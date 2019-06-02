История родом из СССР
Многие дачники и деревенские жители задаются резонным вопросом: почему я должен платить налог за дом, который построил сам? Ведь я возвёл его на своём собственном участке, своими собственными руками и на свои деньги.
Почему в России так происходит? На самом деле ответ на этот вопрос уходит своими корнями ещё к революции 1917 года. Разбираемся, что к чему.
Назад в СССР.
Истоки такого разделения уходят ещё к Октябрьской революции 1917 года. Именно тогда был принят декрет “О земле”, который полностью отменил право частной собственности на землю.
Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа. За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования."
Права собственности всё ещё не было ни на землю, ни на дома. Инструкция НКВД и НКЮ № 204/654, определяла право застройки как «вещное срочное право возводить строения на городских и внегородских землях, владеть, пользоваться и распоряжаться этими строениями, в пределах срока, предусмотренного договором застройки». Продолжительность срока для застройки постепенно менялась – она выросла с 12 до 65 лет.
Так началась застройка поселков и городов силами заводов, фабрик, кооперативов.
Существовали ПСК – передвижные строительные колонны, которые застраивали целые города и поселки. Застройка даже деревянных домов проходила организованно и по типовым проектам.
Налоги на собственность…без собственности.
В документе были перечислены налоговые ставки для разных видов строений, а также ставки и правила взимания земельной ренты с застроенных и незастроенных земель. Рента взималась как с городских, так и внегородских земель. С построек нужно было платить от 0,75% до 2% от их стоимости, а ставки ренты устанавливались в копейках за квадратный метр в зависимости от класса поселений и того, что именно было построено на данной земле. Ставки варьировались от 0,5 до 350 копеек за метр. Если с земель уже взималась арендная плата в пользу местных советов, то ренту платить было не нужно.
Налог взимался “в целях укрепления местных бюджетов, в частности для увеличения средств, направляемых на коммунальное, жилищное и социально-культурное строительство”, говорилось в документе. Иными словами смысл налогов состоял в том, что на эти деньги финансировалось всё последующее строительство.
С другой стороны, и за дом, и за участок взималась, своего рода, арендная плата с человека, поскольку и то, и другое принадлежало государству или было построено при его непосредственном участии.
От права застройки к личным домам.
Поэтому вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. “О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов”
Новый закон был поистине революционным на тот момент. С его принятием появилось право личной собственности на построенный дом. Дом теперь можно было самому построить, продать, подарить.
Законодатели всячески избегали термина “частная собственность” и заменили его “личной собственностью”. Впрочем, учитывая законодательные нормы того времени, язык не поворачивался назвать такие постройки частной собственностью в полной мере.
Или вот другое, не менее драконовское правило: если в личной собственности гражданина или у совместно проживающих супругов и их несовершеннолетних детей окажется по основаниям, допускаемым законом, более одного жилого дома, собственник вправе по своему выбору оставить любой из этих домов, а другой дом обязан в течение года продать, подарить или произвести отчуждение иным способом.
Так или иначе, с юридической точки зрения именно в тот момент зародился уникальный правовой момент – при том, что земля, на которой стоял дом, принадлежала государству, сам дом, формально был уже в личной собственности гражданина.
А что было с налогами?
Со строений взимали налог в размере 1% от инвентаризационной стоимости дома, а с земельных участков за квадратный метр в зависимости от класса населенных пунктов в следующих размерах: первый класс – 1,8 копейки, второй класс – 1,5, третий класс – 1,2, четвертый класс – 0,9, пятый класс – 0,6 и шестой класс – 0,4 копейки.
Впрочем, эти налоги многие не платили поскольку входили в группы лиц, с которых налог не взимался. Например, от налога на постройки освобождались колхозы и те, кто платили сельскохозяйственный налог, герои соцтруда, пенсионеры и члены их семей, совместно с ними проживающие и другие лица. Земельный налог не платили за участки, находящиеся в сельскохозяйственном использовании, для сенокошения или для выпаса скота.
К слову, в новом законе уже не было фраз о том, с какими целями взимаются данные налоги и о том, что деньги пойдут на финансирование нового строительства. Многие граждане возводили индивидуальные дома полностью на свои средства, а уже не за счет государства, поэтому логика взимания данного налога уже потерялась.
Приватизация.
В 90-х годах, когда принимался Гражданский кодекс, законодатели хотели сделать здания неделимым объектом с участком, как это реализовано в других странах. Например, в Германии дом считается улучшением земельного участка, и в зависимости от типа и размера постройки меняется общая налоговая ставка на этот объект имущества. Однако наши законотворцы в итоге отказались от этой затеи. На это повлияло слишком сильное коммунистическое лобби.
В итоге сегодня существует ситуация, при которой участком владеет один человек, а дом уже принадлежит другому. И эти люди могут быть даже не родственниками. Подобные дела суды разбирают до сих пор.
Позже власти всё же спохватились и прописали в Земельном кодексе так называемый ” принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов”.
"Все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Статья 1.5. Земельного кодекса РФ."
Это принцип означает, что здание или другая постройка, расположенная на земельном участке, неразрывно с ним связана и, безусловно, не может существовать без земельного участка. Тем самым устанавливается, что в таком качестве эти объекты, составляющие единый земельно-имущественный комплекс, и должны участвовать в гражданском обороте. Теперь нельзя продать дом отдельно от участка, а участок от дома.
Многие юристы считают такое разделение недостатком нашего законодательства. Оно регулярно приводит к спорам о том, является ли та или иная постройка на участке недвижимостью, и нужно ли платить за неё налог. Наличие капитального фундамента в данном случае – тоже сомнительный признак. До судов в итоге доходили дела, когда бревенчатый сруб признавали движимым имуществом, а асфальто-бетонное покрытие на участке недвижимостью.
Что будет потом?
В Государственной Думе РФ уже некоторое время идёт работа над законом «О налоге на недвижимость» (Здесь идёт речь о проекте Федерального Закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»). Об этом почти нет сведений в средствах массовой информации, было только несколько упоминаний в статьях в Интернете. Налог на недвижимость, рассчитываемый, исходя из рыночной стоимости объекта, жители России будут платить с 2011 года! Именно это заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов в интернет-интервью компании «Консультант-Плюс». А вот понимают ли налогоплательщики, на чьи плечи ляжет этот новый налог, что он им принесёт? Думается, что нет.
Ибо, если бы налогоплательщики представляли себе последствия введения этого нового налога, то не сидели бы спокойно, а потеряли бы сон, как минимум! И вот, почему! Когда человек приобретает в свою собственность ту или иную недвижимость, участие государства в этой сделке логично и закономерно. И то, налог со сделки при продаже недвижимости в пользу государства не должен бы превышать 15% от стоимости сделки. И при этом будет справедливо, если этот налог будет платить продающий недвижимость.
И вот, почему. Покупатель платит за приобретаемую недвижимость деньгами, получив заём в банке или деньгами из своих собственных сбережений, которые остались после уплаты всех налогов государству из своей заработной платы или прибыли от собственного дела. Поэтому, будет несправедливо, если покупатель будет платить налог на приобретаемую недвижимость из тех средств, с которых уже были уплачены все причитающиеся налоги.
Таким образом, налог с продажи недвижимости, по идее, целиком должен ложиться на плечи продавца недвижимости. А теперь необходимо установить, с какой суммы должен платиться налог на недвижимость. Недвижимость продаётся по рыночной стоимости на момент продажи, и это закономерно. А вот, с какой суммы продающий недвижимость ДОЛЖЕН платить налог, ещё предстоит выяснить. Предположим, что продавец недвижимости приобрёл оную за несколько лет до её продажи, к примеру, за 200 тысяч долларов, а на момент продажи рыночная стоимость этой недвижимости стала равной 500 тысячам долларов. Теперь возникает вопрос о том, с какой именно суммы продавец недвижимости должен платить налог с продажи?
Справедливым будет, если продающий недвижимость будет платить налог с суммы: 500 000 – 200 000 = 300 000. Ибо эта сумма и составляет доход продающего от продажи недвижимости. Ведь эта недвижимость была приобретена ранее за 200 тысяч долларов из собственных сбережений, оставшихся после уплаты всех полагающихся налогов. Так что налогом с продажи в такой ситуации ДОЛЖНЫоблагаться только 300 тысяч долларов. И это будет справедливо!
А теперь, давайте разберёмся с тем, должен ли человек в принципе платить налог на недвижимость по рыночной стоимости каждый год, и что на самом деле этот налог означает?
Если человек приобрёл в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ту или иную недвижимость и сразу выплатил продавцу всю сумму, то он (покупатель) становится единственным законным собственником этой недвижимости. Если покупатель недвижимости использовал банковский заём на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа, приобретённая недвижимость практически принадлежит БАНКУ. Но если всё же человек приобрёл недвижимость и полностью заплатил за неё свои собственные средства, то, в соответствии со СТАТЬЁЙ 35 КОНСТИТУЦИИ РФ, ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ, И КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ИМЕТЬ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ, ВЛАДЕТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ, КАК ЕДИНОЛИЧНО, ТАК И СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ!
Таким образом, согласно Конституции РФ, каждый человек имеет право на частную собственность! Недвижимость тоже относится к категории частной собственности и охраняется Законом о частной собственности! Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о правомочности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ! Если это частная собственность, то тогда, на основании чего человек, владеющий оной по закону, должен ещё платить налог на недвижимость?!
Введение налога на недвижимость фактически означает упразднение частной собственности на оную. И вот, почему!
Если владелец недвижимости не сможет уплатить налог на недвижимость в течение некоторого времени, государство отбирает у частного собственника эту недвижимость! Если это так, то получается, что недвижимость является ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, А НЕ ЧАСТНОЙ, И ГРАЖДАНИН ТОЛЬКО АРЕНДУЕТ ОНУЮ У ГОСУДАРСТВА! Налог на недвижимость в РФ предполагается ввести равным ОДНОМУ ПРОЦЕНТУ ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ.
Если это так, то человек НЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТОЛЬКО АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ГОСУДАРСТВУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА ЕЁ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. Но в этом случае не может быть и речи о частной собственности вообще и частной собственности на недвижимость. Иначе присутствует прямое нарушение Конституции РФ.
Россия является не единственной страной, в которой нарушается право на частную собственность граждан. В оплоте мировой «демократии» – Соединённых Штатах Америки – право на частную собственность нарушается точно так же, и налог на недвижимость так же является АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ! Большинство граждан не только России, но и США, и многих, многих других стран мира ничего НЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ, в силу своей необразованности и некомпетентности в этих вопросах. А те, кто об этом знают, эти налоги не платят, или придумывают для себя специальные схемы ухода от их уплаты.
И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сейчас сознательно проводят его через Государственную Думу РФ и соответствующие институты власти России. И делают это только с одной целью – превратить простых жителей страны в РАБОВ! И это не просто слова, а, как говорится, истинная правда, и вот, почему!
Средняя рыночная стоимость жилья, к примеру, в Москве, составляет порядка 400-500 тысяч долларов США, поэтому налог на недвижимость от этой суммы составит 4-5 тысяч долларовв год! При стоимости 1 доллара США в 32-34 рубля, годовой налог на недвижимость для её владельца обернётся в 128 000-160 000 рублей, как минимум!
А это означает, что владелец приватизированной квартиры средней рыночной стоимости недвижимости в Москве ДОЛЖЕН БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ В ГОД ГОСУДАРСТВУ 128 000-160 000 РУБЛЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО! А те невезучие, которые живут в центре Москвы, за такую же жилплощадь должны будут платить РАЗА В ДВА-ТРИ БОЛЬШЕ – 256 000-384000 РУБЛЕЙ В ГОД, ЗА СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ! А теперь возникает вопрос: кто из людей, получающих зарплату, сможет платить такие суммы, да ещё каждый год, вне зависимости от того, здоров или нет владелец этой «частной» собственности, сколько детей у него в семье и, вообще, иждивенцев на содержании! Кстати, «Закон» считает иждивенцами и детей, и престарелых родителей, а также любого неработающего члена семьи!
Кто-то может возразить, что подобные цены возможны только в Москве, где цены на жильё значительно выше, чем в остальных провинциях страны, и будет прав и неправ одновременно! Действительно, цены на недвижимость в Москве значительно выше цен на аналогичное жильё в других городах и посёлках России, но… и зарплаты в Москве тоже значительно больше зарплат в регионах, так что налог на недвижимость ударит не только по москвичам, но и по всем простым гражданам Российской Федерации! Не просто ударит, а превратит большую часть населения России в самых настоящих РАБОВ!
Чтобы заплатить налог на недвижимость, большинству граждан россии придётся брать банковский заём, ДАЖЕ НА ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ! И очень скоро это приведёт только к тому, что эта недвижимость станет собственностью банка и, рано или поздно, будет продана с молотка, а законные её владельцы окажутся на улице ДАЖЕ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ!
Именно это ждёт большую часть граждан россии, если закон о налоге на недвижимость будет принят и вступит в силу! В этой ситуации не получится отсидеться в сторонке, как бы этого кому-нибудь и не хотелось! Только если все граждане вместе выразят свою волю в виде протеста против введения налога на недвижимость, есть возможность избежать подобного рабства!
К вашему сведению: в США 90% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ЖИВЁТ В ДОЛГ, А 70% НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ СО СВОИМИ ДОЛГАМИ! Такого раньше никогда не было! Даже раб мог получить свободу и жить свободно. Паразитический капитализм, который пытаются навязать и России, создаёт только иллюзию того, что человек свободен! Да, сегодня уже почти никто не носит ошейник раба, но… незримые финансовые и другие ошейники оказываются куда более надёжными хотя бы потому, что их почти никто даже не замечает! Но тот факт, что их нельзя увидеть глазами и пощупать руками, ещё НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ!!!
Николай Левашов, 12 августа 2009 года
ПРОСНИСЬ И ДЕЙСТВУЙ!
Гражданин России! Если ты сегодня не проявишь своей активности – завтра будет поздно. Поставь свою подпись под обращением против принятия Закона РФ «О налоге на недвижимость». Только так ты можешь спасти и себя, и своих детей от тотального финансового рабства! Твой голос важен, ибо твой голос – голос народа. И если весь народ скажет своё веское слово, мы сможем не допустить подобного финансового рабства каждого из нас в отдельности и нашего народа в целом. Вместе мы – сила!
Поставить свою подпись под обращением можно на специально созданной для этого Интернет-странице – www.nalogam-net.org
Источник: https://cont.ws/@alexman/1344692
Это что за волшебство: 1197 просмотров за 5 минут? И сюда новая система подсчётов рейтинга добралась?
Молодец Скамарох! Конечно лично я подпишу и распространю, но боюсь, плевали они на наши подписи, все равно примут то, что им надо.
Подписать надо не электронную петицию, а наглую морду тог, кто это придумал. И подпись поставить не ручкой, а лопатой! Но если серьезно, то вы правы: плевать хотели эти кнопкодавы на народ и на вас и нами в частности!
Похоже, что на ЯПе сменили управление по статистике!
по большому счёту налог на землю и недвижимое имущество- это ни что иное, как плата за право жить в этом государстве. получается на практике что мы никакие не граждане, а рабы, ведь вас выпнут из вашего дома и с участка если вы не заплатите. этот налог ,хоть слитный, хоть раздельный прямо противоречит конституции.. вопрос надо ставить по-другому.
Поясняю: гражданин и раб понятия тождественные. Отличие не значительное: раба надо кормить, а гражданин кормиться сам и кормит хозяина, к которому сам, абсолютно добровольно записался в рабы; вот за право быть рабом гражданин платит все налоги!
Неплохой исторический экскурс по ограблению крестьян в СССР. На этом все достоинства данной публикации заканчиваются!
Необходимо возвращаться к истотному налогообложению. Каждый человек должен плать в казну десять частей от всех прибытков! Десять частей (русская десятина) составляет ≈6,94%, из которых девять частей (≈6,26%) идёт на содержание управленцев и одна часть (≈0,007%) на содержание войска! И никаких иных налогов! В настоящее время суммарная налоговая нагрузка составляет более 80%. На оставшиеся средства, после уплаты всех налогов выжить в нашей стране невозможно. Но, на зло паразитам, мы выживаем!