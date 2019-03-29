Открытым текстом 29.03.2019

В воскресенье 31 марта Украину постигнет первый тур первых после государственного переворота законных выборов президента. Но уже никто не сомневается: законными они не будут ни по содержанию, ни по форме.

Первое место по всем опросам занимает руководитель студии “Квартал девяносто пять”, автор, режиссёр, актёр Владимир Александрович Зеленский. За ним — бывшая глава двух правительств Юлия Владимировна Григян (по мужу — Тимошенко) и Пётр Порошенко. Второй тур, похоже, неизбежен.

Открытым текстом напомню: сейчас именно Порошенко возглавляет организованную террористическую группировку “Украина”. На выборах ему выше третьего места не подняться. Единственный шанс уцелеть — очередной майдан. Давний политический партнёр Григян — Арсен Борисович Аваков, обитающий сейчас в кресле министра внутренних дел, уже пригрозил, что любая попытка беспорядков будет пресечена всеми доступными силами. А у него под рукой, помимо прочего, несколько десятков тысяч майданных боевиков, да ещё и соучаствовавших в терроре против мирных жителей Донбасса. Им терять нечего: они и так в крови до дырок в носу. Если же Порошенко нарисует себе второе место, те же боевики учинят собственный майдан — уже в поддержку Григян. На Украине беспорядков на век вперёд запасено. Особенно когда есть кому поджечь их снаружи.

Во вторник в киевском аэропорту Борисполь приземлились четыре военно-транспортных самолёта Соединённых Государств Америки с политтехнологами и военспецами на борту. Цель визита чиновников не оглашена.

Помните, как заместительница министра иностранных дел СГА Нуланд подкармливала боевиков Майдана выпечкой из пакетика? Но её явлению предшествовала работа сотен спецов из ЦРУ. Они на самом деле рулили процессами. Убеждали олигархов поддержать нацистских боевиков денежкой и информационным ресурсом, учили тысячников и сотников городской войне, а их кураторов управлению толпой. Теперь хищные коллеги Нуланд слетелись вновь. Доклёвывать труп убитой ими Украины? Приятного аппетита, господа!

Украина вообще — страна чудес. Выборы ещё не состоялись, а нас уже обвинили и во вмешательстве, и в фальсификациях. Порошенко открытым текстом заявил: прямо из Москвы коварные кэйджибисты как набросают бюллетеней за Зеленского и Григян! Но, как обычно в таких случаях и происходит, если кто и готовит вбросы, то сам Пэтро Олэксийович!

В понедельник стало известно, что в уже подготовленных списках избирателей по меньшей мере двести тысяч покойников. Среди них даже убитые террористами глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко и командир батальона “Сомали” Михаил Сергеевич Толстых с позывным “Гиви”. Кроме того, в списках несколько миллионов человек, уехавших из республики, то есть заведомо не имеющих возможности проголосовать. В частности, законный президент Виктор Фёдорович Янукович.

Открытым текстом сообщаю: легче всего подделать волеизъявление тех, кто не приходит на избирательные участки. Ещё в 1994 году, баллотируясь в Верховный совет Украины, я в каждой своей листовке напоминал: голос, не использованный вами, будет использован против вас.

Ну а теперь о самой технологии обмана! В списке кандидатов тридцать девять человек, и большинство из них проплачены Порошенко! Каждый кандидат вправе включить своего представителя в каждую участковую комиссию. Следите за руками! Большинством они утвердят любой нужный протокол подсчёта. Фокус-покус!

А если наблюдатели что-то нехорошее заметят, то это не Петя виноват! А КэйДжиБи! Он же предупредил! И ведь пипл схавает! Точно схавает! А кто возразит — того петины хозяева — Соединённые Государства Америки, а за ними Европейский союз — объявят рукой Москвы.

В разреженной от интеллекта либероидной атмосфере ни с того ни с сего вновь уверяют: то, что сейчас происходит на Украине, и есть демократия. Мол, почти сорок кандидатов и ещё неизвестно, кто победит… Чем не образчик эуропэйских ценностей? Отвечу не я, а сам Киев, открытым текстом!

Вступил в силу закон о признании участниками боевых действий всех сражавшихся за независимость Украины в двадцатом веке. В первую очередь речь идёт о террористах из запрещённых в РФ организаций — УПА, УНА, дивизии “Галичина” и прочих. Теперь они получат все льготы, ранее установленные для ветеранов Великой Отечественной войны, включая повышенную пенсию и улучшенную медицинскую помощь.

Открытым текстом напоминаю: Украинская повстанческая армия — не украинская, не повстанческая и не армия. Её вербовали не по всей Украине, а только в Прикарпатье. Она действовала строго по немецким приказам. И ни с кем не воевала, зато тщательно уничтожала мирное население. Целыми деревнями сжигала заживо. Тысячи сёл вроде Хатыни в Белоруссии — их рук дело. Теперь им особый паёк. Хэроям слава! УПА прославилась резнёй восьмидесяти тысяч поляков на Волыни, но львиная доля её жертв — те, кого сами вожаки УПА именовали украинцами, но не вполне национально сознательными. Но эти зверства нашим либероидам — тьфу. Они готовы оправдывать даже нацизм!

Николай Карлович Сванидзе в радиоэфире заявил: “На Украине сейчас абсолютно своеобразная ситуация, связанная с поиском их национальной идентичности. Их национальная идентичность — это прежде всего то, что они не русские. Так сложилась история. Для того, чтобы идентифицировать себя, им нужно показать самим себе, всему миру, что они — не Россия. Поэтому всё, что идёт в этом направлении, ими приветствуется. Так складывается их история, и оценивать её с наших позиций мне представляется не вполне корректно и не вполне разумно”.

Открытым текстом сообщаю: даже эсэсовцев изумляли зверства УПА. Распилить живьём, вбить гвоздь в голову — обычное их дело. Задокументированное! Вы, Николай Карлович, с дипломом историка, знаете! Не “своеобразная ситуация” это! А живодёрство! Страшное и требующее законной кары! Но Вам и Вашим подельникам не до неё!

Источник – http://ren.tv/

&rel=0&color1=0xd6d6d6&color2=0xf0f0f0″>В воскресенье 31 марта Украину постигнет первый тур первых после государственного переворота законных выборов президента. Но уже никто не сомневается: законными они не будут ни по содержанию, ни по форме.

Первое место по всем опросам занимает руководитель студии “Квартал девяносто пять”, автор, режиссёр, актёр Владимир Александрович Зеленский. За ним — бывшая глава двух правительств Юлия Владимировна Григян (по мужу — Тимошенко) и Пётр Порошенко. Второй тур, похоже, неизбежен.

Открытым текстом напомню: сейчас именно Порошенко возглавляет организованную террористическую группировку “Украина”. На выборах ему выше третьего места не подняться. Единственный шанс уцелеть — очередной майдан. Давний политический партнёр Григян — Арсен Борисович Аваков, обитающий сейчас в кресле министра внутренних дел, уже пригрозил, что любая попытка беспорядков будет пресечена всеми доступными силами. А у него под рукой, помимо прочего, несколько десятков тысяч майданных боевиков, да ещё и соучаствовавших в терроре против мирных жителей Донбасса. Им терять нечего: они и так в крови до дырок в носу. Если же Порошенко нарисует себе второе место, те же боевики учинят собственный майдан — уже в поддержку Григян. На Украине беспорядков на век вперёд запасено. Особенно когда есть кому поджечь их снаружи.

Во вторник в киевском аэропорту Борисполь приземлились четыре военно-транспортных самолёта Соединённых Государств Америки с политтехнологами и военспецами на борту. Цель визита чиновников не оглашена.

Помните, как заместительница министра иностранных дел СГА Нуланд подкармливала боевиков Майдана выпечкой из пакетика? Но её явлению предшествовала работа сотен спецов из ЦРУ. Они на самом деле рулили процессами. Убеждали олигархов поддержать нацистских боевиков денежкой и информационным ресурсом, учили тысячников и сотников городской войне, а их кураторов управлению толпой. Теперь хищные коллеги Нуланд слетелись вновь. Доклёвывать труп убитой ими Украины? Приятного аппетита, господа!

Украина вообще — страна чудес. Выборы ещё не состоялись, а нас уже обвинили и во вмешательстве, и в фальсификациях. Порошенко открытым текстом заявил: прямо из Москвы коварные кэйджибисты как набросают бюллетеней за Зеленского и Григян! Но, как обычно в таких случаях и происходит, если кто и готовит вбросы, то сам Пэтро Олэксийович!

В понедельник стало известно, что в уже подготовленных списках избирателей по меньшей мере двести тысяч покойников. Среди них даже убитые террористами глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко и командир батальона “Сомали” Михаил Сергеевич Толстых с позывным “Гиви”. Кроме того, в списках несколько миллионов человек, уехавших из республики, то есть заведомо не имеющих возможности проголосовать. В частности, законный президент Виктор Фёдорович Янукович.

Открытым текстом сообщаю: легче всего подделать волеизъявление тех, кто не приходит на избирательные участки. Ещё в 1994 году, баллотируясь в Верховный совет Украины, я в каждой своей листовке напоминал: голос, не использованный вами, будет использован против вас.

Ну а теперь о самой технологии обмана! В списке кандидатов тридцать девять человек, и большинство из них проплачены Порошенко! Каждый кандидат вправе включить своего представителя в каждую участковую комиссию. Следите за руками! Большинством они утвердят любой нужный протокол подсчёта. Фокус-покус!

А если наблюдатели что-то нехорошее заметят, то это не Петя виноват! А КэйДжиБи! Он же предупредил! И ведь пипл схавает! Точно схавает! А кто возразит — того петины хозяева — Соединённые Государства Америки, а за ними Европейский союз — объявят рукой Москвы.

В разреженной от интеллекта либероидной атмосфере ни с того ни с сего вновь уверяют: то, что сейчас происходит на Украине, и есть демократия. Мол, почти сорок кандидатов и ещё неизвестно, кто победит… Чем не образчик эуропэйских ценностей? Отвечу не я, а сам Киев, открытым текстом!

Вступил в силу закон о признании участниками боевых действий всех сражавшихся за независимость Украины в двадцатом веке. В первую очередь речь идёт о террористах из запрещённых в РФ организаций — УПА, УНА, дивизии “Галичина” и прочих. Теперь они получат все льготы, ранее установленные для ветеранов Великой Отечественной войны, включая повышенную пенсию и улучшенную медицинскую помощь.

Открытым текстом напоминаю: Украинская повстанческая армия — не украинская, не повстанческая и не армия. Её вербовали не по всей Украине, а только в Прикарпатье. Она действовала строго по немецким приказам. И ни с кем не воевала, зато тщательно уничтожала мирное население. Целыми деревнями сжигала заживо. Тысячи сёл вроде Хатыни в Белоруссии — их рук дело. Теперь им особый паёк. Хэроям слава! УПА прославилась резнёй восьмидесяти тысяч поляков на Волыни, но львиная доля её жертв — те, кого сами вожаки УПА именовали украинцами, но не вполне национально сознательными. Но эти зверства нашим либероидам — тьфу. Они готовы оправдывать даже нацизм!

Николай Карлович Сванидзе в радиоэфире заявил: “На Украине сейчас абсолютно своеобразная ситуация, связанная с поиском их национальной идентичности. Их национальная идентичность — это прежде всего то, что они не русские. Так сложилась история. Для того, чтобы идентифицировать себя, им нужно показать самим себе, всему миру, что они — не Россия. Поэтому всё, что идёт в этом направлении, ими приветствуется. Так складывается их история, и оценивать её с наших позиций мне представляется не вполне корректно и не вполне разумно”.

Открытым текстом сообщаю: даже эсэсовцев изумляли зверства УПА. Распилить живьём, вбить гвоздь в голову — обычное их дело. Задокументированное! Вы, Николай Карлович, с дипломом историка, знаете! Не “своеобразная ситуация” это! А живодёрство! Страшное и требующее законной кары! Но Вам и Вашим подельникам не до неё!

Источник – http://ren.tv/

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Источник: https://vassermans.ru/otkrytym-tekstom/otkrytym-tekstom-29-03-2019/