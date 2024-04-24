Задержание и арест замминистра обороны Тимура Иванова произвели эффект разорвавшейся бомбы и потрясли политический истеблишмент до самых его глубин. Круги ещё долго будут расходиться по воде. Несмотря на формально статус замминистра по своему реальному весу внутри системы Иванов, пожалуй, самая влиятельная фигура среди задержанных в истории новой России. Он принадлежал к касте «неприкасаемых» – ближайший человек к Шойгу и близкий друг пресс-секретаря президента Пескова. Его команда была вовлечена в реализацию важнейших госзадач – строительство военных объектов, парк «Патриот», главный храм ВС РФ, те самые ковидные госпитали и восстановление Мариуполя. Он и сам из-за своего неформального статуса и мощной крыши считал себя неприкасаемым, поэтому потерял чуйку, ударившись во все тяжкие в тусовках со своей ненаглядной супругой.

Иванов, действительно, был в разработке уже много лет. Однако папочке дали ход только сейчас. Обескураженный Песков лукавил, усердно делая вид, что все всё знали – его комментарии это была чистая импровизация. Принципиальный момент, что задержание спецсубъекта в атмосфере полной секретности проводили сотрудники контрразведки ФСБ, что намекает, что в деле Иванова фигурирует не только и не столько коррупционный сюжет, и не всё из материалов дела будет предъявлено общественности. В паблике это никогда не появлялось, но Улюкаева тоже схватили «за колбасу» не из-за коррупции, а потому что был грех перед системой покруче. Тот, который не прощают. Коррупция это только повод…

Ищите женщину или шерше ля фам. Супруга Иванова Светлана Маниович, с которой он фиктивно развелся на фоне введения против неё санкций, дама непростая – с израильским паспортом и квартиркой в Тель-Авиве, которые она усердно скрывала, в том числе в официально поданных декларациях. Сын Иванова от первого брака живет в Мексике, дочь Ивановой-Маниович в Париже, младший сын Иванова – в Лондоне учится в Оксфорде. У четы Ивановых полно заграничной собственности во Франции и других странах НАТО, которую они очень не хотели терять – за неё их и схватили…

Сейчас дело Иванова будет раскручено как образцово-показательное антикоррупционное – сигнал о недопустимости барства и показной роскоши на фоне СВО. Под угрозой весь ближний круг и аффилированные с замминистра компании Оборонспецстрой и Олимситистрой. Усадьба в Тверской области, усадьба «Дворянское гнездо» на Чистых прудах, оформленная на водителя, скупленный в промышленных масштабах супругой антиквариат в домах – покажут всё. Это сюжет на поверхности, который и будет раскручиваться, людям он понравится, и надо сказать, что всё это очень своевременно и правильно. Но в реальности в деле Иванова как и у Улюкаева есть сюжеты и поинтереснее, которые вряд ли станут достоянием общественности, чтобы не скомпрометировать саму систему до её основания.

Ну, и конечно же, сейчас дело Иванова будет очень удобно использовано для ослабления Шойгу. Сам министр в безопасности, но после кейса Иванова его сильно подвинут, и за хозблок в армии будет отвечать новый человек из другой башни Кремля. Финансовые потоки стали просто неприлично большие, чтобы оставлять их под контролем одной группы.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Задержание замминистра обороны Тимура Иванова потрясло политический истеблишмент, так как он был очень влиятельной фигурой и считался "неприкасаемым".

2. Задержание проводили сотрудники контрразведки ФСБ, что намекает на более серьезные обвинения, чем коррупция.

3. Супруга Иванова имела израильский паспорт и недвижимость за границей, что также может указывать на его связи с иностранными государствами.

4. Дело Иванова будет использовано как показательное антикоррупционное дело на фоне СВО, но реальные причины могут быть более серьезными.

5. Дело Иванова может быть использовано для ослабления позиций министра обороны Шойгу и передачи контроля над финансовыми потоками в армии другой группе.

Вывод:

Задержание Тимура Иванова стало важным событием, потрясшим политический истеблишмент. Оно может быть связано не только с коррупцией, но и с более серьезными обвинениями, учитывая роль ФСБ и наличие у Иванова связей с иностранными государствами. Дело будет использовано для демонстрации борьбы с коррупцией, но также может привести к ослаблению позиций министра обороны Шойгу и передаче контроля над финансами армии другой группировке внутри власти.