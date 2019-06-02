История родом из СССР

Невероятно, но факт. В России действительно задумываются над тем, чтобы создать единый объект недвижимости, который бы объединял земельные участки и постройки на них. Такой революционный законопроект о поправках в Гражданский кодекс продвигало Минэкономразвития. Однако в прошлом году его решили отложить до 2022 года. Вероятно, и так слишком много поправок в сфере градостроительства в последнее время обрушилось на наши плечи. Новые изменения слишком радикальны, чтобы вводить их быстро. К тому же, у многих граждан дачные дома с участками до сих пор вообще никак не зарегистрированы. Поэтому не известно, достанут ли вообще нововведения из долгого ящика.

А это бонус .

Обращение я подписал 8 лет назад.

С уважением,

СКАМАРОХ.

В Государственной Думе РФ уже некоторое время идёт работа над законом «О налоге на недвижимость» (Здесь идёт речь о проекте Федерального Закона № 51763-4 «О внесении изменений в часть вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»). Об этом почти нет сведений в средствах массовой информации, было только несколько упоминаний в статьях в Интернете. Налог на недвижимость, рассчитываемый, исходя из рыночной стоимости объекта, жители России будут платить с 2011 года! Именно это заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов в интернет-интервью компании «Консультант-Плюс». А вот понимают ли налогоплательщики, на чьи плечи ляжет этот новый налог, что он им принесёт? Думается, что нет.

Ибо, если бы налогоплательщики представляли себе последствия введения этого нового налога, то не сидели бы спокойно, а потеряли бы сон, как минимум! И вот, почему! Когда человек приобретает в свою собственность ту или иную недвижимость, участие государства в этой сделке логично и закономерно. И то, налог со сделки при продаже недвижимости в пользу государства не должен бы превышать 15% от стоимости сделки. И при этом будет справедливо, если этот налог будет платить продающий недвижимость.

И вот, почему. Покупатель платит за приобретаемую недвижимость деньгами, получив заём в банке или деньгами из своих собственных сбережений, которые остались после уплаты всех налогов государству из своей заработной платы или прибыли от собственного дела. Поэтому, будет несправедливо, если покупатель будет платить налог на приобретаемую недвижимость из тех средств, с которых уже были уплачены все причитающиеся налоги.

Таким образом, налог с продажи недвижимости, по идее, целиком должен ложиться на плечи продавца недвижимости. А теперь необходимо установить, с какой суммы должен платиться налог на недвижимость. Недвижимость продаётся по рыночной стоимости на момент продажи, и это закономерно. А вот, с какой суммы продающий недвижимость ДОЛЖЕН платить налог, ещё предстоит выяснить. Предположим, что продавец недвижимости приобрёл оную за несколько лет до её продажи, к примеру, за 200 тысяч долларов, а на момент продажи рыночная стоимость этой недвижимости стала равной 500 тысячам долларов. Теперь возникает вопрос о том, с какой именно суммы продавец недвижимости должен платить налог с продажи?

Справедливым будет, если продающий недвижимость будет платить налог с суммы: 500 000 – 200 000 = 300 000. Ибо эта сумма и составляет доход продающего от продажи недвижимости. Ведь эта недвижимость была приобретена ранее за 200 тысяч долларов из собственных сбережений, оставшихся после уплаты всех полагающихся налогов. Так что налогом с продажи в такой ситуации ДОЛЖНЫоблагаться только 300 тысяч долларов. И это будет справедливо!

А теперь, давайте разберёмся с тем, должен ли человек в принципе платить налог на недвижимость по рыночной стоимости каждый год, и что на самом деле этот налог означает?

Если человек приобрёл в ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ту или иную недвижимость и сразу выплатил продавцу всю сумму, то он (покупатель) становится единственным законным собственником этой недвижимости. Если покупатель недвижимости использовал банковский заём на приобретение недвижимости, то до полной выплаты займа, приобретённая недвижимость практически принадлежит БАНКУ. Но если всё же человек приобрёл недвижимость и полностью заплатил за неё свои собственные средства, то, в соответствии со СТАТЬЁЙ 35 КОНСТИТУЦИИ РФ, ПРАВО ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОХРАНЯЕТСЯ ЗАКОНОМ, И КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ИМЕТЬ ИМУЩЕСТВО В СОБСТВЕННОСТИ, ВЛАДЕТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ, КАК ЕДИНОЛИЧНО, ТАК И СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ!

Таким образом, согласно Конституции РФ, каждый человек имеет право на частную собственность! Недвижимость тоже относится к категории частной собственности и охраняется Законом о частной собственности! Поэтому возникает вполне закономерный вопрос о правомочности введения налога на недвижимость, противоречащего Конституции РФ! Если это частная собственность, то тогда, на основании чего человек, владеющий оной по закону, должен ещё платить налог на недвижимость?!

Введение налога на недвижимость фактически означает упразднение частной собственности на оную. И вот, почему!

Если владелец недвижимости не сможет уплатить налог на недвижимость в течение некоторого времени, государство отбирает у частного собственника эту недвижимость! Если это так, то получается, что недвижимость является ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, А НЕ ЧАСТНОЙ, И ГРАЖДАНИН ТОЛЬКО АРЕНДУЕТ ОНУЮ У ГОСУДАРСТВА! Налог на недвижимость в РФ предполагается ввести равным ОДНОМУ ПРОЦЕНТУ ОТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ.

Если это так, то человек НЕ ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ РЫНОЧНУЮ СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ, А ТОЛЬКО АРЕНДНУЮ ПЛАТУ ГОСУДАРСТВУ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗМЕРЕ ОДНОГО ПРОЦЕНТА ЕЁ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. Но в этом случае не может быть и речи о частной собственности вообще и частной собственности на недвижимость. Иначе присутствует прямое нарушение Конституции РФ.

Россия является не единственной страной, в которой нарушается право на частную собственность граждан. В оплоте мировой «демократии» – Соединённых Штатах Америки – право на частную собственность нарушается точно так же, и налог на недвижимость так же является АНТИКОНСТИТУЦИОННЫМ! Большинство граждан не только России, но и США, и многих, многих других стран мира ничего НЕ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ, в силу своей необразованности и некомпетентности в этих вопросах. А те, кто об этом знают, эти налоги не платят, или придумывают для себя специальные схемы ухода от их уплаты.

И именно люди, хорошо знающие об антиконституционности налога на недвижимость, сейчас сознательно проводят его через Государственную Думу РФ и соответствующие институты власти России. И делают это только с одной целью – превратить простых жителей страны в РАБОВ! И это не просто слова, а, как говорится, истинная правда, и вот, почему!

Средняя рыночная стоимость жилья, к примеру, в Москве, составляет порядка 400-500 тысяч долларов США, поэтому налог на недвижимость от этой суммы составит 4-5 тысяч долларовв год! При стоимости 1 доллара США в 32-34 рубля, годовой налог на недвижимость для её владельца обернётся в 128 000-160 000 рублей, как минимум!

А это означает, что владелец приватизированной квартиры средней рыночной стоимости недвижимости в Москве ДОЛЖЕН БУДЕТ ЗАПЛАТИТЬ В ГОД ГОСУДАРСТВУ 128 000-160 000 РУБЛЕЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО КО ВСЕМ КОММУНАЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО! А те невезучие, которые живут в центре Москвы, за такую же жилплощадь должны будут платить РАЗА В ДВА-ТРИ БОЛЬШЕ – 256 000-384000 РУБЛЕЙ В ГОД, ЗА СВОЁ СОБСТВЕННОЕ ЖИЛЬЁ! А теперь возникает вопрос: кто из людей, получающих зарплату, сможет платить такие суммы, да ещё каждый год, вне зависимости от того, здоров или нет владелец этой «частной» собственности, сколько детей у него в семье и, вообще, иждивенцев на содержании! Кстати, «Закон» считает иждивенцами и детей, и престарелых родителей, а также любого неработающего члена семьи!

Кто-то может возразить, что подобные цены возможны только в Москве, где цены на жильё значительно выше, чем в остальных провинциях страны, и будет прав и неправ одновременно! Действительно, цены на недвижимость в Москве значительно выше цен на аналогичное жильё в других городах и посёлках России, но… и зарплаты в Москве тоже значительно больше зарплат в регионах, так что налог на недвижимость ударит не только по москвичам, но и по всем простым гражданам Российской Федерации! Не просто ударит, а превратит большую часть населения России в самых настоящих РАБОВ!

Чтобы заплатить налог на недвижимость, большинству граждан россии придётся брать банковский заём, ДАЖЕ НА ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ! И очень скоро это приведёт только к тому, что эта недвижимость станет собственностью банка и, рано или поздно, будет продана с молотка, а законные её владельцы окажутся на улице ДАЖЕ С МАЛОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ!

Именно это ждёт большую часть граждан россии, если закон о налоге на недвижимость будет принят и вступит в силу! В этой ситуации не получится отсидеться в сторонке, как бы этого кому-нибудь и не хотелось! Только если все граждане вместе выразят свою волю в виде протеста против введения налога на недвижимость, есть возможность избежать подобного рабства!

К вашему сведению: в США 90% НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ ЖИВЁТ В ДОЛГ, А 70% НИКОГДА НЕ РАССЧИТАЮТСЯ СО СВОИМИ ДОЛГАМИ! Такого раньше никогда не было! Даже раб мог получить свободу и жить свободно. Паразитический капитализм, который пытаются навязать и России, создаёт только иллюзию того, что человек свободен! Да, сегодня уже почти никто не носит ошейник раба, но… незримые финансовые и другие ошейники оказываются куда более надёжными хотя бы потому, что их почти никто даже не замечает! Но тот факт, что их нельзя увидеть глазами и пощупать руками, ещё НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ НЕ СУЩЕСТВУЮТ!!!

Николай Левашов, 12 августа 2009 года

ПРОСНИСЬ И ДЕЙСТВУЙ!

Гражданин России! Если ты сегодня не проявишь своей активности – завтра будет поздно. Поставь свою подпись под обращением против принятия Закона РФ «О налоге на недвижимость». Только так ты можешь спасти и себя, и своих детей от тотального финансового рабства! Твой голос важен, ибо твой голос – голос народа. И если весь народ скажет своё веское слово, мы сможем не допустить подобного финансового рабства каждого из нас в отдельности и нашего народа в целом. Вместе мы – сила!

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Поставить свою подпись под обращением можно на специально созданной для этого Интернет-странице – www.nalogam-net.org