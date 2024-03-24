Веков запутанная чаща.

Полков безвременный поход.

Горит закат. Россия пьёт

Свою отравленную чашу.

Снова русское горе, то, что «по свету шлялося, и на нас невзначай набрело». Крокус, весенний цветок, хлюпает кровью – цветок русского горя. Все русские раны от древних времён, от ордынских сабель, турецких ятаганов, тевтонских мечей, весь ужас нашествий польских рейтар, полков Наполеона, чёрных дивизий СС, кошмар «Норд-Оста», рыдания Беслана, все старые рубцы, все запекшиеся раны открылись и хлюпают, брызжут кровью.

Русь-матушка, облекись в чёрные одежды, поверх надень бронежилет, надвинь каску и из всех гаубиц, из всех «Солнцепёков», всеми «Аллигаторами», всем «Уралвагонзаводом», всеми «Калибрами» и «Цирконами» отомсти убийцам. Достань их в змеиных гнездах, секретных бункерах, в масонских ложах, в Бильдербергских клубах. Чтобы каждая кровинка убитого в Крокус Сити ребёнка обрушила небоскрёбы Нью-Йорка, расплавила Эйфелеву башню, рассыпала на камни Кёльнский собор, стёрла в пыль Вестминстерское аббатство, и кровавый карлик Зеленский превратился в каплю липкого гноя.

Взрывы меняют русла рек, управляют потоками вод. Террористические акты меняют русла истории. После террористического акта в Крокус Сити ход русско-украинской войны претерпит изменение. В нём исчезнут условности, недоговорённости, туманные намёки на переговоры, на приостановку Специальной военной операции. Война на Украине превращается в войну возмездия. Буквы Z и V на броне отныне будут написаны кровью. Война на Украине завершится не раньше, чем русский танкист остановит свой танк перед Софией Киевской, выйдет из танка и припадёт устами к золотой чудотворной фреске.

Когда с трибун призывают «Всё для фронта, всё для Победы», а потом, чуть покашляв, отправляются в дорогой ресторан насладиться средиземноморской кухней, тогда возникает ощущение огромной неправды. Война перехлёстывает украино-российскую границу. Она двигается в глубь России. Она ужалила Белгород, Брянск, Воронеж. Она жалит города на Волге и на Волхове. Она страшно ужалила Москву – Крокус Сити. Это война для всех. Вся Россия разбитыми в кровь губами припадает к этой чаше и пьёт ядовитый отвар.

Теракт в Крокус Сити послужит началом долгожданного очищения, в котором зачистке подлежат не только террористические ячейки, но и воры в министерствах и ведомствах, саботажники и предатели в оборонных структурах. Война, в которую превращается Специальная военная операция, не имеет линии фронта. Она перемещается в тыл. И победу будет праздновать не тот, кто разобьёт больше электростанций, складов горючего или эшелонов с войсками и танками. Войну выиграет тот, кто выдержит страшное напряжение эпохи, давление кромешного ХХI века, который перемалывает немощных, безвольных и слабоумных и открывает дорогу в историю стоическим народам и могучим государствам, что дарованы Богом великим народом. Русские – великий народ. Среди кромешных исторических бурь и вселенских потопов его сберегает сокровенная вера в грядущее бесподобное царство, благодатное бытие, вера в страну, о которой мечтали языческие скоморохи, православные отцы-пустынники, бесподобные русские космисты, чародеи Золотого и Серебряного веков русской словесности, озарённые большевики, поднявшие Россию до космических высот.

У народов России есть великая мечта. Эту мечту народ защищает и отстаивает среди несчастий и тягот, непосильных другим народам. И сегодня, в час великих испытаний, мы, обожжённые пожаром Крокус Сити, забрызганные женскими слезами и детской кровью, повторяем нашу священную триаду: «Один народ. Одна судьба. Одна Победа».

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Теракт в Крокус Сити стал шокирующим напоминанием, что война затрагивает всех, даже тех, кто пытался отгородиться от нее.

2. Больше нельзя оставаться в стороне и делать вид, что война – это что-то далекое. Она пришла в центр Москвы.

3. Развлечения, шопинг, ложное ощущение безопасности – все это рухнуло в одночасье.

4. Каждый должен осознать: нет больше безопасного тыла, есть только выбор – быть на стороне России или против нее.

5. Те, кто продолжают вести прежний безмятежный образ жизни, оказываются на стороне врага по умолчанию.

6. Народ должен проснуться, сплотиться и поддержать свою страну в это судьбоносное время.

Вывод: Трагедия в Крокус Сити стала переломным моментом, когда стало ясно – от войны не спрятаться. Она коснулась каждого. Далее невозможно оставаться нейтральным – необходимо определить свою позицию и осознанно встать на защиту Родины в этой битве. Иллюзия мирной жизни развеяна, наступило время объединения народа ради Победы.