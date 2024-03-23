Президент РФ Владимир Путин выступил с видеообращением в связи с терактом в подмосковном Crocus City Hall («Крокус Сити Холл»):

«Уважаемые граждане России!

Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь.

Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура.

В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.

Повторю: следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить все детали преступления. Но уже очевидно, что мы столкнулись не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения.

Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу.

Мы знаем, что такое угроза терроризма. Рассчитываем здесь на взаимодействие со всеми государствами, которые искренне разделяют нашу боль и готовы на деле реально объединять усилия в борьбе с общим врагом, международным терроризмом, со всеми его проявлениями.

Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждёт одна незавидная участь – возмездие и забвение. Будущего у них нет. Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество.

Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас».

Вечером 22 марта у концертного комплекса «Крокус Сити Холл» резко остановился белый Renault. Из него выскочили вооружённые боевики и прямо с улицы — через стекла дверей и фасада — сначала в упор расстреляли охрану, потом открыли огонь по людям, которые пришли на концерт.

«Они убивали всех, кто оказывался у них на пути», — говорили потом те, кому удалось спастись.

«Начали стрелять во все стороны, все подумали, что это часть какого-то представления… Лежал человек, напавший подошёл и начал добивать его, тут все поняли, что это теракт», – рассказывает очевидец.

Террористы не выдвигали никаких требований и даже не пытались брать заложников: они хладнокровно и методично убивали, стреляли в любого, кого видели сквозь прицелы своих автоматов, разбрасывали на своём пути бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнул сильный пожар и вскоре здание превратилось в большую огненную ловушку для тех, кто пытался спастись от выстрелов. Многие прятались в подсобных помещениях, кладовых и туалетах. Уже ночью появились сведения, что 10 человек погибли от отравления угарным газом, не сумев выбраться из такой ловушки.

По данным Следственного комитета России (СКР), опубликованным в 16:21, в результате теракта погибли 133 человека. В основном причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения во время пожара. Число жертв может увеличиться. Разбор завалов в «Крокусе» и поисковые работы продолжаются. Пожарные тушат очаги горения на кровле и двух этажах. Общая площадь составляет 500 кв. м.

«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

СКР просит очевидцев теракта «предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий». Сделать это можно по телефонам:

8-495-986-78-68 – Главное следственное управление СКР

8-495-690-25-28 – Главное следственное управление СКР по Москве

8-800-100-12-60 – Единая многоканальная линия СКР

Расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина. Он выразил глубокие, искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших и поставил перед следователями задачу оперативно восстановить всю картину трагедии, добившись сурового и неотвратимого наказания всех причастных к этому вероломному нападению на беззащитных людей.

Минздрав Московской области опубликовал список

пострадавших.

В московской клинической больнице № 52 выстроилась очередь на сдачу крови для раненых. Сообщается, что только за первый час работы центров крови Подмосковья кровь сдали свыше 600 человек. Спустя время стало известно, что число желающих выросло до 2 тыс. человек. Для них созданы комфортные условия: возле пунктов стоят автобусы для обогрева, волонтёры раздают горячий чай, воду, питание.

«Центр крови продлил работу и принимает до последнего донора, но напоминает, что желательно сдавать по кровь в первой половине дня, поэтому рекомендуется сдавать в ближайшие дни в утреннее время», – сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

Главный врач Центра крови Ольга Майорова сообщила, что потребность в крови и её компонентов в настоящее время полностью обеспечена.

Горячая линия МЧС для оказания психологической помощи: 8 (800) 775-17-17.

С пострадавшими и родственниками погибших работают 35 психологов. Специалисты обработали уже 815 обращений.

«Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов, – написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. – Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмём на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших».

По материалам сайта Президента РФ, РБК, RT, сайта СКР, НТВ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с террористическим актом в «Крокус Сити Холле», унесшим жизни 133 человек.

2. Путин пообещал, что все исполнители, организаторы и заказчики теракта понесут справедливое и неизбежное наказание.

3. По данным СК РФ, четверо непосредственных исполнителей теракта задержаны, они пытались скрыться на Украине.

4. Минздрав Московской области сообщил о 107 пострадавших, трое из них дети в тяжелом состоянии.

5. Тысячи людей выстроились в очереди на сдачу крови для раненых.

6. Власти Москвы и Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим и семьям погибших.

7. Банки списали задолженности по кредитам погибших и пострадавших в теракте.

Вывод: Теракт в "Крокус Сити Холле" стал одним из самых кровавых в новейшей истории России. Власти жестко отреагировали, пообещав наказать виновных. Общество консолидировалось, оказывая всестороннюю помощь пострадавшим и семьям погибших. Этот трагический инцидент затронул весь народ России и стал проверкой на национальную стойкость и сплоченность.