича Гитлера. Теперь роль боевого хомячка дали мечтающему о Великом Туране. Открытым текстом сообщаю: Реджеп Тайип Ахметович Эрдоган американцам не нравится только потому, что ведёт себя точь-в-точь как американец. Объявляет зоной своих интересов всё, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза — возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной СГА волны переворотов «арабская весна», да ещё разбавить их тысячами террористов.

Но СГА важно, что он готов воевать с их главными нынче конкурентами — Россией и Китаем. Где мусульманский и уйгурский вопросы легко обострить. Лучше на роль поджигателя войны и не сыскать. Так что в наступившем году надо внимательно смотреть и на СГА, и на Турцию. Там заваривается Третья мировая. Хорошо бы её избежать…

Не надорвутся ли антирусские в Киеве?

С первых же дней после провозглашения народных республик Донбасса террористы, захватившие власть в Киеве 22 февраля 2014-го, направили против них и нацистских боевиков, и Вооружённые силы Украины. Получили не просто отпор, а сокрушительный разгром. Дважды: осенью под Иловайском, в феврале под Дебальцевом.

В Минске подписали в первый раз согласие поменять свои законы так, чтобы Донбассу ничего не угрожало, во второй — точный порядок действий во исполнение своей капитуляции. С тех пор и по сей день старательно саботируют минские соглашения, продолжают удары по жилым кварталам и объектам жизнеобеспечения Донбасса, открытым текстом провозгласили единственной целью соглашений предлог для санкций Соединённых Государств Америки и Европейского союза против Российской Федерации. Объявили нас оккупантами.

А главное — то и дело со слюной предвкушения обсуждают, как сербы-католики — хорваты — после пары лет перемирия внезапным ударом вышибли со своих земель православную Республику Сербскую. Вот и в прошедшем году открытым текстом планировали применение хорватского сценария уже в нынешнем. Даже стянули под Крым изрядную группировку на случай нашей помощи Донбассу — как будто у нас нет с ним общей границы.

Открытым текстом напоминаю: Донбасс — три нынешние области. Донецкая, Луганская, Ростовская. Все они с имперских времён развиваются как единое целое. Даже чисто экономических выгод от их взаимодействия достаточно, чтобы мы никому не позволили разбить запад Донбасса до неработоспособного состояния.

Но СГА не оставляют идею измотать РФ конфликтами по периметру. Не зря же ВСУ накачивают оружием и инструкторами. Честные офицеры из укрогенштаба предупреждают журналистов: обострение в Донбассе назначено на весну. По нашей реакции Вашингтон решит, как действовать дальше: остановит укровоенных, отделив Луганскую и Донецкую республики друг от друга, или отправит дальше — на перекрытие границ республик с РФ.

В наступившем году желаю всем нам, чтобы мы были готовы молниеносно отреагировать на первый же сигнал о том, что наших обижают. Отреагировать так, чтобы даже думать об этом в Киеве перестали.

Очередная доза белоленточников

Второе воскресенье сентября — единый день голосования в Российской Федерации. В нынешнем году 12.09 будем избирать, помимо прочего, Государственную думу. Те, кому не нравится, что наша страна после горбачёвского упадка и ельцинского развала вновь накапливает силу и решительность, уже открытым текстом обсуждают возможность своего прорыва во власть.

Понятно, какие-нибудь ПарНаС или “Яблоко” имеют шансы, только если вменяемые люди вовсе не явятся на выборы, как случилось пару лет назад в паре районов Москвы. Значит, единственный шанс тех, кто называет себя внесистемной оппозицией, — объявить голосование подделанным.

Стандартный сценарий цветного бунта, но у нас его учинить сложнее, чем в Киргизии или Сербии. В частности, потому, что уже отработана технология прямой трансляции в Интернет всего происходящего на каждом избирательном участке. Так ведь самый слепой — тот, кто не хочет видеть. Антисистемщики не постесняются объявить компьютерную картинку подделанной. Как в Белоруссии Светлана Георгиевна Пилипчук — по мужу Тихановская — объявила, что набрала не один голос из десяти, а больше половины.

Открытым текстом объясняю: фальсификации такого размаха скрыть невозможно. Однако тоталитарной секте «либералы» закон не писан! Для них что заокеанский пахан скажет — то и правда. И поведут новые пилипчуки да навальные своих боевых хомячков на улицы и будут изображать перед камерами западных средств массовой рекламы, агитации, дезинформации красивые картинки в стиле «весь народ против». Открытым текстом предупреждаю: если съёмки только с уровня лица или ниже — значит, мерещится толпа, а на самом деле собрались два калеки в три ряда.

Полтора века назад кто-то из депутатов немецкого парламента сказал: никогда не врут так много, как перед выборами, во время войны и после охоты. Теперь врут и после выборов. Готовьтесь фильтровать чужой и чуждый базар! И в наступившем году не забудьте сходить на участки, чтобы проголосовало большинство и у шипящих несогласных не осталось ни единого шанса испортить страну.

Терминатор в звёздных войнах

Владимир Владимирович Путин открытым текстом сообщил: военное значение искусственного интеллекта растёт буквально на глазах. Например, сейчас беспилотники управляются дистанционно, обычными пилотами. Но технологии радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствуются. Несколько лет назад иранские учёные и военные смогли перехватить управление американским беспилотником и посадить его на своей территории.

Значит, следующее поколение беспилотников должно решать боевые задачи самостоятельно, причём ориентируясь не по спутниковой навигации, а распознаванием — местности, мишеней, действий противника. Кстати, наш танк «Армата» изначально создан с расчётом на возможность беспилотной работы в бою. Там немало и других новинок.

Открытым текстом уверяю: любое достижение любой науки рано или поздно находит себе военное применение. Ведь пока в мире не накопилась вычислительная мощность, достаточная для планирования всего мирового производства как единого целого (а при нынешней скорости развития компьютерного парка это случится лет через десять), многим кажется, что проще отнять, чем создать. Но чтобы отнять, тоже нужно создать… оружие.

Соединённые Государства Америки, нарушающие одно международное соглашение за другим, уже обломились в деле противоракетной обороны: мы создали средства её прорыва, обхода, обмана… Теперь они вновь, как при Рейгане, надеются вынести вооружение в космос: лазерное, ядерное… Мы, конечно, найдём, как и с этим справиться. Но важно защитить не только нашу страну, но и наших союзников, и нейтральные страны.

Российская Федерация сейчас экспортирует наидефицитнейший товар — стабильность. Русские не начинают войны — русские их заканчивают. Сейчас аналитики открытым текстом предсказывают эпоху особо умных войн — со сверхсложной техникой и тем самым искусственным интеллектом. Открытым текстом призываю: мы должны вновь стать умнее всех.