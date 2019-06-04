Он сделал великий и страшный выбор

Моё предисловие. Статья старая, ещё от 2016 года. В мае 2016 года её опубликовал varvar67(Москва). В связи с участившимися нападками на нашего президента, и с теми потоками лжи и грязи что сейчас так дружно льют на Путина все наши оппозиционные движения и группировки, объединившись в единый блок. Хотя казалось бы что может быть общего у коммунистов, либералов и ЛГБТ сообщества, у "древневеров" и националистов? А вот, поди же ты, нашлось. Объединились на почве ненависти к Путину и дружным фронтом работают на развал России. Статья хоть и старая, но очень актуальна и сейчас.

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Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга — всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ. Сейчас никто бы не пел лалала. Не было бы шквала моськиных хамских наездов от "цивилизованного мира". Не было бы "путлеров", "сталиных", "37-х", "Северных Корей", "ГУЛАГов", "диктаторов", "агрессоров", "аннексоров".

Просто смирись: все звери на планете равны, но есть звери равнее других. Да, Украина вместе с Севастополем, Грузия с Абхазией, Белоруссия (со Смоленском?) были бы уже в НАТО. Но какая разница — ведь НАТО не угрожает хорошим? Наши трубопроводы согласно тридцать третьему энергопакету ЕС принадлежали бы всем.

Нас не было бы в Арктике, в небесах, на земле и на море. Мы стали бы набором компактных и не страшных никому финляндий. Хотя, скорее — монголий, но это уже детали. Были бы с хорошо развитым малым перекупочным бизнесом, без всяких там заморочек с атоммашами, оборонэкспортами, роскосмосами и всего прочего, чего нельзя съесть под пиво.

И, в принципе, многие бы (ну кроме каких-нибудь уж слишком откровенных польш) успокоились. Достаточно покаяться за всё, за всю свою историю, начиная с динозавров. Выплатить компенсации одному племени, отдать территории другому, признать, что русский в другой стране не должен говорить на русском, что ядерное оружие должно быть только у правильных стран, что ресурсы Сибири — международное достояние, что у России нет своей культуры, что чумазый не должен иметь своих интересов…

Ведь можно же жить Горбачевым и верить, что тебя просто обманули: сначала внутри, потом вовне. Мировая благодарность была бы огромной, а отношение собственного населения — ну это можно и пережить. Тем более, когда "Эхо" и "Дождь" по всем каналам, министр пропаганды Гусинский, вместо Мамонтова — Савик Шустер, вместо Киселева — Киселев.

Они пели бы нон-стоп: распались Таможенный и евразийский союзы? Гордись! Ты смело отказался от ненужных форматов! Посольство США свергло и отдало на растерзание толпе Лукашенко и Назарбаева? Гордись! Тебе демократия дороже старых друзей! Ушли Дагестан и Татарстан? Гордись: ты не допустил кровопролития! В общем, непременно нашлось бы, за что похвалить.

Сделать из Церкви фольклорно-туристическое гетто, ввести обязательную пропаганду однополых браков прямо с яслей, учить историю Отечества-Глупова по Салтыкову-Щедрину, признать Сталина равным Гитлеру, СССР — ответственным за развязывание всех войн, включая пунические. Преступления коммунизма, вроде ГОЭЛРО и всеобщего образования, объявить караемыми без срока давности. Заменить итоги Второй мировой войны итогами "холодной". Гимн страны писали бы "Пусси Райот", в мавзолее открылся бы Макдональдс, перезагрусские перестали бы быть пугалом для западных детишек, а просто милыми пьяными дикарями фром сайбириа.

Это — "путь обратно в семью цивилизованных народов", и он вполне мог пойти по нему без особого сопротивления в стране. Под аплодисменты "интеллигенции" и равнодушие прочих 84%.

За это простили бы любые дивиденды себе и окружению, он комфортно бы правил и комфортно ушел бы на пенсию, рекламировать американскую пиццу. Или даже вошел бы в издалека-наблюдательный совет Эксон-БиПи-Газпрома. Так зачем…?

Затем что они его не поняли. Вот все те, кто говорит об имперско-тиранских амбициях, о жажде власти, славы и денег. Он шел наверх не с этим. Он очень хотел быть одним из них. С маленькой, совершенно скромной и вполне понятной оговоркой: не за счет интересов России. Ну ведь пустячок — вам что, так трудно? Тогда не столь важно было бы, чей Крым, где пройдет газ или откуда поедут яблоки.

Оказалось — все дело и было в этой мелочи. И он не стерпел. Они сами сделали его Лидером. Из скромного и закрытого либерал-полковника чуть ли не принуждением превратили в мирового политического деятеля, до которого не допрыгивают и не доплевывают мстительные и мелочные руководители богатых и сильных стран и альянсов.

Но больше всего хотелось бы поблагодарить его за то, что он вернул в общество ценности. Реальные, а не их либеральные суррогаты. О них опять можно говорить вслух, верить в них, бороться за них и жертвовать за них материальным.

Да, над ними будут смеяться. Но это как издевки гулящих девиц над одноклассницей-девственницой или пьяных гопников над спортсменом: "Хватит из себя строить, ведь вы такие же!". Каждый второй текст его ненавистников именно про то, что бы мы сидели со своими скрепами на обочине и утирались духовностью. Потому что им неприятен не "Тиран": ведь тираноборство — их профессия. Тем более, если никакой ГУЛАГ им лично реально не грозит. Но им противен вызов их дутой претензии на моральное лидерство с заимствованным набором либеральных догматов в кармане.

Он взял на себя гигантский груз ответственности, когда не вкатился в услужливо проложенную для него колею: "присоединяйтесь, господин барон, присоединяйтесь!". Он шел на огромный риск, понимая, что принимает решение за всю нацию. Что придется терпеть и терять, выслушивать гадости и чужую неприкрытую злобу.

Что удары могут быть и в спину. Что одни припомнят ему компромиссы с олигархами, другие — компромиссы с "советскими", третьи — либерализм, четвертые — не либерализм…

Но он сделал личный выбор. Не потому, что он так хотел что-то присоединить, завоевать или атаковать. А потому что выбора-то — в его системе ценностных координат — никакого и не было. Ему просто не оставили.

Ибо если бы он поступил иначе, он не был бы тем, кем он является для всего мира — Путиным.

Автор: Олег Одинцовский

PS. Источник мне неизвестен, но автор статьи указан.

Источник: https://cont.ws/@fybcbvjd/1346267