Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
- 09:35 Савченко: Европа не признает Россию агрессором.
- 08:45 Запад дал сигнал «рвать» Порошенко.
- 06:00 Александр Захарченко: Власть должна показать зубы (ФОТО).
- 02:18 Подготовка к большой войне? — Порошенко создает «ставку Главнокомандующего».
- Вчера 23:25 Почему Земан это сказал?.
- Вчера 22:53 В ДНР поздравили главу Генштаба ВСУ Муженко с днем рождения (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Скандальное расследование: Как оружие из Украины через Киргизию едет к боевикам «Талибана» (ФОТО).
- Вчера 21:02 Украинец пытался ввезти в ДНР 70 тыс. долларов (ВИДЕО).
- Вчера 19:19 Ляшко: «Европа готова простить России войну против Украины и аннексию Крыма».
Савченко: Европа не признает Россию агрессором
Европа не признает Россию агрессором. Об этом заявила депутат Рады Надежда Савченко в эфире украинского телевидения.
Савченко рассказала, что Европа действительно боится «европейской войны» и не хочет предпринимать радикальных мер против России.
«Европа сказала, что „не может назвать Россию агрессором, назовите ее вы“. Хорошо — мы назвали. Для того, чтобы забрать право вето России в ООН, нужно, чтобы мир назвал Россию агрессором. Будет ли это? Нет», — сказала она.
Она добавила, что ЕС не готовы рисковать европейскими странами ради Украины.
Ранее Савченко заявила, что альтернативный законопроект о реинтеграции Донбасса, который был предложен вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид и фракцией «Самопомич», делит людей на «первый и второй сорт», что, по словам Савченко, является идеологией Советского союза.
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Запад дал сигнал «рвать» Порошенко
После подписания закона об образовании президент Порошенко получил сразу двух новых врагов в Евросоюзе — Венгрию и Румынию, которые не остановятся в борьбе с ним, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Такого мы не можем позволить. Правительство Венгрии решительным образом будет противостоять таким шагам Украины», — заявил Сийятро во время встречи с руководителями организаций закарпатских венгров и руководителями исторических церквей в Ужгороде.
Единственным средством влияния на Украину венгерский министр считает увеличение международного давления на Киев.
По словам Сийярто, он намерен в следующий понедельник на совещании министров иностранных дел стран-членов Европейского союза в Люксембурге инициировать пересмотр Соглашения об Ассоциации ЕС с Украиной.
На европейском пути Украины (один из главных предвыборных пунктов Порошенко на будущих выборах) можно ставить «крест», считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
По его словам, Венгрия и Румыния имеют возможность также заблокировать безвизовый режим с ЕС для Украины.
«Как я и прогнозировал, Порошенко законом о тотальной украинизации обучения получил двух международных врагов в ЕС — Венгрию и Румынию. И останавливаться в борьбе против Порошенко они не намерены.
Поскольку у европейцев не рабская ментальность, как у нашего народа, готового все „проглотить“ от этой власти», — отметил эксперт на своей странице в Facebook.
Корнейчук призвал обратить внимание на позицию руководства ЕС, Меркель и Госдепа: «никто не поддерживает Порошенко в „языковой войне“ с европейцами. Это четкий сигнал той же Венгрии и Румынии, что они могут „рвать“ Порошенко».
Дмитрий Корнейчук/Facebook, 10 октября 2017
Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, «а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке».
Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.
Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.
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Александр Захарченко: Власть должна показать зубы (ФОТО)
Минский процесс может стать бракоразводным, ДНР способна прокормить всю Донецкую область, а в союзниках у Донбасса — друзья-сепаратисты со звезды Сириус.
Об этом и многом другом рассказал изданию Ukraina.ru лидер Донецкой Народной Республики
— Верховная Рада приняла в первом чтении закон о реинтеграции Донбасса, в котором утверждается, что он оккупирован Россией. То есть, о Минских соглашениях можно забыть?
— Я так не считаю. Украина продолжает нарушать Минские договоренности, но единственная площадка, где с ней можно разговаривать — это Минск. И надеемся, она никуда не денется и не поменяется. Условия для изменения конфигурации взаимоотношений еще не созданы. Активных боевых действий нет, как нет и серьезных реальных нарушений.
— А по сути? При каких условиях может все-таки состояться реинтеграция ДНР и ЛНР в состав Украины?
— Если вы считаете, что Донбасс просто должен войти в состав Украины, я к этому крайне негативно отношусь. Я вообще предпосылок даже не вижу, только конечно, если убить миллиона полтора населения, которое категорически против.
Каждый из нас трактует Минские договоренности абсолютно по-разному, вот в чем причина неудачи. Мы в Донецке понимаем это так, что должно произойти изменение формата власти на Украине, при котором мы сможем действительно влиять на какие-то процессы в стране.
Изменение формата власти может произойти политическим путем, дипломатическим, военным. Либо мы обеспечиваем переход к нашей независимости — обсуждаем границы, взаимоотношения с будущим соседом, и это тоже может происходить в Минске.
— Словом, надолго все это. Встает вопрос, способна ли Донецкая республика к самостоятельному существованию? Я об экономике.
— Я не буду говорить, что у нас все хорошо и куча побед, каждая победа выгрызается, это очень большой и тяжелый труд, но они у нас есть. За полтора года мы восемь предприятий запустили. Мы возвращаем те вещи, которые были утрачены и три года, и двадцать лет назад. Допустим, Харцызский канатный завод «Силур» вновь начал делать проволоку, которую прекратил производить еще в девяностые.
С чем это связано? С тем, что эта проволока нужна республике. Только что запустили Юзовский металлургический завод, недавно начали крупноузловую сборку автобусов, дальше будем замещать. Причем, каждое предприятие, начав работу, требует открытия дополнительных предприятий.
Допустим, чтобы работал ЮМЗ, надо построить предприятие, которое делает графитовые стержни. То есть, это новое производство, которого раньше не было, а для того чтобы нормально работало, мы его будем сами делать, а не покупать в Китае.
Запуск Юзовского металлургического завода в ДНР, © РИА Новости, Игорь Маслов
— А как справляетесь с санкциями, международными запретами?
— Если сильно хочется, то можно. Мы работаем и с европейскими партнерами, покупаем и продаем. Немного более сложные пути, и дороже иногда обходится, но бизнес всегда находит возможности. Мы — непризнанное государство, в блокаде сидим, так что санкции — не самое страшное. Мы не имеем доступа к международным банковским системам, но на самом деле мы и не хотим туда влезать.
Реалии таковы — экономика развивается, прирост валового продукта сильный, запускаются предприятия. Мы за восемь месяцев открыли больше лав, чем за двадцать лет. И это при том, что у нас 80 процентов шахт разрушенных стоит, что мы потеряли большую часть территорий.
Но мы добываем столько, сколько необходимо для генерации электроэнергии, и на этом куске территории мы сделали все возможное. Коррупцию не изъяли до конца, но она стала в разы меньше, чем была.
По сельскому хозяйству у нас уже второй год держится рекордный урожай. И самое интересное, что мы имеем треть Донецкой области, но можем обеспечивать всю область. И если раньше добывалось 22–24 центнера с гектара, то у нас уже в первый год было где-то тридцать с лишним. Начинаем открывать новые направления в сельском хозяйстве — это касается и садоводства, овощеводства, и тепличный проект запущен. Это новые рынки сбыта и совершенно новые отрасли. Следующее — это логистика, хранение, переработка продукции.
— А вот когда, говоря языком бизнеса, экономика ДНР выйдет на операционную самоокупаемость? Есть ли шансы?
— Шанс есть, и есть возможность, но есть и война. Я вам скажу, что мы планируем это сделать в 2018 году, но вот завтра у нас начнется контрнаступление, или еще какие-то вещи, или что-то сюда прилетит, разрушит станцию какую-нибудь, и нас отбросит на год, на полтора. Потеря любого километра отбрасывает нас назад.
— Как можно оценить все виды помощи, которая оказывается из России?
— Она бесценна, оценке она не подлежит.
— Хороший ответ. Но, тем не менее, вы считаете, что в 2018 году расходы республики сойдутся с доходами?
— Мы планируем. Человек предполагает, бог располагает. Но ситуация может измениться в любой момент, поэтому давайте не загадывать, я суеверный человек.
— А допускаете ли вы, что когда-нибудь Россия официально признает ДНР?
— Эти вопросы не мне надо задавать. Я чистой белой завистью завидую Крыму. Нам, к сожалению, не удалось это сделать изначально. А теперь надо жить, работать, потихоньку, не спеша. Год за годом, своим ходом.
— Между тем Украина наращивает и агрессивную риторику, и военные приготовления. За спиной у них Америка, Запад…
— У них нет времени, у нас оно есть.
Глава ДНР Александр Захарченко на государственном предприятии «Донецкгормаш», где организован начальный этап крупноузловой сборки автобусов
© РИА Новости, Михаил Пархоменко
— А почему вы считаете, что у них нет времени? Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко на государственном предприятии «Донецкгормаш», где организован начальный этап крупноузловой сборки автобусов
— Даже бывший президент Украины Леонид Кучма говорит сейчас, что если бы не деньги МВФ, не деньги США, экономики в стране бы уже не было. Ее на самом деле уже нет, этой экономики. То, что сейчас в Украине — это остатки, осколки от бывшего наследия СССР, и какое-то жалкое подобие Украины, которая была до 2014 года.
— Но в военном отношении она скорее всего будет наращивать силы, да и западники с оружием помогут.
— Вы, к сожалению, не попали на учения, которые мы сейчас проводим на полигоне. Там тренируются две бригады, у нас всякие моделируются ситуации, которые необходимы — с форсированием больших водных преград, с контрнаступлением, с обороной, переходящей в наступление. Для понимания, вот я там сегодня проезжал — там 1200 единиц боевой техники, это больше семи тысяч человек. Таких учений в Украине не было лет десять.
— Кстати. Я общался с вашими военными, командирами. Они очень недовольны, что им начальство не разрешает отвечать на огонь, и вообще сдерживает их инициативу.
— Если мы говорим о тех, кто сидит сейчас в окопах, то их мнение очень понятно. Это боевой дух. Это желание разорвать врага за погибших родственников, взорванные дома, соседей, детей. Вернуть родную землю. Они готовы и умереть за это. И я такой же, как они, и тоже кипит кровь, и я до сих пор хожу на передовую, и до сих пор стараюсь, когда мне сильно плохо, все-таки поучаствовать в боевых действиях.
Но это говорит не офицер, а боец. А если ты работаешь главой государства, командующим, то должен думать о цене вопроса, о том, что придется смотреть в глаза матерям погибших.
Взятие каждого населенного пункта — это сотни, а иногда и тысячи жертв.
— А есть варианты, при которых можно победить без больших потерь?
— Вариантов на самом деле теоретически много. Может быть, поймет Трамп, что Украина совсем убыточный и бестолковый проект, и перестанет давать им деньги, и тогда они сами побегут. То, что там идет борьба за власть — это понятно. То, что там борьба за власть может закончиться новым Майданом или переворотом, это тоже понятно. Знаете, это как на рыбалке — сидишь и ждешь.
Бойцы ополчения Донбасса на своих позициях во время артиллерийского обстрела, © РИА Новости, Андрей Стенин
Там собраны такие силы, абсолютно разновекторные, все смотрят в противоположные стороны. Хотя вроде они управляются из одного Госдепа, но они все разные. Аваков и Порошенко, Саакашвили и Порошенко, Порошенко и Яценюк.
Но против последнего будет Саакашвили, или наоборот, Тимошенко и все остальные против, или наоборот, все за нее, а против какой-нибудь Коломойский. Бойцы ополчения Донбасса на своих позициях во время артиллерийского обстрела
— Вы видите разницу в отношении к Донбассу и к России у перечисленных вами персонажей?
— Они нас все ненавидят.
— Ну вот, в том-то и дело, что если у них кто-то кого-то сожрет, политика будет та же.
— Ну да, не зря я вам пример приводил — мы же на рыбалке. И вот когда начинает клевать — надо подсекать, и тут либо поймаешь золотую рыбку, либо она сорвется. Но это же надо опять удочку закинуть, вот этот шанс нельзя упустить, даже если она первый раз сорвалась. А дальше открываются уже совсем другие варианты.
— Тогда такой, почти философский вопрос. Почему Донецкая республика называется народной? Просто для красоты? Или в этом есть какой-то смысл? Вот писатель Эдуард Лимонов — я с ним подробно на эту тему говорил — считает, что речь здесь идет о некоем социалистическом левом эксперименте, отрицании всевластия капитала?
— Слишком заумно. Тут надо смотреть вглубь веков, наверное. Это не сегодняшнего момента вопрос. Почему не восстала Одесса, где сожгли заживо в Доме профсоюзов десятки мирных граждан? Почему не мобилизовался Харьков? Там же выступления были сотен тысяч людей, которые выходили на улицы. Но они же не поднялись, никто не взялся за оружие.
Вы просто не понимаете одну вещь. Наша земля когда-то называлась Диким полем. Это казачьи земли, казачий дух.
Обратите внимание, что и шахтеры люди специфические. Это свой круг, это решение всех вопросов совместно. И вот, само понятие «народная республика» — это уклад жизни, к которому мы привыкли. Да, он трансформирован. Изменились и условия жизни, и отношения, и общество само другое, но то, что отложилось — это никуда не делось, это как было, так и есть, и память на генетическом уровне — вот это называется «народная».
— Понятно, речь идет о коллективном сознании. А в Харькове этого маловато оказалось. Тоже традиция?
— Там не было вольницы той. А вот Одесса меня очень удивила. Там ведь была вольница, правда специфическая, с уклоном в контрабанду. Похоже, они просто поняли, что с этой властью нужно договариваться — кто сильнее, тот и прав. А в Харькове ее просто как таковой не было. Не было там того духа, который есть тут. Вот почему это произошло.
Скажем прямо — никто же не верил, что именно Донбасс поднимется. Все думали, что поднимется Днепр, Запорожье, может, частично Киев, Одесса точно, а Харьков — сто процентов. Вот и регионалы думали, что именно Харьков их главный оплот. Но ошиблись. И сейчас я не вижу предпосылок, чтобы они поднялись.
— Есть еще одна тема, которую вы не можете не замечать — это отношение к вам — к Донбассу и к вам лично со стороны московских политиков и СМИ. На мой взгляд, там преобладает негатив.
— Есть разное. Как вы думаете, сколько у московских чиновников домиков в Баден-Бадене? И вот зачем им такой сумасшедший Захарченко или Плотницкий, по вине которых они не могут посещать эти свои домики в Баден-Бадене?
А сколько детей чиновников Российской Федерации учится за границей? Вот вы сами себе на этот вопрос если ответите, то поймете, почему такой негатив, я даже скажу и больше — может быть и прямая ненависть. Но у нас же народная республика. И наши главные союзники — российский президент и российский народ.
Глава ДНР Александр Захарченко, глава ЛНР Игорь Плотницкий и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов (слева направо) во время митинга, посвященного 363-й годовщине Переяславской Рады у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе. 18 января 2017 года
© РИА Новости, Александр Полегенько
— А как вы общаетесь с Луганском? Похоже, каждая из республик — сама по себе?
— Ну мы действительно разные. Разная промышленность, разная территория, все разное. Но есть масса примеров сотрудничества — и железные дороги, и угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие.
У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают. Наши уезжают туда, они сюда приезжают. Они поймали украинского диверсанта, который пробрался с нашей территории. Мы поймали диверсантов, которые с ЛНР пришли. Скорее всего, эти диверсанты у нас будут расстреляны.
Власть должна показать зубы, а то у нас потом начнутся безбоязненные предательства.
— Сейчас много разговора о введении сюда миротворцев…
— Давайте сразу определим название — речь идет об охранной миссии ООН.
— Да, охранная миссия ООН. И кого они будут охранять — работников мониторинговой миссии ОБСЕ? Линию соприкосновения? Всю территорию Донбасса, включая границу с Россией?
— Нас они охранять точно не будут. Что касается миссии ОБСЕ, то ей ничто не угрожает — разве что мины или шальные снаряды с украинской стороны. Они работают уже четвертый год здесь, ну и работают, никто их не убивает.
— А польза от них есть?
— От ОБСЕшников? Ну вот сейчас они в целом объективно оценивают ситуацию, фиксируют нарушения и открыто обвиняют либо нас, либо ту сторону. И сейчас миссия действительно отмечает, что в девяноста процентов случаев не мы начинаем обстрелы.
— Но складывается впечатление, что теперь акценты смещаются в сторону диверсионной террористической деятельности. Вот недавно было совершено покушение на Александра Тимофеева — министра доходов и сборов и боевого командира, позывной Ташкент. К счастью, он остался жив и здоров. А ранее были убийства Моторолы, Гиви. На той стороне при подобных обстоятельствах тоже гибнут офицеры.
— Дело в том, что я со многим арестованными по этим покушениям общался лично, и для меня очень важно было понять, почему они это сделали. Да потому что идет гражданская война, тут все по живому разрезано. Есть родственники там, есть родственники тут. Нам сообщают про движение украинских подразделений. Я думаю, и им сообщают.
Вспомните гражданскую войну в России: брат на брата, отец на сына, кум на кума, и все происходило еще с большей жестокостью, чем по отношению к противнику. Можно было простить врага, но нельзя было простить кума.
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Я думаю, что ситуация будет держаться на прежнем уровне. Или снижаться. Активных и буйных мы потихоньку вычисляем, арестовываем, наказываем. Но, конечно, такая деятельность может перейти на другой качественный уровень — то есть, их может будет в десятки раз меньше, этих групп, но это будут хорошо обученные специалисты.
Но я скажу, чтобы понимали — я, Ташкент, Дикий, десятки моих соратников, все остальные командиры бригад и батальонов, мы с таким же успехом можем умереть на фронте. Все мы находились на волосок от смерти уже неоднократно.
Если они думают, что нас испугает покушение, то глубоко ошибаются. Здесь это вызывает не испуг, а ярость и желание отомстить. Например, попросить наших друзей-сепаратистов со звезды Сириус взорвать склады под Винницей.
— Это вы про космические фантазии украинского генерала Муженко?
— Да.
— И последнее. Помнится, вы проводили интернет-конференции с жителями Украины. Что бы вы им сейчас сказали?
— Я бы спросил: «Что же вы, товарищи украинцы, позволяете с собой вытворять?»
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Искандер Хисамов, Украина.ру
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Подготовка к большой войне? — Порошенко создает «ставку Главнокомандующего»
Лидер Украинского Государства Петро Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «о ставке верховного главнокомандующего».
Об этом говорится на его официальном сайте.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 „о Ставке Верховного Главнокомандующего” (прилагается, для служебного пользования)», — сообщается в указе № 313/2017.
Также данным указом Порошенко утвердил положение о Ставке Вверховного Главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).
Секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего в случае ее образования.
Контроль за выполнением соответствующего решения СНБО возлагается на Турчинова.
Данный указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 10 октября.
Напоминаем, что неким историческим курьезом является тот факт, что ставка «Вервольф» (нем. Werwolf — «волк-оборотень») Адольфа Гитлера располагалась именно в Винницкой области – вотчине Петро Порошенко.
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Почему Земан это сказал?
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В ДНР поздравили главу Генштаба ВСУ Муженко с днем рождения (ВИДЕО)
Сегодня исполняется 56 лет выдающемуся украинскому полководцу, герою борьбы с мирным населением Донбасса, генералу не раз разгромленной в котлах армии, Виктору Николаевичу Муженко.
По этому случаю киберактивисты из ДНР подготовили крутейший поздравительный видеоролик.
Предлагаем его вашему вниманию.
Приятного просмотра!
Также напоминаем, что именно Муженко поведал миру о том, что склады в Калиновке были атакованы НЛО из космоса.
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Скандальное расследование: Как оружие из Украины через Киргизию едет к боевикам «Талибана» (ФОТО)
Информация о подпольной распродаже украинских запасов оружия в горячие точки мира появляется нередко. Возникал даже вопрос, не украинцы ли продали Северной Корее ракетные технологии, которые стали причиной очередного витка напряженности в регионе.
Сейчас в моем распоряжении оказалась информация о случаях контрабанды украинского оружия в Афганистан, причем не военных поставках в обход каких-то формальных ограничений, но о продаже оружия боевикам движения «Талибан»*.
Источником сведений является высокопоставленный сотрудник силовых структур в Киргизии, через которую, по его словам, в 2015 году было провезено несколько партий оружия, включая пулеметы и минометы, оказавшиеся в распоряжении афганских боевиков, ведущих войну против США.
В нашем распоряжении нет документальных доказательств, а источник пожелал остаться анонимным, однако он привел ряд имен и фактов, которые я смог проверить по другим источникам. Поэтому — считаю необходимым опубликовать собранный мной материал.
Продавцы и покупатели
По версии источника, первым звеном в цепочке поставок стал «клан Пашинских»: политик Сергей Пашинский, экс-глава АП Украины и ныне глава комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне, а также его сын Антон, на тот момент, — глава одного из департаментов компании «Спецтехэкспорт», которая осуществляет сбыт военной продукции за рубеж.
После появления в 2017 году информации об участии Пашинского-старшего в подготовке переворота позиции «клана» пошатнулись, но на 2015–2016 год их влияние на украинском рынке оружия — было огромно. Украинские политаналитики однозначно подтверждают, что, будучи главой комитета Рады и членом наблюдательного совета Укроборонпрома (с ноября 2014 года), — он мог «протолкнуть» практически любую сделку и имел свою долю во многих контрактах.
Наш источник рассказал, что именно Пашинский-отец подготовил сложную и многоступенчатую комбинацию по вывозу украинского оружия через Киргизию и Таджикистан в афганский регион Кундуз, где оно было продано полевым командирам талибов.
Сделка предусматривала поставку в Афганистан партии пулеметов, легкого стрелкового оружия, а также несколько «переделанных», по выражению моего собеседника, батальонных минометов БМ-37. Этот факт крайне любопытен, потому что речь может идти о батальонном миномете «Верба» (1997), который является слегка модифицированной версией советских минометов 82БМ37 и «Поднос». Пашинский всячески продвигал это оружие через СМИ и даже позировал на его фоне перед журналистами. Судя по всему, экспорт «Верб» стал его идеей-фикс, которую он в итоге воплотил в жизнь.
Афганские журналисты подтверждают, что в 2016-м у боевиков действительном появились минометы, похожие на 82БМ37, которые афганцы хорошо помнят по войне 1979—1989 гг. Происхождение этого оружия никому неизвестно, но, если допустить, что в Афганистане действительно выросли украинские «Вербы», картина становится гораздо ясней.
Окольными путями
По рассказу киргизского источника, цепочку нелегальных перевозок для него организовал польский бизнесмен Анджей Издебски, с которыми украинская сторона сотрудничала в 2012 году в связи с поставками в Саудовскую Аравию. Издебски через офшорную компанию «E.B. S. InvestmentCo. Limited» (Кипр) зарегистрировал в Киргизии фирму «Дастан инжиниринг» и ее филиал в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. На его компанию с подконтрольными «Спецтехэкспорту» фирмами на Украине заключались контракты на поставку в Бишкек грузов военного назначения.
По документам, это были комплектующие для каких-то сборочных производств, якобы, существующих в Чуйской области, но по факту в контейнерах перевозились минометы и пулеметы, предназначенные для боевиков.
Проверка показала, что Издебски реальное лицо — польский торговец оружием с сомнительной репутацией.
В 2014 году он даже стал персонажем журналистского расследования чешского канала TVN. Журналисты подвели к нему корреспондента под видом торговца оружием, и Издебски в беседе откровенно хвастался наличием подконтрольных компаний на Украине и в Киргизии, через которые может осуществлять любые операции.
Однако доставка оружия в Киргизию — половина дела, его нужно было как-то перевезти в Ош, а затем — в таджикистанский Хорог. В этом Пашинскому могли помочь киргизские партнеры, источник в этой связи назвал двух людей: Икрама Илмиянова, советника президента, и Раимбека Матраимова, замначальника таможенной службы республики.
Так или иначе, через границу товар вывозился в Хорог, откуда переправлялся местными контрабандистами в Афганистан. Если верить местным жителям, граница с Афганистаном в тех местах прозрачная. Еще с 1990-х там на север идет поток героина, на юг — контрабандное оружие с советских военных складов. Первый глава антинаркотической службы Киргизии Александр Зеличенко в своих книгах писал, что в тех местах когда-то действовали полноценные рынки для сбыта наркотиков, оружия, боеприпасов.
Киргизский транзит
Самый беглый поиск позволяет понять, что контрабанда в Киргизии — дело обычное. Об этом открыто пишут в прессе, говорят в парламенте, причем называют и весьма крупные суммы, и виновников, включая того самого Матраимова, который широко известен в республике под прозвищем «Раим-миллионер». Киргизские журналисты приводят в своих публикациях «горячие факты», даже официальная статистика торговли с Китаем отличается в разы.
В 2015 году, когда имела место предполагаемая сделка с оружием, по китайским данным в Киргизию было ввезено товаров на 4,3 миллиард долларов, а киргизская таможня «учла» — 1,05 миллиарда, прочее — таинственным образом из статистики пропало.
Матраимов и Илмиянов также в республике фигуры хорошо известные. Они оба уроженцы южных областей, считаются политическими союзниками. Семья Матраимова считается крайне богатой, что мало соответствует заработкам ее членов. Пресса утверждает, что она владеет дорогими домами в Оше, сетью магазинов, а также активами за пределами страны. Мой источник сообщил, что на одного из братьев Матраимовых зарегистрирован пакет акций китайского газоперерабатывающего завода LNG на сумму 100 миллионов долларов.
Наличие у этого таможенного служащего хороших связей наверху, в том числе с Илмияновым, — особых сомнений не вызывает. Несмотря на постоянные скандалы в прессе и обвинения в коррупции, он ни разу не был объектом публичного расследования.
В прессе публиковалось, например, такое свидетельство бывшего генерального прокурора Азимбека Бекназарова, который подробно рассказывал журналистам о том, как Матраимова пытались уволить с ошской таможни, но он смог заплатить в Бишкеке взятку в 700 тыс. долл. и вернуть себе место.
Если Матраимов действительно был причастен к предполагаемой схеме по контрабанде оружия через Ош, то он легче других мог ее осуществить. Он сам родился в этом регионе, долгое время служил на местной таможне и мог обзавестись крепкими связями. Мой источник рассказывал, что из Оша у Матраимова давно протоптаны контрабандные пути в Узбекистан и Таджикистан, куда под его руководством ежедневно уходит несколько десятков фур груза, причем с любыми документами.
Были ли среди них в 2015 и 2016 контейнеры с оружием для боевиков Талибана? Нельзя исключать.
«Это выходит из-под контроля»
Мой собеседник объяснил свое желание поделиться служебными секретами весьма необычным образом.
«Это выходит из-под контроля. Они „подсели“ на оружие. Контрабанда много стоит, в 5–10 раз дороже цен на законном рынке. Можно быстрее заработать, чем на китайских тапочках. А если продолжат торговлю, то втравят нас всех в большие неприятности», — рассказывает он.
По его версии, сейчас обсуждается вопрос о вывозе оружия по прежнему маршруту Киев-Бишкек уже не в Афганистан, а на девственный рынок китайского Синьцзяна, через Нарынскую область. Местные боевики-исламисты, которые не первый год воюют против власти Пекина — испытывают оружейный голод.
Границы Китая закрыты, склады на замке, и поток контрабанды из Киргизии был бы им очень кстати.
Рассказывает мой источник: «Поймите, у нас через Нарын постоянный поток „контрабаса“, больше 100 фур в день. Везут в Бишкек на рынки, а обратно — идут порожняком. Кто-то из этих джигитов придумал, что чтоб время зря не терять, кидать на обратный рейс оружие. Арабы, которые боевиков оплачивают, готовы здесь любые деньги запросить…
Если все это всплывет, нам конец, разругаемся со всеми с китайцами, казахами, русскими. С американцами в тот раз как-то утрясли, у тех доказательств не было.
А если в этот раз кто-то попадется? Это все. Санкции, никаких грантов, торговлю закроют. Мы с такими аферами по миру пойдем».
Рассказ моего собеседника содержит сенсационные факты и обвинения. Верить в них не очень хочется, тем более доказательств, фотографий и документов — нет.
Но смело можно утверждать, что люди, фирмы и даже марки оружия, упомянутые им, действительно существуют. Некоторые факты выходили на свет в прошлом в результате журналистских расследований о контрабанде и торговле оружием. Некоторые относятся к категории «ну, все же знают». Некоторые нуждаются в проверке.
Но это уже дело органов соответствующих стран, надеюсь их расследование со временем расставит все точки над i.
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Роман Хазенко, специально для «Русской Весны»
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Украинец пытался ввезти в ДНР 70 тыс. долларов (ВИДЕО)
36-летний гражданин Украины пытался провезти на территорию ДНР 70 тыс. долларов США. Внушительная сумма была спрятана в запасном колесе его автомобиля, на котором он хотел преодолеть пункт пропуска.
О задержании мужчины с крупной суммой денег сообщили в украинской Госпогранслужбе, уточнив, что инцидент произошел на КПП «Новотроицкое» во вторник, 10 октября.
Пакет с 7 пачками долларовых купюр, спрятанный в запасном колесе, был изъят, нарушителя передали правоохранительным органам.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Ляшко: «Европа готова простить России войну против Украины и аннексию Крыма»
Главный украинский радикал Олег Ляшко утверждает, что Европа готова простить России «войну против Украины и аннексию Крыма» в обмен на деньги.
Так скандальный политик отреагировал на готовность руководства ПАСЕ обсуждать вопрос возвращения российской делегации. Напомним, в Европе уже признали, что потеря 22 млрд евро членских взносов России для организации крайне существенна.
«В обмен на деньги Европа готова простить России войну против Украины и аннексию Крыма», — возмущается Ляшко на своей странице в соцсети.
Он добавил, что если делегация РФ вернется в ПАСЕ, то организация «потеряет свой авторитет и легитимность».
В этом контексте Ляшко вспомнил про практику индульгенций в католической церкви — «прощении грехов за деньги».
«Именно поэтому 500 лет назад началась Реформация — движение против католической церкви», — резюмировал политик.
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ну насчёт хохлоружия талибану это конечно сильно) и если это правда, то дядя сэм может очень сильно огорчиться))