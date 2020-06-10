Открытым текстом 05.06.2020

Цветной бунт на родине разработчиков

Соединённые Государства Америки сотрясаются протестами, перерастающими в массовые беспорядки. Грабят магазины. Сжигают целые кварталы.

Жители белых пригородов вооружаются и собирают отряды самообороны. Начинаются перестрелки погромщиков с полицейскими, есть жертвы с обеих сторон.

Открытым текстом говорю страшно и неполиткорректно: смотрю на это без жалости. Как американцы не жалели горящих на майдане беркутовцев, предварительно приказав им из посольства через труса Януковича умирать во имя идеалов демократии.

Вы же, представители самой демократической страны мира, буквально с руки заместительницы министра иностранных дел СГА Нуланд кормили бунтующих в центре Киева, уже начавших убивать людей просто за то, что те защищали закон.

Вы, представители СГА, подтолкнули Украину к гражданской войне, поддержали оружием и деньгами одну из сторон. И крови от этого всё больше.

То же самое вы на протяжении всей своей истории с успехом делаете с другими народами. Вспомните, как учинили войну с Испанией просто, чтобы забрать себе острова — от Кубы до Филиппин. А сейчас своими руками подожгли Ближний Восток.

Посмотрите, граждане СГА, как ваша министр иностранных дел Родэм — по мужу Клинтон — смотрела на зверское убийство Каддафи. Полюбуйтесь её реакцией на то, как толпа разрывает человека на куски.

Вы начали смаковать смерть и плевать на законы за много лет до того, как белый полицейский Шовен поставил колено на шею задержанного чёрного Флойда. В других странах вы плевать хотели на жизнь людей.

Теперь пришло время на себе почувствовать то, что чувствовал я, когда видел, как по Киеву ходят в поисках жертвы разгорячённые толпы погромщиков. Они сейчас власть в моей родной Одессе. Благодаря вам.

Так что пусть у вас полыхнёт так же, как у меня на родине. Пусть вам станет так же больно и страшно, как всем, кто живёт в уничтоженных вами странах. Глядя на эти страдания, смеяться и радоваться, как Родэм, мы не будем. А вот надеяться, что этот ужас заставит вас заниматься своими проблемами, а не лезть в чужие, будем обязательно.

Истоки американского бунта

Пришло время открыть вашу главную тайну, Соединённые Государства Америки! Ваш успех, ваше производство взялись не из воздуха. Не благодаря особому духу предпринимательства — сами-то вы знаете, что на одного успешного приходятся десятки разорившихся.

Вы разбогатели, когда поняли, что табак и хлопок неплохо продаются, а за их производство можно не платить! Потому что у вас были рабы.

Их миллионами отлавливали в Африке как скот. И везли к вам как скот. И продавали как скот. И кормили и содержали тоже как скот. В обществе СГА открытым текстом спорили: негры — вообще люди? А если даже люди, применять ли к ним законы для обычных людей?

Из вашей истории мы знаем вывод спора: нет, не люди, и законы для них нужны отдельные. Их можно было бить, насиловать, забавляться селекцией: неграм запрещали заводить семью без приказа хозяина. По закону.

В СГА было уголовное наказание за попытку обучить чёрного грамоте. Потому что без унижения рабов нельзя на них столько заработать.

Рабов предпочитали в качестве залога банки СГА. Потому что именно рабов продавали быстро и выгодно. Так выросла и окрепла финансовая система СГА!

Унижать негров и после освобождения было выгодно. Чёрным платили треть от зарплаты белых, и на их бесправии рос уже промышленный американский капитализм.

Америка, ты всегда умела обналичивать сегрегацию и расизм! В этом твой главный денежный секрет. Сегодня протесты заслуженного гнева бедных темнокожих тоже вовсю используют богатые белые. Весьма заметно: силовики пассивнее в тех городах и государствах, где мэры и губернаторы принадлежат к Демократической партии — или к левому крылу Республиканской.

Депутаты от демократов соучаствуют в акциях протеста. Известные актёры вносят многотысячные залоги за задержанных протестантропов.

Открытым текстом замечаю: всё по классическим методичкам цветного бунта. Демократы готовы уничтожить СГА, потому что победа Трампа слишком очевидна. Они готовы довести страну до революции, лишь бы сохранить власть и деньги.

И, конечно, негров, одинаково плохо живущих и при демократах, и при республиканцах, привычно используют втёмную ещё раз. Ещё много, много раз.

Кто раскачивает протесты в США

Демократия — власть большинства при учёте интересов меньшинства. Но в Соединённых Государствах Америки демократией нынче именуют засилье меньшинств без учёта интересов большинства.

Резко набрал популярность отснятый несколько месяцев назад неким блогером сюжет, где он бродит по улицам и предлагает встречным белым на коленях извиняться за всё зло, что в прошлом причинено неграм.

Сейчас, в ходе акций протеста по поводу убийства негра белым полицейским, многие белые, включая полицейских, добровольно или по настоянию других протестующих ведут себя так же, как в недавнем ролике.

Открытым текстом напоминаю: во время Майдана погромщики тоже ставили на колени милиционеров и других государственных служащих, требуя извинений за неукраинский образ мысли. Кто хочет довести СГА до состояния нынешних остатков Украины?

Появилась видеозапись, где несколько белых в качестве извинения перед неграми целуют обувь чёрных участников протеста.

Открытым текстом полагаю: постановка, оскорбительная для белых, да и негров, представляющая их аморальными отморозками, — не случайна! Мятежу всегда нужны новые эмоциональные поводы, чтобы не снижать накал. Помните, как во время украинского Майдана тоже всё время повышали градус насилия?

Кто в СГА подвозит брусчатку на пути следования протестующих?

Кто раскачивает протесты?

Открытым текстом напоминаю: недавно стала очевидна будущая победа Трампа. Единственный его конкурент Байден выброшен в утиль украинскими записями телефонных переговоров. Сломан план глобалистов, реально управляющих Соединенными Государствами Америки…

И вдруг вопиющее видео: белый полицейский почти десять минут гнусно убивает несчастного чернокожего.

Открытым текстом удивляюсь! Убитый и убийца знакомы по работе охранниками в одном клубе. Вокруг преступления множество камер. После того как записи попали в Сеть и вызвали мощнейший резонанс, полицейского вопреки закону и здравому смыслу выпустили из зала суда: что, последствий не понимали?

Беспорядки должны были возникнуть — и возникли. Говорят, цветные бунты невозможны в СГА, ибо там нет посольства СГА. Открытым текстом уверяю: есть те, кто давал прямые указания послам. Есть их идеи, их технологии, их деньги.

Нагрешил — ищи козла отпущения

В Соединённых Государствах Америки уже нашли, кто виновен в нынешних массовых беспорядках, где уже разгромлены тысячи магазинов и убито несколько полицейских.

Вы будете смеяться, но обвинили нас.

В эфире телеканала CNN бывший мэр Нового Орлеана Мориал напомнил про “русский след” в президентских выборах и предположил, что и в нынешних беспорядках в СГА мы соучаствуем: “Русские на выборах две тысячи шестнадцатого года притворялись чёрными активистами. Может быть, они вовлечены и в это? Нам нужно знать сейчас, понимать это сейчас”.

Открытым текстом напомню: названный Мориалом способ вмешательства так и не доказан — среди участников обсуждения предвыборной кампании в американских социальных сетях действительно хватало людей со всего мира, в том числе из Российской Федерации, но им незачем было скрывать своё происхождение.

Зато американские или нанятые американцами комментаторы во всём мире выдают себя за граждан тех стран, где пытаются раскачать обстановку — их регулярно разоблачают. Но левые в СГА, придумавшие оправдание своему поражению на выборах, всё ещё выдают свои фантазии за истину.

В эфире американского телеканала CNN советник по национальной безопасности при Обаме Сьюзан Элизабет Эммет-Джоновна Райс заявила: “У нас есть мирные протестующие, выступающие против боли и неравенства, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться, а также у нас есть экстремисты, чья цель — попытаться захватить эти протесты и превратить их во что-то совсем другое. И они, вероятно, я бы предположила, исходя из моего опыта… — прямо из русского сборника тактических схем”.

Открытым текстом сообщаю: тактические схемы в нынешнем бунте чисто американские — мы их видели уже в тысячах бунтов, где след СГА более чем очевиден.

И переваливание вины со своей головы на здоровую — стандартная для англосаксов технология. Ей уже не только у нас, а по всему миру верят разве что те, для кого солнце восходит из СГА. Но мы-то с вами не такие!

Независимое лечение от коронавируса

Значительная часть мира — в том числе и наша страна — понемногу выходит из коронавирусной пандемии.

Падает число заболевающих — их уже заметно меньше, чем выздоравливающих. Поэтапно снимаются карантинные ограничения. Но специалисты предупреждают: осторожность — необходимая часть смелости.

В минувшую среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Клюге заявил: “Вторая волна не неизбежна, но всё больше стран снимают ограничения. Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной”.

Открытым текстом вынужден согласиться: если забудем про правила техники безопасности, то вспомним, что их пишут кровью их нарушителей.

Клюге отметил: “Сегодня наши дела обстоят не лучше, чем в начале года… У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID”.

Открытым текстом успокаиваю: вакцины и лекарства уже испытывают — к концу года скорее всего пустят в ход. Но до этого ещё дожить надо.

По мнению главы Роспотребнадзора, осенью, когда обостряются все заболевания дыхательных путей, вполне возможен и подъём заражений новым коронавирусом. Правда, специалисты из нескольких стран, исследовав обстановку в Китае, пришли к выводу: те, чья болезнь проходит вовсе бессимптомно, скорее всего, не заражают окружающих — несомненно опасны те, чьё заражение через две недели проявится собственным заболеванием.

Открытым текстом прошу: соблюдайте указания специалистов! С нами ещё надолго останутся и маски с перчатками, и безопасное расстояние между людьми. Ведь никто не может ни вовремя почувствовать, что заражён, ни тем более заранее предугадать, разовьётся ли у него болезнь до явной формы.

Пожалейте друг друга! Если расслабимся — вторая волна будет жёстче первой просто потому, что у нашего хозяйства не будет такого запаса прочности, как в начале года: слишком многое уже потеряно из-за карантина. Не доводите до катастрофы.

Клинические испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной в 48-м НИИ Министерства обороны РФ совместно с Центральным институтом эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Николая Фёдоровича Гамалеи, уже начались.

Вакцина создана векторным методом: часть гена вируса, кодирующая один из белков его поверхности, встроена в другой вирус, заведомо не опасный для человека. Таким образом система иммунитета обучается реагировать на характерную примету нового вируса. Вакцины такого типа обычно самые эффективные.

Открытым текстом смеюсь над страшилками об опасности генной инженерии: всё получаемое таким способом подвергается проверкам несравненно строже, чем результаты естественных мутаций — изменений наследственного материала. Вот и новую вакцину изучают особо внимательно.

Несколько сотрудников института Гамалеи уже проверили вакцину на себе. Никаких вредных последствий не выявлено. Для нового этапа испытаний вызвались добровольцами военнослужащие. Из них пока отобраны сорок пять мужчин и пять женщин. Уже в среду первая группа испытателей переехала в специальное медицинское учреждение министерства обороны.

Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-05-06-2020/